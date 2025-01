https://english.almayadeen.net/news/politics/avi-dichter-leading-candidate-to-replace-ben-gvir-as-police



Avi Dichter ist der führende Kandidat, um Ben-Gvir als Polizeiminister zu ersetzen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

19. Januar 2025

Ben-Gvir, Kulturminister Amichai Eliyahu und der Minister für „Negev, Galiläa und nationale Widerstandsfähigkeit“ Yitzhak Wasserlauf reichten ihren Rücktritt ein, nachdem ein Waffenstillstand mit der Hamas geschlossen worden war.

Auf diesem Archivfoto vom Mittwoch, dem 28. Dezember 2005, spricht der ehemalige Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Avi Dichter, während einer Pressekonferenz in Tel Aviv (AP Photo, File)

Avi Dichter, der derzeitige israelische Landwirtschaftsminister der Likud-Partei, ist der Favorit, um Itamar Ben-Gvir als Polizeiminister in der Regierung zu ersetzen, berichteten israelische Medien am Sonntag.

Nur wenige Stunden nach Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens in Gaza trat die rechtsextreme Partei Otzma Yehudit offiziell aus der Koalitionsregierung „Israels“ aus und setzte damit ihre Drohung in die Tat um, sich zurückzuziehen, falls ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas in Kraft treten sollte.

Ben-Gvir, der Minister für Kulturerbe Amichai Eliyahu und der Minister für „Widerstandskraft in Negev, Galiläa und auf nationaler Ebene“ Yitzhak Wasserlauf reichten alle ihre Rücktrittsgesuche bei Premierminister Benjamin Netanjahu ein. Die Partei gab eine Erklärung ab, in der sie bestätigte, dass Otzma Yehudit mit sofortiger Wirkung nicht mehr Teil der Koalition sei.

In seinem Rücktrittsschreiben an Netanjahu würdigte Ben-Gvir die „bedeutenden Erfolge“ während der Amtszeit des Premierministers, kritisierte jedoch das Waffenstillstandsabkommen als ein Abkommen, das „eine Kapitulation vor dem Terror“ darstelle und „alle ideologischen roten Linien überschreite“.

Er argumentierte, dass der Waffenstillstand „ein vollständiger Sieg für den Terrorismus“ sei, und erklärte, dass die Partei die Regierung in ideologischen Fragen nicht länger unterstützen werde.

„Wir werden nicht an den Verhandlungstisch mit der Regierung zurückkehren, ohne einen vollständigen Sieg gegen die Hamas und die vollständige Verwirklichung der Kriegsziele zu erreichen“, betonte Ben-Gvir.

Es wird erwartet, dass Netanyahu ein Mitglied seiner Likud-Partei für diese Position ernennt, was wahrscheinlich die Tür für eine mögliche Rückkehr von Ben-Gvir in die Regierung in der Zukunft offen lässt, wie The Times of Israel hervorhob.

Die Nachrichten-Website merkte jedoch an, dass Netanyahus Optionen durch rechtliche Herausforderungen eingeschränkt sind, da gegen mehrere potenzielle Kandidaten, darunter die Minister Eli Cohen, Miri Regev und May Golan, derzeit polizeiliche Ermittlungen laufen, die sie möglicherweise von der Rolle ausschließen.

Die anderen Ministerposten, die von Otzma Yehudit besetzt werden – das Ministerium für Kulturerbe und das Ministerium für „Negev, Galiläa und nationale Widerstandsfähigkeit“ – werden voraussichtlich ebenfalls an Likud-Mitglieder vergeben.

Deal ist „leichtsinnig“

Ben-Gvir kündigte am Donnerstag an, dass seine Partei Otzma Yehudit die Koalitionsregierung verlassen werde, wenn das kürzlich vermittelte Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas gebilligt wird.

Zu diesem Zeitpunkt kritisierte Ben-Gvir das Abkommen scharf, bezeichnete es als „leichtsinnig“ und behauptete, es enthalte Zugeständnisse, die die Errungenschaften der israelischen Besatzung untergraben.

„Das Abkommen beinhaltet die Freilassung von Hunderten von Mördern, die Rückkehr von Hunderttausenden von Bewohnern des Gazastreifens in den nördlichen Sektor, darunter Tausende von Terroristen, den Rückzug von der Philadelphi-Route und einen Waffenstillstand“, erklärte er.

Laut Ben-Gvir bedeutet das Abkommen „das Ende aller Errungenschaften, die wir für den Staat erreicht haben, und es gewährleistet nicht die Freilassung aller Geiseln.“

Ben-Gvir betonte die Position seiner Partei und erklärte, dass Otzma Yehudit unter seiner Führung “Netanyahu weder stürzt noch mit der Linken und ihren Zielen gegen die Regierung kooperiert.

„Wir können jedoch nicht Teil einer Regierung bleiben, die ein Abkommen billigt, das der Hamas eine erhebliche Belohnung bietet und eine weitere Katastrophe wie am 7. Oktober riskiert.“

