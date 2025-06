https://www.commondreams.org/opinion/no-trump-war-with-iran



Menschen marschieren während einer Kundgebung, bei der sie die Trump-Regierung auffordern, keinen Krieg gegen den Iran zu führen, am 18. Juni 2025 in New York City.

(Foto: Adam Gray/Getty Images)

Lasst euch von Tyrann Trump nicht in einen Krieg mit dem Iran stürzen

Obwohl die amerikanische Öffentlichkeit entschieden gegen einen weiteren Krieg der USA im Nahen Osten ist, verhält sich Trump weiterhin so, als stünde er über dem Gesetz.

Ralph Nader

21. Juni 2025

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte neulich die Wahrheit über Tyrann Trump in Bezug auf den Krieg von Präsident Donald Trump mit Israel gegen den Iran. Sie sagte: „Der Präsident hört alle Stimmen im Land und trifft Entscheidungen auf der Grundlage seines Instinkts.“

Sein Instinkt ist von seinem Ego, seinen Fantasien und seiner überheblichen Arroganz geprägt. Stellen Sie sich vor, Trump würde 10 Millionen Iranern befehlen, die Hauptstadt ihres Landes zu verlassen, oder damit prahlen, dass „wir (sic) den gesamten Luftraum über dem Iran kontrollieren“.Qualitätsjournalismus. Progressive Werte. Direkt in Ihren Posteingang.

Was er nicht prahlt, ist der verstärkte Fluss von US-Bomben und Raketen, die nach Israel geliefert werden, und das tägliche Abfeuern von iranischen Raketen durch die US-Marine sowie die enge Planung und Koordination mit dem israelischen Militär hinsichtlich der Ziele und Geheimdienstinformationen.

Am 18. Juni sagte Trump: „Niemand weiß, was ich tun werde.“ Trump hat keine Ahnung, was er tun soll.

All diese Kriegshetze und Drohungen Trumps, darunter die Vernichtung des obersten iranischen Führers, Ayatollah Khamenei, stellen den schwersten Amtsvergehen dar, vor dem unsere Gründerväter uns schützen wollten. Die Befugnis zur Kriegserklärung liegt AUSSCHLIESSLICH beim Kongress (Artikel I, Abschnitt 8, Absatz 1). Die Gründerväter lehnten die Idee eines Königs, der die Nation in Kriege stürzt, entschieden ab.

Obwohl die amerikanische Öffentlichkeit nach dem Desaster im Irak entschieden gegen einen weiteren Krieg der USA im Nahen Osten, nun gegen den Iran, ist, verhält sich Trump weiterhin so, als stünde er über dem Gesetz. Im Juli 2019 sagte er: „Mit Artikel II kann ich als Präsident tun, was ich will.“ Er hat auch die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten, indem er über 100 illegale Exekutivverordnungen erlassen hat, die dem amerikanischen Volk in zunehmendem Tempo auf tödliche und kostspielige Weise Schaden zufügen, und indem er Gewalt gegen andere Länder androht.

Am 18. Juni sagte Trump: „Niemand weiß, was ich tun werde.“ Trump hat keine Ahnung, was er tun soll. Er wägt persönlich die Botschaften seines egozentrischen Ministerns und bislang auch Meisters, des gerissenen israelischen Tyrannen, Premierminister Benjamin Netanjahu, ab. Da er weiß, dass Trump gerne mit Gewinnern zusammenarbeitet, kann der israelische Staatschef auf viele Kriege verweisen, die Israel gewonnen hat. Netanjahu kann sagen, dass er Trump mit den 30.000-Pfund-Bomben der USA, mit denen das iranische Atomprogramm zerstört werden soll, die Ehre geben und ihn als Friedensstifter preisen wird. Er kann Israels frühere Bombenangriffe, Morde und Sabotageakte gegen den Iran als Beweis dafür anführen, dass der Iran ein „Papiertiger“ ist, der zu keiner nennenswerten Vergeltung fähig ist.

Auf der anderen Seite weiß Trump, dass Aktionen im Nahen Osten unvorhergesehene oder unbeabsichtigte Folgen haben können. Er hat die verpfuschten Kriege im Irak und in Afghanistan lange kritisiert. Seine eigenen Geheimdienste sagen ihm, dass der Iran „nicht aktiv an der Entwicklung einer Atomwaffe arbeitet“. Israel hingegen verfügt über etwa 200 Atomsprengköpfe und ein schnelles Trägersystem.

Wie sich das Klima verschlechtert. Im Jahr 2007 verkündete der damalige Präsidentschaftskandidat Joe Biden in der Sendung „Hard Ball“ von Chris Matthews, dass er eine Kampagne zur Amtsenthebung von Präsident George W. Bush anführen werde, sollte dieser ohne eine Kriegserklärung des Kongresses den Iran angreifen. Vergleichen Sie dies mit der Aussage des pensionierten Generals David Petraeus vom vergangenen Mittwoch, der die 101. Luftlandedivision bei der verbrecherischen Invasion des Irak befehligte und von 2011 bis 2012 CIA-Direktor unter Präsident Barack Obama war. Er tobte und sagte, Trump solle Ayatollah Khamenei befehlen, das iranische Atomprogramm (einschließlich der Atomenergie) vollständig abzubauen, sonst drohe „die vollständige Zerstörung Ihres Landes, Ihres Regimes und Ihres Volkes“. Wenn er sich weigere, könne Trump „widerwillig … sie in Stücke sprengen“, drängte Petraeus.

90 Millionen Menschen. Bist du verrückt, David? Keine Gegenreaktion danach, David? Ohne eine Kriegserklärung des Kongresses, selbsternannter Militärhistoriker Petraeus? Er übertrifft sogar die wiederauftauchenden Neocons unter der Führung von Bill Kristol, die die Bush-Regierung und die amerikanischen Soldaten in den blutigen Irak-Sumpf gedrängt haben.

Ironischerweise wird Trump von seinen eigenen einflussreichen MAGA-Anhängern – Steve Bannon, Tucker Carlson, Dave Smith und anderen – dafür kritisiert, dass er seine Wahlversprechen gebrochen hat, „endlose Kriege“ zu beenden und den „Deep State“ und das Imperium abzulehnen. Sie sind wirklich empört und nehmen ihre Verurteilungen für bare Münze. Dave Smith sagte seinen zahlreichen Anhängern, Trump solle „… seines Amtes enthoben und abgesetzt werden …“.

Was den Iran betrifft, der seit rund 250 Jahren niemanden angegriffen hat, gibt es wenig diplomatisches Verständnis. Schließlich haben die USA 1953 den populären, neu gewählten iranischen Premierminister Mohammad Mosaddegh gestürzt und den Diktator Schah eingesetzt. Anfang der 1980er Jahre wurde das Land von dem von den USA unterstützten Saddam Hussein blutig überfallen, zusammen mit dem Irak und Nordkorea von George W. Bush als Teil der „Achse des Bösen“ ins Visier genommen und seitdem von den USA und Israel Terror, Sabotage und militärischer Einkreisung ausgesetzt. Vielleicht hat der autokratische iranische Staat aus Angst Stellvertreter in Syrien und im Libanon aufgebaut, die nun vernichtet sind.

Was würden wir als Nation tun, wenn wir mit einer solch überwältigenden Gewalt und regelmäßigen Angriffen konfrontiert wären? Hardliner in Europa und den USA fordern sogar, dass der Iran seine ballistischen Raketen kaputt macht – ein Maß an erzwungener einseitiger Abrüstung, während er dem bis an die Zähne bewaffneten Feind Israel ausgesetzt ist, der in Gaza, im Westjordanland, im Libanon und in Syrien nach Belieben bewaffneten Terror einsetzt – völlig wehrlose Ziele des israelischen Imperiums.

Es könnte ein Zeichen von moralischem Mut und Patriotismus sein, wenn einige pensionierte Generäle (z. B. Mark Milley, Jim Mattis, John Kelly), die in der ersten Trump-Regierung waren, das amerikanische Volk über ihre Ansichten zu den Folgen des neuen Krieges im Nahen Osten informieren würden, den Trump und sein kriegstreiberischer, inkompetenter Verteidigungsminister Pete Hegseth in Betracht ziehen. Das Gleiche gilt für die schweigsamen Präsidenten im Ruhestand George W. Bush (vielleicht hat er etwas aus der Zerstörung des Irak gelernt?) und die Demokraten Bill Clinton, Obama und Biden.

Letztendlich geht es darum, ob die Herrschaft des Tyrannen Trump oder die Herrschaft des Rechts siegen wird. Wie die New York Times in ihrem Leitartikel vom 19. Juni 2025 verkündete: NUR DER KONGRESS KANN DEN KRIEG ERKLÄREN.

Übersetzt mit Deepl.com

