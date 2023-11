The US Has A Standing Policy Of Ignoring The Human Rights Violations Of Its Allies US National Security Advisor Jake Sullivan has been repeatedly refusing to tell the press whether he believes Israel has been following the laws of war in Gaza. Here’s a transcript from an exchange…

Die USA ignorieren ständig die Menschenrechtsverletzungen ihrer Verbündeten

Von Caitlin Johnstone

–

15. November 2023

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat sich wiederholt geweigert, der Presse mitzuteilen, ob er glaubt, dass sich Israel im Gazastreifen an die Kriegsgesetze gehalten hat.

Hier ist die Abschrift eines Gesprächs mit Niall Stanage von The Hill bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag:

Stanage: Sie sagten heute, wie Sie es schon öfters gesagt haben, wie wichtig es ist, dass die Kriegsgesetze eingehalten werden. Israel hat etwa 11.000 Palästinenser getötet. Etwa zwei Drittel davon sind Frauen und Kinder. Die Lage in den Krankenhäusern ist katastrophal. Israel hat eine astronomische Menge an Munition in sehr bebauten Gebieten abgeworfen. Hält sich Israel Ihrer Meinung nach an die Gesetze des Krieges? Und wenn ja, wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Sullivan: Nun, wie ich gestern sagte, bin ich – Jake Sullivan, der hier steht – nicht in der Position, Richter und Jury zu sein, um diese Entscheidung zu treffen. Es ist eine juristische Entscheidung. Was ich tun kann, ist, Ihnen die klare Politik der Biden-Administration darzulegen, die wir von Beginn dieses Konflikts an unmissverständlich vertreten haben. Auch wenn die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt und sich mit ihren Raketenstellungen in zivilen Gebieten eingräbt, die sie weiterhin jeden Tag auf zivile Gebiete in Israel abschießt, stellt dies eine zusätzliche Belastung für die IDF dar, mindert aber nicht ihre Verantwortung, so zu handeln, dass Terroristen von Zivilisten getrennt werden und sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Leben von Zivilisten zu schützen.

Stanage: Aber die –

Sullivan: Das ist – das war der Fall. Das ist auch heute noch der Fall. Das ist die Botschaft, die wir öffentlich gesagt haben und die wir unseren israelischen Gesprächspartnern auch privat mitteilen –

Stanage: Aber –

Sullivan: – und das tun wir täglich.

Stanage: Ich versuche nur, mich klar auszudrücken. Die Verwaltung ist der Ansicht, dass die IDF das tun?

Sullivan: Was ich Ihnen gesagt habe, ist, dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen eine rechtliche Antwort auf Ihre Frage zu geben. Ich bin nicht in der Lage, das zu tun. Was ich tun kann, ist, den Standpunkt der US-Regierung dazu darzulegen, wie israelische Operationen durchgeführt werden sollten. Und genau das habe ich getan. Das werde ich auch weiterhin tun. Das ist es, was ich von diesem Podium aus tun kann.

Sullivan führte dieselbe ausweichende Tanznummer während eines Auftritts in der CNN-Sendung State of the Union am Sonntag auf und sagte der Moderatorin Dana Bash: „Ich werde nicht hier sitzen und Richter oder Jury in dieser Frage spielen“, als er gefragt wurde, ob Israel nach den Regeln des Krieges handelt.

Das war witzig, denn Bashs Frage ergab sich aus Sullivans eigener Behauptung, dass Israel die „Verantwortung hat, nach den Regeln des Krieges zu handeln“; Sullivan behauptete, dass dies Israels eigene Verantwortung sei, weigerte sich dann aber sofort zu sagen, ob dies tatsächlich der Fall sei oder nicht.

Natürlich hat Sullivan diese Freakshow-Verrenkungen nur in Bezug auf Fragen zur Kriminalität von Regierungen, die sich mit den Interessen Washingtons verbünden, durchgeführt; er hat Russland seit den ersten Tagen des Konflikts ohne das geringste Zögern direkt und wiederholt der Kriegsverbrechen in der Ukraine beschuldigt.

Diese eklatante Inkonsequenz ist in der US-Außenpolitik immer wieder zu beobachten, unabhängig davon, wer im Oval Office sitzt oder welche Partei an der Macht ist. Die Kriminalität der US-Verbündeten wird ignoriert, heruntergespielt und krampfhaft vertuscht, während die Kriminalität der US-Feinde ins Rampenlicht gerückt, übertrieben und in den Vordergrund der internationalen Aufmerksamkeit gerückt wird.

