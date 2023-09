US Can’t Deal With Defeat In the U.S., the strongest collective memory of America’s wars of choice is the desirability – and ease – of forgetting them. So it will be when we look at a ruined Ukraine in the rear-view mirror, writes Michael Brenner.

Der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping bei Gesprächen in Moskau im März 2023. (Wladimir Astapkowitsch, RIA Novosti)

In den USA ist die stärkste kollektive Erinnerung an Amerikas Kriege der Wahl, dass es wünschenswert – und einfach – ist, sie zu vergessen. So wird es auch sein, wenn wir im Rückspiegel auf eine zerstörte Ukraine blicken, schreibt Michael Brenner.

Die USA können die Niederlage nicht verkraften

Von Michael Brenner

Speziell für Consortium News

21. September 2023

Die Vereinigten Staaten werden in der Ukraine besiegt.

Man könnte sagen, dass sie sich einer Niederlage gegenübersehen – oder, noch krasser, dass sie der Niederlage ins Auge blicken. Beide Formulierungen sind jedoch nicht angemessen. Die USA sehen der Realität nicht direkt ins Auge. Sie ziehen es vor, die Welt durch die verzerrten Brillengläser ihrer Fantasien zu betrachten. Sie stürzen sich auf den Weg, den sie gewählt haben, während sie ihre Augen von der Topographie abwenden, die sie zu durchqueren versuchen. Sein einziges Orientierungslicht ist das Leuchten einer fernen Fata Morgana. Das ist sein Leitstern.

Es ist nicht so, dass Amerika die Niederlage fremd wäre. Es ist sehr gut damit vertraut: Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien – in strategischer Hinsicht, wenn auch nicht immer in militärischer Hinsicht. Zu dieser breiten Kategorie könnten wir noch Venezuela, Kuba und Niger hinzufügen. Diese reiche Erfahrung mit enttäuschten Ambitionen hat Washington nicht von der tief verwurzelten Gewohnheit befreit, Niederlagen zu verdrängen. In der Tat haben die USA ein großes Inventar an Methoden erworben, um dies zu tun.

Definieren und Bestimmen von Niederlagen

Bevor wir diese Methoden untersuchen, sollten wir präzisieren, was wir mit „Niederlage“ meinen. Einfach ausgedrückt, ist eine Niederlage ein Scheitern bei der Erreichung von Zielen – zu tolerierbaren Kosten. Der Begriff umfasst auch unbeabsichtigte, nachteilige Folgen zweiter Ordnung.

Nr. 1. Welche Ziele verfolgte Washington, als es den Minsker Friedensplan sabotierte und den nachfolgenden russischen Vorschlägen die kalte Schulter zeigte, Russland durch das Überschreiten einer klar abgegrenzten roten Linie provozierte, auf die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO drängte, Raketenbatterien in Polen und Rumänien aufstellte und die ukrainische Armee in eine schlagkräftige Streitmacht verwandelte, die an der Kontaktlinie im Donbass stationiert wurde und bereit war, in Moskau einzumarschieren oder es zu einer Präventivmaßnahme zu bewegen?

Stützpunkt der US-Marine in Deveselu, Rumänien, Standort des Aegis Ashore Ballistic Missile Defense System der NATO, 2019: (U.S. Navy, Amy Forsythe, Public domain)

Ziel war es, der russischen Armee entweder eine demütigende Niederlage zuzufügen oder zumindest so hohe Kosten zu verursachen, dass der Regierung Putin der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Die entscheidende, ergänzende Dimension der Strategie war die Verhängung von Wirtschaftssanktionen, die so schwerwiegend waren, dass sie die anfällige russische Wirtschaft implodieren ließen. Zusammen würden sie eine akute Notlage herbeiführen, die zum Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin führen würde – sei es durch eine Kabale von Gegnern (mit verärgerten Oligarchen als Speerspitze) oder durch Massenproteste.

Sie basierte auf der fatalen Annahme, Putin sei ein absoluter Diktator, der eine Ein-Mann-Show betreibt. Die USA sahen seine Ablösung durch eine gefügigere Regierung voraus, die bereit war, auf der europäischen Bühne eine willige, aber marginale Rolle zu spielen und anderswo nicht mehr mitzuspielen. In den groben Worten eines Moskauer Beamten: „ein Pächter auf Onkel Sams globaler Plantage“.

Nr. 2. Die Zähmung und Domestizierung Russlands wurde als entscheidender Schritt in der bevorstehenden großen Konfrontation mit China betrachtet, das als der systemische Rivale der US-Hegemonie bezeichnet wurde. Theoretisch konnte dieses Ziel entweder dadurch erreicht werden, dass man Russland von China weglockte (aufteilen und unterordnen) oder Russland als Weltmacht völlig neutralisierte, indem man seine starrköpfige Führung zu Fall brachte. Der erste Ansatz ging nie über ein paar flüchtige, schwache Gesten hinaus. Alle Hebel wurden auf letzteres gesetzt.

Nr. 3. Ein Krieg um die Ukraine, der Russland zu Fall brächte, hätte für die USA folgende Nebeneffekte: a) Konsolidierung des atlantischen Bündnisses unter der Kontrolle Washingtons, Erweiterung der NATO und Öffnung eines unüberbrückbaren Abgrunds zwischen Russland und dem übrigen Europa, der auf absehbare Zeit bestehen bliebe; b) Beendigung der starken Abhängigkeit Russlands von russischen Energieressourcen; c) Substitution durch teureres Flüssiggas und Erdöl aus den USA, was den Status der europäischen Partner als abhängige wirtschaftliche Vasallen besiegeln würde. Wenn letzteres eine Belastung für ihre Industrie wäre, dann sei es so.

Die in Nr. 1 und Nr. 2 genannten grandiosen Ziele haben sich offensichtlich als unerreichbar erwiesen – ja, sogar als phantastisch – eine unverblümte Wahrheit, die die amerikanischen Eliten noch nicht verinnerlicht haben. Die in Nr. 3 genannten Ziele sind Trostpreise von vermindertem Wert. Dieses Ergebnis wurde zu einem guten Teil, wenn auch nicht vollständig, durch das militärische Scheitern in der Ukraine bestimmt.

Wir stehen nun kurz vor dem letzten Akt. Kiews gepriesene Gegenoffensive ist ins Leere gelaufen – zu einem enormen Preis für das ukrainische Militär. Es ist ausgeblutet durch massive Verluste an Arbeitskräften, durch die Zerstörung des größten Teils seiner Rüstung, durch die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und US-Außenminister Antony Blinken legen am 6. September auf einem Friedhof in Kiew einen Gedenkkranz nieder (State Department, Chuck Kennedy, Public Domain)

Die vom Westen ausgebildeten Elitebrigaden wurden aufgerieben, und es gibt keine Reserven mehr, die in die Schlacht geworfen werden könnten. Darüber hinaus hat sich der Zustrom von Waffen und Munition aus dem Westen verlangsamt, da die amerikanischen und europäischen Vorräte zur Neige gehen (z.B. 155 mm Artilleriegranaten).

Verschärft wird der Mangel durch neu entdeckte Hemmungen, der Ukraine moderne Waffen zu liefern, die sich als äußerst anfällig für russischen Beschuss erwiesen haben. Dies gilt insbesondere für Panzer: deutsche Leopard-Panzer, britische Challenger-Panzer, französische AMX-10-RC-Panzer sowie Kampffahrzeuge (CFV) wie die amerikanischen Bradley- und Stryker-Panzer.

Grafische Bilder von ausgebrannten Wracks in der ukrainischen Steppe sind keine Werbung für westliche Militärtechnologie oder Auslandsverkäufe. Daher auch die Verzögerung der Lieferung der versprochenen Abrams und F-16 an Kiew, damit sie nicht das gleiche Schicksal erleiden.

Die Illusion eines möglichen Erfolgs

Die Illusion eines letztendlichen Erfolgs auf dem Schlachtfeld (mit der beabsichtigten Zermürbung des russischen Willens und der russischen Kapazitäten) beruht auf einer falschen Vorstellung davon, wie man Gewinnen und Verlieren messen kann.

Die amerikanische Führung, sowohl die militärische als auch die zivile, hält an einem Modell fest, das die Kontrolle des Territoriums in den Vordergrund stellt. Das russische militärische Denken ist anders. Der Schwerpunkt liegt auf der Zerstörung der gegnerischen Streitkräfte, und zwar mit jeder Strategie, die den vorherrschenden Bedingungen entspricht. Dann können sie, nachdem sie das Schlachtfeld beherrschen, ihren Willen durchsetzen.

Die aggressive Taktik der Ukrainer besteht darin, ihre Ressourcen in unerbittlichen Kampagnen in den Kampf zu werfen, um die Russen aus dem Donbass und der Krim zu vertreiben.

