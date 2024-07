https://www.nachdenkseiten.de/?p=118458



„Die Ukraine war von Anfang an eine geopolitische Figur auf dem weltpolitischen Schachbrett“ Ein Artikel von Michael Holmes

Ein Interview mit Günter Verheugen und Petra Erler vom 10. Juli 2024 zu ihrem neuen Buch „Der lange Weg zum Krieg“, die große Mitschuld des Westens am Ukraine-Krieg, die von den USA und Großbritannien sabotierten Friedensverhandlungen in Istanbul, die große Gefahr eines nuklearen Armageddon und die Geschichte der Entspannungspolitik. Das Gespräch führte Michael Holmes.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …