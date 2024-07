https://www.aljazeera.com/news/2024/7/16/what-are-jd-vances-foreign-policy-positions-on-israel-ukraine-and-china



Die Welt von JD Vance: Wie steht Trumps Vizepräsidentschaftskandidat zu Israel, der Ukraine und China?

Von Urooba Jamal

16. Juli 2024

Vance befürwortet die volle Unterstützung Israels im Gazastreifen, fordert aber Vorsicht gegenüber dem Iran, Konzentration auf China und weniger Unterstützung für die Ukraine.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump und der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance bei der Republican National Convention [Brian Snyder/Reuters]

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war nicht die einzige Führungspersönlichkeit, die am Montag auf der Republican National Convention (RNC) mit einem Rockstar-Empfang begrüßt wurde. Auch J.D. Vance, der 39-jährige Senator aus Ohio, der von Trump – zwei Tage nach einem Attentat auf den Ex-Präsidenten – als sein Vizepräsidentschaftskandidat für die Wahlen im November ausgewählt wurde, genoss die Bewunderung.

Vance fragte sich einst, ob Trump ein „zynisches Arschloch“ oder „Amerikas Hitler“ sei. Jetzt ist er bereit, als Trumps Flügelmann zu dienen und möglicherweise der nächste Vizepräsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Der Risikokapitalgeber und Veteran Vance erlangte mit seinem Buch, das zum Film Hillbilly Elegy wurde, nationale Bekanntheit. Er gehört zu einer Reihe von Republikanern, die sich für eine zurückhaltende Außenpolitik aussprechen. Diese Politik stellt die Interessen der USA in den Vordergrund, ist skeptisch gegenüber militärischen Interventionen und stellt den langjährigen Ansatz der USA in Bezug auf globale Allianzen in Frage.

Doch Vances „America First“-Ansatz hat auch seine Grenzen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die außenpolitischen Ansichten des freimütigen Senators – vom Krieg Israels gegen den Gazastreifen über den Konflikt in der Ukraine bis hin zu den wachsenden Spannungen mit China:

Wo steht Vance zu Israel und Gaza?

Vances Außenpolitik lässt sich als „Amerika zuerst mit einer Ausnahme für Israel“ beschreiben. Als die Hamas am 7. Oktober letzten Jahres einen Anschlag verübte, machte Vance die Regierung Biden dafür verantwortlich, die palästinensische Gruppe zu unterstützen.

„Die Amerikaner müssen der nackten Wahrheit ins Auge sehen: Unsere Steuergelder haben dies finanziert“, sagte er laut Medienberichten nur Stunden nach dem Anschlag.

Vance‘ entschiedene Unterstützung für eine starke Beziehung zwischen den USA und Israel beruht auf seiner Ansicht, dass das Land für den Schutz der US-Interessen im Nahen Osten unerlässlich ist, so Seth Eisenberg, CEO der PAIRS Foundation, einer in den USA ansässigen Organisation.

„Vance befürwortet die Fortsetzung der Militärhilfe für Israel und betont, dass ein sicheres Israel zur regionalen Stabilität beiträgt und mit den strategischen Interessen der USA übereinstimmt. Er befürwortet eine enge diplomatische und verteidigungspolitische Zusammenarbeit und erkennt Israels Rolle als Demokratie in einer unbeständigen Region an“, so Eisenberg gegenüber Al Jazeera.

In der Tat hat Vance jegliche Einschränkung der Hilfe für Israel abgelehnt.

Vance hat seinen christlichen Glauben für seine umfassende Unterstützung Israels verantwortlich gemacht.

„Die Mehrheit der Bürger dieses Landes glaubt, dass ihr Erlöser – und ich zähle mich selbst zu den Christen – in diesem schmalen Streifen Land vor dem Mittelmeer geboren, gestorben und wieder auferstanden ist“, sagte er in einer Rede, die er im Mai vor dem Quincy Institute hielt.

„Die Vorstellung, dass es jemals eine amerikanische Außenpolitik geben wird, die sich nicht sehr um diesen Teil der Welt kümmert, ist absurd.

Im November letzten Jahres schrieb Vance einen Brief an US-Präsident Joe Biden, in dem er ihn aufforderte, keinen besonderen Einwanderungsschutz für Palästinenser einzuführen, da es sich bei ihnen um „eine Gruppe potenziell radikalisierter Personen“ handele.

Er brachte auch Gesetzesentwürfe ein, die darauf abzielen, Bundesmittel für Hochschulen zu verweigern, in denen es Lager oder Proteste gegen Israels Krieg in Gaza gegeben hat.

Was ist mit den US-Interventionen im Nahen Osten?

Obwohl der Politiker aus Ohio keine Einschränkungen bei der Unterstützung von Israels Krieg gegen die Hamas wünscht, hat er zuvor gesagt, dass er gegen direkte US-Angriffe auf den Iran sei, es sei denn, die Iraner würden US-Truppen direkt angreifen

Vance hat wiederholt die Beteiligung der USA an verschiedenen Konflikten im Nahen Osten in Frage gestellt, so Eisenberg

„Vance ist der Meinung, dass viele dieser Interventionen nicht nur ihre Ziele verfehlt haben, sondern auch amerikanische Ressourcen und Menschenleben gekostet haben“, sagte er.

Eisenberg sagte, Vance sei der Ansicht, dass die USA bei der Beteiligung an ausländischen Konflikten vorsichtig sein sollten, es sei denn, es bestehe eine klare, direkte Bedrohung der nationalen Sicherheit.

„Diese Sichtweise deckt sich mit einem breiteren Trend innerhalb bestimmter Teile der Republikanischen Partei, die der interventionistischen Politik, die die frühen 2000er Jahre kennzeichnete, zunehmend misstrauisch gegenübersteht“, so Eisenberg.

Auch wenn Vance dem Interventionismus kritisch gegenübersteht, ist er kein Verfechter des Isolationismus, so Eisenberg

Trumps Vizepräsident glaubt an die Aufrechterhaltung von Bündnissen mit wichtigen Partnern in Europa und Asien, um gemeinsame Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, hat aber darauf gedrängt, dass diese Verbündeten einen fairen Beitrag zu kollektiven Verteidigungsbemühungen leisten, fügte Eisenberg hinzu.

Wie steht Vance zu Russlands Krieg in der Ukraine?

Vance ist dagegen, dass die USA der Ukraine inmitten des Krieges mit Russland Geld zur Verfügung stellen

In einer kürzlich gehaltenen Rede auf der National Conservatism Conference sagte Vance, das Engagement der USA in der Ukraine habe „keine offensichtliche Schlussfolgerung oder gar ein Ziel, das wir fast erreicht hätten“.

Der designierte Vizepräsident hat auch darauf gedrängt, dass Europa einen größeren Anteil an der militärischen Verteidigung übernimmt, damit sich die USA auf die Bewältigung der von China ausgehenden Bedrohungen konzentrieren können.

„Wir wollen, dass Europa erfolgreich ist, aber Europa muss eine größere Rolle in seiner eigenen Sicherheit übernehmen“, sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar.

Die Nominierung von Vance hat in Europa bereits für Aufregung gesorgt

„Die Nominierung von [JD Vance] als Vizepräsident zeigt uns in Europa, dass wir uns weiterhin bemühen müssen, uns selbst stärker um die europäische Sicherheit und Souveränität zu kümmern“, sagte der deutsche Abgeordnete Metin Hakverdi in einem Beitrag auf X. „Harte Nuss.

Auf der Münchner Konferenz lobte Vance auch Trump als „den besten Präsidenten zur Abschreckung Russlands seit einer Generation“.

Er wies Vorwürfe zurück, dass sowohl er als auch Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber nachgiebig seien, und erklärte, Putins bevorzugter Kandidat sei Biden, „weil er berechenbarer ist“.

Der Senator aus Ohio sagte in München auch, es gebe praktische Gründe, warum die USA ihre Unterstützung für die Ukraine zurückfahren müssten

Die USA stellen nicht genug Munition her, um einen Krieg in Osteuropa, einen Krieg im Nahen Osten und möglicherweise auch in Ostasien zu unterstützen“, sagte er.

„Der PAC-3, ein Patriot-Abfangjäger, wird in der Ukraine in einem Monat verbraucht, was die Vereinigten Staaten in einem Jahr herstellen“, führte Vance als Beispiel an.

Er fügte hinzu, der Konflikt müsse durch einen „Verhandlungsfrieden“ zwischen allen beteiligten Parteien beendet werden.

Das deckt sich mit Trumps eigenen Vorstellungen – der ehemalige US-Präsident hat versprochen, ein Ende des Krieges auszuhandeln, falls er an die Macht zurückkehrt.

Wie steht Vance zu den Beziehungen zu China?

Laut Eisenberg sieht Vance China als primären strategischen Konkurrenten und hat eine selbstbewusstere Haltung der USA gefordert, um dem wachsenden Einfluss Pekings entgegenzuwirken

„Vance unterstützt Maßnahmen zur Verringerung der amerikanischen Abhängigkeit von der chinesischen Produktion und zum Schutz kritischer Lieferketten“, so Eisenberg. „Er befürwortet auch ein entschiedenes Vorgehen gegen den Diebstahl geistigen Eigentums und unfaire Handelspraktiken in China.

In der Tat sagte Vance auf der Münchner Konferenz Anfang dieses Jahres, dass sich die US-Außenpolitik in den nächsten 40 Jahren auf Ostasien konzentrieren sollte

Im März setzte sich Vance für ein Gesetz ein, das der chinesischen Regierung den Zugang zu den US-Kapitalmärkten verwehrt, wenn sie sich nicht an das internationale Handelsrecht hält.

Wo steht Vance neben der Ukraine in Bezug auf andere Europa-Themen?

Im Einklang mit seiner Meinung, sich in erster Linie auf China zu konzentrieren, hat Vance erklärt, dass sich die USA von Europa abwenden sollten

Außerdem hat Vance die britische Labour-Partei kritisiert, nachdem sie unter dem neuen Premierminister Keir Starmer wieder an die Macht gekommen war

Nach der Wahl sagte er, dass das Vereinigte Königreich das erste „islamistische Land mit Atomwaffen“ sein könnte und bezog sich dabei auf Atomwaffen

„Welches ist das erste wirklich islamistische Land, das eine Atomwaffe bekommt?

Vielleicht ist es der Iran, vielleicht zählt Pakistan schon irgendwie dazu. Und dann haben wir uns entschieden, dass es vielleicht das Vereinigte Königreich ist, da die Labour-Partei gerade die Regierung übernommen hat“, sagte Vance.

