AS`AD AbuKHALIL: Die kalibrierte Antwort der Hisbollah

Von As`ad AbuKhalil

in Beirut

Speziell für Consortium News

8. September 2024

Die politische Partei und militante Gruppe, die zur Befreiung Palästinas aufruft, hat bei ihrer Reaktion auf Israels völkermörderischen Krieg die nationalen und regionalen Bedingungen berücksichtigt.

Eine Menschenmenge schwenkt Hisbollah- und libanesische Fahnen während einer Rede von Hassan Nasrallah in Beirut im November 2023. (Hassan Ghaedi, Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Als der Krieg in Gaza nach der Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober letzten Jahres ausbrach, stand die Hisbollah vor einer schicksalhaften Entscheidung: Sollte sie sich zurückhalten und ihren palästinensischen Kameraden den Kampf gegen Israel überlassen und den Libanon aus diesem sich ausweitenden Krieg heraushalten, oder sollte sie sich in irgendeiner Weise beteiligen, um Palästina zu helfen?

Wie konnte die Hisbollah von ihrer traditionellen Rhetorik der palästinensischen Solidarität und der „Einheit der Arenen“ abweichen?

Eine schwierige Frage, zumal die Hisbollah allem Anschein nach (und ich habe diesen Sommer im Libanon viele sachkundige Libanesen und Palästinenser dazu befragt) nicht im Voraus über den Hamas-Angriff informiert wurde.

Die Hisbollah war überrumpelt. Einige in der Hisbollah-Führung hätten sich ein gewisses Maß an Koordinierung oder Vorankündigung gewünscht. Doch die von Hamas-Führer Yahya Sinwar betonte Geheimhaltung verhinderte dies. Sinwar ist der Militär- und Sicherheitschef seiner Bewegung, so wie Hassan Nasrallah der oberste Sicherheitschef und militärische Oberbefehlshaber der Hisbollah ist.

Selbst Ismail Haniyyah, der Chef des politischen Flügels der Hamas, den die Israelis im vergangenen Monat im Iran ermordet haben, wusste im Voraus nichts von der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober.

Die Hamas hatte die Hisbollah schon Monate im Voraus darüber informiert, dass eine wie auch immer geartete Operation geplant war, aber keine Einzelheiten und keinen Zeitpunkt genannt. Die frühen Verluste der Hisbollah in diesem Krieg haben gezeigt, wie sehr die Hisbollah den Palästinensern ohne große Vorbereitung zu Hilfe eilte.

Sinwar beim Händeschütteln mit einem Soldaten im Dezember 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Hätte die Hisbollah es abgelehnt, sich nach dem 7. Oktober überhaupt militärisch zu engagieren, wäre sie in ihrer Basis im Libanon und in der breiten arabischen Öffentlichkeit auf massive Kritik gestoßen.

Wie konnte die lautstärkste Partei, die die Befreiung Palästinas fordert und sich gegen eine Kapitulation im „Friedensprozess“ mit Israel ausspricht, schweigen, während die Palästinenser in Gaza einem der grausamsten Völkermorde in der Geschichte des Konflikts seit 1948 ausgesetzt sind?

Wie konnte sich die Hisbollah, die mit der Hamas und dem Islamischen Dschihad eine Waffenbrüderschaft eingegangen ist, von einer der gefährlichsten und entscheidendsten Phasen der palästinensisch-israelischen Konfrontation distanzieren? Wie könnte Nasrallah dem arabischen und muslimischen Publikum die Zurückhaltung seiner Partei bei der Bekämpfung des Völkermordes wirksam erklären?

Das Kalkül

Die Hisbollah musste bei ihrer Reaktion auf den Völkermord viele innenpolitische und regionale Bedingungen berücksichtigen.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Hisbollah im Libanon mit gefesselten Händen kämpft, weil die westlich-golf-israelische Allianz seit 2005 (nach der Ermordung von Rafiq Hariri) eine große, multisektiererische Koalition gebildet hat, wenn auch mit minimaler schiitischer Beteiligung. Diese Koalition ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die Basis des Widerstandsprojekts im Libanon und in der Region zu untergraben.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate beherrschen alle arabischen Medien und sind davon besessen, die Hisbollah durch die unverhohlene Verunglimpfung der Schiiten zu dämonisieren, um die arabische und muslimische Öffentlichkeit von der Widerstandsagenda abzubringen.

Die Despoten der Golfstaaten bemühen sich um Vereinbarungen mit den USA zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Gegenzug für entscheidende Zugeständnisse in den Bereichen Sicherheit und Geheimdienste. Darüber hinaus haben sich die Vereinigten Staaten mit parteiübergreifender Zustimmung dazu verpflichtet, jedes brutale arabische Regime zu unterstützen, wenn es sich zum Frieden mit Israel verpflichtet, selbst wenn dies die Unterdrückung abweichender Meinungen in diesem Land bedeutet.

Dies begann in der Ära von Jimmy Carter, als er seinen faustischen Deal mit Anwar Sadat (dem antisemitischen, von den Nazis inspirierten ägyptischen Despoten) abschloss.

Die Hisbollah operiert auch nach dem Zusammenbruch der libanesischen Wirtschaft und der massiven Hafensprengung im Jahr 2020, die das libanesische Volk erschöpfte und es an einer militärischen Konfrontation, die die Wirtschaft weiter untergraben könnte, uninteressiert machte.

Nach mehr als zehn Monaten Krieg an der libanesisch-palästinensischen Grenze ist jedoch klar geworden, dass die Schiiten im Libanon voll und ganz hinter der Hisbollah in ihrer militärischen Konfrontation mit Israel stehen.

Die Hisbollah wird von vielen Libanesen auch dafür gelobt (was durch Meinungsumfragen belegt wurde), dass sie die militärische Konfrontation mit Israel sorgfältig abwägt und gleichzeitig einen größeren regionalen Krieg vermeidet. Das war keine leichte Aufgabe für Nasrallah.

Nasrallah im Jahr 2019. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Seine Kriegsführung wurde im Libanon weitgehend als geschickt und patriotisch angesehen und hat der Partei neue Anhänger unter Sunniten und Drusen eingebracht.

Sogar der oberste sunnitische Geistliche Hassan Mir`ib, der zuvor nicht nur gegen die Hisbollah, sondern gegen Schiiten im Allgemeinen wetterte, hat sich zu einem starken Befürworter der Hisbollah entwickelt. Damit hat er sich den Zorn der Anhänger des saudischen Regimes im Libanon und in der Region zugezogen.

Mir`ib ist nicht der einzige Fall, denn viele Sunniten haben die Meinung geäußert, dass die Schiiten im Libanon und die Houthis im Jemen die einzigen wirklichen Verfechter des palästinensischen Volkes geworden sind, während die sunnitischen Bewegungen (neben der Hamas) weitgehend abseits standen und die Palästinenser ihrem grausamen Schicksal überließen.

Der oberste politische Führer der Drusen im Libanon, Walid Jumblat, hat die Hisbollah während des Krieges voll und ganz unterstützt und hält die Waffen der Hisbollah jetzt für legitim (im Gegensatz zu seinen früheren Positionen, als er mit dem saudischen Regime und den USA verbündet war).

Die Grausamkeit des israelischen Völkermordes hat vielen die Augen geöffnet. Er hat neue Generationen von Arabern für die grausame Realität des israelischen Besatzungs- und Apartheidstaates sensibilisiert.

Nasrallahs jüngste Reden haben sich dies zunutze gemacht und das Bewusstsein für die Gefahren des zionistischen Projekts nicht nur für den Libanon, sondern für die arabische und muslimische Welt geschärft.

Die letzten beiden Reden Nasrallahs können – politisch gesehen und im Hinblick auf die Interessen der Partei – als seine erfolgreichsten angesehen werden, da sie die Geschichte des zionistischen Projekts und seine Bedrohung für den Libanon ausführlich darlegten.

Seit 2006 rechtfertigt die Hisbollah den Erhalt ihrer Waffen mit der Notwendigkeit, den Libanon gegen Israel zu verteidigen. Dies zeigt sich auch in der aktuellen Schlacht, denn die libanesische Armee hat dem Krieg tatenlos zugesehen und die Menschen im Südlibanon ihrem Schicksal (und der Verteidigung durch die Hisbollah) überlassen.

Hisbollah-Banner im August 2006 mit der Aufschrift „Unser Blut hat gesiegt“ in der Nähe von Et Taibeh, Südlibanon, in Bezug auf den Libanonkrieg 2006. (Julien Harneis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Die libanesische Armee hat sich selbst dann nicht eingemischt, als ihre eigenen Stellungen von Israel direkt getroffen wurden. Auf strikte Anweisung der Vereinigten Staaten, die die libanesische Armee verwalten und finanzieren und sie auf Polizeiausrüstung beschränken, darf die Armee das Feuer nicht erwidern.

In diesem Krieg hat die Hisbollah den Libanesen und den Arabern bewiesen, dass sie allein Israel abschrecken kann, wie sich viele Libanesen daran erinnern, als Israel aus den fadenscheinigsten Gründen oder Vorwänden in den Libanon einmarschierte.

Israel hat eine „Anti-Kriegs“-Botschaft über seine eigenen und die saudischen Medien verbreitet (die seine Agenda von ganzem Herzen unterstützt haben), obwohl die Libanesen und Araber wissen, dass sie einer pazifistischen Botschaft Israels nicht trauen können.

Im ganzen Libanon wurden schicke Plakate mit dem Slogan „Libanon gegen den Krieg“ aufgestellt. Einige libanesische Journalisten, mit denen ich sprach, versuchten herauszufinden, wer dahinter steckt, und konnten weder einen Namen noch eine Partei nennen, die die über Nacht entstandene Kampagne finanziert.

Wahrscheinlich handelt es sich um das Werk der Botschaften der USA und der Golfstaaten in Beirut in der Hoffnung, die öffentliche Meinung im Libanon gegen die Hisbollah aufzubringen. Aber vergeblich.

Trotz des Drucks in diesen Monaten und der Kritik, Nasrallah sei entweder zu weit gegangen, als er sich in einen Krieg mit Israel verwickelte, oder (nach Ansicht der Anhänger des Golfregimes) sei er nicht weit genug gegangen, um die Palästinenser zu unterstützen, war die größte Herausforderung für Nasrallah die Ermordung von Fuad Shukur, dem Stabschef des bewaffneten Flügels der Hisbollah, durch Israel am xx. August.

Nasrallahs Bindung

Fuad Schukur von der Hisbollah. (Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nach der Ermordung von Imad Mughniyyah, einem der Gründer der Hisbollah und ehemaligen Militärchef, im Jahr 2008 gab es keinen Nachfolger, da niemand innerhalb der Partei das gleiche Ansehen und die gleiche Glaubwürdigkeit besaß, um das Gesamtkommando über den militärischen Flügel der Hisbollah zu übernehmen.

Stattdessen entschied sich Nasrallah dafür, jemanden zu ernennen, der die Befehlshaber der verschiedenen militärischen Sektoren koordinieren sollte, und das war Schukurs Aufgabe gewesen. Westliche und israelische Medien übertrieben seine Rolle, um Israel einen Sieg zu verschaffen, der ihm in 10 Monaten Krieg bisher verwehrt geblieben war.

Nasrallah befand sich in einer Zwickmühle: Wenn er nicht reagierte, wäre die Abschreckung der Hisbollah geschwächt und die israelische Aggression ermutigt worden.

Würde seine Antwort von Israel als inakzeptable Eskalation angesehen, könnte er im Libanon für die Auslösung eines Krieges verantwortlich gemacht werden, den die Libanesen nicht tolerieren können.

Die Reaktion musste auch so kalibriert sein, dass sie zeigte, dass Nasrallahs Kalkül ausschließlich den Interessen des Libanon diente und nicht mit dem Kalkül des Iran verknüpft war. Er machte dies deutlich, indem er sagte, die iranische Vergeltung für die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniya, am 31. Juli in Teheran habe nichts mit der Vergeltung der Hisbollah für die Ermordung ihres faktischen Militärchefs zu tun.

Die Antwort kam, und sie war geschickt auf die Einheit 8200 gerichtet, das Hauptquartier des elektronischen Geheimdienstes Israels, das Attentate in der Region plant.

Israel verhängte sofort eine totale Nachrichtensperre über den Schaden, den die Hisbollah angerichtet hatte. Es veröffentlichte lediglich Bilder von der Beschädigung eines Hühnerstalls und gab vor, das sei alles, was geschehen sei.

Die israelische Presse hat jedoch zunehmend zugegeben, dass das Hauptquartier direkt getroffen wurde, auch wenn Israel versucht, weitere Demütigungen durch die Hisbollah zu vermeiden.

Der Krieg ist noch nicht vorbei, und der strategische Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel hat sich nur noch verschärft. Aber der totale Krieg ist noch nicht ausgebrochen. Und das ist das größte Kalkül von allen: Er wird nicht stattfinden, wenn eine Reihe von westlichen und despotischen arabischen Streitkräften bereit ist, Israel gegen einen umfassenden Angriff zu verteidigen.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

