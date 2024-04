Through Kushner ties, Gulf states invest in firm linked to Israel’s defence industry Jared Kushner’s $3bn investment fund bet on an Israeli auto firm with links to a company making missile boats for Israel’s navy

Jared Kushner, Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, spricht während einer Podiumsdiskussion auf der jährlichen Konferenz der Future Investment Initiative in Riad, am 25. Oktober 2023 (Fayez Nureldine/AFP)

Jared Kushners 3-Milliarden-Dollar-Investmentfonds setzt auf eine israelische Autofirma mit Verbindungen zu einem Unternehmen, das Raketenboote für die israelische Marine herstellt

Durch Kushners Beziehungen investieren Golfstaaten in Unternehmen, die mit der israelischen Verteidigungsindustrie verbunden sind

Von MEE-Mitarbeitern

9. April 2024

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben in ein israelisches Unternehmen investiert, das mit dem israelischen Militär in Verbindung steht. Dies ist Teil ihrer Beteiligung an dem Investmentfonds des ehemaligen außenpolitischen Beraters von Trump, Jared Kushner, und unterstreicht die verwickelten politischen und wirtschaftlichen Interessen zwischen Kushner, Israel und den Golfmonarchien.

Die Verbindung ergibt sich aus einer 150-Millionen-Dollar-Beteiligung, die Kushners in Miami ansässige Firma Affinity Partners an der Autodienstleistungseinheit der israelischen Shlomo Group erworben hat.

Die Interessen des Familienkonglomerats gehen weit über die Automobilindustrie hinaus und umfassen auch das Baugewerbe, den Immobiliensektor und den Schiffbau. Die Muttergesellschaft der Shlomo Group, Shmeltzer Holdings, ist Miteigentümerin von Israel Shipyards, dem einzigen inländischen Schiffbauer für die israelische Marine, der die Raketenboote der Sa’ar 4.5-Klasse baut.

In einem Interview mit der New York Times , das am Dienstag veröffentlicht wurde, sagte Kushner, dass er nicht in den maritimen Teil des Geschäfts der Shlomo Group investiert habe. Das israelische Unternehmen will sein Autoleasinggeschäft auf den Golf ausdehnen, mit einem Auge auf Saudi-Arabien, sagte Asi Shmeltzer, der Vorsitzende des Unternehmens, der New York Times. Shmeltzer ist Mitglied des Vorstands von Israeli Shipyards.

Kushner gründete Affinity Partners nach Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Jahr 2021, nachdem er zuvor als leitender Berater seines Schwiegervaters tätig gewesen war. Die Geschwindigkeit, mit der Kushner seinen 3-Milliarden-Dollar-Fonds aufbauen konnte, sorgte in Washington und in der Investmentgemeinde für Aufsehen. Kushner spielte eine führende Rolle bei der Beratung Trumps in der Nahostpolitik und bei der Durchsetzung des Abraham-Abkommens.

Saudi-Arabien investierte unter der Leitung von Kronprinz Mohammed bin Salman 2 Mrd. Dollar in Kushners Fonds. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar investierten nach Angaben der New York Times jeweils 200 Millionen Dollar. Aus einer Finanzoffenlegung von Affinity Partners im März ging hervor, dass 99 Prozent der dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Mittel von ausländischen Investoren stammten.

Die VAE haben ihre Beziehungen zu Israel im Rahmen des Abraham-Abkommens normalisiert. Unmittelbar vor den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober und der anschließenden israelischen Invasion im Gazastreifen bemühte sich die Regierung Biden um ein Normalisierungsabkommen mit Saudi-Arabien.

Keiner der Staaten, die das Abraham-Abkommen unterzeichnet haben – Marokko, Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate – hat seine Beziehungen zu Israel abgebrochen.

In der Zwischenzeit musste sich Jordanien gegen den Vorwurf wehren, es erlaube Israel, das Risiko von Angriffen auf die Schifffahrt im Roten Meer durch Houthis im Jemen über eine Landroute zu umgehen.

Katar unterhält inoffizielle Beziehungen zu Israel und hat zusammen mit Ägypten die Führung bei der Vermittlung zwischen der Hamas und Israel übernommen. Die inoffiziellen Beziehungen zwischen Doha und Israel wurden wegen des Gazastreifens strapaziert, da Israel den von Katars Regierung finanzierten Nachrichtensender Al Jazeera verbieten wollte und die Beziehungen Dohas zur Hamas auf dem Prüfstand standen.

Kushner hat an der sanften Diplomatie zwischen Israel und Katar mitgewirkt. Axios berichtete im Dezember, dass er ein Mittagessen in New York City mit dem Premierminister von Katar und jüdischen Wirtschaftsführern arrangiert hat, darunter auch Bill Ackman, der sich für Antisemitismus einsetzt. Der Chef von Pershing Square Capital Management hat inmitten des Gaza-Krieges stark in den israelischen Aktienmarkt investiert.

Kushners Fonds war bei der Verwendung seines Kapitals besonders wählerisch. Er hat bisher nur 10 Investitionen im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar getätigt, hauptsächlich in Übersee. Mit Geldern aus den Golfstaaten hat Kushner in ein in Dubai ansässiges Unternehmen für Online-Immobilienanzeigen, eine in Kalifornien ansässige Website für Solarkredite und ein deutsches Unternehmen für Fitnessgeräte investiert.

Die größte Wette des Fonds war der Tourismus auf dem Balkan, mit Wetten, die über 1 Milliarde Dollar für einen Hotel- und Eigentumswohnungskomplex in Serbien und Luxusresorts an der albanischen Adriaküste übersteigen könnten.

