JAZZ 30 (Jürgens Anmerkung zum Zeitgeschehen)

Dummheit und Stolz wachsen…

von Jürgen Scherer

November 2024

Ich bringe das jetzt mal auf den Punkt, denn das, was die amerikanische Historikerin Barbara Tuchmann vor nunmehr 40 Jahren „Die Torheit der Regierenden“ nannte, um das vielfältige Versagen von Politikern von Troja bis Vietnam zu charakterisieren, ist mir einfach zu schönfärberisch ausgedrückt, wenn ich bedenke, was an menschlichem Leid aus diesen „Torheiten“ hervorging. Deshalb bin ich für mehr Tacheles nach der Analyse dieser Versagenskette und plädiere für die weniger beschönigende Aussage: Die Dummheit der Regierenden. Schließlich muss ich keine Rücksicht auf irgendwelche Verkaufszahlen oder Wissenschaftsknigges nehmen, falls die bei Tuchmans Begriffsvergabe eine Rolle gespielt haben sollten. Dummheit also.

Um es gleich vorweg zu sagen: Dummheit ist bekanntermaßen grenzenlos und wird auch nicht mehr schichtenspezifisch verortet. Sie macht weder vor dem kleinen Mann/der kleinen Frau halt noch vor der jeweiligen gesellschaftlichen Elite. Deshalb ist zB der immer wieder mal gehörte Ausspruch vieler Regierten „Die werden schon wissen, was sie tun“ von viel zu viel Vertrauensseligkeit in die Regierenden geprägt. Auch die da oben können irren und oft mit weit reichenden, manchmal gar nicht absehbaren Folgen für uns alle.

Die sehe ich gerade auf uns zukommen, wenn ich mir die Politik des Westens im Hinblick auf Krieg und Frieden anschaue. In dieser Politik feiert die „Dummheit der Regierenden“ ungeahnte Urständ.

Belege dafür? Bitte:

1. Als AM noch Kanzlerin war, hinterging sie, zusammen mit Macron, durch „Minsk II“ Putin im Hinblick auf einen „ehrlichen Vertrag“, um der Ukraine Aufrüstungszeit zu verschaffen. Als sie dieses Vorgehen nach Ende ihrer Regierungszeit ausplauderte, konnte sich Putin in seinem Misstrauen nur bestätigt sehen. So zeigte sich mal wieder die Richtigkeit der alten Erfahrung: Dümmer geht immer.

Als schon kurz nach Beginn des Krieges die Möglichkeit bestanden hätte, dass die beiden Gegner zu einem Abkommen kommen könnten, den kriegerischen Konflikt für beide Seiten tragbar zu beenden, machte sich der oberste britische Bellizist, Premier Johnson, auf den Weg in die Ukraine, um Selenskij von seiner Kompromissbereitschaft abzubringen. Selenskij glaubte den mit überzeugter Hybris untermauerten Versprechungen, er sei im Schoße der NATO sicher und beging die Dummheit, die Verhandlungen für eine Verständigung mit der russischen Regierung zu torpedieren. Wie viele Menschen könnten noch am Leben sein, wenn Vernunft und politische Weitsicht regiert hätten, statt Machtgelüste, Überlegenheitsgefühl und ideologische Verbohrtheit! Kanzler Scholz stand wie ein dummer Junge neben ihm, als Präsident Biden vor der Weltpresse verkündete, man werde Nordstream 2 ein Ende bereiten. Wie soll man so etwas anders nennen als „Dummheit im Duett“! Hätte ein Kanzler nicht dafür sorgen müssen, dass die Gasleitung erhalten bleibt, zB „eingefroren“? Er hat aber nicht. Wenn Jupiter gesprochen hat, muss der Ochse den Karren notfalls demoliert zurück lassen. Nun nahm die Dummheit noch mehr Geschwindigkeit auf. Denn kaum war Nordstream II geborsten, musste schnellstens Gasersatz her (denn Frieren für die Ukraine, soweit war die deutsche Bevölkerung noch nicht). Also sprang der Kanzlervize Habeck in die Bresche, und sorgte mit zahlreichen Kotaus dafür, dass LNG, das von den USA schon lange für den deutschen Markt vorgesehene „Premiumgas“ (mit inzwischen Premiumpreisen, versteht sich) zum Renner wurde. Dieser Deal verstieß zwar gegen jedes, aber auch wirklich jedes umweltpolitische Glaubensbekenntnis des grünen Heilsbringers Habeck. Aber wenn Dummheit mal Fahrt aufgenommen hat, wird es schwer, sie aufzuhalten. Eingedenk der alten realsozialistischen Weisheit: Die Dummheit in ihrem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf. In genau diesem Sinne agiert seit geraumer Zeit der ehemalige Obergefreite Pistorius, als Minister zuständig für alles Militärische, in unserem Land und damit sogar weisungsberechtigt gegenüber ehemaligen Vorgesetzten. Muss schon ein tolles Gefühl sein. Weil er sich nun tagtäglich um uns, also das gemeine Volk, sorgt, meint er das geeignete Rezept gegen den „Bösen Russen“ gefunden zu haben: Militarisierung, Kriegsertüchtigung, evtl. mal irgendeine Art Zwangsverpflichtung zum „Dienen“(wem eigentlich?), wenn das Beschwören der Russenangst zu wenig greift; und zusammen mit seinem Kanzler schreit er lauthals Bravo dazu, dass die amerikanische Regierung sich ganz uneigennützig(!) bereit erklärt hat, demnächst Angriffswaffen in Deutschland zu stationieren, mit Ziel Russland; schließlich soll Deutschland ja sicher werden( Da lacht der Laie und der Fachmann wundert sich!)Wir sehen: Der Wahnsinn hat Methode und es kann einem der alte Ausspruch Albert Einsteins in den Sinn kommen:“ Zwei Dinge sind grenzenlos: Das Universum und die Dummheit, wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin.“

Eines sollten wir uns als Betroffene all dieser aufgezeigten Dummheiten(wahrlich eine Untertreibung) allerdings dringend durch den Kopf gehen lassen: Wollen wir uns von dieser „Dummheitspandemie“ in den Regierungseliten des Westens anstecken lassen oder uns in unserem Land, um im Bilde zu bleiben, zurückbesinnen auf die erfolgreiche „Friedensimpfung der Ära Brandt“ mit dem Impfcocktail: Verhandeln, Vertrauen aufbauen, Verträge einhalten, gute Nachbarn sein, Friedensdividenden ausschütten, demütig statt hagestolzig daherkommen, Widerstand leisten gegen Kriegsszenarien, Kriegstreiber und Kriegsgewinner?

Es bedarf unser aller weisen Entscheidung!

Das Wort Schillers, der meinte, „Gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens“, sollte nicht zu unserem fatalistischen Zugbegleiter in die Zukunft werden . Eher schon so bewährte Slogans wie „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“ oder “ Wer „A“ sagt, muss noch lange nicht „B“ sagen“ oder „Sie wollen Krieg, aber wir machen nicht mit“. Lassen wir uns also nicht für dumm verkaufen!

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …