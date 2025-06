https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/22/by-bombing-iran-the-us-continues-to-make-the-world-safe-for-war



Durch die Bombardierung des Iran sorgen die USA weiterhin für eine kriegsbereite Welt

Netanjahu ist begeistert von Trumps Angriffen auf den Iran, ebenso wie die Waffenhersteller, die früher den Schah von Persien liebten.

Belén Fernández

Kolumnistin bei Al Jazeera

Veröffentlicht am 22. Juni 2025

Präsident Donald Trump spricht am Samstag, 21. Juni 2025, im East Room des Weißen Hauses in Washington, nachdem das US-Militär drei iranische Nuklear- und Militärstandorte angegriffen hat {Carlos Barria/Pool via AP].

Es scheint, als sei es erst gestern gewesen, dass US-Präsident Donald Trump eine „diplomatische Lösung” für die iranische Atomfrage vorangetrieben hat.

Nun hat sich die USA dem illegalen Angriff Israels auf den Iran angeschlossen und am Samstag drei iranische Nuklearanlagen angegriffen, was Trump als „sehr erfolgreichen Angriff” bezeichnete.

Wie CNN dramatisch formulierte, „könnte eine Mittsommernacht im Juni 2025 als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem sich der Nahe Osten für immer veränderte; als die Angst vor der nuklearen Vernichtung von Israel genommen wurde; als die Macht des Iran gebrochen wurde und die Amerikas stieg“.

Natürlich hat die „Angst vor der nuklearen Vernichtung“ nichts mit den aktuellen Angriffen Israels auf den Iran zu tun, die in den US-Medien pflichtbewusst als Angriffe auf militärische und nukleare Einrichtungen dargestellt werden, aber irgendwie Hunderte von Zivilisten getötet haben. Zu den Opfern gehört die 23-jährige Dichterin Parnia Abbasi, die zusammen mit ihrer Familie in ihrem Wohnhaus in Teheran im Schlaf getötet wurde.

Für jeden, der nicht damit beschäftigt ist, die Gräueltaten Israels zu verteidigen, ist es sonnenklar, dass die Angriffe auf den Iran lediglich ein Krieg aus opportunistischen Gründen für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sind, der mit seiner Kampagne gegen iranische Nuklearanlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Netanjahu lenkt nicht nur die Weltöffentlichkeit von Israels anhaltendem Völkermord im Gazastreifen ab, wo hungernde Palästinenser auf der Suche nach Nahrung und anderer Hilfe täglich massakriert werden, sondern er schafft es auch, von seinen eigenen Verwicklungen in zahlreiche Korruptionsvorwürfe im eigenen Land abzulenken.

Außerdem ist der Krieg gegen den Iran bei den Israelis äußerst beliebt, was für einen Premierminister, der mit erheblicher innenpolitischer Opposition konfrontiert ist, wichtige Pluspunkte bedeutet.

Trumps anfängliches Beharren auf Diplomatie mit dem Iran hat Netanjahu natürlich in Rage versetzt – aber die Situation wurde nun durch die Bombenangriffe in der Mittsommernacht korrigiert, die laut dem Präsidenten die iranischen Nuklearstandorte „ausgelöscht“ haben.

Zwar steht der Iran seit langem im Fadenkreuz der USA, und viele Vertreter des Establishments träumen davon, das Land in Schutt und Asche zu legen. Einige haben dies offener zum Ausdruck gebracht als andere, wie beispielsweise John Bolton – ehemaliger US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und kurzzeitig nationaler Sicherheitsberater in der ersten Trump-Regierung –, der 2015 in einem Gastbeitrag in der New York Times folgenden Ratschlag gab: „Um Irans Bombe zu stoppen, muss man Iran bombardieren.“

Dass die Redaktion der renommierten US-Zeitung nicht mit der Wimper gezuckt hat, als sie einen so unverhohlenen Aufruf zur Verletzung des Völkerrechts veröffentlichte, zeigt, wie sehr der Iran in der US-Gesellschaft und den Medien verteufelt wird. Erinnern wir uns daran, dass der damalige US-Präsident George W. Bush den Iran 2002 zusammen mit dem Irak und Nordkorea in seine berüchtigte „Achse des Bösen“ aufgenommen hat.

Und doch ist das Verhalten des Iran, abgesehen davon, dass er dem US-Imperialismus ein ständiger Dorn im Auge ist, weit weniger „böse“ als das einiger anderer internationaler Akteure – wie beispielsweise der USA selbst. So ist es nicht der Iran, der derzeit einen regelrechten Völkermord in Höhe von zig Milliarden Dollar finanziert.

Auch ist es nicht der Iran, der in den letzten Jahrzehnten Menschen in allen Teilen der Welt bombardiert und auf andere Weise bekämpft hat – von der Unterstützung des rechten Staatsterrors in Lateinamerika bis hin zu Massakern in Vietnam.

Darüber hinaus ist nicht der Iran die einzige heimliche Atommacht im Nahen Osten, sondern Israel, das sich geweigert hat, den Atomwaffensperrvertrag (NPT) zu unterzeichnen, und niemals UN-Kontrollen seiner Anlagen zugelassen hat.

Diejenigen, die die Angriffe auf den Iran unter Berufung auf den „unterdrückerischen“ Charakter der iranischen Regierung begrüßen, täten gut daran, sich die Geschichte der USA bei der Förderung der Unterdrückung in diesem Land noch einmal vor Augen zu führen. 1953 orchestrierte die CIA einen Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten iranischen Staatschef Mohammad Mossadegh, der den Weg für die lange Herrschaft des folterfreudigen Schahs ebnete.

Der Historiker Ervand Abrahamian schreibt in seinem Buch „A History of Modern Iran“: „Waffenhändler scherzten, dass der Schah ihre Handbücher verschlang, so wie andere Männer den Playboy lesen.“ Tatsächlich trug die obsessive Beschaffung von US-Waffen durch den Schah wesentlich zu seiner Schreckensherrschaft bei, die durch die iranische Revolution von 1979 beendet wurde. Und das iranische Atomprogramm, das Trump nun bombardiert hat? Es wurde von eben diesem Schah ins Leben gerufen.

Nun, Waffenhändler sind vermutlich nicht allzu traurig über die Ereignisse dieser Mittsommernacht und die allgemeine Eskalation der Krise im Nahen Osten. Netanjahu seinerseits hat sich sehr bemüht, Trump für seine „mutige Entscheidung“ zu danken, mit der „gewaltigen und gerechten Macht der Vereinigten Staaten“ gegen den Iran vorzugehen.

Mit Netanjahus Worten wird Trumps Vorgehen „die Geschichte verändern“ – als ob es etwas Neues wäre, die Welt für weitere Kriege sicher zu machen. Und während die US-Medien sich bemühen, die illegalen Angriffe auf einen souveränen Staat zu rechtfertigen, kann die unheilvolle Heuchelei zweier stark atomar bewaffneter Nationen, die sich zur Überwachung nuklearer „Bedrohungen“ verpflichtet haben, nicht genug betont werden.

Was Trump, der sich seines spontanen und manischen Verhaltens rühmt, als Nächstes tun wird, kann niemand vorhersagen. Aber eines ist sicher: Was auch immer geschieht, die Rüstungsindustrie wird so schnell nicht hungern müssen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Belén Fernández

Kolumnistin bei Al Jazeera

Belén Fernández ist Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantine in a Small Place (OR Books, 2021), Exile: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019) und Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016) und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat unter anderem für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben.