Da sie nicht in der Lage waren, einen Durchbruch zu erzielen, luden sie sich selbst zu einem Zermürbungskrieg ein – sehr zu ihrem Nachteil. Darauf folgte in diesem Sommer der letzte Versuch, der sich als selbstmörderisch erwiesen hat. Damit haben sie den Russen in die Hände gespielt. Während also die Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, wer dieses oder jenes Dorf an der Saporischschja-Front oder um Bakhmut besetzt, ist die wahre Geschichte die, dass Russland die wiederaufgebaute ukrainische Armee Stück für Stück demontiert hat.

Sumy, Ukraine, nach einem russischen Drohnenangriff am 3. Juli (Nationale Polizei der Ukraine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Aus historischer Sicht gibt es zwei lehrreiche Analogien. Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs startete das deutsche Oberkommando im März 1918 an der Westfront einen kühnen Feldzug, die Operation Michael, und setzte dabei eine Reihe innovativer Taktiken ein (u. a. Kommandotrupps und mit Flammenwerfern ausgerüstete Sturmtruppen), um die alliierten Linien zu durchbrechen. Nach anfänglichen Erfolgen, die sie über die Marne brachten und die mit sehr hohen Verlusten einhergingen, geriet die Offensive ins Stocken und ermöglichte es den Alliierten, ihre stark dezimierten Kräfte zu überrollen, was im November zum endgültigen Zusammenbruch führte.

Von größerer Bedeutung ist die Schlacht von Kursk im Juli 1943, in der die Nazis einen massiven Versuch unternahmen, nach dem Desaster von Stalingrad die Initiative wiederzuerlangen. Nach einigen bemerkenswerten Erfolgen bei der Durchbrechung zweier sowjetischer Verteidigungslinien erschöpften sie sich auch hier kurz vor dem Ziel. Diese Schlacht eröffnete den langen, blutigen Weg nach Berlin.

Deutsche Soldaten halten während der Schlacht bei Kursk inne. (Bundesarchiv, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 3.0 de)

Die Ukraine hat heute riesige Verluste von noch größerem (proportionalem) Ausmaß erlitten, ohne nennenswerte Gebietsgewinne zu erzielen, und ist nicht einmal in der Lage, die erste Schicht der Surovikin-Linie zu erreichen. Damit ist der Weg zum Dnjepr und darüber hinaus für die 600.000 Mann starke russische Armee frei, die über die gleiche Bewaffnung verfügt wie die, die der Westen der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Moskau ist also in der Lage, seinen entscheidenden Vorteil so weit auszunutzen, dass es Kiew, Washington, Brüssel und anderen die Bedingungen diktieren kann.

Die Biden-Administration hat keine Pläne für eine solche Eventualität gemacht, ebenso wenig wie ihre gehorsamen europäischen Regierungen. Ihre Realitätsferne wird diesen Zustand noch verblüffender – und ärgerlicher – machen. Da sie keine Ideen haben, werden sie zappeln. Wie sie reagieren werden, ist ungewiss. Eines können wir mit Sicherheit sagen: Der kollektive Westen, und insbesondere die USA, werden eine schwere Niederlage erlitten haben. Mit dieser Wahrheit umzugehen, wird die wichtigste Aufgabe sein.

Hier ist ein Menü von Optionen, um damit umzugehen:

Definieren Sie neu, was mit Niederlage, Sieg, Versagen, Erfolg, Verlust und Gewinn gemeint ist. Es gibt ein neues Narrativ, das auf diese Begriffe zugeschnitten ist:

Russland hat den Wettbewerb verloren, weil die heldenhafte Ukraine und ein standhafter Westen es daran gehindert haben, das gesamte Land zu erobern, zu besetzen und wieder einzugliedern.

Im Gegensatz dazu haben sich Schweden und Finnland mit ihrem NATO-Beitritt formell dem amerikanischen Lager angeschlossen. Dies erschwert die strategischen Pläne Moskaus, da es gezwungen ist, seine Streitkräfte auf eine breitere Front zu verteilen.

Russland ist auf der Weltbühne politisch isoliert. Das liegt daran, dass Nordamerika, die EU/NATO-Europa, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland die ukrainische Sache unterstützt haben. Kein einziges anderes Land hat sich bereit erklärt, Wirtschaftssanktionen zu verhängen; die „Welt“ umfasst nicht China, Indien, Brasilien, Argentinien, die Türkei, den Iran, Ägypten, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika und andere.

