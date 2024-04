Easyjet cancels thousands of flights from ‚Israel‘ EasyJet spokesperson Andy Cockburn told The Times of Israel via email that the business had delayed flights to and from „Tel Aviv“ until April 21 due to developments in „Israel“.

Easyjet storniert Tausende von Flügen aus „Israel

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

15 Apr 2024

EasyJet-Sprecher Andy Cockburn teilte der „Times of Israel“ per E-Mail mit, dass das Unternehmen aufgrund der Entwicklungen in „Israel“ Flüge von und nach „Tel Aviv“ bis zum 21. April verschoben habe.

Laut israelischen Medien hat die britische Billigfluggesellschaft easyJet Tausende von Flügen von der Besatzung nach Europa bis Ende April gestrichen, nachdem der Iran die Besatzung mit Vergeltungsschlägen getroffen hatte.

Am Sonntag teilte das Unternehmen auf seiner Website mit, dass die Flüge von und nach „Tel Aviv“ pausiert würden, sagte aber nicht, wann.

EasyJet-Sprecher Andy Cockburn teilte der „Times of Israel“ per E-Mail mit, dass das Unternehmen die Flüge von und nach „Tel Aviv“ aufgrund der Entwicklungen in „Israel“ bis zum 21. April verschoben habe. In der Zwischenzeit sind die Tickets auf den Buchungsplattformen erst ab Anfang Mai erhältlich, so der Sender Kan.

Die Streichung erfolgt vor dem Pessachfest, an dem viele Israelis ins Ausland reisen, um dort Urlaub zu machen. Nach Angaben des Senders Kan sind unter anderem das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Italien und andere europäische Länder betroffen.

EasyJet hat die meisten seiner Kunden noch nicht über diesen Schritt informiert. Es wird damit gerechnet, dass sie in den nächsten Tagen benachrichtigt werden.

Unterdessen hat KLM am Montag alle Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen und steht in direktem Kontakt mit den niederländischen Behörden, wie die Sprecherin der Fluggesellschaft, Suzanne van Rijnbach, gegenüber RIA Novosti erklärte.

