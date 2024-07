https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/25/so-this-two-state-solution-is-code-for-neocolonialism-right



Diese „Zweistaatenlösung“ ist also ein Code für Neokolonialismus, richtig?

Von Yannick Giovanni Marshall

25. Juli 2024

Es wäre hilfreich zu klären, was den Palästinensern im Rahmen dieser viel gepriesenen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts wirklich angeboten wird.

Jeder Staat, der von einer Kolonialmacht gebilligt und unterstützt wird, wird keinen Fluchtweg aus der rassistischen Macht in sein Design einkodiert haben, schreibt Marshall [Getty Images]

Die Beweise für den Völkermord in Palästina haben mehrere prominente Beobachter in den westlichen Medien und der Wissenschaft dazu inspiriert, „Lösungen“ anzubieten. Das bedeutet, dass die so genannte Zweistaatenlösung wieder auftaucht, d. h., dass die Palästinenser einen eigenen Nationalstaat erhalten, der friedlich mit Israel koexistieren würde.

Es ist besser, es den Palästinensern zu überlassen, über ihre eigene Zukunft zu diskutieren. Aber zu meiner eigenen Erbauung wäre es hilfreich zu wissen, ob das, was in der „Zweistaatenlösung“ angeboten wird, derselbe alte Neokolonialismus ist, zumal es immer wahrscheinlicher wird, dass dieses Gerede von zwei Staaten mehr als nur ein Trick ist. Das heißt, mehr als ein Ablenkungsmanöver, um Israel und den Westen als rationale, moderne Akteure darzustellen, die sich wirklich dem Streben nach „Frieden in der Region“ verschrieben haben, deren Bemühungen jedoch durch den atavistischen palästinensischen Terrorismus zunichte gemacht werden. Eine „Lösung“, die sich aus dem guten Willen der Kolonisten ergibt, der aus der humanitären Brust derjenigen stammt, die an der Ausrottungskampagne beteiligt waren.

Der Imperialismus oder die „internationale Diplomatie“ können sich etwas ausdenken und es einen Staat nennen. Ein Staat, der neben dem echten Staat existiert. Ein Nebenbei-Staat. Ein Staat, der zu einem Teil ein Witz beim Abendessen und zu zwei Teilen ein Gefängnisdirektor ist. Der „Staat Palästina“, wenn auch mit einem eher fragwürdigen „Existenzrecht“ behaftet, könnte tatsächlich in der nächsten Phase der Entwicklung des Siedlerkolonialismus in Palästina auftauchen.

Aber wir haben die Geburt solcher „Post“-Kolonien schon einmal erlebt – Kolonien, die in „unabhängige Länder“ umbenannt werden und von denen erwartet wird, dass sie sich zum Nutzen und zur Sicherheit ihrer ehemaligen Herren gut benehmen. Ist es das, was in der Zweistaatenlösung angestrebt wird? Soll der zweite Staat ein Staat zweiter Klasse sein? Ein Palästina, das nach dem Willen des Feindes existiert und verpflichtet ist, die Sicherheit seiner Feinde zu gewährleisten? Dessen gewählte (oder ausgewählte) Führer bestochen werden, um den Strom der Vertriebenen (die in „Migranten“ umbenannt werden sollen) einzudämmen, die immer noch versuchen, in ihr erobertes Land zurückzukehren? Wo die Unterdrückung „aufständischer Araber“ durch die Siedler an die Polizei des neuen postkolonialen Staates delegiert wird, so dass koloniale Gewalt als „politische Gewalt“ dargestellt werden kann? Und an Rednerpulten und Nachrichtenschaltern als „repressive Instinkte einer zum Autoritarismus neigenden Kultur“ erklärt wird? Wo die Folterung von Widerständlern und das Verprügeln von Demonstranten nicht mehr das Handwerk des Siedlerkolonialismus ist, sondern „ein weiteres Versagen der Demokratie in der Dritten Welt“? Wird das israelische Militär den Gazastreifen verlassen, wie die südafrikanische Polizei Soweto während der Apartheid verlassen hat – und das Versprechen eines ethnisch repräsentativeren Schlagstockeinsatzes einlösen?

Ist das, was den Palästinensern angeboten wird, vergleichbar mit der „Unabhängigkeit“ von Afrikanern oder Lateinamerikanern? Wird eine neue Flagge gehisst werden, die nur mit dem Blut streikender Bergarbeiter und protestierender Dichter der Ölgesellschaften sowie der Opfer von Bürgerkriegen, die verlängert wurden, um Kobalt zu Flohmarktpreisen zu halten, besprenkelt sein wird? Werden der neue Präsident dieses Staates und der „scheidende“ Kolonialgouverneur – oder die Besatzung – bei der Übergabe der Macht ein freundliches Händeschütteln zur Schau stellen? Und wird der Gouverneur den neuen Präsidenten an sich ziehen und ihm ins Ohr flüstern, dass er sicher sein kann, dass seine Familie im Falle eines Aufstandes oder zur medizinischen Behandlung nach Europa oder Dubai geflogen wird, wenn er im Gegenzug die Kontrolle über alle Häfen und eine zuverlässige Versorgung mit befriedeten Arbeitskräften erhält?

Wird der geplante Staat Palästina wie die „ehemaligen“ Kolonien Frankreichs sein, in deren Luftraum nach Belieben eingedrungen werden kann und deren Gold und Kunst in den Truhen von Paris aufbewahrt werden? Werden mit der einen Hand billige Agrarprodukte und Mineralien ins Land gelassen, während mit der anderen Hand Migranten beschossen, zurückgewiesen und zum Ertrinken im Meer oder zum Verhungern in Wüsten und Internierungslagern angewiesen werden? Wird das Land, das dem neuen unabhängigen Staat überlassen wird, von den Familien der Männer kontrolliert werden, die vor einem Jahrhundert geschrieben haben, dass die Eingeborenen für immer ein ungeeigneter Kandidat für die Selbstverwaltung sein würden? Und die zufällig die „reformierte“ Siedlerpartei unterstützen, die jetzt von ihrem gewählten konservativen „Eingeborenen“-Führer angeführt wird, der breit lächelnd an seinen Marionettenfäden hängt? Werden die natürlichen Ressourcen für kanadische Unternehmen „erschlossen“, die das Kleingeld in Form von Hilfsgeldern zurückgeben und eine nationale Identität der altruistischen Gesellschaft erfinden, während sie der „traurigen Geschichte“ des Kongo nachtrauern, den sie am Kragen packen?

Ist dies die zweite Stufe der Zweistaatenlösung? Akademische Dekolonisierung? Eine Umbenennung des kolonialen Würgegriffs in eine Abkehr von ihm? Eine Wachablösung von der Kolonialverwaltung zur stellvertretenden Kolonialverwaltung? Die postkoloniale Regierung nichts anderes als ein glorifizierter Reiseleiter für den Neokolonialismus?

Wenn dem so ist, erklärt das, warum Liberale im Westen ängstlich nach ihr rufen, verlegen darüber, dass die offene Gründungsgewalt des Siedlerkolonialismus noch nicht zur Hinterzimmergewalt des unruhigen „postkolonialen Staates“ geworden ist und dass Israel aus irgendeinem Grund den Nervenkitzel des Sjambok und die Forderung nach weißer Herrschaft noch nicht gegen die Normalität des Neokolonialismus und eine multikulturelle weiße Macht eingetauscht hat, in der die Pflanzer jetzt ausländische Direktinvestitionen sind, die Eisenbahnbarone jetzt Entwicklungsexperten, NRO-Direktoren und CEOs für grüne Start-ups. Vielleicht wird der zweite Staat voller weißer Frauen sein, die auf Fotos mit lächelnden palästinensischen Kindern Brunnen bauen, und ehemaliger Kolonisatoren, die sich selbst für ihre Wohltätigkeit beklatschen, wo man sagen wird, dass die Reparationen in Form von Kaufhäusern, die auf abgebrannten indigenen Städten gebaut wurden, und den neuen Arbeitsplätzen, die in der Dienstleistungsindustrie geschaffen wurden, bereits bezahlt wurden.

Welcher zweite Staat auch immer vorgeschlagen wird, was nicht ergründet oder zur Diskussion gestellt werden kann, ist die Befreiung der Kolonisierten. Es ist nicht wahr, dass die Kolonisten in irgendeiner Region Frieden wollen. Wenn sie das wollten, würden sie nicht kolonisieren. Jeder Staat, der von einer Kolonialmacht gebilligt und unterstützt wird, wird in seinem Entwurf keinen Fluchtweg aus der rassistischen Macht verschlüsselt haben. Wenn die Kolonisatoren überall und jederzeit von „Freiheit“ sprechen, meinen sie die Freiheit, mit den Kolonisierten zu machen, was sie wollen, die Freiheit der Sklavenhalter und Siedler und die ungestörte Fesselung ihrer Opfer.

Eine zugesprochene Emanzipation, ein ausgehändigter unabhängiger Staat, ein unterzeichneter Vertrag führt in der Regel dazu, dass Hubschrauber die Nachbarschaft überwachen und Generationen von Kolonisierten auf gestohlenem Land eine lebenslange Strafe in Form von Zwangsarbeit verbüßen müssen. Es bedeutet, dass man in die globale Unterklasse gezwungen wird und dass man sich gut benehmen und für seine Unabhängigkeit dankbar sein muss.

Yannick Giovanni Marshall ist Akademiker und Wissenschaftler für Afrikastudien.Yannick Giovanni Marshall ist Akademiker und Wissenschaftler für Afrikastudien.