Diese Ungereimtheit wird heute von Hillary Clinton veranschaulicht, die gerade einen Meinungsbeitrag bei der Kriegspropagandazeitschrift The Atlantic veröffentlicht hat, in dem sie Israels Massengrausamkeiten im Gazastreifen nachdrücklich verteidigt, nachdem sie in den letzten zwei Jahren Dinge getwittert hat wie: „Wenn die russische Führung nicht der Kriegsverbrechen beschuldigt werden möchte, sollte sie aufhören, Krankenhäuser zu bombardieren.“

Apropos ehemalige US-Außenminister: Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass ein durchgesickertes Memo des Außenministeriums aus dem Jahr 2017, das an den damaligen Außenminister Rex Tillerson adressiert war, erklärt, dass diese Ungereimtheit in Bezug auf die Kriminalität von US-Verbündeten und US-Feinden tatsächlich eine ständige Praxis innerhalb der US-Regierung ist.

Das durchgesickerte Memo aus den Anfangstagen der Trump-Administration zeigt, wie der neokonservative Imperiumsmanager Brian Hook dem politischen Neuling Tillerson beibringt, dass für die US-Regierung die „Menschenrechte“ nur eine Waffe sind, um andere Nationen auf Linie zu halten. In einem bemerkenswerten Einblick in die zynische Natur des imperialen Narrativmanagements erklärte Hook Tillerson, dass es die Politik der USA ist, Menschenrechtsverletzungen zu übersehen, die von Nationen begangen werden, die mit den Interessen der USA übereinstimmen, während sie gegen Nationen, die das nicht tun, ausgenutzt und als Waffe eingesetzt werden.

„Im Falle von US-Verbündeten wie Ägypten, Saudi-Arabien und den Philippinen ist es völlig gerechtfertigt, dass die Regierung aus einer Reihe von wichtigen Gründen, einschließlich der Terrorismusbekämpfung, gute Beziehungen betont und sich ehrlich den schwierigen Kompromissen in Bezug auf die Menschenrechte stellt“, erklärte Hook in dem Memo.

„Eine nützliche Leitlinie für eine realistische und erfolgreiche Außenpolitik ist, dass Verbündete anders – und besser – behandelt werden sollten als Gegner“, schrieb Hook. „Wir versuchen nicht, Amerikas Gegner in Übersee zu unterstützen, sondern sie unter Druck zu setzen, mit ihnen zu konkurrieren und sie auszumanövrieren. Aus diesem Grund sollten wir die Menschenrechte als wichtiges Thema in den Beziehungen der USA zu China, Russland, Nordkorea und dem Iran betrachten. Und das nicht nur aus moralischer Besorgnis über die Praktiken in diesen Ländern. Es liegt auch daran, dass Druck auf diese Regime in Bezug auf die Menschenrechte eine Möglichkeit ist, ihnen Kosten aufzuerlegen, Gegendruck auszuüben und strategisch die Initiative zurückzugewinnen.“

Wenn es also manchmal so aussieht, als hätten die USA keine wirkliche Moral oder Werte in Bezug auf die Menschenrechte, dann ist genau das der Fall. Man sieht Dinge wie den Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, der über das Sterben von Zivilisten in der Ukraine weint, aber gleichgültig mit den Schultern zuckt, wenn Zivilisten in Gaza sterben, weil seine Tränen zynische Waffen sind, die zur Durchsetzung von US-Interessen auf der Weltbühne eingesetzt werden, und keine normale, mitfühlende Reaktion auf menschliches Leid.

Das US-Imperium steht für nichts, glaubt an nichts und schätzt nichts außer seiner eigenen Macht. Diejenigen, die diese Realität verstehen und sich ihr anpassen, werden innerhalb des US-Imperiums in die höchsten Ränge der Macht befördert, während diejenigen mit normalen menschlichen Empathiezentren in ihren Gehirnen ab einem bestimmten Punkt in der Regierung nur noch auf verschlossene Türen stoßen.

Das US-Imperium ist ein psychopathischer Killer, der eine lächelnde Plastikmaske des Mitgefühls und der Humanität trägt. Aber wenn man genau hinschaut, ist es nicht schwer, einen Blick auf das knurrende, blutbespritzte Gesicht darunter zu erhaschen.

