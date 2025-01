Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-19/ty-article/.premium/these-are-the-israeli-hostages-set-to-be-released-by-hamas-on-sunday/00000194-7e22-d89b-a79f-ffa694b00000



Doron Steinbrecher, Emily Damari und Romi Gonen: Werden die israelischen Geiseln am Sonntag von der Hamas freigelassen?

Der Waffenstillstand in Gaza trat mit dreistündiger Verspätung in Kraft, da die Hamas die Liste der Geiseln, die am ersten Tag des Abkommens freigelassen werden sollten, nicht rechtzeitig vorgelegt hatte

Der Geiselplatz in Tel Aviv am Sonntag. Bildnachweis: Hadas Parush

Jonathan Lis

Ofer Aderet

Ran Shimoni

19. Januar 2025

Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher sind die ersten israelischen Geiseln, die von der Hamas am Sonntag im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas freigelassen werden sollen.

Das Büro des Premierministers gab bekannt, dass ihre Familien darüber informiert wurden, dass sie voraussichtlich ab 16 Uhr in Israel eintreffen werden.

In der Zwischenzeit gab das Geisel-Direktorat im Büro des Premierministers bekannt, dass vier weitere Geiseln, von denen angenommen wird, dass sie noch am Leben sind, voraussichtlich am kommenden Samstag freigelassen werden und ihre Familien 24 Stunden vor ihrer Freilassung benachrichtigt werden.

Doron Steinbrecher, Emily Damari und Romi Gonen.

Die weiteren weiblichen Zivilisten, die von der Hamas festgehalten werden, sind Arbel Yehoud, die im Kibbuz Nir Oz als Geisel genommen wurde, und Shiri Bibas, deren Leben nach Einschätzung der israelischen Streitkräfte in großer Gefahr ist.

Das israelische Militär gab bekannt, dass das Rote Kreuz die Geiseln an israelische Spezialeinheiten im Gazastreifen übergeben wird, die sie dann nach Israel bringen werden.

Nach ihrer Ankunft an der Grenze werden die Geiseln zunächst medizinisch versorgt und dann per Krankenwagen oder Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht, wo sie mit ihren Familien wiedervereint werden. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …