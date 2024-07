https://english.almayadeen.net/articles/analysis/growing-demands-for-peace-in-ukraine-as-the-kiev-regime-crim



Wachsende Forderungen nach Frieden in der Ukraine, während das Kiewer Regime 7 Millionen ukrainische Männer kriminalisiert, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen

Von Dmitri Kowalewitsch

Quelle: Al Mayadeen Englisch

26. Juli 2024

Dmitri Kovalevich ist der Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English. In diesem Bericht befasst er sich mit der politischen und militärischen Lage im Land.

In der zweiten Julihälfte waren die ukrainischen Behörden mit den Umwälzungen im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten beschäftigt. Die Ukraine ist heute in finanzieller, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht völlig abhängig von den Vereinigten Staaten. Und so wirkt sich der Ausgang dieser ausländischen Wahl auf der anderen Seite des Atlantiks unmittelbar auf die politischen Aussichten der ukrainischen Politiker aus. Die wohlhabenden Eliten der Ukraine haben sich bereitwillig und mit Begeisterung am Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland beteiligt, weil sie sich dabei selbst bereichert haben. Die Fortsetzung des Krieges erfordert jedoch mehr Waffen und Finanzmittel von den Regierungen der USA und Europas sowie mehr Kredite von räuberischen Finanzinstituten wie dem Internationalen Währungsfonds.

Das Attentat auf Donald Trump am 13. Juli erhöht nun seine Chancen, gewählt zu werden, wie viele US-Medien berichten. Dies veranlasste den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu einer raschen Ankündigung, dass er zum Parteitag der Republikaner vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee, Wisconsin, reisen und dort an der offiziellen Nominierung Trumps teilnehmen werde. Es sollte eine Geste des Respekts und der Treue gegenüber dem wahrscheinlichen zukünftigen Herrn des Weißen Hauses sein, aber Poroschenkos beste Pläne gingen schief, nachdem der Sprecher der ukrainischen Legislative ihm untersagt hatte, die Ukraine zu verlassen.

Präsident Wolodymyr Zelenskij und seine Entourage in Kiew sind nun äußerst misstrauisch gegenüber allen ukrainischen Politikern, die nicht zu ihrem engsten Kreis gehören und die von Washington „geliebt“ werden könnten. Dies gilt umso mehr, als Zelenskys Regime in den letzten Monaten alles auf den Kandidaten der Demokratischen Partei im November gesetzt hat und im Juni so weit ging, Trump als „Verlierer-Präsidenten“ zu bezeichnen, sollte er die Kriegsverpflichtungen des seit Februar 2022 von Joe Biden geführten Weißen Hauses nicht einhalten. Für das Regime ist es schwierig, sich in den tückischen Gewässern der imperialistischen Herrschaft in Washington zurechtzufinden.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete in der nationalen Legislative („Rada“) und Wirtschaftstitan Viktor Medwedtschuk (der 2019 in die Rada gewählt wurde) schrieb vor einer Woche einen Brief an Trump, in dem er eine ukrainische Spur bei dem Attentat vom 13. Juli behauptete. Medwedtschuk zufolge würden Trumps vage Äußerungen, er werde „der Ukraine Frieden bringen“, den Machtverlust für das Neonazi-Regime von Zelenski und seine amerikanischen Handlanger in der Biden-Administration bedeuten, wenn sie umgesetzt würden. Medwedtschuk wurde 2022 in der Ukraine verhaftet und dann im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Russland freigelassen. (Der US-Nachrichtensender CNN macht indirekt den Iran für das Attentat auf Trump verantwortlich und beruft sich dabei auf einen „US-Beamten für nationale Sicherheit“).

Wachsende Zahl von Ukrainern spricht sich gegen den Krieg aus oder hört auf die, die es tun

Das vielgelesene ukrainische Nachrichtenportal Strana.ua begann eine Meldung am 11. Juli mit den Worten: „Der jüngste, massive Raketenangriff auf die Ukraine am 8. Juli hat einen neuen Trend in der öffentlichen Stimmung offenbart. Wurde früher nach solchen Angriffen in den ukrainischen sozialen Netzwerken fast einhellig Rache an Russland und die Fortsetzung des Krieges bis zum Sieg gefordert, ist die Reaktion jetzt anders. Natürlich gibt es immer noch Rufe nach einem Krieg bis zum bitteren Ende, und es gibt viele davon. Aber es gibt auch viele Stimmen, die die ukrainischen Behörden auffordern, rasch über den Frieden zu verhandeln. Darunter sind auch populäre Blogger, die zum Teil ein Millionenpublikum haben und bisher selten über politische Themen geschrieben haben.“

Seit Mitte Juli plädieren einige vielgelesene Blogger in den sozialen Netzwerken der Ukraine für eine baldige Einstellung der Feindseligkeiten. Mehrere Abgeordnete der Rada haben ihre Unterstützung bekundet. Die beliebte Instagram-Bloggerin Vladyslava Rogovenko postete am 8. Juli einen typischen Kommentar: „Ich bin schockiert über die täglichen Nachrichten. Lasst den Clown [Zelensky] gehen und den Frieden aushandeln. Genug von unschuldigen Toten und diesem Horror! Wie lange soll das noch so weitergehen? Meine Wut hat keine Grenzen“, schrieb sie am 8. Juli.

Der Blogger Oleksandr Voloshyn schrieb, dass die Ukraine „diesen Krieg nicht gut überlebt“ und meint, dass „wir klüger und schlauer sein sollten“, wenn wir die Fortsetzung des Krieges planen. Die Bloggerin Mila Barayeva schrieb ihrerseits an ihre 232.000 Follower, dass es ihr egal sei, wie der Krieg enden werde, solange er nur aufhöre.

Julia Verbinets, die vielgelesene Bloggerin „Yerba“ aus Iwano-Frankiwsk in der Westukraine, beschuldigt die ukrainischen Behörden des „Raubes“. „Die Welt sieht zu und tut nichts. Unser Land wird von unseren eigenen Behörden ausgeraubt. Kinder und Menschen sterben. Familien und Leben werden zerstört.“

Nach Verbas Kommentar begannen auch ihre Kollegen, sich gegen den Krieg auszusprechen, darunter die vielgelesene Bloggerin aus der Stadt Dnipro (der drittgrößten Stadt der Ukraine), Anna Alkhim. Sie schrieb am 11. Juli auf Telegram: „Der Verrat geht weiter! Euer ‚Wir werden nicht verzeihen, wir werden siegen!‘ ist so schlimm!“ Sie fuhr fort: „Wir werden gewinnen, wann? Wenn ihr schon viel Geld verdient habt, wenn nichts mehr von dem Land übrig sein wird? Wenn es keine Menschen mehr gibt, keine Kinder, kein Militär? Ist es das, was ihr meint, wenn ihr sagt, dass ihr ’nicht vergebt oder vergesst‘?“

Beliebte Blogger wie die oben genannten haben sich bisher darauf beschränkt, über Mode- und Stilthemen zu schreiben. Der ukrainische Fernsehmoderator Max Nazarov erklärte am 10. Juli auf Telegram, dass erfolgreiche Blogger in der Ukraine, von denen einige Millionen Follower haben (darunter die oben genannten), in der Regel das schreiben und sagen, was ihre Abonnenten von ihnen hören wollen. Und tatsächlich wird in der ukrainischen Gesellschaft der Ruf nach Frieden und Verhandlungen immer lauter.

Einige dieser Blogger werden vom ukrainischen Geheimdienst SBU zum Verhör vorgeladen, und es werden Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Wenn in der Ukraine von Frieden oder gar einem Waffenstillstand die Rede ist, stellt sich unweigerlich die Frage nach dem Territorium und der Kontrolle darüber, und selbst das Reden darüber wird mit Verrat gleichgesetzt.

Die Behörden schlagen zurück, aber auch andere äußern ihre Bedenken

Als Reaktion auf die wachsende Zahl von Bloggern hat der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, begonnen, mit außergerichtlichen Repressalien zu drohen. „Die Hysterie über die Beendigung des Krieges zu Putins Bedingungen wird zur Beseitigung derjenigen führen, die heute in der Ukraine solche Ideen verbreiten„, schrieb Jermak am 9. Juli auf Telegram.

Der ukrainische Politologe Kost Bondarenko glaubt, dass das Präsidialamt grünes Licht für Angriffe auf kritische Blogger gibt. Auf Telegram schrieb er am 10. Juli: „Das Präsidialamt hat über seine ‚Experten‘ und andere Informationsquellen, die für das Amt arbeiten, den Befehl gegeben, diejenigen zu schikanieren, die die Notwendigkeit von Verhandlungen mit Russland auch nur andeuten .“ Auch er betont, dass die kritischen Blogger nur das sagen, was die Mehrheit der Ukrainer hören will.

Er fuhr fort: „Lesen Sie den brillanten Carl von Clausewitz. Vor zweihundert Jahren schrieb er alles, was wir heute wissen müssen, und erklärte, wann ein Ende des Krieges angestrebt werden sollte. Die erste Überlegung ist, wenn der Preis des Sieges zu hoch ist und wenn er zu viele Menschenopfer kostet. Die zweite Überlegung ist, dass bei der Führung von Kriegen ein politisches Ziel im Vordergrund stehen sollte, dessen Wert durch den Umfang der Opfer bestimmt wird, die wir bereit sind, für den Sieg in Kauf zu nehmen. Wenn der Aufwand an Streitkräften den Wert der angestrebten politischen Ziele übersteigt, dann muss der militärische Konflikt aufgegeben werden… Frieden ist nicht nur ein Mittel, sondern auch ein Ziel der Politik… und des Krieges.“

Eine eigentümliche, im Entstehen begriffene „Friedenspartei“ wird nun von Aleksei Arestovich unterstützt, der von Dezember 2020 bis Januar 2023 Berater des Präsidialamtes ist. Er schrieb am 8. Juli auf Telegram: „Ein ‚Krieg bis zum Sieg‘ bedeutet Hunderte weitere Tote, und eure ‚Welt‘ [die ‚zivilisierte Welt‘, wie die ukrainischen Behörden sie nennen] wird nichts dagegen unternehmen. Und wir können nichts tun – es gibt keine Mittel und nicht genug Organisation. Unsere einzige Chance ist es, den Krieg zu beenden und den Staat und die Gesellschaft wieder aufzubauen.“

Auch in den ukrainischen Streitkräften herrscht eine ähnliche Stimmung, wie die ukrainische Zeitschrift Politika.net am 9. Juli unter Berufung auf Artem Iljin berichtete, einen Kiewer Journalisten, der kürzlich in die Reihen der AFU eingezogen wurde und nun in den sozialen Medien schreibt. „Der Kiewer Artem Iljin, der zuvor für Wirtschafts- und Geschäftsmedien gearbeitet hat, sagt, er sei schockiert über die Stimmung und die Weltanschauung seiner Kollegen bei den Streitkräften, denen er begegnet. Er schreibt, dass er hauptsächlich von Bewohnern ländlicher Regionen im Westen der Ukraine umgeben ist, die ihm ähnlich sind, und sagt, der Mangel an Patriotismus sei sofort spürbar.“

Iljin wird zitiert: „Ein ziemlich großer Teil der Menschen sagt offen: ‚In meinen 30-40-50 Jahren hat mir der Staat nichts anderes gegeben als ein Kalaschnikow-Sturmgewehr. Warum sollte ich ein Patriot sein?’“ Er betont, dass die Panikmache vor einer russischen Bedrohung bei den Soldaten nicht mehr funktioniert, da die meisten, die er trifft, die ukrainischen Behörden der Korruption bezichtigen und nicht für sie kämpfen wollen.

Der ukrainische Politologe Ruslan Bortnik ist der Ansicht, dass solche Gefühle in der ukrainischen Gesellschaft schon immer vorhanden waren, aber erst jetzt, da die Kriegsmüdigkeit in der Gesellschaft zunimmt, brechen sie in die Öffentlichkeit durch. Seiner Meinung nach wird es nicht möglich sein, solche Gefühle mit Gewalt zu unterdrücken.

Ein anderer ukrainischer Politikwissenschaftler, Andriy Zolotarev, stimmt dem zu. „Ein bedeutender Teil der Gesellschaft ist kriegsmüde und bereit, jede Form des Friedens zu akzeptieren. Einige Blogger spüren das und wollen diese Gefühle zum Ausdruck bringen“, so Zolotarev.

Die Kriminalisierung von Millionen von Ukrainern

Seit dem 16. Juli werden Millionen von ukrainischen Bürgern automatisch zu Wehrdienstverweigerern und Kriminellen. Dies geht aus dem überarbeiteten Gesetz über die Wehrpflicht hervor, das am 18. Mai in Kraft trat und allen Wehrdienstverweigerern eine Frist bis zum 16. Juli setzte, um sich zum Militärdienst zu melden.

In den zwei Monaten, die seither vergangen sind, müssen sich die für die Wehrpflicht zuständigen Beamten darum bemühen, die Daten in den Einberufungsbüros zu aktualisieren. Meldepflichtige werden sofort zu einer medizinischen Untersuchung geschickt, und 99 Prozent von ihnen werden für diensttauglich erklärt. Diejenigen, die dafür in Frage kommen, werden an die Front geschickt.

Millionen von Ukrainern wussten natürlich von der Gesetzesänderung, die sie verpflichtet, sich zu melden, aber sie hatten keine Lust zu kämpfen und ignorierten das Gesetz. Allerdings drohen ihnen nun gefährliche Konsequenzen. Von nun an können sie mit einer unbestimmten Anzahl von Geldstrafen zwischen 17.000 und 22.500 Griwna (umgerechnet 420 bis 600 US-Dollar) belegt werden, wenn sie sich nicht registrieren lassen. Gesonderte Bußgelder gibt es für die Nichtaktualisierung bestehender Registrierungsdaten, die Nichtvorlage einer Militärregistrierungskarte, wenn sie von Einberufungsbeamten angesprochen und verlangt wird, und das Nichterscheinen zur vorgeschriebenen medizinischen Untersuchung.

Bei Nichtzahlung der Geldstrafen kann den Ukrainern nun ihr Eigentum, einschließlich ihres Hauses und ihrer Wohnung, entzogen und sie somit auf die Straße gesetzt werden. Dies gilt für alle wehrpflichtigen Personen, die die Ukraine als ihre Bürger betrachtet, auch wenn sie vor 20 Jahren eine andere Staatsbürgerschaft angenommen haben oder heute nicht mehr im Land leben. Es gilt sogar für die Bewohner der beiden Donbass-Republiken Donezk und Lugansk, die in den letzten zehn Jahren mehrmals für den Anschluss an die Russische Föderation gestimmt haben, sowie für die Bewohner der Krim, die im März 2014 endgültig für die Abspaltung von der Putsch-Ukraine und den Anschluss an die Russische Föderation gestimmt haben. Sie gilt für die Bewohner der so genannten „neuen Gebiete“ der Russischen Föderation, d. h. der ehemaligen ukrainischen Provinzen (Oblaste) Cherson und Saporischschja, die südlich und östlich des Dnjepr liegen.

Der Vertreter des Einberufungsbüros in der zentralukrainischen Provinz Poltawa, Roman Istomin, erklärte, dass ab dem 16. Juli noch mehr Militärpatrouillen und Polizisten auf den Straßen der ukrainischen Städte unterwegs sein werden, um noch mehr Kanonenfutter für die Front zu finden (oder um die Bestechungsgelder der Steuerhinterzieher entgegenzunehmen).

Laut dem ukrainischen Abgeordneten Oleh Sinutka werden sich etwa sechs bis sieben Millionen Ukrainer weigern, ihre Daten zu aktualisieren. Die Behörden werden versuchen, gegen jeden von ihnen hohe Geldstrafen zu verhängen, und im Falle der Nichtbezahlung werden die Behörden ihr Eigentum beschlagnahmen. Mit den eingenommenen Bußgeldern und den beschlagnahmten Vermögenswerten sollen die massiven und steigenden Schulden gegenüber internationalen Regierungen und Finanzinstituten beglichen werden, heißt es. Viele Ukrainer waren jedoch im Juli zutiefst verärgert über die Nachricht, dass alle Mitarbeiter westlich finanzierter NROs vom Dienst in der AFU befreit wurden. Alle Mitarbeiter von 133 solcher Organisationen gelten als „kritisch für die Wirtschaft“.

Solche Mitarbeiter und Dienstleistungen sind plötzlich „kritisch wichtig“ für die Ukraine geworden, während nur die Hälfte der Mitarbeiter von Eisenbahnen, Kraftwerken und militärischen Produktionsbetrieben formell vom Dienst befreit ist. Hinzu kommt, dass sich die Offiziere, die das Militär anwerben, nicht an die „50 %“-Ausnahme halten. Sie nehmen jeden, der nach Alter oder Geschlecht geeignet ist.

Kurz gesagt, die so genannten Führungsakademien in der Ukraine werden vom Westen (einschließlich NRO) finanziert und bilden Studenten aus und beschäftigen sie (die ausnahmslos prowestliche Ansichten vertreten), die für die Ukraine weitaus wichtiger sind als die Arbeiter und Fachkräfte, die für den Betrieb von Kernkraftwerken, Transportdiensten und einer Vielzahl anderer öffentlicher Dienste ausgebildet werden. Schließlich können zwangsrekrutierte ukrainische Bauern bei Bedarf auch ohne Eisenbahn an die Front marschieren, aber ohne Zentren, die sich der „Pflege der Demokratie“ widmen, könnte das Wesen der Ukraine nach 2014 als Bollwerk gegen Russland gefährdet sein.

Selbst wohlhabende Vertreter ukrainischer Unternehmen sind oft gezwungen, zu lügen und nach illegalen Schlupflöchern zu suchen, um sich von der Wehrpflicht freizukaufen oder ins Ausland zu fliehen. Gleichzeitig wird ein ganzes Segment der Gesellschaft, das aus mehreren Tausend Menschen besteht, im Voraus von der Wehrpflicht befreit. Diese Menschen arbeiten für die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs sowie für die Europäische Union. Sie haben es nicht nötig, zu versuchen, aus dem Land zu fliehen, Beamte zu bestechen oder Ausweispapiere zu fälschen.

So hat sich eine hierarchische Pyramide der ukrainischen Gesellschaft herausgebildet. An der Spitze stehen die unantastbaren Angestellten, deren Gehälter mit westlichen Geldern bezahlt werden. Neben ihnen, die sich dem Militärdienst entziehen, stehen Regierungsvertreter und Beamte sowie die wohlhabende Klasse der Geschäftsleute. Ganz unten sitzen die Bewohner der ukrainischen Dörfer, die durch die Arbeit der Wehrpflichtigen und die damit verbundenen Toten und Verletzten an der Front verwüstet wurden.

Ein Abgeordneter von Zelenskys Partei/Maschine, Maxim Buzhansky, schreibt über das System der militärischen Reservierungen und Verpflichtungen, dass in der ukrainischen Gesellschaft eine neue Kaste entsteht, eine neue Art von Adel, den niemand in Wahlen gewählt hat. „Sie zahlen keine Steuern, sie kämpfen nicht, aber sie regieren im Grunde. Seien wir ehrlich, der alte Adel hätte sich so etwas nicht träumen lassen“, schreibt Buzhansky. Er erinnert seine Leser auch daran, dass alle diese Leute im Prinzip nie gearbeitet haben; sie haben ihre Zeit auf Konferenzen hier und da im Westen verbracht und über „Reformen“ und „Veränderungen“ gesprochen, die im Gange sind oder erwartet werden. Die Tatsache, dass den Mitarbeitern westlicher Förderorganisationen volle Immunität vom Militärdienst gewährt wurde, zeigt, wer die wahren Herren der Ukraine sind.

Ukrainische Militäranalysten diskutieren in diesen Tagen über den Ort des nächsten wahrscheinlichen Durchbruchs der russischen Streitkräfte, die jeden Tag unaufhaltsam vorrücken. Ein Offizier der 59. separaten motorisierten Infanteriebrigade der AFU, Sergey Tsekhotsky, wies am 10. Juli auf Telegram auf die Region um die Stadt Pokrovsk, etwa 50 km nordwestlich der Stadt Donezk, hin. Er schrieb am 10. Juli auf Telegramm: „Kurachowo, Selidowo, Pokrowsk – das sind vielleicht die wichtigsten Siedlungen, die die Russen zu erreichen versuchen. Der Feind setzt alles ein, was ihm zur Verfügung steht, und seine Angriffe verlaufen entlang der gesamten Frontlinie, gleichzeitig und kontinuierlich.“

Der ukrainische Politologe Andriy Zolotarev glaubt, dass ein Vorstoß Russlands in Richtung Saporoshje, der fünftgrößten Stadt der Ukraine, bevorsteht. „Das Militär sagt, dass wir einen Vorstoß in Richtung Saporoshje erwarten können. Die Frage ist, ob die AFU die Situation halten wird. Angesichts dessen, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist es nicht gut, wenn es einen Konflikt zwischen der militärischen und der politischen Führung der Ukraine gibt und das Bedürfnis oder der Wunsch besteht, jemanden zum Sündenbock zu machen.“

Der Militärexperte Kostyantyn Mashovets berichtet, dass sich auch in Richtung der Stadt Kupyansk (28.000 Einwohner vor dem Krieg), die ca. 70 km südöstlich von Charkow liegt, eine Krise zusammenbraut. 70 km südöstlich von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, liegt.

Der ukrainische Analyst Ruslan Bortnyk räumt ein, dass weder ein neues US -Hilfspaket noch eine neue Einberufungswelle die russische Offensive vom Donbass aus nach Westen stoppen können. Seiner Meinung nach bereitet Russland einen Angriff auf die Region Dnipropetrowsk (von Kiew nach dem Putsch 2014 in „Dnipro“ umbenannt) vor, was für die ukrainischen Behörden einen schweren Imageschaden bedeuten würde. Dnipro ist die drittgrößte Stadt der Ukraine.

Der ukrainische Militäroffizier Konstantin Proshinsky beklagt sich über die Qualität der Soldaten, die in der gesamten Ukraine zwangsrekrutiert werden. Er schätzt, dass 90 % von ihnen nicht in der Lage sind, an Militäraktionen teilzunehmen. „Schauen wir uns die Personen an, die gewaltsam in einen Militärbus gepfercht und zu mir gebracht wurden. Wir können nur aus einem von zehn dieser Menschen einen Soldaten machen. Neun von zehn werden Befehle verweigern, sich ergeben wollen, eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragen oder sich einfach für lange Zeit verstecken.“ Ihm zufolge sind solche „Einberufungsergebnisse“ eine Belastung, die die Probleme der AFU noch verschärft.

Der „Friedensplan“ des ungarischen Ministerpräsidenten stößt auf Ablehnung

Ebenfalls im Juli äußerte sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zu Zelenskys Plan für die Fortsetzung des Krieges, wie er, Orban, ihn sieht. Der „Plan“ läuft auf die dubiose Behauptung hinaus, dass Russland bald zu einer Masseneinberufung gezwungen sein wird, was wiederum angeblich Proteste in der russischen Gesellschaft auslösen und zum Sturz der russischen Regierung führen wird.

„Was den Ausgang des Krieges angeht, ist der ukrainische Präsident zuversichtlich, dass die russischen Streitkräfte Mitte nächsten Jahres zu einer allgemeinen Wehrpflicht gezwungen sein werden, was zu einer inneren Destabilisierung Russlands führen wird“, so Orban.

„Kiew setzt nicht auf eine militärische Niederlage Russlands, sondern auf eine innere Umwälzung des Landes„, hieß es in einem redaktionellen Kommentar auf Strana.ua am 17. Juli.

Doch diese Vorstellung erscheint völlig unrealistisch. In der Ukraine gelten seit zwei Jahren verschärfte Wehrpflichtbestimmungen, begleitet von Entführungen und Prügeln von Wehrpflichtigen, aber bisher kann man nicht sagen, dass dies das ukrainische Regime destabilisiert hat. Hinzu kommt, dass die Russische Föderation im Vergleich zur Ukraine über viel mehr Humanressourcen und finanzielle Anreize für Freiwillige verfügt.

Vor der im Februar 2022 eingeleiteten russischen militärischen Sonderoperation hatte sich die Ukraine acht Jahre lang geweigert, das Abkommen „Minsk 2“ vom Februar 2015 und das fünf Monate zuvor geschlossene Friedensabkommen „Minsk 1“ umzusetzen. Diese Abkommen sahen die Wiedereingliederung des Donbass in die Ukraine vor, allerdings mit einem neuen, halbautonomen Status.

Die Weigerung der Ukraine, diese Vereinbarungen umzusetzen, sollte die Spannungen in Russland anheizen, einen anhaltenden Strom von Kriegsflüchtlingen aus dem Donbass verursachen und zu politischer Instabilität führen. Dieser „Plan“ hat sich nie geändert. Er läuft auf Folgendes hinaus: Ukrainische Soldaten sterben immer noch, damit gierige westliche Unternehmen irgendwann mit Gewalt direkten Zugang zu russischen Bodenschätzen erhalten und die russische Regierung und das russische Volk schließlich gespalten und geschwächt werden. Das ist die Traumwelt, die in den Köpfen derer, die in Kiew regieren, immer noch vorherrscht.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

