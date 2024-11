https://www.aljazeera.com/news/2024/11/6/a-revenge-administration-what-four-more-years-of-trump-could-mean



Eine „Rache“-Regierung? Was vier weitere Jahre Trump bedeuten könnten

Von Jillian Kestler-D’Amours

Veröffentlicht am 6. November 2024

Experten warnen vor einem „Abrutschen in den Autoritarismus“, da Trump verspricht, hart gegen Kritiker vorzugehen und eine harte Politik zu verfolgen.

Kritiker sagen, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump sich darauf vorbereitet, eine von Loyalisten durchsetzte Regierung zu führen, die es auf vermeintliche Gegner abgesehen hat [Datei: Brian Snyder/Reuters]

Er hat vorgeschlagen, das Militär der Vereinigten Staaten gegen einen „Feind im Inneren“ einzusetzen.

Er hat gedroht, Anwälte, Demokraten und andere, die er fälschlicherweise des Wahlbetrugs beschuldigt, strafrechtlich zu verfolgen, und versprochen, die „größte Abschiebeaktion“ von Einwanderern ohne Papiere in der Geschichte der USA durchzuführen.

Und sobald er wieder im Weißen Haus ist, hat er angekündigt, dass er am ersten Tag als Diktator auftreten wird.

Laut Associated Press hat Donald Trump nun die 270 Wahlmännerstimmen überschritten, die er für den Sieg bei der Präsidentschaftswahl benötigte – und es bleibt abzuwarten, ob der Republikaner seine aufrührerischen Wahlversprechen in die Tat umsetzen wird.

Experten warnen jedoch davor, dass Trump, wenn man ihn beim Wort nimmt, sich darauf vorbereitet, eine von Loyalisten durchsetzte, autoritäre Regierung zu führen, die auf „Rache“ aus ist – und das Programm, das er im Sinn hat, wird verheerende Folgen für das Land haben.

„Wenn man eine Regierung mit Loyalisten besetzt, spiegelt sich darin der Wille der Minderheit wider. Es wird keine Koalitionsregierung geben“, sagte Rina Shah, eine politische Strategin und ehemalige leitende Beraterin republikanischer Gesetzgeber.

„Es wird um Rache an den Demokraten gehen“, fügte sie hinzu. “Es wird eine beängstigende Wiederholung der Exekutive sein, beängstigender als wir es bisher erlebt haben.

„Er will die Regeln neu schreiben. Das hat er uns deutlich gemacht.“

Warum ist die US-Wahl für die Welt von Bedeutung?

China hofft auf „Win-Win-Kooperation“ mit den USA

Trump-Anhänger feiern, als Fox News die Wahl anruft

US-Wahlen: Donald Trump erklärt sich zum Sieger und verspricht ein „Goldenes Zeitalter für Amerika“



US-Wahlen 2024: Harris‘ Niederlage in Georgia macht den Weg zum Sieg noch schwieriger

Wahlversprechen

Trump kam 2016 auf einer Welle öffentlicher Ressentiments an die Macht. Sein Versprechen, „den Sumpf zu trocknen“, was Berufspolitiker und andere „Eliten“ in Washington, D.C., betraf, fand bei einem bedeutenden Teil der Bevölkerung, der von der Regierungsbürokratie desillusioniert war, Anklang.

Seine feurigen Reden und Angriffe auf vermeintliche Rivalen – sowohl innerhalb als auch außerhalb seiner eigenen Partei – dauerten während seiner gesamten Amtszeit an, in der er eine Reihe umstrittener politischer Maßnahmen durchsetzte.

Von 2017 bis 2021 war die Regierung Trump durch eine Reihe von harten Maßnahmen – insbesondere in der Einwanderungs- und Außenpolitik – gekennzeichnet, die sich oft auf rechtlich unsicherem Terrain bewegten oder von den Gerichten gekippt wurden.

Er setzte einige Wahlversprechen um, darunter den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, die Verhängung eines sogenannten „Muslim-Banns“ und die Erhöhung der Importzölle.

Dennoch konnte er andere Versprechen nicht einhalten. So gelang es ihm beispielsweise nie, eine südliche Grenzmauer fertigzustellen und Mexiko dazu zu bringen, dafür zu bezahlen.

Eine Auflistung von Trumps Wahlversprechen aus dem Jahr 2016 von PolitiFact, einer Faktenprüfungsorganisation des Poynter-Instituts, zeigt, dass der Ex-Präsident von 100 gemachten Versprechen mehr als die Hälfte gebrochen hat.

Doch auch nach 2020, als er die Wiederwahl nicht schaffte, setzte Trump seine Rhetorik fort und erreichte während seiner Kampagne für die Wiederwahl ins Weiße Haus im Jahr 2024 neue Höhen. Er nahm Migranten, Demokraten, Reporter, Staatsanwälte, Richter und alle anderen ins Visier, die anderer Meinung waren als er.

Geoffrey Kabaservice, Vizepräsident für politische Angelegenheiten am Niskanen Center, einem Mitte-Rechts-Thinktank in Washington, D.C., sagte, dass Trumps Anhänger hoffen, dass er seine zweite Amtszeit nutzen wird, um über das hinauszugehen, was er in seiner ersten Amtszeit getan hat.

Das könnte bedeuten, dass er sein Versprechen einlöst, Millionen Einwanderer ohne Papiere aus dem Land zu deportieren, das Justizministerium zu bewaffnen oder Zehntausende Beamte zu entlassen, so Kabaservice.

Es könnte auch die Umsetzung von Maßnahmen beinhalten, die im Projekt 2025 enthalten sind, einem rechtsgerichteten politischen Entwurf, von dem Trump versucht hat, sich zu distanzieren, der aber von Konservativen mit Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten verfasst wurde.

„Ob es um die Frage der Abschaffung von Ministerien in der Bundesregierung geht oder um die Einschränkung des Wahlrechts, man kann die Liste beliebig fortsetzen“, sagte Kabaservice gegenüber Al Jazeera.

„Echte Gläubige“

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Trump einige seiner umstrittenen Ziele nicht umsetzen wird, sagte Kabaservice. Sie könnten auch durch „die Gerichte, den Schattenstaat, die öffentliche Reaktion oder einfach nur durch die Inkompetenz der Regierung“ vereitelt werden.

Kabaservice sagte gegenüber Al Jazeera, dass Trump eher bereit zu sein scheine, „wahre Gläubige“ an Bord zu holen, als die „sogenannten Erwachsenen im Raum“ – die Politiker, Bürokraten und andere erfahrene Republikaner, die während seiner ersten Amtszeit versucht hatten, seine Impulse zu mäßigen.

Er merkte an, dass einige Kritiker befürchten, dass „wenn Trump seine wahren Gläubigen an Bord holt, dann werden es Radikale sein, und er wird sich nicht mehr von den Beschränkungen einengen lassen, die ihn in seiner ersten Amtszeit behindert haben“.

Aber er sagte, es gebe ein zweites Szenario, das sich stattdessen abspielen könnte.

„Es ist genauso gut möglich, es so zu betrachten [und zu sagen]: Trump hat bereits fast alle Republikaner durchlaufen, die ernsthafte Erfahrung mit Regierungsführung, mit dem Funktionieren der Bürokratie und mit dem Erzielen von Ergebnissen hatten“, sagte er.

„Und jetzt wird er mit einem Haufen von Amateuren zusammenarbeiten, die nicht wissen, was sie tun – und die nichts zustande bringen werden.“

Shah wies auch darauf hin, dass viele Republikaner, die sich sonst vielleicht bereit erklärt hätten, in einer zweiten Amtszeit Trumps zu dienen, dies als Reaktion auf seine Handlungen am 6. Januar 2021 ablehnen könnten.

Trump-Anhänger greifen am 6. Januar 2021 das US-Kapitol an [Datei: John Minchillo/AP Photo]

Dieser Tag markierte für viele Republikaner einen „Wendepunkt“, sagte sie, als eine Menge von Trump-Anhängern das US-Kapitol stürmte, um die Bestätigung der Wahlergebnisse von 2020 zu verhindern, die seinen Verlust an der Wahlurne zeigten.

Trump wurde im Repräsentantenhaus wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ angeklagt, und seine Bemühungen, die Ergebnisse zu kippen, sind Gegenstand eines laufenden Strafverfahrens auf Bundesebene sowie eines Verfahrens auf bundesstaatlicher Ebene in Georgia.

Während dieser Verfahren haben US-Gesetzgeber und Staatsanwälte seine Weigerung dokumentiert, den Aufstand vom 6. Januar zu stoppen, als er sich gerade ereignete. Trump hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Dennoch ist der Aufstand „der Grund dafür, dass man in einer zweiten Trump-Regierung kein normaler, regulärer, überzeugter Republikaner sein kann“, sagte Shah gegenüber Al Jazeera.

Wenn der 6. Januar nicht stattgefunden hätte, so Shah, hätte sie gedacht, dass traditionelle Republikaner in einer zweiten Trump-Regierung gedient hätten, selbst wenn sie nicht mit ihm einer Meinung gewesen wären.

„Das habe ich auch beim ersten Mal gehört. Die Leute sagten: „Wir mögen Trump vielleicht nicht, aber wir sind Republikaner. Deshalb würden wir gerne dienen.“ Ich vermute, dass es diesmal aufgrund des 6. Januar 2021 viel weniger davon geben wird.“

Die Rolle des Kongresses

Es gibt einen weiteren entscheidenden Faktor, der darüber entscheidet, was Trump als Präsident erreichen kann: die Zusammensetzung des US-Kongresses.

Erica Frantz, außerordentliche Professorin für Politikwissenschaft an der Michigan State University, die sich mit Autoritarismus befasst, erklärte, dass die Legislative in der Regel als Bollwerk gegen starke Führungspersönlichkeiten fungieren kann.

Sie verwies auf den Fall Argentiniens, wo die Versuche des rechtsextremen Präsidenten Javier Milei, umstrittene politische Maßnahmen voranzutreiben, weitgehend abgewiesen wurden, weil er keine Unterstützung durch die Legislative hat.

Wenn die Republikaner jedoch sowohl die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus als auch über den US-Senat erhalten und Trump im Weißen Haus sitzt, wird der ehemalige Präsident in der Lage sein, „mit jeder Politik durchzukommen, die er wählt“.

„Die Tür für einen Abgleiten in den Autoritarismus stünde im Grunde weit offen. Ich sage das nicht leichtfertig“, so Frantz gegenüber Al Jazeera.

Die Republikaner haben am Dienstag die Kontrolle über den US-Senat zurückerlangt, aber die Kontrolle über das Repräsentantenhaus war nicht sofort klar.

Frantz sagte, dass eine „autoritäre Machtübernahme“ in der Regel mehrere Elemente umfasst, wie z. B. die Säuberung des bürokratischen Systems eines Staates von Nicht-Loyalisten, die Einmischung in die Gerichte und die Einschränkung der Berichterstattungsmöglichkeiten der Medien.

„Und dann würden wir letztendlich – und das nimmt bereits Fahrt auf – eine Einmischung in die Integrität der Wahlen erleben“, erklärte Frantz. Zu diesen Bemühungen könnte die Entrechtung von Wählern und die Politisierung der Durchführung von Wahlen gehören.

Die Umwandlung der Republikanischen Partei in eine, wie Frantz sie beschreibt, ‚personenbezogene‘ Partei – in deren Mittelpunkt eine Einzelperson steht – bedeutet auch, dass Trump von seiner eigenen Partei keine Gegenwehr zu erwarten hat.

Die republikanische Fraktion sei inzwischen „sehr stark mit Trump verbunden“, sagte sie und merkte an, dass ehemalige Kritiker des ehemaligen Präsidenten entweder aus den Reihen der Partei entfernt wurden oder sich hinter ihn gestellt haben.

„Es wird viel in Bewegung gesetzt, wenn man sieht, wie Politiker mit Unterstützung dieser Art von schwachen und oberflächlichen Parteien an die Macht kommen, die sich wirklich auf den Einzelnen und nicht auf die Politik konzentrieren“, sagte Frantz.

„Wenn man diese Situation hat, ist es für diese Politiker wirklich einfacher, mit Machtübernahmen davonzukommen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …