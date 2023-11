https://www.middleeastmonitor.com/20231115-gaza-hospital-director-says-not-a-single-bullet-fired-at-israeli-troops-from-al-shifa/



Palästinensische Ärzte eilen zur Behandlung eines verletzten Mädchens, das mit seiner Familie nach intensiven Bombardierungen in Gaza im Al-Shifa-Krankenhaus angekommen ist [MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images]

Der Direktor des Krankenhauses in Gaza sagt, dass keine einzige Kugel aus Al-Shifa auf israelische Truppen abgefeuert wurde

15. November 2023

Der Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen hat bestätigt, dass während der Stürmung des Al-Shifa-Krankenhauses durch die israelische Armee heute im Morgengrauen kein einziger Schuss abgefeuert wurde.

„Die Besatzungstruppen stürmten die chirurgischen und notfallmedizinischen Gebäude des Al-Shifa-Komplexes, drangen in die Notaufnahme ein und durchsuchen jetzt das Untergeschoss des Krankenhauses“, sagte Dr. Muhammad Zaqout gegenüber Al-Jazeera. „Sie eröffneten das Feuer auf diejenigen, die das Krankenhaus über den Gang verließen, den die Armee als sicheren Ausgang von Al-Shifa bezeichnete.“ Die israelische Armee habe keine Beweise dafür gefunden, dass sich Widerstandskämpfer im Krankenhaus aufhielten, fügte er hinzu. Die Armee hat den Komplex seit sechs Tagen mit Panzern und Scharfschützen umstellt.

Das Al-Shifa-Krankenhaus beherbergt derzeit 1.500 medizinische Mitarbeiter, 700 Patienten, 39 Frühgeburten und 7.000 Vertriebene, teilte das Medienbüro der Regierung in Gaza mit. Die israelische Armee behauptet, dass sich im Al-Shifa und in anderen Krankenhäusern „Hamas-Kommandozentralen“ befinden. Dies wird von den Krankenhäusern und den Widerstandsgruppen bestritten.

Die Krankenhäuser im Gazastreifen, vor allem im Norden, sind ständigen israelischen Bombardements ausgesetzt, was die katastrophale Situation noch verschlimmert, insbesondere angesichts der Belagerung der Krankenhäuser und Gesundheitszentren und des Mangels an Treibstoff, was zum Tod von Kranken und Verwundeten, einschließlich Kindern, führt.

Die israelische Armee hat in den vergangenen 40 Tagen ihres Krieges gegen den Gazastreifen 11.320 Palästinenser getötet, darunter 4.650 Kinder und 3.145 Frauen. Nach offiziellen palästinensischen Angaben vom Dienstagabend wurden fast 30.000 Menschen verwundet, 70 Prozent davon sind Kinder und Frauen.

Nach offiziellen israelischen Angaben soll die Hamas seit dem 7. Oktober 1.200 Israelis getötet und 5.431 verwundet haben. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass viele der Getöteten in Wirklichkeit von israelischen Kampfhubschraubern und Panzern getötet wurden, die unterschiedslos auf Hamas-Kämpfer und Israelis zielten. Die Widerstandsbewegung hat außerdem bis zu 250 Israelis, darunter hochrangige Militärs, gefangen genommen und will sie gegen die mehr als 7.000 palästinensischen Gefangenen, darunter Kinder und Frauen, austauschen, die von Israel festgehalten werden. Übersetzt mit Deepl.com



