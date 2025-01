https://www.middleeasteye.net/news/gaza-ceasefire-come-into-force-sunday-morning



Waffenruhe im Gazastreifen beginnt, nachdem Israel die Verzögerung genutzt hat, um Palästinenser zu töten

Drei israelische Gefangene sollen später am Sonntag gegen 95 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden

Vertriebene Palästinenser gehen am 19. Januar 2025 auf einer Straße in Dschabalija, nachdem sie Gebiete verlassen haben, in denen sie Zuflucht gesucht hatten (Omar al-Qattaa/AFP)

Von Ahmed Aziz in Khan Younis und Ahmed Dremly im nördlichen Gazastreifen, besetzte Palästinensergebiete

Veröffentlicht am: 18. Januar 2025, 23:19 GMT | Letzte Aktualisierung: vor 10 Minuten und 38 Sekunden

Am Sonntag herrschte im Gazastreifen zum ersten Mal seit über einem Jahr Waffenruhe, nachdem ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten war.

Eine dreistündige Verzögerung erwies sich jedoch für mindestens 19 Palästinenser als tödlich, die nach Problemen in letzter Minute im Zusammenhang mit einer Liste von Gefangenen durch israelische Angriffe getötet wurden.

Kurz bevor der Waffenstillstand in Kraft treten sollte, kündigte Israel an, seine Angriffe auf Gaza fortzusetzen, da die Hamas keine Liste der freizulassenden Gefangenen vorgelegt hatte.

Als die Palästinenser endlich aufatmeten und in ihre Häuser zurückkehrten, begannen israelische Jets und Artillerie, mehrere Gebiete in Gaza zu beschießen. Laut Angaben der Rettungsdienste gab es 36 Verletzte.

Die Hamas erklärte, sie sei dem Waffenstillstand verpflichtet und die Verzögerung bei der Bereitstellung der Liste sei auf „technische Gründe vor Ort“ zurückzuführen. Sie wurde später am Morgen übermittelt. Der Waffenstillstand sollte um 8:30 Uhr Ortszeit (6:30 Uhr GMT) beginnen, begann jedoch erst um 11:15 Uhr.

Hanan al-Gidra wusste, dass ihr Haus in der südlichen Stadt Khan Younis teilweise zerstört war, beschloss aber trotzdem zurückzukehren, als sie dachte, dass der Waffenstillstand begonnen hatte.

„Wir luden all unsere Habseligkeiten auf die Eselskarren und meine Kinder fuhren vor mir mit meinem Mann los. Ich ging weg, um einige unserer Sachen zu holen, und hörte dann, dass es einen Angriff gab, und ich wusste, dass sie es waren“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

„Als ich dort ankam, musste ich feststellen, dass mein ältester Sohn und meine jüngste Tochter getötet worden waren. Möge Gott sie annehmen, alles Lob gebührt Gott.“

Gidra sagte, dass sie eine Stunde nach Inkrafttreten der Waffenruhe getötet wurden.

„Sie waren aufgeregt und spielten und machten sich bereit, nach Hause zu gehen. Sie machten sich bereit, ihrem Schicksal zu begegnen“, sagte sie. “Zumindest sterben sie als Märtyrer.“

Ramadan Kassab wurde von einem israelischen Panzer beschossen, als er sein Haus in Rafahs Tal al-Sultan inspizierte, kurz nachdem die Waffenruhe in Kraft treten sollte.

„Als wir die Wohnung betraten, wurde sie bombardiert“, sagte er gegenüber MEE. “Mein Neffe Yousef starb und zwei weitere wurden verwundet.“

„Als wir die Wohnung betraten, wurde sie bombardiert. Mein Neffe Yousef starb und zwei weitere wurden verwundet.“

– Ramadan Kassab, vertriebener Palästinenser

Der 29-jährige Mohammed Mushtaha wartete sehnsüchtig auf den Waffenstillstand, um nach neun Monaten der Vertreibung in verschiedenen Notunterkünften in sein Elternhaus im Stadtteil Tal al-Hawa im Westen von Gaza-Stadt zurückzukehren. Doch der Traum von der Rückkehr zur Normalität verwandelte sich schnell in einen Albtraum.

„Wir haben seit gestern nicht mehr geschlafen und an unser Haus gedacht“, sagte er gegenüber Middle East Eye. “Meine Mutter hat all unsere Habseligkeiten gepackt, um keinen Moment zu verschwenden, in dem wir endlich zurückkehren könnten.“

Um 8:40 Uhr eilten Mushtaha und zwei seiner Brüder in Richtung ihres Stadtviertels. Doch innerhalb weniger Minuten verwandelte sich ihre Hoffnung in Schrecken, als sie feststellten, dass israelische Panzer immer noch bombardierten.

„Ein schreckliches Geräusch von israelischem Artilleriebeschuss hielt uns auf“, sagte er. “Passanten aus Tal al-Hawa warnten uns, nicht weiterzugehen. Die Bombardierung dauerte noch an.“

Eine halbe Stunde später, als er nach Shujaiya zurückkehrte, erhielt Mushtaha einen verheerenden Anruf von einem Nachbarn. Ihr vierstöckiges Gebäude war in Schutt und Asche gelegt worden.

„Ich habe meine Tränen unterdrückt, weil alle meine Familienmitglieder mich ansahen und hofften, zu hören, dass unser Haus noch stand“, sagte er. “Meine Mutter fiel in Ohnmacht, als ich ihr die Wahrheit sagte.“

Als der Waffenstillstand tatsächlich begann, kam es im gesamten Gazastreifen zu Feierlichkeiten.

Kämpfer der Qassam-Brigade, des militärischen Arms der Hamas, marschierten ebenfalls durch die Straßen, was für die israelische Regierung, die versprochen hatte, die palästinensische Bewegung zu zerschlagen, ein Ärgernis sein dürfte.

Gefangene im Austausch

Trotz des starken Widerstands einiger Mitglieder der Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stimmte das israelische Kabinett dem Abkommen am Freitag in einer Abstimmung zu.

In den letzten 15 Monaten hat Israel fast 47.000 Palästinenser getötet.

Gemäß dem vollständigen Text des Waffenstillstandsabkommens wird die erste Phase, die sechs Wochen dauern wird, den Austausch israelischer Gefangener und palästinensischer Häftlinge sowie die Rückkehr zu einer „nachhaltigen Ruhe“ beinhalten.

Drei lebende weibliche israelische Gefangene sollen nach 16 Uhr freigelassen werden, wobei die israelischen Behörden kurz darauf etwa 95 palästinensische Gefangene – hauptsächlich Minderjährige oder Frauen – freilassen werden.

Die Hamas gab bekannt, dass es sich bei den am Sonntag freizulassenden Israelis um Romi Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari, die auch britische Staatsbürgerin ist, handelt.

Insgesamt werden im Rahmen der ersten Phase 33 in Gaza inhaftierte israelische Gefangene freigelassen.

Sie werden im Austausch für Palästinenser, die lebenslange Haftstrafen verbüßen, im Verhältnis 1 zu 3 und für Palästinenser, die andere Haftstrafen verbüßen, im Verhältnis 1 zu 27 freigelassen, wie in der Vereinbarung festgelegt.

Am Freitag veröffentlichte das israelische Justizministerium eine umfangreiche Liste mit Hunderten von Palästinensern, die im Rahmen des Gefangenenaustauschs freigelassen werden sollen.

Palästinensische Kämpfer feiern am 19. Januar 2025 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen den Waffenstillstand (Reuters/Mohammed Salem)

Hisham al-Sayed und Avera Mengistu, Israelis, die bereits vor dem Krieg gegen Gaza in Gaza festgehalten wurden, sollen im Austausch für 60 Gefangene und weitere 47 Palästinenser freigelassen werden, die nach ihrer Freilassung im Rahmen des Gilad-Shalit-Gefangenenaustauschs im Jahr 2011 erneut verhaftet wurden.

Neben dem Gefangenenaustausch wird Israel im Rahmen der ersten Phase schrittweise mit dem Rückzug aus dem Gazastreifen beginnen und sich dabei von dicht besiedelten Gebieten nach Osten bewegen, darunter vom Netzarim-Korridor und vom Kuwait-Kreisverkehr.

Der Rückzug wird bis zu einer Grenze von 700 m zur Grenze mit Gaza erfolgen, mit Ausnahme von fünf örtlich begrenzten Punkten, an denen die Grenze um weitere 400 m erweitert wird.

Vertriebene Palästinenser sollen im Rahmen der ersten Phase in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren, ein Gebiet, das das israelische Militär in den letzten Wochen in einer brutalen Militäroperation verwüstet hatte.

Israelische Streitkräfte werden bis zum 42. Tag der Waffenruhe in einer Zone entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, auch bekannt als Philadelphi-Korridor, bleiben. Danach werden sie mit ihrem Rückzug aus dem Gebiet beginnen.

Netanjahu droht mit Fortsetzung des Krieges

Am 16. Tag der Waffenruhe beginnen die Verhandlungen über die zweite Phase der Waffenruhe.

Die zweite Phase sieht im Großen und Ganzen vor, dass alle israelischen Gefangenen im Gegenzug für einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen freigelassen werden. Die genauen Einzelheiten müssen noch ausgehandelt werden.

In einer Videoansprache am Samstag sagte Netanjahu, dass Israel seinen Krieg gegen Gaza auf „neue, energische Weise“ fortsetzen werde, falls sich die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens als „vergeblich“ erweisen sollte.

„Präsident Trump und Präsident Biden haben das Recht Israels, wieder zu kämpfen, uneingeschränkt unterstützt, falls Israel zu dem Schluss kommt, dass die Verhandlungen über Phase B vergeblich sind.“

Er sagte, dass Israel nicht ruhen werde, bis „alle seine Kriegsziele erreicht sind“, einschließlich der Rückkehr aller israelischen Gefangenen.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, man habe ihm versichert, dass der Krieg gegen Gaza fortgesetzt werde und Israel eine „schrittweise Übernahme des gesamten Gazastreifens“ anstrebe.

Smotrich und seine rechtsextreme Partei Religiöser Zionismus stimmten gegen das Waffenstillstandsabkommen, blieben aber in der Regierung, nachdem Netanjahu Berichten zufolge mehreren ihrer Forderungen zugestimmt hatte.

Der Finanzminister sagte, dass seine Partei das Abkommen zwar nicht verhindern konnte, sie aber durch das Kabinett und „auf andere Weise“ sicherstellen konnte, dass der Krieg nicht enden würde, ohne Israels volle Ziele zu erreichen, vor allem die „vollständige Zerstörung der Hamas in Gaza“.

Er fügte hinzu, dass seine Fraktion gefordert und „eine Zusage erhalten“ habe, dass die Art und Weise des Krieges vollständig geändert werde.

Dies beinhalte, so Smotrich, „eine schrittweise Übernahme des gesamten Gazastreifens, die Aufhebung der uns von der Biden-Regierung auferlegten Beschränkungen und die vollständige Kontrolle über den Streifen, damit die humanitäre Hilfe die Hamas nicht mehr wie bisher erreicht“.

Die Partei „Jüdische Macht“ des rechtsextremen Nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir trat jedoch am Sonntag offiziell aus der Koalition aus und bezeichnete das Waffenstillstandsabkommen als „Kapitulation“.

Unterdessen drohte der arabische Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, dass Palästinenser im Gazastreifen, die sich nach dem Waffenstillstand israelischen Truppen nähern, „Gefahr“ ausgesetzt seien.

„Gemäß der Vereinbarung bleiben Truppen in bestimmten Gebieten des Gazastreifens stationiert. Nähern Sie sich bis auf Weiteres nicht den Truppen in diesem Gebiet. Wenn Sie sich den Streitkräften nähern, setzen Sie sich einer Gefahr aus“, postete Adraee auf X.

„Bewegungen vom Süden in den Norden des Gazastreifens oder in Richtung des Netzarim-Korridors sind weiterhin gefährlich.

„Sobald eine solche Bewegung erlaubt ist, werden eine Erklärung und Anweisungen zu sicheren Bewegungsmethoden herausgegeben. Die Bewohner werden davor gewarnt, sich den Truppen im Allgemeinen und im Gebiet des Netzarim-Korridors im Besonderen zu nähern.“

Gemäß der Vereinbarung dürfen unbewaffnete vertriebene Palästinenser am siebten Tag über die Küstenstraße Rasheed Street in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren. Andere dürfen am 22. Tag über die Salah al-Din Street, die von Norden nach Süden durch das Zentrum von Gaza verläuft, zurückkehren.

Adraee fügte hinzu: „Im gesamten Küstenstreifen besteht ein hohes Risiko beim Angeln, Schwimmen und Tauchen, und wir warnen davor, in den kommenden Tagen ins Meer zu gehen.“

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass israelische Streitkräfte am Samstag vor Beginn der Waffenruhe mindestens 23 Palästinenser in Gaza getötet hätten.

Der Krieg Israels gegen Gaza hat seit den von der Hamas am 7. Oktober 2023 angeführten Angriffen auf Südisrael, bei denen etwa 1.200 Menschen getötet wurden, mindestens 46.899 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Kinder. Mehr als 110.000 weitere Menschen wurden seitdem in der Enklave verwundet.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …