JD Vance: Trumps Anti-Irak-Krieg, Pro-Israel Vizepräsidentschaftskandidat

Von MEE-Mitarbeitern

15. Juli 2024

US-Senator hat vielseitige Ansichten über den Nahen Osten geäußert, die jedoch alle mit einer starken Unterstützung für Israel untermauert sind

JD Vance spricht zu Reportern nach der CNN-Präsidentschaftsdebatte zwischen US-Präsident Joe Biden und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, am 27. Juni 2024 (Andrew Harnik/Getty Images/AFP)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Montag bekannt gegeben, dass er den Senator von Ohio, J.D. Vance, zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten bestimmt hat.

Vance ist bei den US-Wählern vielleicht am besten für seine konservative Politik in den ländlichen Gebieten bekannt. Seine politische Karriere wurde durch ein biografisches Buch vorangetrieben, das die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im vergessenen Hinterland der USA thematisiert. In seinen 2016 erschienenen Memoiren Hillbilly Elegy versuchte Vance zu erklären, warum Trump bei weißen Arbeiterfamilien wie seiner eigenen Anklang fand.

In der Außenpolitik ist Vance für seine „America First“-Agenda bekannt, die einen ungewöhnlichen Weg einschlug.

Nach seinem Abschluss an einer öffentlichen High School meldete sich Vance beim Marine Corps und diente im Irak als Gefreiter in der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten des 2.

Später besuchte er die Yale Law School im Rahmen des GI-Programms für ehemalige US-Soldaten und nahm einen Job als Risikokapitalgeber in San Fransisco an.

Als er später auf den Irak angesprochen wurde, antwortete er: „Ich habe meinem Land ehrenhaft gedient, und als ich in den Irak ging, sah ich, dass ich belogen worden war – dass die Versprechen des außenpolitischen Establishments ein kompletter Witz waren.“

Vance sagte auch, dass die US-Invasion den Iran gestärkt und zum dramatischen Zusammenbruch des Christentums im Irak geführt habe. Er erklärte, dass nach dem Krieg die Mehrheit der 1,5 Millionen Christen des Irak geflohen sei.

„Nahezu jede einzelne dieser historischen christlichen Gemeinschaften ist verschwunden. Das ist die Frucht der amerikanischen Arbeit im Irak: ein regionaler Verbündeter des Iran und die Auslöschung und Dezimierung einer der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt.“

Kompletter Witz

Obwohl seine Außenpolitik ein tiefes Misstrauen gegenüber ausländischen Verstrickungen und Bündnissen beinhaltet, ist er ein starker Befürworter Israels. Diese Ansichten wurden Anfang dieses Jahres deutlich, als Vance sich gegen die Hilfe für die Ukraine aussprach, aber darauf bestand, Israels Krieg gegen Gaza zu unterstützen.

„Ich unterstütze Israel und seine Kampagne gegen die Hamas. Ich bewundere auch die Ukrainer, die gegen Russland kämpfen, aber ich glaube, dass es nicht in Amerikas Interesse ist, weiterhin einen scheinbar endlosen Konflikt in der Ukraine zu finanzieren“, sagte Vance.

„Es ist seltsam, Israel und die Ukraine mit ähnlichen Themen gleichzusetzen. Sie sind grundverschieden, und wir sollten sie getrennt analysieren.“

Vance beschrieb Israel als „eines der dynamischsten und technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt“.

Jewish Insider bezeichnete die Rede von Vance als eine „pro-israelische Interpretation der America-First-Weltanschauung“.

Vance hat Israels Militäraktionen im Gazastreifen befürwortet und erklärt, der Krieg sei notwendig, um ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den arabischen Golfstaaten zu erreichen.

„Die Hamas hat den Konflikt ausgelöst und benutzt nun palästinensische Zivilisten als Schutzschilde“.

Um aus den vergangenen 40 Jahren zu lernen, sollte unsere Priorität darin bestehen, die Hamas als militärische Kraft zu zerschlagen“, sagte er.

„Man kann die Ideologie der Hamas nicht beseitigen, aber man kann ihre Befehlshaber und Militäreinheiten beseitigen, und ich glaube, dass Israel dazu ermächtigt werden sollte“.

Gleichzeitig äußerte Vance seine Besorgnis über eine Eskalation mit dem Iran.

Übersetzt mit deepl.com

