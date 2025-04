Das Feuer diesmal Henry Giroux

https://www.counterpunch.org/2025/04/04/the-fire-this-time-3/



Henry Giroux

4. April 2025

Foto von Nathaniel St. Clair

Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die mobilisierenden Leidenschaften des Faschismus sind kein fernes Echo der Geschichte mehr – sie sind hier und strömen wie ein elektrischer Strom durch die Vereinigten Staaten. Wir befinden uns in einer Phase der sozialen, ideologischen und rassischen Säuberung.

Zunächst wird die Vorstellung von der Regierung als demokratisierendes öffentliches Gut und Institution sozialer Verantwortung – die einst die Macht zur Rechenschaft zog, die Schwachen schützte und die Ideale von Gerechtigkeit und kollektiver Verantwortung förderte – systematisch zerstört. Das Gemeinwohl, das einst als das Wesen des demokratischen Lebens galt, ist zum Feind des neoliberalen faschistischen Staates geworden. Es wird nicht nur vernachlässigt, sondern angegriffen, entblößt und im Schatten von Privatisierung, Gier und Brutalität – den Hauptmerkmalen des Gangsterkapitalismus – dem Verfall preisgegeben. Öffentliche Institutionen werden ausgehöhlt, Gerichte werden belagert, Regulierungsbehörden werden politisiert und entmachtet, und die Mechanismen der Regierungsführung dienen nur noch den rücksichtslosesten Formen konzentrierter finanzieller und politischer Macht.

Zweitens erleben wir eine Art ideologische Säuberung – einen Angriff auf das kritische Bewusstsein, bei dem verbrannte Erde hinterlassen wird. Die Bildung, sowohl die öffentliche als auch die Hochschulbildung, steht unter Beschuss und wird ihrer demokratischen Mission beraubt, ein fundiertes Urteilsvermögen, kritisches Denken und die Fähigkeit, korrupte Macht sichtbar zu machen, zu fördern. Was einst als Raum für Reflexion, Widerspruch und bürgerschaftliches Engagement diente, wird zu einem Schlachtfeld ideologischer Kontrolle, auf dem Autorität nicht mehr in Frage gestellt, sondern gehorcht wird und Pädagogik auf Training, Konformität und Propaganda reduziert wird. Bildung ist ausdrücklich nicht mehr auf der Seite der Ermächtigung der Vielen. Sie ist zu einem ideologischen Instrument massiver Unterdrückung, Indoktrination und Überwachung geworden und dient der Milliardärselite und den Untoten mit Blut im Mund als Handlanger.

Bücher, die Ungerechtigkeiten aufzeigen, Geschichten des Widerstands bekräftigen und kritische Ideen vorstellen, werden verboten. Ganze Wissensgebiete – Gender Studies, kritische Rassentheorie, dekoloniales Denken – sind geächtet. Professoren werden entlassen, auf schwarze Listen gesetzt oder schikaniert, weil sie es wagen, die Wahrheit auszusprechen, insbesondere diejenigen, die die völkermörderische Gewalt Israels anprangern, die inzwischen über 50.000 Palästinensern, darunter vielen Kindern, das Leben gekostet hat. Journalisten werden öffentlich bloßgestellt, inhaftiert oder dämonisiert.

Kultureinrichtungen werden nicht mehr finanziert oder zum Schweigen gezwungen. Die Künste sind nicht mehr heilig, sie sind jetzt verdächtig. Social-Media-Plattformen und Nachrichtenagenturen werden eingeschüchtert, überwacht und gesäubert. Elite-Anwaltskanzleien werden von der Trump-Administration ins Visier genommen, eingeschüchtert, zum Schweigen gebracht oder zur Mittäterschaft gezwungen. Scott Cummings argumentiert zu Recht, dass die jüngste Rede von Präsident Donald Trump vor dem Justizministerium als Kriegserklärung an die Anwälte gedacht war. Einige renommierte Anwaltskanzleien und Anwälte – einst angebliche Hüter der Gerechtigkeit – kriechen nun vor dem Autoritarismus in erschütternder Komplizenschaft. Der öffentliche Raum schrumpft unter dem Gewicht der Unterdrückung.

Drittens – und vielleicht am beunruhigendsten – ist die eskalierende Kampagne der Rassensäuberung – ein Krieg gegen die Schwächsten, gegen Körper, gegen das Fleisch und gegen die instinktiven Formen der Handlungsfähigkeit. Dies ist keine Übertreibung. Einwanderer werden in schmutzigen Haftanstalten eingesperrt, von ihren Familien getrennt, ohne ordentliches Verfahren in Haftanstalten in Louisiana oder nach Guantanamo deportiert oder verschwinden einfach. Muslime werden verunglimpft, überwacht und ungestraft ins Visier genommen. Schwarze und braune Gemeinschaften werden überpolizeilich überwacht und unterbeschützt und der Maschinerie der Gefängnisgewalt geopfert. Staatsterrorismus ist normal. Der Staat kriminalisiert aktiv die Existenz selbst für alle, die nicht der weißen christlichen nationalistischen Fantasie von Reinheit, Gehorsam und Unterwerfung entsprechen.

Dies ist ein Krieg nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen die Erinnerung, die Vorstellungskraft und die Fähigkeit zu denken, Verbindungen herzustellen und von einer anderen Zukunft zu träumen. Das Unvorstellbare ist zur Politik geworden. Das Undenkbare gilt jetzt als normal.

Betrachten Sie nur einen kleinen Einblick in das Grauen, das sich jetzt entfaltet:

Venezolanische Migranten werden in einem berüchtigten Hochsicherheits-Folterkeller in El Salvador verschwinden gelassen, der von Nayib Bukele, einem skrupellosen Diktator, geführt wird, der nicht für seine Verbrechen bestraft wird, sondern für die Tinte auf ihrer Haut. Einer legendären britischen Punkband, den UK Subs, wurde die Einreise verweigert, weil sie ihre Ablehnung gegenüber Trumps autoritärer Politik zum Ausdruck gebracht hatten. Einem französischen Wissenschaftler wurde die Einreise an der Grenze verweigert, weil er Trump kritisiert hatte, der mit höhnischem Lächeln die Verfassung mit demonstrativer Verachtung zerreißt. Trump verstößt ungestraft gegen Gerichtsbeschlüsse. Studentenvisa werden mitten in der Nacht widerrufen. Ihre Schlafsäle werden durchsucht, ihre Handgelenke mit Handschellen gefesselt, sie werden von Agenten eines Systems, das sowohl grausam als auch geheim ist, in unmarkierte Autos gezwungen. Junge Menschen – Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk, Ranjani Srinivasan, Yunseo Chung – werden verschleppt, in Louisiana inhaftiert und warten unter einem Regime bösartiger Legalität auf ihre Abschiebung. getarnt in Juristensprache. Dies sind keine Verhaftungen – es sind Entführungen. Keine Gerechtigkeit – sondern die langsame Maschinerie der Angst, die Fleisch geworden ist. Andersdenkende werden jetzt als Terroristen gebrandmarkt, und diejenigen, die Trumps autoritären Griff in Frage stellen, verschwinden im Nichts – verhaftet, ausgelöscht, entbehrlich gemacht.

Trumps totalitäre Maschinerie führt einen unerbittlichen Krieg gegen Colleges und Universitäten. Wie Chris Hedges feststellt, hat die Regierung unter dem Vorwand, jüdische Studenten schützen zu wollen, damit gedroht, mehr als 60 Elite-Hochschulen die Bundesmittel zu streichen – während sie der Columbia University bereits 500 Millionen Dollar entzogen hat, eine Maßnahme, die nichts mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun hat. Die Anklage ist ein Vorwand, ein zynischer Vorwand, um Proteste zum Schweigen zu bringen und abweichende Meinungen zu unterdrücken – insbesondere zur Unterstützung der Freiheit Palästinas. Wie Rashid Khalidi feststellt: „Es ging nie darum, den Antisemitismus zu beseitigen. Es ging immer darum, Palästina zum Schweigen zu bringen. Das ist es, wozu das Knebeln protestierender Studenten und jetzt das Knebeln der Fakultät immer führen sollte.“

Eliteuniversitäten, die einst stolz auf ihre intellektuelle Autonomie waren, werden in befestigte Zonen der Überwachung und Unterwerfung verwandelt. Columbia gehört zu den eklatantesten Beispielen, wo der Campus heute eher einem Polizeirevier ähnelt als einem Ort fortschrittlicher Ideen und demokratischer Werte. Erst jetzt, da die Dunkelheit immer dichter wird, erwachen eine Handvoll Journalisten und liberale Kommentatoren und erkennen die autoritäre Belagerung der Hochschulbildung – eine Belagerung, die einige von uns seit Jahrzehnten anprangern.

Die Amerikaner erleben nicht nur eine langsame Entwicklung hin zum Autoritarismus. Sie erleben die gewaltsame, koordinierte Übernahme des demokratischen Lebens durch faschistische Kräfte, die durch Gleichgültigkeit, Grausamkeit und die Architektur der unkontrollierten Macht ermutigt werden.

Unter solchen Umständen ist es für die Menschen von entscheidender Bedeutung, der sich abzeichnenden politischen Krise Aufmerksamkeit zu schenken. Das bedeutet, aufmerksam zu sein, aus der Geschichte zu lernen und die mobilisierenden Leidenschaften des Faschismus als System zu analysieren – eines Systems, das in direktem Zusammenhang mit den Kräften des Gangsterkapitalismus und der Kraft der weißen Vorherrschaft und des weißen christlichen Nationalismus steht. Die Sprache ist wichtig, und diejenigen, die bereit sind, gegen die faschistische Flut zu kämpfen, müssen die Bedeutung von Bildung, Widerstand, Zeugnisablegung und Solidarität überdenken. Und es ist zwingend erforderlich, zu handeln: Allianzen bilden, die Straßen fluten, kritische Bildung verteidigen, den Widerstand verstärken und sich weigern, zu schweigen.

Angesichts dieser aufkommenden Flut darf der Widerstand nicht länger fragmentiert, höflich oder auf isolierte Ecken des Widerspruchs beschränkt sein. Wie Sherilyn Ifill feststellt, „reicht es nicht aus, zu kämpfen. Man muss dem Moment begegnen.“ Kulturkritiker, Pädagogen, Künstler, Journalisten, Sozialarbeiter und andere müssen ihr Handwerk wie Waffen einsetzen – verbotene Geschichten erzählen, sich der Zensur widersetzen, die radikale Vorstellungskraft neu entfachen. Pädagogen müssen sich weigern, Komplizen zu sein, und Klassenzimmer als Zufluchtsorte der Wahrheit und kritischen Untersuchung verteidigen, auch wenn die Risiken groß sind. Studenten müssen sich organisieren, stören und ihre Campus zurückerobern – nicht als Konsumenten von Zeugnissen, sondern als Befreier.

Akademiker, einschließlich Lehrkräfte und Verwaltungsangestellte, müssen eine gemeinsame Front bilden, um den heimtückischen Angriff auf die Hochschulbildung zu stoppen. Journalisten müssen das Schweigen brechen, nicht indem sie nach Zugang oder Neutralität streben, sondern indem sie Ungerechtigkeit mit moralischer Klarheit benennen. Organisatoren, Aktivisten und ganz normale Menschen müssen sich über Rasse, Klasse, Geschlecht und Nation hinweg zu einer breiten Front demokratischer Verweigerung zusammenschließen. Dies ist ein Moment nicht nur der Empörung, sondern auch der Kühnheit – der Rückeroberung der Hoffnung als politischer Akt und des Mutes als gemeinsame Ethik. Der Faschismus nährt sich von Angst und Isolation. Wie Robin D. G. Kelley brillant argumentiert, muss ihm mit Solidarität, Vorstellungskraft und unermüdlichem Kampf begegnet werden, basierend auf einer wiederbelebten Klassenpolitik. In einer Kultur der Unmittelbarkeit, Grausamkeit und erschütternden Ungleichheit muss die Macht für ihre Handlungen benannt werden, und die Sprache der Kritik und Hoffnung muss dem kollektiven Handeln der Massen weichen. Die Geschichte schaut nicht zu – sie fordert. Die Frage ist nur, ob antifaschistische Kräfte sich erheben werden, um ihr zu begegnen.

Diese Dunkelheit ist nicht ohne Präzedenzfall, und es gibt auch Vorbilder für Widerstand. Während des Aufstiegs des Faschismus in Europa schlossen sich Lehrer und Intellektuelle im von den Nazis besetzten Frankreich dem Untergrund an, verteilten verbotene Literatur und lehrten verbotene Wahrheiten in geheimen Klassenzimmern. In der Zeit der Apartheid in Südafrika lösten Schüler in Soweto einen landesweiten Aufstand aus und trotzten den Kugeln mit dem Ruf, dass Befreiung mit Bildung beginnt. Im Süden der USA riskierten schwarze Freiheitskämpfer ihr Leben, um Schulen für Freiheit zu gründen, den Terror der Polizei herauszufordern und die Demokratie angesichts der weißen Vorherrschaft neu zu definieren. Die Zapatisten in Chiapas schufen autonome Zonen, die auf Würde, Gerechtigkeit und indigenem Wissen basieren. Palästinensische Schriftsteller, Jugendliche, Freiheitskämpfer und Lehrer schaffen auch weiterhin unter Belagerung kraftvolle Beispiele des Widerstands und betonen in jedem Gedicht, jedem Gemälde, jeder Unterrichtsstunde, dass ihr Volk nicht ausgelöscht werden wird, dass ihre Erinnerungen überleben werden und dass dem Siedlerkolonialismus nicht nur unerbittlich Widerstand geleistet, sondern er auch besiegt werden wird. Es gibt keine andere Wahl.

Heute halten Bewegungen wie Black Lives Matter, Abolitionist Futures, Extinction Rebellion, Sunrise Movement, March for Our Lives und Indigenous Rights Movements die Traditionen des kollektiven Kampfes am Leben. Mutige Zusammenschlüsse auf dem Campus leisten trotz der beschämenden Razzien durch die Regierung und in einigen Fällen durch die Universitäten selbst Widerstand gegen militarisierte Polizeiarbeit und die Vereinnahmung der Hochschulbildung durch Unternehmen. Organisationen für die Rechte von Migranten bauen Zufluchtsnetzwerke auf, um diejenigen zu schützen, die der Staat ausweisen will. Dies sind nicht nur Momente des Protests – sie sind Blaupausen für eine demokratische Wiedergeburt. Die Aufgabe besteht nun darin, diese verschiedenen Bewegungen zu einer Massenbewegung zu verbinden, die die Macht hat, Streiks zu führen, direkte Aktionen durchzuführen, Teach-ins zu veranstalten und jede praktikable gewaltfreie Form des Widerstands zu nutzen, um den faschistischen Albtraum zu überwinden, der sich über den ganzen Globus ausbreitet.

Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Dies ist eine Zeit, in der wir Gerechtigkeit neu definieren und das Versprechen einer radikalen Demokratie, die noch nicht verwirklicht ist, zurückfordern müssen. Der Faschismus nährt sich von Verzweiflung, Zynismus und Schweigen – doch die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Immer wieder sind es die einfachen Menschen, die sich weigern zu schweigen, die lehren, erschaffen, marschieren, streiken und mit grimmiger Klarheit sprechen, die die Fundamente der Tyrannei zum Wanken bringen. Der Faschismus ist aus den Schatten der Geschichte zurückgekehrt, um Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit erneut zu demontieren. Doch sein Wiederaufleben darf nicht mit Schicksal verwechselt werden. Es ist nicht das letzte Kapitel einer besiegten demokratischen Zukunft – es ist eine Warnung. Und mit dieser Warnung kommt der Aufruf, einer Vision von Demokratie, die auf Solidarität und Vorstellungskraft beruht, Leben einzuhauchen, um den Widerstand in einen Hammer zu verwandeln, der die Maschinerie der Grausamkeit, die Politik der Wegwerfbarkeit und die totalitären und oligarchischen Opportunisten, die sich von Angst ernähren, zerschmettert. Angesichts des erschreckenden Aufstiegs des Autoritarismus wird es unbestreitbar: Das Feuer, dem wir gegenüberstehen, ist keine ferne, abstrakte Gefahr, sondern ein heftiger und unmittelbarer Kampf – das Feuer ist diesmal die faschistische Eroberung Amerikas. Dies ist der Moment, in dem Bildung in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden muss, in dem Geschichte bewusst gestaltet werden muss, in dem ein kollektiver Mut beschworen werden muss, der in den Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verwurzelt ist – in dem gemeinsam mit einer militanten Hoffnung gehandelt werden muss, die nicht nachgibt. Der Faschismus wird sich nicht durchsetzen – es sei denn, wir lassen es zu. In Zeiten wie diesen ist Widerstand keine Option, sondern eine Überlebensfrage.

Henry A. Giroux ist derzeit Inhaber des McMaster University Chair for Scholarship in the Public Interest am Department of English and Cultural Studies und Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Zu seinen jüngsten Büchern gehören: „The Terror of the Unforeseen“ (Los Angeles Review of Books, 2019), ‚On Critical Pedagogy‘, 2. Auflage (Bloomsbury, 2020); ‚Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis‘ (Bloomsbury 2021); ‚Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance‘ (Bloomsbury 2022) und “Insurrections: Bildung im Zeitalter konterrevolutionärer Politik (Bloomsbury, 2023), und zusammen mit Anthony DiMaggio verfasst: „Faschismus vor Gericht: Bildung und die Möglichkeit der Demokratie“ (Bloomsbury, 2025). Giroux ist außerdem Mitglied des Vorstands von Truthout.

