„Die Zeit des Nordens ist gekommen“ – Gantz sagt, Gaza sei eine “alte Nachricht“

9. September 2024 Blog, Nachrichten

Benny Gantz (L) und Benjamin Netayahu. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Gantz warnte, dass der Krieg mit dem Libanon unmittelbar bevorstehe, wenn Israel nicht ein Waffenstillstandsabkommen und ein Tauschgeschäft mit den Widerstandsbewegungen im Gazastreifen abschließt.

Das ehemalige Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, Benny Gantz, sagte am Sonntag, dass „die Geschichte der Hamas Schnee von gestern ist“ und Israel seine Aufmerksamkeit auf die Hisbollah und die libanesische Grenze richten sollte, berichteten israelische Medien.

In einer Rede auf dem geschlossenen Gipfel des Middle East America Dialogue (MEAD) in Washington, DC, sagte Gantz Berichten zufolge, dass Israel den Krieg gegen die Hisbollah zu spät begonnen habe.

„Die Zeit zum Handeln im Norden ist gekommen, und wir sind spät dran“, zitierte ihn die israelische Zeitung Israel Hayom.

Gantz warnte, dass der Krieg mit dem Libanon unmittelbar bevorstehe, wenn Israel nicht ein Waffenstillstandsabkommen und ein Tauschgeschäft mit den Widerstandsbewegungen im Gazastreifen abschließt, so der Bericht weiter.

„Wenn wir es in der nächsten Zeit nicht schaffen, würde ich sagen – ich werde es nicht auf Tage oder ein paar Wochen oder was auch immer begrenzen – wir sollten in den Norden gehen und uns darum kümmern und sicherstellen, dass wir unsere Leute zurück in ihre Häuser bringen können, ich denke nicht, dass wir es weiter hinauszögern sollten“, fügte er hinzu.

Die israelische Zeitung The Times of Israel zitierte den israelischen Politiker mit den Worten, die Geschichte der Hamas sei eine alte Geschichte„ und die Geschichte des Iran und seiner Stellvertreter in der ganzen Region (…) sei das eigentliche Problem“.

Die Times of Israel merkte auch an, dass Gantz es vorziehen würde, ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, „um israelische Gefangene zurückzubringen und zumindest eine vorübergehende Ruhe wiederherzustellen, selbst wenn dies bedeuten würde, auf eine größere Operation gegen die Hisbollah im Norden zu verzichten.“

Grenzkrieg

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat sich die libanesische Hisbollah-Bewegung direkt, wenn auch in relativ begrenztem Umfang, in den Krieg gegen die israelische Besatzung eingeschaltet.

In den letzten Wochen haben die Kämpfe jedoch an Intensität zugenommen, was zu der Befürchtung geführt hat, dass ein umfassender Krieg zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee unmittelbar bevorsteht.

Israel hat Teile des Libanon jahrzehntelang besetzt und das Land erst im Jahr 2000 nach hartem libanesischem Widerstand unter Führung der Hisbollah verlassen.

Israel versuchte 2006, den Libanon erneut zu besetzen, scheiterte jedoch, was der Libanon als großen Sieg gegen Israel betrachtet.

Israel hält jedoch weiterhin Teile des Libanon besetzt, insbesondere die Region der Sheeba-Farmen.

Die Hisbollah hat geschworen, jeden Zentimeter des Libanon, der von Israel völkerrechtswidrig besetzt wurde, zurückzuerobern.

(Die Palästina-Chronik)

