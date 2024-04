Nachamenswert!

Weapons out of our suburbs | Red Flag On Monday 15 April, actions took place around the world as part of a global day of action for Palestine.

Protest vor dem Rathaus von Broadmeadows FOTO: Ryan Laws

Waffen raus aus unseren Vorstädten

Mutu Yolbulan

17. April 2024

Am Montag, dem 15. April, fanden weltweit Aktionen im Rahmen eines globalen Aktionstages für Palästina statt.

In der Stadtverwaltung von Hume im Norden Melbournes nahmen Hunderte von Menschen an einem Protest teil, der von der Bürgerinitiative Hume for Palestine vor dem Rathaus von Broadmeadows organisiert wurde, um die Stadtverwaltung aufzufordern, sich gegen die Waffenproduktion in Hume auszusprechen.

Heat Treatment Australia, kurz HTA, hat seinen Betrieb in Melbourne im Vorort Campbellfield, der zu Hume gehört. Dort werden Teile für die F-35-Kampfjets hergestellt, und es ist der einzige Standort weltweit, der in der Lage ist, die erforderliche Wärmebehandlung für diese Teile durchzuführen. Israel verfügt über 39 F-35-Kampfjets, mit denen es im aktuellen Krieg 2.000-Pfund-Bomben auf Gaza abgeworfen hat.

Hume ist ein sehr vielfältiger Stadtrat. Er repräsentiert ein Gebiet, in dem Zehntausende von Menschen aus dem Nahen Osten leben, zusammen mit vielen anderen Migranten. Hier leben auch viele Flüchtlinge, von denen viele vor Kriegen geflohen sind, die mit Jets wie der F-35 geführt werden.

Als Reaktion auf den völkermörderischen Angriff Israels auf Palästina hat sich die Gemeinde stark politisiert. Gruppen wie Hume for Palestine sind seit Beginn des Krieges aktiv, und die meiste Zeit dieses Jahres haben Aktivisten aus der Gemeinde das HTA-Gelände regelmäßig mit Streikposten besetzt und den Betrieb oft komplett lahmgelegt.

Im Dezember letzten Jahres organisierte Hume for Palestine die „Rally for Humanity“, bei der der Stadtrat aufgefordert wurde, einen Antrag auf Solidarität mit Palästina zu verabschieden und einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Die beeindruckende Beteiligung der Gemeinde und die harte Arbeit der Aktivisten zwangen den Stadtrat, den Antrag anzunehmen und die palästinensische Flagge über dem Broadmeadows-Rathaus zu hissen.

Am 15. April, mehrere Monate nach Israels schrecklichem Angriff auf den Gazastreifen, war die Stimmung anders und trotziger. An einem kalten und dunklen Montagabend betraten Aktivisten der Gemeinde die Bühne und stimmten Hunderte in lebhafte Sprechchöre ein. „Es gibt nur eine Lösung. Intifada-Revolution!“ war einer der Favoriten. Der Vorsitzende griff in seiner temperamentvollen Rede die Forderungen der Kundgebung auf: „Wir fordern nicht länger einen Waffenstillstand. Wir fordern die Befreiung! Und wir wollen sie jetzt.“ Die Kundgebung brach in Zustimmung aus.

Mit brennenden Handy-Taschenlampen, Trommelschlägen und dem Gebrüll „Free Palestine!“ war die Energie zeitweise elektrisierend. Anneke Demanuele, die Organisatorin von „Students for Palestine“, spiegelte die Stimmung wider, als sie zur Menge sprach: „Wir werden nicht schweigen, wenn Bomben auf Palästina fallen. Wir werden nicht im Unterricht sitzen. Wir werden kämpfen!“ Die Menge kam überein, in zwei Wochen wiederzukommen, um den Stadtrat zu drängen, einen Antrag zu verabschieden, die Waffenproduktion aus Hume zu verbannen, und weiter zu protestieren, bis Palästina frei ist.

Doch ein Teil der Kundgebung war noch nicht zu Ende. Eine kleinere Gruppe von Demonstranten marschierte auf die Überführung der Pascoe Vale Road und suchte die Solidarität der Autofahrer unter der Brücke, während sie Transparente mit der Aufschrift „Weapons Out of Hume“ schwenkten.

Die nächste „Hume for Palestine“-Demonstration findet am Montagabend, dem 29. April, vor dem Rathaus von Broadmeadows statt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …