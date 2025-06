Evelyn Hecht-Galinski Sicht-vom-Hochblauen Unterbrechung

Es tut mir unendlich leid, dass ich ausgerechnet in diesen brisanten und aufregenden politischen Zeiten die Arbeit an meinem Schreibtisch unterbrechen muss. In den kommenden Wochen wird es mir leider nicht möglich sein, meine Internetseite „Sicht vom Hochblauen“ mit Informationen, Analysen und Kommentaren, die ich für wichtig und hilfreich halte, zu bestücken. Sobald ich die Möglichkeit sehe, werde ich meine Arbeit fortsetzen, um meinen bescheidenen Beitrag zur Aufklärung zu leisten, gegen eine Politik, die die deutsche Bevölkerung mit einseitigen Informationen, Lügen und Fakes zur Unterstützung des Völkermordenden israelischen Regimes antreiben und in einen Krieg gegen Russland treiben will.

Evelyn Hecht-Galinski

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …