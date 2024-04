Palästina-Kongress in Berlin:Ein Tribunal gegen Deutschland Von Jan Heidtmann, Berlin

Das Treffen auf dem Alexanderplatz an diesem Mittwoch wird eine erste Nagelprobe für das kommende Wochenende sein. Für den Nachmittag haben mehrere propalästinensische Organisationen zur Versammlung an der bekannten Weltzeituhr eingeladen; Thema ist die Sperrung eines Spendenkontos durch die Sparkasse Berlin. Denn ohne Geld könnte es eng werden für den Palästina-Kongress, der am Freitag beginnen soll.

9. April 2024, 17:31 Uhr

Propalästinensische Organisationen wollen am Wochenende in Berlin die deutsche Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg anprangern. Die Innenbehörde möchte das verhindern, doch die Veranstalter rechnen mit tausend Teilnehmern.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Das Treffen auf dem Alexanderplatz an diesem Mittwoch wird eine erste Nagelprobe für das kommende Wochenende sein. Für den Nachmittag haben mehrere propalästinensische Organisationen zur Versammlung an der bekannten Weltzeituhr eingeladen; Thema ist die Sperrung eines Spendenkontos durch die Sparkasse Berlin. Denn ohne Geld könnte es eng werden für den Palästina-Kongress, der am Freitag beginnen soll. Und was da zu erwarten ist, darauf wird auch die Zahl der Sympathisanten auf dem Alex einen Hinweis geben.

Unter dem Motto „Wir klagen an" werben die Organisatoren seit Wochen für die dreitägige Veranstaltung in Berlin, die am Sonntag mit einem „Internationalen Aktionstag" enden soll. Unterstützer sind aufgerufen, sich dann weltweit vor deutschen Vertretungen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof und den UN-Standorten in New York und Genf zu versammeln. So soll die Klage Nicaraguas gegen die Unterstützung Israels im Gaza-Krieg bekräftigt werden. „Demonstriere gegen die Komplizenschaft Deutschlands beim Genozid in Gaza", heißt es auf der Webseite des Kongresses.