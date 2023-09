Die Wiedergeburt der Markale in Konstantinovka: Das bosnische Spielbuch ist eine praktische Hilfe von Stephen Karganovic

Wenn die Berichte von der Front düster sind und die Dinge schlecht laufen, ist das Balkan-Spielbuch aus den 1990er Jahren eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration.

Wir haben bereits gesehen, wie der ukrainische Plan, den Donbass abzuräumen, als Kopie der kroatischen „Operation Sturm“ vom August 1995 konzipiert wurde. Dieses grausame Unterfangen, das das Kiewer Regime unbedingt nachahmen wollte, führte zur Ermordung Tausender Zivilisten, zur Zwangsvertreibung von einer Viertelmillion Krajina-Serben und zur Eingliederung ihrer Heimat in Kroatien. Der Unterschied besteht darin, dass der kroatische Plan bei der Verwirklichung seiner barbarischen Ziele durchschlagend erfolgreich war. Der ukrainische Nachahmerplan hingegen war ein offensichtlicher Fehlschlag . Seine Ausführung wurde unerwartet durch die militärische Sonderoperation vereitelt.

Der Vorfall auf dem Konstantinowka-Markt ist das jüngste Anzeichen dafür, dass das ukrainische Regime in vollem Umfang auf Nachahmungstäter eingestellt ist. Sie übernehmen schnell die Methoden ihrer Kollegen aus Zagreb und Sarajewo während des Balkankonflikts in den 1990er Jahren, die unter falscher Flagge agierten. In dem vielschichtigen Krieg, der auf dem Balkan geführt wurde, war das Militär nur eine von mehreren Fronten, die alle ungefähr gleich wichtig waren. Die Propagandafront hatte von Anfang an großes Gewicht und beeinflusste den Verlauf und das Ergebnis des Krieges erheblich.

In der Ukraine gibt es konzertierte Bemühungen, Balkanszenarien nachzustellen, wobei falsche Flaggen ein wichtiges politisches Instrument waren. Die auf dem Balkan erprobte und perfektionierte Falschflaggenformel setzt folgende Elemente voraus.

Erstens: Der Vorfall, der den Ruf der Seite schädigen soll, die als feindlich gegenüber den Interessen des Westens und seiner lokalen Satelliten angesehen wird, geschieht nie zufällig. Er wird immer mit den aktuellen politischen Entwicklungen koordiniert und soll den daraus zu ziehenden Propagandanutzen verstärken. Das Regime in Sarajevo und seine ausländischen Sponsoren in Bosnien haben reiche Erfahrungen mit der Inszenierung falscher Flaggen gesammelt, die in eine umfassendere politische Strategie eingebettet waren. Die berühmte falsche Flagge in der Vasa-Miskin-Straße in Sarajewo im Mai 1992 war zeitlich so abgestimmt, dass sie kurz vor dem Termin stattfand, an dem die Botschafter der Europäischen Union die Verhängung von Sanktionen gegen die Serben in der Bundesrepublik Jugoslawien erwägen sollten. Die durch dieses inszenierte Massaker ausgelöste Empörung hat das angestrebte Ziel erreicht. Kurz darauf wurden tatsächlich drastische Sanktionen gegen den wichtigsten Unterstützer der bosnischen Serben verhängt.

Zweitens: Um die ahnungslose Öffentlichkeit in den westlichen Ländern für die geplanten politischen oder militärischen Maßnahmen zu gewinnen, müssen Opfer und Schuldige sofort proklamiert werden, ohne eine Untersuchung abzuwarten. Eine einseitige und sachlich nicht untermauerte Interpretation des Ereignisses unter falscher Flagge wird sofort lanciert und unterliegt einer strengen Medienkontrolle. Kritische Analysen und Versuche, die zeitgleich mit dem Ereignis veröffentlichte Interpretation zu hinterfragen, werden entweder ignoriert oder als „Fake News“ verleumdet. Die westliche und globale Öffentlichkeit ist einem unerbittlichen Trommelfeuer einseitiger Behauptungen ausgesetzt, die durch keinerlei ernsthafte Beweise gestützt werden. Darüber hinaus weisen diese Behauptungen bei näherer Betrachtung in der Regel große Lücken und Ungereimtheiten auf. Der „Völkermord von Srebrenica“ in Bosnien im Juli 1995, der organisiert wurde, um der kroatischen „Operation Sturm“, die drei Wochen später, am 4. August, folgte, vorauszugehen und sie in der öffentlichen Wahrnehmung zu überschatten, ist ein Beispiel für diese Art von falscher Flagge.

Drittens wird, wenn widerwillig und um des Anscheins willen dennoch eine Untersuchung zugelassen wird, versucht, sie zuverlässigen Kadern oder Institutionen anzuvertrauen, die genau wissen, bis zu welchen Grenzen sie gehen dürfen und welche Schwellen sie nicht überschreiten dürfen. Das erste Massaker auf dem Markale-Markt in Sarajewo im Februar 1994 ist ein Beispiel für diese Kategorie. Nach der unwahrscheinlichen offiziellen Version war eine einzige von den Serben abgeworfene Mörserbombe für den Tod von 68 und die Verwundung von 200 Marktbesuchern verantwortlich. In der kritischen Zeit unmittelbar nach der Explosion, als die forensischen Daten noch frisch waren, weigerte sich die bosnische Regierung zunächst, der UNPROFOR, der UN-Beobachtertruppe, Zugang zu den Ermittlungen zu gewähren. Später wurde eine kontrollierte Untersuchung mit Expertenberichten und unter Verschluss gehaltenen forensischen Daten gestattet, aber erst nachdem CNN die Möglichkeit hatte, weltweit und ohne Überprüfung zu behaupten, dass ein serbischer Mörser das Massaker verursacht hatte. Die Untersuchung wurde auch aufgeschoben, bis Präsident Clinton von seiner globalen Kanzel aus bestätigt hatte, dass es „höchstwahrscheinlich“ sei, dass bosnische Serben für das Blutbad verantwortlich seien. (Man beachte die Verwendung desselben heiklen Satzes, der viele Jahre später vom britischen Premierminister berühmt gemacht wurde, um Russland im Fall Skripal zu belasten. Was für ein Zufall!)

Das Massaker auf dem Markt von Markale fiel zeitlich mit dem zunehmenden Druck auf eine direkte Beteiligung der NATO am Bosnienkrieg an der Seite von Sarajewo zusammen, dessen Armee von den bosnischen Serben schwer geschlagen wurde (Parallelen zur aktuellen Situation in der Ukraine müssen nicht besonders betont werden). Um die Intervention in den Augen der Weltöffentlichkeit als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, war es daher von größter Bedeutung, jeden Zweifel daran auszuräumen, dass bosnische Serben hinter dem Massaker steckten. Dementsprechend wurde der Tatort sofort unter die Kontrolle einer der Parteien gestellt, die ein großes Interesse an der Angelegenheit hatten – die Regierung in Sarajewo -, während westliche Medien und einflussreiche politische Persönlichkeiten auf einer Interpretation und Schuldzuweisung bestanden, die ihren politischen Interessen entsprach. Sobald das gewünschte Narrativ in der Öffentlichkeit fest verankert war, konnte die kontrollierte Untersuchung voranschreiten.

Nach allem, was man hört, verlief die Untersuchung, die schließlich unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter Bedingungen durchgeführt wurde, die für die westlichen Interessen und die Regierung in Sarajewo am günstigsten waren, nicht gut, obwohl die Voraussetzungen für ein vorherbestimmtes Ergebnis sorgfältig geschaffen worden waren. Die Ergebnisse, zu denen sie gelangte, ließen sich nicht so zurechtbiegen, dass sie sich nahtlos in das vorherbestimmte Szenario einfügten. Folglich wurde der Bericht als „vertraulich“ bezeichnet und Generalsekretär Boutros Boutros Ghali weigerte sich im Interesse der „höheren Politik“, ihn zu veröffentlichen. Der Abschlussbericht der Markale-Untersuchung wurde nie veröffentlicht, und nach allem, was wir wissen, verstaubt er immer noch in einem uneinnehmbaren UN-Tresor in New York.

Zusammengefasst. Konstantinowka weist alle Anzeichen einer klassischen Operation unter falscher Flagge auf, und zwar nicht, weil es sich wie bei Markale ebenfalls um einen überfüllten Marktplatz handelte, sondern aus viel bezeichnenderen Gründen. Wie es bei solchen Operationen üblich ist, wurde sie so arrangiert, dass sie mit einem für das Kiewer Regime wichtigen politischen Ereignis zusammenfiel, in diesem Fall mit dem Besuch von Außenminister Blinken, der nicht nur wichtig war, um weitere Finanzspritzen zu erhalten, sondern auch, um die Modalitäten für ein intensiveres Engagement des Westens und der NATO in dem Konflikt an der Seite des ukrainischen Regimes zu erörtern, um es vor dem Zusammenbruch zu retten. Damit die westliche Öffentlichkeit bereit ist, weitere Opfer zur Unterstützung eines Landes zu bringen, das für die meisten nicht auf der Landkarte zu finden ist, müssen wichtige Punkte der psychologischen Kriegsführung verstärkt werden. Dazu gehört in erster Linie, den Status der Parteien in der Öffentlichkeit wieder fest zu verankern und die Opfer und „Guten“ von den Aggressoren und „Bösen“ klar zu unterscheiden. Zu diesem Zweck wurde die falsche Flagge von Konstantinowka organisiert.

Konstantinowka erfüllt auch andere Kriterien der falschen Flagge. Wie üblich wurde das Verbrechen sofort „aufgeklärt“, buchstäblich innerhalb von Minuten nach seiner Begehung und ohne sich die Mühe zu machen, auch nur grundlegende Fakten, die in die eine oder andere Richtung weisen könnten, glaubwürdig zu ermitteln. Ebenso schnell wurden Daten, die der Darstellung widersprachen, in den Wind geschlagen. Kurz nach dem Einschlag auf dem Markt tauchten Videos auf, die darauf hindeuteten, dass die Geschosse, die den Markt in Konstantinowka trafen, aus einer Richtung kamen, die von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert wurde. Diese widersprüchlichen Beweise wurden von der Associated Press umgehend herausgeschnitten, wobei die unbequemen Details unterdrückt wurden (bei 8:34 Minuten).

Wird es eine, wenn auch nur scheinbare, Untersuchung von Konstantinowka geben? Die Zeit wird es zeigen, aber wenn jemals eine Untersuchung durchgeführt wird, dann unter noch strengeren Bedingungen als bei Markale. In diesem Konflikt steht viel mehr auf dem Spiel. Es werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit die Ergebnisse nicht in sich zusammenfallen, wie es bei den Erzählungen über Bucha und Kramatorsk der Fall war, die offensichtlich einer übermütigen Inszenierung seitens der ukrainischen Vertreter zum Opfer fielen, die wahrscheinlich mit unzureichender logistischer Unterstützung durch ihre erfahreneren westlichen Kuratoren agierten. Eine Wiederholung der Peinlichkeiten von Bucha und Kramatorsk muss um jeden Preis vermieden werden, und wenn das bedeutet, dass Konstantinowka nicht untersucht wird, um das vorgefertigte Propagandanarrativ zu untermauern, dann soll es so sein. Sie können sich dafür entscheiden, so viel wie möglich aus den bloßen Behauptungen herauszuholen und die Angelegenheit schließlich eines natürlichen Todes sterben zu lassen.

Es sei denn, der Tod war langwieriger, denn das war es ja, was mit Markale geschah, was sich sowohl auf die bereits erwähnte Falschflagge vom Februar 1994 als auch auf die nachfolgende Falschflaggen-Operation im August 1995 bezog, die sich auf unkreative Weise an genau demselben Ort wiederholte. Beide Markale-Ereignisse hatten zu dem Zeitpunkt, als sie inszeniert wurden, ihren unmittelbaren Zweck erfüllt. Ob man sich im Nachhinein an sie erinnern würde und wie man sie im größeren Zusammenhang sehen würde, war eigentlich von geringer Bedeutung.

Markale war einer der Anklagepunkte in der Kriegsverbrecheranklage des IStGHJ gegen den bosnisch-serbischen Präsidenten Radovan Karadžić, die mit großem Tamtam angekündigt worden war. Bei näherer Betrachtung der Beweise, nachdem der Prozess begonnen hatte, erwiesen sich die Behauptungen als peinlich unhaltbar. Mehr als ein Jahrzehnt später wurde die Anklage gegen Markale stillschweigend aus den geänderten Fassungen der Karadžić-Anklageschrift gestrichen. Nur wenige bemerkten dies oder fragten nach dem Grund.