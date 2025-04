https://countercurrents.org/2025/04/academic-freedom-under-attack-from-the-government-but-also-from-within/



Angriff auf die akademische Freiheit: Von der Regierung, aber auch von innen heraus

von Robert Jensen

04. April. 2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

[Dieser Aufsatz ist eine Adaption von

Talking Authentically about Tricky Topics]

Die Universitäten in den Vereinigten Staaten sehen sich einem der ernsthaftesten Versuche ausgesetzt, die Hochschulbildung politisch zu kontrollieren, seit den antikommunistischen Loyalitätstests in den 1950er Jahren. Unabhängig davon, was man von den heute diskutierten Themen wie dem Israel/Palästina-Konflikt hält, ist es eine Bedrohung für offene Untersuchungen, mit Bundesmitteln Politik zu betreiben. Verwaltungsangestellte und Lehrkräfte bemühen sich, darauf zu reagieren, und der Widerstand nimmt zu, auch wenn die Kapitulation der Columbia University vor der Trump-Regierung nicht ermutigend ist.

Es ist noch zu früh, um einen Nachruf auf die akademische Freiheit zu schreiben, aber unabhängig vom Ausgang dieser Kämpfe haben die Universitäten in den Vereinigten Staaten an Ansehen verloren, das nicht so schnell wiederhergestellt werden kann. Auch wenn es schwierig ist, sich selbstkritisch zu betrachten, wenn man angegriffen wird, sollten wir Akademiker meiner Meinung nach unsere Fehler berücksichtigen, wenn wir versuchen, die öffentliche Meinung und die politischen Realitäten zu verstehen.

Ich bin 2018 von der University of Texas in Austin in den Ruhestand getreten und lebe jetzt in einer ländlichen Gegend, weit weg von der Front. Ich fühle mit meinen ehemaligen Kollegen, aber ich kann nicht anders, als über das Versagen dieser Kollegen in der Vergangenheit nachzudenken, die akademische Freiheit in Fällen, in denen ich im Fadenkreuz stand, nicht entschlossen genug verteidigt zu haben. Während wir uns also gleichzeitig für die Verteidigung der Hochschulbildung einsetzen, möchte ich zwei Episoden aus meiner Karriere hervorheben, die eine wichtige Frage aufwerfen: Woher kommen die Bedrohungen für die akademische Freiheit? Nicht immer von Regierungsbeamten.

Um es klar zu sagen: Ich war nie mit der Art von Bedrohungen konfrontiert, denen einige Professoren und Institutionen heute ausgesetzt sind, wie Abschiebungen und die Einstellung ganzer akademischer Programme. Aber ich habe gesehen, wie soziale Sanktionen Menschen zum Schweigen bringen können, wie die Zensur meiner Vorgesetzten aufgrund eines Artikels, den ich nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verfasst hatte, und das Meiden, das auf meine Kritik an der Ideologie des Transgenderismus folgte, zeigen. In beiden Fällen haben Zensur und Meiden zwar nicht mein Verhalten geändert, aber sie hatten Einfluss auf die Entscheidungen, die andere getroffen haben.

9/11 und das Versagen einer Universität

Eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein Land treffen kann, ist die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen. In einer gesunden demokratischen Kultur sollte diese Entscheidung gründlich diskutiert werden, bevor die politischen Führer Truppen in den Kampf schicken. Doch innerhalb weniger Stunden nach den Anschlägen vom 11. September stürzten sich Politiker beider Parteien auf die Mikrofone, um eine militärische Reaktion zu fordern.

Ich verbrachte den Großteil dieses Tages in meinem Büro und verfolgte die Berichterstattung in den Nachrichten, während ich versuchte, Freunde in New York zu erreichen, um mich zu vergewissern, dass sie in Sicherheit waren. Meine Erinnerung an diesen Tag ist verschwommen, aber ich erinnere mich noch genau daran, dass es am Nachmittag – noch bevor irgendjemand die Einzelheiten der Ereignisse wirklich verstanden hatte – unvermeidlich schien, dass die Vereinigten Staaten als Vergeltungsmaßnahme irgendjemanden irgendwo bombardieren würden. Ob dies legal oder vernünftig wäre, war irrelevant – Politiker bereiteten sich darauf vor, die Terroranschläge als Rechtfertigung für einen Krieg zu nutzen. Am Ende dieses Tages hatte ich den ersten von vielen Artikeln geschrieben, in dem ich die Außenpolitik der USA scharf kritisierte und mich vehement gegen einen Krieg aussprach.

Nicht alle waren meiner Meinung. Wochenlang waren meine Mailbox und mein Posteingang mit Kritikern gefüllt, die mich als Feigling, Verräter, unpatriotisch und/oder unmännlich bezeichneten. (Am aufschlussreichsten, in psychologischer Hinsicht, waren die Nachrichten von Männern, die sich ausmalten, welche sexuelle Bestrafung ich verdiente, einschließlich einer Vergewaltigung durch Osama bin Laden.) Nachdem dieser Artikel in der größten Zeitung des Bundesstaates erschienen war und in konservativen Talk-Radios zum Thema wurde, begannen die Leute, die Universität aufzufordern, mich zu entlassen. Innerhalb von zwei Wochen reagierte der Präsident der University of Texas at Austin öffentlich, nannte mich „fehlgeleitet“ und beschrieb mich als „eine reine Quelle der Dummheit“. (Er war Chemiker, kein Dichter.) Andere Universitätsbeamte schlossen sich den Anschuldigungen an, von denen einige an mich weitergeleitet wurden, aber keiner meiner Vorgesetzten konfrontierte mich direkt. Da ich ein fest angestellter Professor mit einem beträchtlichen Kündigungsschutz war, unternahm keiner von ihnen etwas, um mich zu entlassen.

Die Kritik hielt noch einige Monate an, aber ich schrieb und äußerte mich weiterhin. Zu dieser Zeit war ich bereits Teil eines kleinen nationalen Netzwerks, das sich dem Militarismus in den USA widersetzte, und die Unterstützung der Menschen in dieser Bewegung gab mir Kraft. Vor Ort gründeten wir die Gruppe „Austin Against War“, um Proteste zu organisieren und politische Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Im ganzen Land und auf der ganzen Welt widersetzten sich viele Menschen der chauvinistischen Rhetorik und stellten diesen Militarismus in Frage.

Die Erklärung des Universitätspräsidenten hatte keine Auswirkungen auf meine Aktivitäten, aber sie war in einem größeren Sinne wirksam. Viele Fakultätsmitglieder der UT teilten meine Ansichten, aber nur eine Handvoll schloss sich den ersten Organisationsbemühungen an, was ich zumindest teilweise auf die Angst zurückführe, ins Visier zu geraten, wie ich es war. Ein nicht fest angestellter Professor, den ich kannte, hörte auf, sich gegen Militarismus auszusprechen, nachdem sein Dekan ihm gesagt hatte, dass die weitere Verbreitung kritischer Schriften ihn mit ziemlicher Sicherheit seinen Job kosten würde, und ich gehe davon aus, dass andere ähnliche Entscheidungen getroffen haben. Mehrere Graduiertenstudenten aus anderen Ländern sagten mir, dass sie sich an der Organisation von Antikriegsaktivitäten beteiligen wollten, aber Angst hatten, dass dies dazu führen könnte, dass die US-Regierung ihnen die Visa entzieht. Fakultätskollegen mit rechtmäßigem Daueraufenthaltsstatus, die aus Ländern mit muslimischer Mehrheit stammten und im folgenden Jahr auf einer Sonderregistrierungsliste (dem National Security Entry-Exit Registration System) standen, sagten mir, dass sie befürchteten, dass die Regierung ihnen ihre Green Cards selbst bei geringfügigen Fehlern in der Aktenführung entziehen würde. Die Androhung rechtlicher Schritte, die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Gruppenzwang reichten aus, um eine lebhafte Debatte auf meinem Campus zu untergraben, obwohl studentische Aktivisten so viel Raum wie möglich schufen. Aber die Universitätsverwaltung verhielt sich entweder feindselig oder schwieg.

Die Vereinigten Staaten marschierten in Afghanistan ein, ohne dass es über die kleinen Antikriegsgruppen und Pazifisten hinaus nennenswerten Widerstand im In- oder Ausland gab. Die schwachen Argumente der Bush-Regierung für den Einmarsch in den Irak lösten mehr Widerstand im In- und Ausland aus und führten am 15. Februar 2003 zum größten koordinierten Tag des politischen Protests der Welt, an dem Millionen von Menschen erfolglos versuchten, die bevorstehende Invasion zu stoppen. Bald wurde klar, dass die Analyse der Antikriegsbewegung stichhaltig gewesen war, als die verheerenden Folgen dieser unklugen Invasionen in Hunderttausenden von Toten, Billionen von Dollar und destabilisierten Gesellschaften im Nahen Osten und in Zentralasien gemessen wurden.

Durch meine Festanstellung geschützt, unterrichtete ich bis zu meiner Pensionierung an der UT. Das war für mich positiv, ändert aber nichts an der Tatsache, dass meine Universität ihrer Verpflichtung, das Gespräch zu fördern, das die Bürger in einer demokratischen Gesellschaft in einem entscheidenden Moment der Geschichte benötigten, nicht nachgekommen ist. Während dieser ganzen Zeit argumentierte ich nicht nur, dass ich das Recht hatte, meine Meinung zu äußern, sondern auch, dass die Universität die Pflicht hatte, ein Forum zu bieten, um das Fachwissen der Fakultät zu nutzen und die Gemeinschaft einzubeziehen. In Debatten über Kriegseinsätze, die verständlicherweise starke Emotionen hervorrufen, sind Beweise und Logik von entscheidender Bedeutung, und Universitäten haben wertvolle Ressourcen zu bieten. Die vorherrschende Kultur musste und muss sich mit den von Kritikern der imperialen Außenpolitik und des Militarismus der USA vorgebrachten Beweisen und der Logik auseinandersetzen.

Transgenderismus und das Versagen der Linken

Seit mehr als einem Jahrzehnt übe ich eine Kritik an der Ideologie der Transgender-Bewegung und an dem, was ich für das Versagen liberaler/progressiver/linker Menschen und Organisationen halte, sich mit radikaler feministischer Kritik am Patriarchat auseinanderzusetzen. Ich kannte die möglichen Konsequenzen, als ich 2014 meinen ersten Artikel schrieb, in dem ich eine Analyse vorstellte, die auf der radikalfeministischen Perspektive zum Thema Transgenderismus basierte, aber feministische Kolleginnen und Kollegen hatten mich aufgefordert, mich in der Debatte nicht nur am Rande zu beteiligen, und ich wusste, dass sie Recht hatten.

Später in diesem Jahr kündigte ein lokaler links/anarchistischer Buchladen, den ich lange unterstützt hatte, in einer Rundmail (ohne vorher mit mir zu sprechen) an, dass er alle Verbindungen zu mir abbricht. Transaktivisten kamen zu einigen meiner öffentlichen Vorträge über feministische Themen, um zu protestieren oder mich zum Schweigen zu bringen, obwohl es in den Vorträgen nicht um Transgenderismus ging. Mehrere Gruppen, die mich eingeladen hatten, um über Themen wie die ökologische Krise zu sprechen, zogen die Einladungen zurück, nachdem sie Beschwerden erhalten hatten. Und natürlich kann ich nicht wissen, wie viele Menschen, die mich vielleicht in eine Aktivität einbeziehen wollten, es abgelehnt haben, mich einzuladen, nur um Ärger zu vermeiden.

Natürlich ist niemand und keine Organisation verpflichtet, mit mir in Verbindung zu treten. Das Bedauerliche an all dem war, dass keine der Organisationen oder Personen, die mich gemieden oder von ihren Plattformen verbannt haben, jemals erklärt hat, warum meine Texte inakzeptabel waren, außer dass sie wiederholt den Vorwurf der Transphobie erhoben haben. Ich wurde dafür verurteilt, Ansichten zu vertreten, die als inakzeptabel galten, obwohl mir nie ein schlüssiges Argument zur Untermauerung dieser Verurteilung vorgelegt wurde.

Dieses Muster setzte sich für den Rest meiner Zeit an der University of Texas und in Austin fort, da viele Freunde und Fakultätskollegen, mit denen ich an einer Vielzahl von Bildungs- und Organisationsprojekten mitgewirkt hatte, mich mieden. Nach der Präsidentschaftswahl 2016 war ich Teil einer Gruppe, die eine Informationsveranstaltung über die politischen Folgen der Präsidentschaft von Donald Trump organisierte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass meine Rolle hinter den Kulissen liegen sollte, um zu vermeiden, dass die Beiträge aller durch Einwände gegen meine Beteiligung zunichte gemacht werden. Ich hatte bereits genug Kritik erhalten, um zu wissen, dass Transaktivisten protestieren könnten, wenn ich einer der Redner wäre. Also kümmerte ich mich um das Catering und die Öffentlichkeitsarbeit, außerhalb der Öffentlichkeit, außer dass das Werbematerial meinen Namen und meine E-Mail-Adresse enthielt. Das reichte aus, um mindestens eine Beschwerde bei der Universität zu generieren, von jemandem, der sagte, er würde sich nicht sicher fühlen, wenn er wüsste, dass ich in irgendeiner Weise involviert war.

Es stellte sich heraus, dass dies das letzte kollektive Bildungsprojekt war, an dem ich beteiligt war, entweder an der UT oder mit liberalen/progressiven/linken Organisationen in Austin. Als ich mit Leuten über die Zusammenarbeit bei Bildungsveranstaltungen sprach, an denen sie in den Vorjahren gerne teilgenommen hätten, sagten sie mir, dass meine trans-Thematik dies unmöglich mache. Häufiger war jedoch Schweigen; Fakultätskollegen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatte, antworteten einfach nicht mehr auf E-Mails oder telefonische Nachrichten. Ich arbeitete weiterhin an Projekten, entweder allein oder mit einem vertrauenswürdigen Freund, der meine Analyse teilte, aber in den meisten linken Kreisen war ich nicht mehr willkommen.

Ich hatte auch eine Reihe von Freunden und Universitätskollegen, die meiner Kritik zustimmten, aber diese Position nur im privaten Gespräch einräumten. Dies waren keine schüchternen Menschen, die generell Angst vor öffentlichen Gesprächen über strittige Themen hatten. Aber sie hatten die Gegenreaktion auf jede Infragestellung der liberalen/progressiven/linken Orthodoxie zum Thema Transgenderismus beobachtet und wollten vermeiden, angegriffen zu werden. Das habe ich nie jemandem übel genommen; wir alle treffen strategische Entscheidungen darüber, welche politischen Kämpfe wir führen wollen.

Die seltsamsten Erfahrungen machte ich mit ein paar Freunden, die selbst im privaten Rahmen Angst zu haben schienen, zu reden, und die Gespräche immer vom Thema ablenkten. In zwei Fällen habe ich nie wirklich verstanden, was meine Freunde über das Thema dachten. Warum die Zurückhaltung, etwas zu besprechen, das so sehr Teil der öffentlichen Debatte über Geschlechtergerechtigkeit war, die beiden sehr am Herzen lag, selbst wenn sie unter vier Augen sprachen? Mir fallen zwei Gründe ein. Sie vertrauten mir vielleicht nicht, dass ich ihre Äußerungen vertraulich behandeln würde, aber in beiden Fällen hatte ich schon früher Vertrauliches für mich behalten und sie hatten keinen Grund, an mir zu zweifeln. Die plausiblere Erklärung ist, dass sie keine Gründe finden wollten, um die liberale Position in Frage zu stellen, die in ihren Institutionen ein Dogma war. Einer von ihnen las mein Buch „The End of Patriarchy“ aus dem Jahr 2017 und schrieb mir, dass er das Kapitel über Transgenderismus für „eine großartige Erweiterung Ihres ursprünglichen Arguments“ halte. Ich mag es einfach nicht, auch wenn es vollkommen logisch erscheint.“ Später sagte er mir, dass er Gespräche über das Thema ‚beunruhigend‘ finde, und ich kam seiner Bitte nach, das Thema nicht weiter zu diskutieren.

Diese Erfahrungen waren zwar manchmal stressig und im Allgemeinen unangenehm, aber Frauen, die den Transgender-Industriekomplex in Frage stellen, ergeht es in der Regel noch viel schlechter. Ich habe nie meinen Job verloren und bin nie körperlich angegriffen worden. Ich habe einige Freunde verloren und konnte mich nicht an Organisationsbemühungen beteiligen, zu denen ich meiner Meinung nach hätte beitragen können, aber ich hatte andere Freunde, auf die ich mich verlassen konnte, und fand immer einen Weg, weiterhin Bildungsprogramme auf dem Campus durchzuführen.

Genau wie im Beispiel vom 11. September ist meine Erfahrung keine Geschichte darüber, wie meine Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Keine Regierungsbehörde hat mich zum Schweigen gebracht, und die Ablehnung hat mich nicht davon abgehalten, zu schreiben oder meine Meinung zu äußern. Auch viele andere radikale Feministinnen schreiben und sprechen weiterhin. Aber viel mehr Menschen haben sich entweder zurückgezogen oder wurden aus Organisationen ausgeschlossen. Es ist schwer vorstellbar, wie wir unser Verständnis für ein so komplexes Thema wie Transgenderismus vertiefen können, wenn Menschen, die vernünftige Argumente vorbringen, die das derzeitige liberale Dogma in Frage stellen, ständig angegriffen werden.

Eine letzte persönliche Überlegung. Am meisten frustriert es mich, wenn Trans-Aktivisten mir sagen, dass mein Beitrag ein Beweis für Transphobie sei. Stonewall, eine bekannte britische LGBTQ+-Organisation, definiert Transphobie als „Angst oder Abneigung gegenüber jemandem aufgrund der Tatsache, dass er trans ist, einschließlich der Verleugnung seiner Geschlechtsidentität oder der Weigerung, sie zu akzeptieren“. Ich fürchte oder verabscheue keine Menschen, die sich als Transgender identifizieren, und ich leugne nicht ihr eigenes Identitätsgefühl. Eine alternative Erklärung für eine Erfahrung anzubieten, bedeutet nicht, die Erfahrung nicht zu akzeptieren.

Für mich ist das keine rein akademische Frage. Als Kind war ich klein, dünn, weiblich und kam spät in die Pubertät – ich war der kleinste Junge in meiner Klasse und lebte in ständiger Angst, von anderen Jungen gehänselt zu werden. Ich wuchs auch in einem Haushalt auf, in dem es zu Misshandlungen kam, was jede Art von „normaler“ Entwicklung unmöglich machte. Bis zu meinem dreißigsten Lebensjahr hatte ich keine Möglichkeit, diese Erfahrung zu verstehen, und nahm an, dass ich einfach ein Sonderling war. Als ich begann, mich mit Feminismus zu beschäftigen, insbesondere mit den radikalen feministischen Autorinnen, die ich am überzeugendsten fand, wurde mir klar, dass Teile meiner Erfahrungen im Patriarchat weit verbreitet waren. Ich hatte so gelitten, wie viele Jungen in einer patriarchalischen Gesellschaft leiden, und als Mann hatte ich versucht, diesem Leiden zu entkommen, indem ich mich den patriarchalischen Normen der Männlichkeit anpasste. Der Feminismus bot einen Ausweg aus dieser Falle.

Ich habe Mitgefühl für Menschen, die nicht in konventionelle Kategorien passen und wegen ihrer Andersartigkeit Spott oder Gewalt ausgesetzt sind, auch weil ich diese Kämpfe und Bedrohungen selbst erlebt habe. Ich habe versucht, Argumente auf der Grundlage glaubwürdiger Beweise und fundierter Logik vorzubringen, aber unter diesen intellektuellen Positionen verbirgt sich mein eigener Kampf, Schmerz und meine eigene Trauer, was mich meiner Meinung nach für den Kampf, den Schmerz und die Trauer anderer sensibilisiert hat. Aber Emotionen sind an sich kein Argument. Beweise und Logik sind wichtig. Die Transgender-Bewegung muss sich mit den Beweisen und der Logik des radikalen Feminismus auseinandersetzen.

Was habe ich daraus gelernt?

Ich bin nicht verbittert wegen dieser Vorfälle während meiner Lehrtätigkeit. Ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich die Möglichkeit hatte, einen Doktortitel zu erwerben und meinen Lebensunterhalt mit dem Unterrichten zu verdienen. Die überwiegende Mehrheit meiner Erfahrungen an der University of Texas war nicht nur positiv, sondern auch erfreulich.

Im Unterricht war ich stolz darauf, alle relevanten Standpunkte zu berücksichtigen. Wenn ich vor großen Klassen dozierte, machte ich oft einen Punkt an einem Ende der Bühne, ging dann bewusst zur anderen Seite und sagte: „Andererseits …“ Ich gab nicht vor, neutral zu sein – ich hatte eine Meinung dazu, welche Analysen am überzeugendsten waren –, aber ich bemühte mich, bei der Darstellung widersprüchlicher Ansichten fair zu sein.

Ich habe mich gerne mit Kollegen und Studenten auseinandergesetzt, die anderer Meinung waren, und sie ermutigt, mich herauszufordern. Wie ich oft sagte: „Vernünftige Menschen können unterschiedlicher Meinung sein.“ Ich habe das anscheinend so oft gesagt, dass mir am Ende eines Semesters ein Student eine Kaffeetasse mit diesen Worten schenkte. Gelegentlich hörte ich von oder über einen konservativen Studenten, der meinen Kurs aus politischen Gründen ablehnte, aber das war selten, obwohl ich natürlich nicht wissen kann, wie viele Studenten so dachten, aber nie mit mir darüber sprachen.

Aber außerhalb des Klassenzimmers habe ich mich bewusst dafür entschieden, für politische Positionen einzutreten, von denen ich wusste, dass sie kontrovers sein würden. Ich habe mich nie gescheut, meine Ansichten zu verteidigen, und ich hatte gehofft, dass meine Kollegen dasselbe tun würden. Ich habe in der Öffentlichkeit klargestellt, dass ich als Bürger spreche, nicht als Vertreter der Universität. Aber ich habe auch argumentiert, dass ich, wenn ich der Meinung bin, dass ich als Professor Wissen erworben habe, das zum öffentlichen Diskurs beiträgt, dieses Wissen teilen sollte, gerade weil ich ein Angestellter des Staates Texas bin. Das stärkt die Demokratie.

Ich wünschte, die Universitätsverwaltung hätte dies nach dem 11. September öffentlich vertreten, anstatt die von ihr gewählte Strategie des „Duck-and-Cover“ zu verfolgen. Ich wünschte, meine Kollegen aus der Fakultät würden linke/liberale Dogmen in Frage stellen, wie z. B. in der Transgender-Debatte.

Da Akademiker heute mit einer feindlichen Kultur zu kämpfen haben, ist es wichtig, sich zu wehren und den Wert der Hochschulbildung zu verteidigen. Aber es ist auch klug, über unsere Fehltritte nachzudenken.

Woher kommen die Bedrohungen für die akademische Freiheit? Von politischen Parteigängern natürlich. Aber manchmal auch von den Leuten, die Universitäten leiten, und manchmal von Kollegen aus der Fakultät.

——————

Robert Jensen, emeritierter Professor an der Fakultät für Journalismus und Medien der University of Texas in Austin. Dieser Essay ist eine Adaption seines Buches It’s Debatable: Talking Authentically about Tricky Topics von Olive Branch Press. Jensens vorheriges Buch, das er zusammen mit Wes Jackson geschrieben hat, war An Inconvenient Apocalypse: Environmental Collapse, Climate Crisis, and the Fate of Humanity.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …