Drei Tote, Dutzende Verletzte bei Drohnenangriff der Hisbollah auf IOF-Stützpunkt in Haifa

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

13. Oktober 2024

Bei einem Drohnenangriff aus dem Libanon werden mehrere israelische Soldaten getötet und Dutzende weitere auf einem Militärstützpunkt in Haifa verwundet.

Israelische Krankenwagen transportieren Verwundete vom Angriff des Widerstands auf die israelische Militärbasis südlich von Haifa. (Social Media)

Bei einem Drohnenangriff auf eine israelische Militärbasis in Binyamina, südlich von Haifa, sind laut israelischen Medien drei Israelis getötet und 67 weitere verletzt worden.

Bemerkenswert ist, dass die israelischen Luftverteidigungssysteme die Drohne nicht entdeckten, die detonierte, ohne die Luftangriff

Israelische Medien berichteten, dass 50 Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt wurden, wo eine Drohne der Hisbollah, die unentdeckt flog, auf einem Militärstützpunkt südlich von Haifa explodierte, nachdem die Sirenen nicht ertönten.

Laut israelischen Medien wurden bei dem Drohnenangriff 39 Verletzte gemeldet, von denen viele … pic.twitter.com/rGqpgIFoov

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 13. Oktober 2024

Der Angriff zielte Berichten zufolge auf den Speisesaal einer Basis der Golani-Brigade ab.

Es wurde berichtet, dass 50 Krankenwagen zum Einsatzort eilten, um die Verletzten zu transportieren, und auch Hubschrauber angefordert wurden.

Die Hisbollah gab im Anschluss an die Operation eine Erklärung ab, in der sie die Verantwortung dafür übernahm. „Der Islamische Widerstand hat am Abend des 13. Oktobers 2024 eine Operation durchgeführt und eine Staffel von Angriffsdrohnen auf ein Trainingslager der Golani-Brigade in Binyamina südlich von Haifa abgefeuert“, heißt es in der Erklärung.

Der Widerstand gab an, dass die Operation eine Reaktion auf ‚Israels‘ Massaker im gesamten Libanon sei, insbesondere auf die Aggression gegen die libanesische Hauptstadt vor einigen Tagen.

„Der islamische Widerstand wird präsent und bereit bleiben, um unser Land und unser stolzes, unterdrücktes Volk zu verteidigen, und wird nicht zögern, seine Pflicht zu erfüllen, den Feind abzuschrecken“, hieß es weiter, nachdem betont wurde, dass die Operation als Teil der Khaibar-Operationen und zur Unterstützung des Volkes von Gaza und seines Widerstands sowie zur Verteidigung des Libanon und seines Volkes durchgeführt wurde.

Der militärische Medienflügel des Islamischen Widerstands im Libanon – Hisbollah – veröffentlichte erneut eine Warnung an israelische Siedler und wiederholte eine Tage zuvor vom Einsatzraum des Widerstands abgegebene Erklärung.

Die Hisbollah hatte zuvor gesagt: „Die israelischen feindlichen Streitkräfte nutzen die Häuser von Siedlern in einigen Siedlungen im Norden des besetzten Palästinas als Sammelpunkte.“

„Die Stützpunkte des israelischen Feindes, die als Einsatzzentralen für die Aggression gegen den Libanon genutzt werden, befinden sich in dicht besiedelten Städten wie Haifa und Tabarayya, um nur einige zu nennen“, fügte die Warnung hinzu. “Alle oben genannten Häuser und Militärstützpunkte sind legitime militärische Ziele für die Raketen- und Luftstreitkräfte des islamischen Widerstands. Daher warnen wir die Siedler davor, sich in der Nähe dieser Militäranlagen zu versammeln, um ihr Leben bis auf weiteres zu schützen.“

Übersetzt mit Deepl.com