Die westlichen Demokratien haben eine noch nie dagewesene Solidarität an den Tag gelegt, als sie gemeinsam auf die russische Bedrohung reagierten.

In Reden von US-Außenminister Antony Blinken, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin und der amtierenden stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland wurde dieses Narrativ bereits dargelegt. Ihr Zielpublikum ist die amerikanische Öffentlichkeit; außerhalb des kollektiven Westens kauft ihr jedoch niemand ab – ob Washington diese Tatsache des diplomatischen Lebens nun registriert hat oder nicht.

Rückwirkend die Ziele und Einsätze zurückschrauben

US-Außenminister Antony Blinken sieht sich am 7. September Waffen und einen unterirdischen Bunker in der Oblast Kiew an (State Department, Chuck Kennedy, Public domain)

Machen Sie keine weiteren Anspielungen auf einen Regimewechsel in Moskau, auf den Sturz Putins, auf den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft, auf den Bruch der chinesisch-russischen Partnerschaft oder auf deren fatale Schwächung.

Sprechen Sie von der Wahrung der Integrität des ukrainischen Staates, indem Sie leugnen, dass der Donbass und die Krim dauerhaft vom „Mutterland“ abgetrennt wurden. Betonen Sie, dass Ihre Freunde in Kiew nach wie vor die rechtmäßigen Führer der Ukraine sind.

Streben Sie einen dauerhaften Waffenstillstand an, der die beiden Seiten in den bestehenden Positionen einfrieren würde, d. h. eine De-facto-Teilung à la Korea. Der westliche Teil würde dann in die NATO und die EU aufgenommen und wieder aufgerüstet. Die unbequeme Wahrheit, dass Russland einen Waffenstillstand zu diesen Bedingungen niemals akzeptieren würde, wird ignoriert.

Halten Sie die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufrecht, aber schauen Sie weg, wenn bedürftige europäische Partner unter dem Tisch Geschäfte mit russischem Öl und Flüssiggas machen (meist über Zwischenhändler wie Indien, die Türkei und Kasachstan), wie sie es während des gesamten Konflikts getan haben.

China als die tödliche Bedrohung für Amerika und den Westen in den Mittelpunkt stellen und Russland nur als dessen Erfüllungsgehilfen verunglimpfen.

Hervorhebung symbolischer Gesten wie die Angriffe durch hochmoderne Überschall- und Hyperschall-Marschflugkörper, die von den USA, Großbritannien und Frankreich transferiert wurden und prominente Ziele in Russland selbst und auf der Krim angreifen können (mit entscheidender technischer Unterstützung durch amerikanisches und anderes NATO-Personal). Dieser Akt ist vergleichbar mit wütenden Fans einer Fußballmannschaft, die gerade gegen einen verhassten Rivalen verloren hat, die die Reifen des Busses zerstochen, der sie zum Flughafen bringen sollte.

Amnesie kultivieren

US-Hubschrauber auf dem Deck des Flugzeugträgers USS Midway während der Evakuierung von Saigon, April 1975. (DanMS, Wikimedia Commons)

Die Amerikaner sind Meister in der Kunst der Erinnerungsverwaltung geworden.

Denken Sie nur an den tragischen Schock von Vietnam. Das Land unternahm systematische Anstrengungen, um zu vergessen – um alles über Vietnam zu vergessen. Verständlicherweise, denn es war hässlich – in jeder Hinsicht. In den Lehrbüchern der amerikanischen Geschichte wurde dem Thema wenig Platz eingeräumt; Lehrer spielten es herunter; das Fernsehen ließ es bald als rückwärtsgewandt außer Acht. Die Amerikaner suchten einen Abschluss – und wir bekamen ihn.

In gewisser Weise ist das bemerkenswerteste Erbe der Post-Vietnam-Erfahrung die Verfeinerung der Methoden zur Geschichtsaufarbeitung. Vietnam war eine Aufwärmübung für den Umgang mit den vielen unappetitlichen Episoden in der Zeit nach 9/11. Diese gründliche, umfassende Säuberung hat die Verlogenheit des Präsidenten, den anhaltenden Betrug, die betäubende Inkompetenz, die systematische Folter, die Zensur, die Zerfledderung der Grundrechte und die Pervertierung des nationalen öffentlichen Diskurses, der zu einer Mischung aus Propaganda und vulgärem Trash-Talking verkommen ist, salonfähig gemacht. Der „Krieg gegen den Terror“ in all seinen grausamen Aspekten.

Die kultivierte Amnesie ist ein Handwerk, das durch zwei breitere Trends in der amerikanischen Kultur enorm erleichtert wird: den Kult der Unwissenheit, bei dem ein wissensfreier Geist als die ultimative Freiheit angesehen wird, und eine öffentliche Ethik, bei der den höchsten Beamten der Nation die Lizenz erteilt wird, die Wahrheit wie ein Töpfer den Ton zu behandeln, solange sie Dinge sagen und tun, die uns ein gutes Gefühl geben.

In den USA ist die stärkste kollektive Erinnerung an Amerikas Kriege der Wahl, dass es wünschenswert – und einfach – ist, sie zu vergessen. „The show must go on“ wird als Gebot verstanden. So wird es auch sein, wenn wir im Rückspiegel auf eine zerstörte Ukraine blicken.

Die Kultivierung der Amnesie als Methode zur Bewältigung schmerzhafter nationaler Erfahrungen hat schwerwiegende Nachteile. Erstens schränkt sie die Möglichkeit, die daraus zu ziehenden Lehren zu ziehen, stark ein.

Nach dem ergebnislosen Koreakrieg, in dem die Vereinigten Staaten 49.000 Gefallene zu beklagen hatten, lautete das Mantra in Washington: Nie wieder Krieg auf dem asiatischen Festland.

Doch weniger als ein Jahrzehnt später steckten die USA knietief in den Reisfeldern Vietnams, wo die USA 59.000 Menschen verloren.

Nach dem tragischen Fiasko im Irak war Washington dennoch wild entschlossen, Afghanistan zu besetzen und in einem 20-jährigen Unterfangen eine ähnliche westlich orientierte Demokratie aus dem Gewehrlauf zu errichten.

Diese frustrierten Projekte hielten die USA nicht davon ab, in Syrien zu intervenieren, wo es ihnen erneut nicht gelang, eine widerspenstige, fremde Gesellschaft in etwas zu verwandeln, das ihnen gefiel – auch wenn sie dabei so weit gingen, dass sie eine stillschweigende Partnerschaft mit dem örtlichen Al-Qaida-Ableger eingingen. Wie Kabul gezeigt hat, haben die USA aus der Auflösung von Saigon nicht einmal die Lektion mitgenommen, wie man eine geordnete Evakuierung organisiert.

US-Fallschirmjäger bereiten sich während der Evakuierung von Kabul am 30. August 2021 auf dem Hamid Karzai International Airport auf das Besteigen eines Flugzeugs vor. (U.S. Army, Alexander Burnett, Public domain)

Zumindest hätte man erwarten können, dass sich ein vernünftiger Mensch bewusst wird, wie wichtig ein genaues Verständnis der Kultur, der sozialen Organisation, der Sitten und der philosophischen Ansichten des Landes ist, das die USA wieder aufbauen wollen. Die USA haben diese elementare Wahrheit ganz offensichtlich nicht verinnerlicht. Die abgrundtiefe Ignoranz gegenüber allem, was Russland betrifft, hat die USA zu einer fatalen Fehleinschätzung aller Aspekte der Ukraine-Affäre geführt.

Weiter: China

Die Ukraine wiederum kühlt den Eifer für eine Konfrontation mit China nicht ab. Ein kühnes, aber keineswegs zwingendes Unterfangen, das sich als Kernstück der offiziellen nationalen Sicherheitsstrategie Washingtons etabliert hat.

Hochrangige Beamte in Washington sagen offen die Unvermeidlichkeit eines totalen Krieges noch vor Ende des Jahrzehnts voraus – ungeachtet der Atomwaffen.

Darüber hinaus spielt Taiwan in der amerikanischen Sicht der Dinge die gleiche Rolle wie die Ukraine. Nachdem die USA also einen mehrdimensionalen Konflikt mit Russland provoziert haben, der in jeder Hinsicht gescheitert ist, verpflichten sie sich eilig, mit fast der gleichen Strategie gegen einen noch gewaltigeren Feind vorzugehen. Dies könnte man als das bezeichnen, was die Franzosen eine fuite en avant – eine Flucht nach vorn – nennen. Mit anderen Worten: Los geht’s! Wir sind dafür gerüstet.

Der Marsch in den Krieg mit China widerspricht allen konventionellen Weisheiten. Schließlich stellt das Land keine militärische Bedrohung für die Sicherheit oder die Kerninteressen der Vereinigten Staaten dar. China hat keine Geschichte des Aufbaus von Imperien oder Eroberungen. China ist die Quelle großer wirtschaftlicher Vorteile durch einen dichten Austausch, der beiden Seiten dient.

Was rechtfertigt also die weit verbreitete Einschätzung, dass eine Kreuzung der Schwerter unausweichlich ist? Vernünftige Nationen lassen sich nicht auf einen möglicherweise katastrophalen Krieg ein, weil China, der erklärte Feind Nr. 1, Radarwarnstationen auf Sandatollen im Südchinesischen Meer baut? Weil es Elektrofahrzeuge billiger vertreibt? Weil seine Fortschritte bei der Entwicklung von Halbleitern die der USA übertreffen könnten?

Wegen der Behandlung einer ethnischen Minderheit im Westen Chinas? Weil es dem US-amerikanischen Beispiel folgt und Nichtregierungsorganisationen finanziert, die ein positives Bild von ihrem Land vermitteln? Weil es Wirtschaftsspionage betreibt, genau wie die Vereinigten Staaten und alle anderen auch? Weil es einen Ballon über Nordamerika schweben lässt (der letzte Woche von General Mark Milley, dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, für gutartig erklärt wurde)?

All dies sind keine zwingenden Gründe, um auf eine Konfrontation zu drängen. Die Wahrheit ist viel einfacher – und viel beunruhigender. Die USA sind von China besessen, weil es dieses Land gibt. Wie K-2 ist auch dies eine Herausforderung, denn die USA müssen anderen, vor allem aber sich selbst, beweisen, dass sie diese Herausforderung meistern können. Das ist die wahre Bedeutung einer wahrgenommenen existenziellen Bedrohung.

Die Verlagerung des Schwerpunkts von Russland in Europa nach China in Asien ist weniger ein Mechanismus zur Bewältigung der Niederlage als vielmehr die pathologische Reaktion eines Landes, das angesichts des nagenden Gefühls schwindender Fähigkeiten nichts anderes tun kann, als einen letzten Versuch zu unternehmen, sich selbst zu beweisen, dass es immer noch das Zeug dazu hat – denn ein Leben ohne dieses erhabene Selbstverständnis ist unerträglich.

In Washington gilt es derzeit als unorthodox und gewagt, zu argumentieren, dass die Ukraine-Affäre auf die eine oder andere Weise beendet werden sollte, damit man sich für den wahrhaft historischen Wettstreit mit Peking rüsten kann. Die beunruhigende Tatsache, dass niemand von Bedeutung im außenpolitischen Establishment des Landes diese gefährliche Wendung in Richtung Krieg angeprangert hat, unterstützt die These, dass tiefe Emotionen statt vernünftiger Überlegungen die USA in einen vermeidbaren, potenziell katastrophalen Konflikt treiben.

Eine Gesellschaft, die von einer ganzen politischen Klasse repräsentiert wird, die sich von dieser Aussicht nicht ernüchtern lässt, kann mit Fug und Recht als Hauptbeweis für eine kollektive Verwirrung gewertet werden.

Die Amnesie mag dazu dienen, unseren politischen Eliten und der amerikanischen Bevölkerung insgesamt das akute Unbehagen zu ersparen, Fehler und Niederlagen einzugestehen. Diesem Erfolg steht jedoch kein analoger Prozess der Gedächtnislöschung in anderen Ländern gegenüber.

Im Falle Vietnams hatten die USA das Glück, dass ihre dominante Position in der Welt außerhalb des Sowjetblocks und der VR China es ihnen ermöglichte, Respekt, Status und Einfluss zu behalten.

Inzwischen haben sich die Dinge jedoch geändert. Die relative Stärke der USA ist in allen Bereichen schwächer geworden, und die starken Fliehkräfte rund um den Globus führen zu einer Streuung der Macht, des Willens und der Aussichten unter anderen Staaten. Das Phänomen der BRIC-Staaten ist die konkrete Verkörperung dieser Realität.

Die Vorrechte der Vereinigten Staaten schrumpfen, ihre Fähigkeit, das globale System nach ihren Vorstellungen und Interessen zu gestalten, wird zunehmend in Frage gestellt, und es werden Prämien für die Diplomatie in einer Größenordnung ausgesetzt, die ihre derzeitigen Fähigkeiten zu übersteigen scheint.

Die USA sind verblüfft.

Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu

