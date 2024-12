https://mondoweiss.net/2024/12/60-minutes-program-on-lebanon-pager-attack-was-nothing-more-than-israeli-propaganda/



60 Minutes“-Sendung über den Pager-Angriff im Libanon war nichts anderes als israelische Propaganda

Von James North

31. Dezember 2024

In der 60-Minuten-Sendung über den israelischen Pager-Angriff, bei dem Dutzende von Menschen getötet und Tausende von Libanesen verletzt wurden, kamen keine libanesischen Stimmen zu Wort, sondern es wurde ausschließlich aus israelischer Sicht berichtet. Damit wurden Kriegsverbrechen im Libanon und in Gaza gerechtfertigt.

60 Minutes-Moderatorin Lesley Stahl hält während der Sendung mit dem Titel „The Pager Plot“, die am 22. Dezember 2024 ausgestrahlt wurde, einen Pager hoch. (Screenshot, 60 Minuten Youtube-Kanal)

Der Sturm der Kritik, der unmittelbar auf den ekelhaften Fernsehbericht von „60 Minutes“ vom 22. Dezember über Israels „Pager-Angriff“ im Libanon folgte, hat wohl die umfassenderen und versteckteren Auswirkungen des schrecklichen Berichts übersehen. Erstens, und das ist am offensichtlichsten, stand Lesley Stahls 13:34-Beitrag ganz in der langen Tradition der Mainstream-US-Medien, den Mossad, Israels Geheimdienst, zu verherrlichen. Sie eröffnete ihren Bericht damit, dass sie den Anschlag als „eine der kühnsten und raffiniertesten Täuschungen in der Geschichte der Spionageabwehr“ bezeichnete. Kritiker stürzten sich zu Recht auf diese Art von abscheulicher Lobhudelei, die sie im weiteren Verlauf des Berichts wiederholte.

Aber der Bericht von 60 Minutes hatte eine noch größere Wirkung, die Stahl und ihre Produzenten wahrscheinlich nicht einmal erkannten. Ihre einzigen Quellen waren „zwei kürzlich pensionierte Mossad-Agenten“, deren Identitäten melodramatisch mit Masken und veränderten Stimmen verschleiert wurden. Stahl saß wie gebannt da, als die beiden unwidersprochen behaupteten, der Mossad habe außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um die Menge des Sprengstoffs zu kalibrieren, damit die Sprengsätze nur die Ziele verletzen würden, nicht aber die Menschen in ihrer Nähe. Einer der Ex-Agenten behauptete, dass die Tausenden von mit Sprengfallen versehenen Pager und Walkie-Talkies sorgfältig nur auf „Hisbollah-Terroristen“ ausgerichtet waren. Um 4:48 Uhr zum Beispiel sagt ihr einer der Agenten: „Wenn er den Knopf drückt, wird nur der Terrorist selbst verletzt werden. Wenn seine Frau oder seine Tochter direkt neben ihm steht, ist er der Einzige, der verletzt wird.“ Weiterlesen in mondoweiss.com

Übersetzt mit Deepl.com

