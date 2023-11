https://www.palestinechronicle.com/gaza-live-blog-a-global-intifada-underway-as-millions-of-people-protest-the-genocide-in-gaza-day-30/

Eine-globale-Intifada-ist-unterwegs-während-Millionen-von-Menschen-gegen-den-Völkermord-in-Gaza-am Tag 30 protestieren

Der Gazastreifen wird von neuen Massakern der israelischen Armee heimgesucht. (Foto: via QNN)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gingen von Washington bis Jakarta auf die Straße und forderten ein sofortiges Ende des israelischen Völkermords in Gaza.

Unterdessen gingen die israelischen Kriegsverbrechen in dem belagerten Streifen ebenso weiter wie der erbitterte Widerstand.

Israel hat bisher über 9.770 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 4.800 Kinder, und 25.000 verwundet. Laut Berichten des palästinensischen Gesundheitsministeriums und internationaler Organisationen sind die meisten der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder.

AL-JAZEERA:

Beim Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf das Gebiet von Al-Zawaida im Zentrum des Gazastreifens wurden 10 Menschen getötet.

Israelische Besatzungstruppen stürmten das Flüchtlingslager Shuafat im besetzten Jerusalem und begannen eine Kampagne von Razzien und Verhaftungen.

Israelische Besatzungstruppen stürmten das östliche Gebiet der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland.

JORDANISCHES MILITÄR: Das jordanische Militär teilte mit, dass medizinische Hilfsgüter in der Nacht mit Fallschirmen im jordanischen Feldlazarett in Gaza abgesetzt wurden.

Montag, 6. November, 12:25 Uhr (GMT+3)

WHO: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre tiefe Besorgnis über Berichte geäußert, wonach die Kommunikation im Gazastreifen im Zusammenhang mit dem schweren israelischen Bombardement erneut unterbrochen wurde.

AJA: Der Vorsitzende des britischen Stadtrats von Burnley hat zusammen mit 10 Mitgliedern der britischen Labour-Partei seinen Rücktritt angekündigt, weil der Parteivorsitzende ein Waffenstillstandsgesuch in Gaza abgelehnt hat.

Montag, 6. November, 12:10 Uhr (GMT+3)

NYT (ZITIERT US-BEAMTE): Der Direktor der CIA ist in Israel eingetroffen, um im Rahmen einer Reise, die mehrere Länder der Region umfasst, Gespräche zu führen.

NYT (ZITIERT US-BEAMTE): Die Schätzungen Washingtons über die Zahl der Opfer der israelischen Bombardierung stimmen mit den Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza überein.

REUTERS (ZITIERT DIE ISRAELISCHE ARMEE): Das im Südlibanon angegriffene Fahrzeug wurde „als verdächtig identifiziert, Terroristen zu transportieren“. Die israelische Armee sagte, sie untersuche „die Behauptung, dass sich Zivilisten in dem Fahrzeug befanden“.

Sonntag, 5. November, 22:45 Uhr (GMT+3)

TIMES OF ISRAEL: Israelischer Siedler in Kiryat Shmona bei Panzerabwehrraketenangriff aus dem Libanon inmitten der Eskalation getötet.

RESISTANCE NEWS NETWORK (UNTER BERUFUNG AUF ISRAELISCHE MEDIEN): In Tel Aviv ist ein Feuer ausgebrochen, nachdem eine Rakete aus der Eisernen Kuppel bei einem Versuch, Raketen aus dem Gazastreifen abzufangen, heruntergefallen war.

AL-JAZEERA: Israelische Kanonenboote bombardieren mehrere Ziele nordwestlich von Gaza-Stadt.

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Stadtteil Shujayea östlich von Gaza werden mehrere Palästinenser getötet und verwundet.

CHANNEL 12: Der rechtsextreme israelische Minister Ben-Gvir lehnt eine Forderung Netanjahus ab, den israelischen Minister für Kulturerbe gegen einen anderen Minister auszutauschen, nachdem Elijah zum Abwurf einer Atombombe auf Gaza aufgerufen hatte.

AL-JAZEERA: Eine Reihe von israelischen Militärschlägen zielt auf die Stadt Deir Salah im Zentrum des Gazastreifens.

AL-JAZEERA: Eine Rakete schlägt in Rishon LeZion südlich von Tel Aviv ein.

RESISTANCE NEWS NETWORK (UNTER BERUFUNG AUF ISRAELISCHE MEDIEN): In Tel Aviv ist ein Feuer ausgebrochen, nachdem eine Rakete von der Eisernen Kuppel bei einem Versuch, Raketen aus dem Gazastreifen abzufangen, abgestürzt ist.

REUTERS: Der israelische Premierminister Netanjahu dementiert Berichte, wonach er regierungsfeindliche Proteste israelischer Angehöriger der Militärreserve vor dem Krieg mit dem Zeitpunkt des Hamas-Angriffs im Süden Israels am 7. Oktober in Verbindung gebracht habe.

REUTERS: Der israelische Kriegsminister Benny Gantz fordert Netanjahu auf, seine Äußerungen über einen Zusammenhang zwischen dem Hamas-Angriff auf Israel und den regierungsfeindlichen Protesten israelischer Mitglieder der Militärreserve zurückzunehmen.

Sonntag, 5. November, 21:25 Uhr (GMT+3)

ISRAELS BOTSCHAFTER BEI DER UNO: Humanitäre Waffenstillstände verschaffen der Hamas einen Vorteil.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Artilleriebeschuss zielt derzeit auf das Strandcamp und eine Reihe von Vierteln in Gaza-Stadt.

AL-JAZEERA: Die Hamas forderte den Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, „ein internationales Komitee zu bilden, das Krankenhäuser besucht, um die falsche Darstellung der Besatzung zu überprüfen

Sonntag, 5. November, 9:00 Uhr (GMT+3)

KHALIL AL-HAYYA, Mitglied des politischen Büros der HAMAS: Die Besatzung bedient sich einer Flut von Lügen, um die Tötung der Menschen in Gaza fortzusetzen.

ISRAEL HAYOM (ZITAT ISRAELISCHER BEAMTER): Die Bodenoperation hat dazu beigetragen, Informationen über die entführten Menschen zu erhalten.

ISRAELI CHANNEL 12 (ZITAT ISRAELI OFFICIAL): Die Hisbollah wird nicht in der Lage sein, in unsere Grenzen einzudringen.

ISRAELI ARMY SPOKESMAN: Die Zahl der toten israelischen Soldaten ist auf 345 gestiegen.

BLINKEN: Wir unternehmen alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass sich der Konflikt nicht über den Gazastreifen hinaus ausweitet.

AL-JAZEERA: Raketen sind in Tel Aviv und anderen Gebieten eingeschlagen.

LAPID: Israel wird weder sicher noch ein moralischer Staat sein noch den Krieg gewinnen, wenn die entführten Menschen nicht zurückkehren.

GAZA-GESUNDHEITSMINISTERIUM: Dutzende von Palästinensern wurden bei mehreren Massakern infolge intensiver israelischer Bombardierungen getötet.

GAZA-REGIERUNG: Wir sind bereit, ein UN-Komitee zu empfangen, das die Zustände in unseren Krankenhäusern überprüfen soll.

ISRAELISCHER ARMESPRECHER: Israelische Streitkräfte haben in den letzten 12 Stunden 50 Ziele in Gaza bombardiert.

PALÄSTINENSISCHER ROTER HALBMOND: Der Palästinensische Rote Halbmond gab bekannt, dass er den Kontakt zu allen seinen in Gaza tätigen Teams verloren hat.

GAZA-GESUNDHEITSMINISTERIUM: Intensive israelische Bombardierungen haben im Zentrum des belagerten Streifens ein Massaker angerichtet.

ISRAELI ARMY SPOKESMAN: Die 36. Panzerdivision hat die Küste von Gaza-Stadt erreicht.

AL-JAZEERA: Israelische Besatzungstruppen bombardierten die Umgebung des Al-Shifa Medical Complex, westlich von Gaza-Stadt.

AL-JAZEERA: Sirenen ertönten in Sderot und mehreren Städten rund um den Gaza-Streifen.

HEZBOLLAH: Als Antwort auf das abscheuliche und brutale Verbrechen, das der zionistische Feind heute Nachmittag begangen hat, haben die Kämpfer des Islamischen Widerstands am Sonntag, den 5. November 2023, um 19.20 Uhr die Siedlung „Kiryat Shmona“ mit mehreren Grad (Katjuscha)-Raketen beschossen.

ISRAELI CHANNEL 12: Der Minister für Kulturerbe in der israelischen Regierung, Amichai Eliyahu, hat heute an einer Telefonabstimmung teilgenommen, obwohl er von seiner Mitgliedschaft in der Regierung von Benjamin Netanjahu suspendiert wurde.

Sonntag, 5. November, 19:42 Uhr (GMT+3)

AL-MAYADEEN: Aus dem Libanon werden Raketen auf Israel abgefeuert, offenbar als Vergeltungsmaßnahme für die Tötung von drei Kindern und ihrer Großmutter am Abend.

ISRAELISCHE MEDIEN: 10 aus dem Libanon abgefeuerte Raketen zielen auf Kyriet Shmona im Norden Israels. 6 dieser Raketen schlugen in der Stadt ein.

Sonntag, 5. November, 19:25 Uhr (GMT+3)

AL-MAYADEEN (UNTER BERUFUNG AUF ISRAELISCHE MEDIEN): Sirenen sind im Norden Israels zu hören.

ISRAELISCHE MEDIEN: Sirenen sind in Netivot, Sderot und anderen Gebieten im Süden Israels zu hören.

AL-MAYADEEN: Vier Zivilisten, darunter eine Großmutter und ihre drei Enkelkinder, wurden bei einem israelischen Angriff auf ihr Auto in der Stadt ‚Aynata im Südlibanon getötet.

AL-AQSA-KRANKENHAUS: Zahlreiche tote und verletzte Palästinenser wurden nach heftigen israelischen Bombardierungen in das Krankenhaus eingeliefert.

AL-JAZEERA: Israel kappt das Internet und alle Formen der Kommunikation im gesamten Gazastreifen, während es seine Bombardierung intensiviert.

AL-JAZEERA: Im Gazastreifen wurden noch nie dagewesene israelische Angriffe gemeldet, die mehrere Gebiete, darunter auch die Umgebung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, betrafen.

Sonntag, 5. November, 18:30 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Nordwestlich von Gaza-Stadt brachen Brände aus, nachdem die israelische Armee das Gebiet mit Artilleriegranaten und Phosphorbomben bombardiert hatte.

US DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR: Es gibt keine Möglichkeit, zu der Situation vor dem 7. Oktober zurückzukehren, in der Israel bedroht werden könnte.

ISRAELISCHE MEDIEN: Israelische Medien berichten, dass eine Drohne der Luftwaffe 3 Personen bombardiert hat, die versuchten, Raketen auf das Gebiet von Yiftah nahe der libanesischen Grenze abzuschießen.

AL-JAZEERA: 3 Palästinenser wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus in Beit Hanoun, nördlich des belagerten Gazastreifens, getötet.

Sonntag, 5. November, 17:30 Uhr (GMT+3)

AL-QASSAM BRIGADES: Als Reaktion auf die Massaker an palästinensischen Zivilisten haben wir den Militärstützpunkt Ra’im und Bir Seb’a (Beerscheba) mit Raketensalven bombardiert.

WHO-SPRECHER: Das Gesundheitssystem in Gaza ist nicht mehr in der Lage, Dienstleistungen zu erbringen, und es muss ein Waffenstillstand erreicht werden.

Sonntag, 5. November, 16:30 Uhr (GMT+3)

IRANISCHE NACHRICHTENSPRECHER: Der iranische Führer Ali Khamenei traf sich in Teheran mit dem Leiter des Politbüros der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), Ismail Haniyeh.

AL-JAZEERA (ZITIERT EINE PALÄSTINENSISCHE MEDIZINISCHE QUELLE): 103 Tote und 192 Verwundete sind heute Morgen im Al-Shifa-Krankenhaus eingetroffen.

ISRAELI PM: „Es wird keinen Waffenstillstand geben, bis die Geiseln zurückkehren“.

SPRECHER DES INNENMINISTERIUMS VON GAZA: Die Zahl der Opfer der Aggression hat mehr als 37 Tausend erreicht, einschließlich der Toten, Vermissten und Verwundeten.

AL-JAZEERA: Sirenen ertönten in Gebieten des südlichen Gazastreifens.

SAUDI FM: Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan erklärte, sein Land verurteile die extremistischen Äußerungen eines israelischen Ministers über den Abwurf einer Atombombe auf den Gazastreifen.

Sonntag, 5. November, 15:30 Uhr (GMT+3)

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Besatzungsarmee hat nach eigenen Angaben den Abschuss einer Panzerabwehrrakete vom libanesischen Territorium auf das Gebiet von Yiftah bombardiert.

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Bombenangriff auf das Lager Bureij im zentralen Gazastreifen wurden mehrere Palästinenser getötet und verwundet.

ISRAELI BROADCASTING CORPORATION: Israelische Streitkräfte haben eine massive Razzia in den Zellen der palästinensischen Gefangenen im Megiddo-Gefängnis durchgeführt.

Sonntag, 5. November, 14:20 Uhr (GMT+3)

AL-QASSAM BRIGADES: bombardierten eine Ansammlung von Fahrzeugen, die westlich von Erez einfuhren, mit Mörsergranaten.

HEZBOLLAH: Wir haben ein israelisches Militärfahrzeug bombardiert und dabei Tote und Verletzte unter der Besatzung verursacht.

Sonntag, 5. November, 14:00 Uhr (GMT+3)

GAZA-GESUNDHEITSMINISTERIUM: Die israelische Besatzung führt einen Vernichtungskrieg und eine ethnische Säuberung.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir haben die feindlichen Kräfte östlich von Juhr al-Dik mit schwerem Mörsergeschoss angegriffen.

PA-PRÄSIDENT ABBAS: Wir fordern Blinken auf, sich für die sofortige Beendigung des Krieges einzusetzen.

DIREKTOR DES AL AWDA HOSPITALS: Das Krankenhaus könnte innerhalb von 36 Stunden wegen Treibstoffmangels außer Betrieb sein.

HEZBOLLAH: Wir haben die Avivim-Kaserne und den Ort Jal al-Deir mit Lenkraketen beschossen.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Wir zerstörten zwei israelische Panzer, die in Beit Hanoun eindrangen.

Sonntag, 5. November, 13:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Mindestens 30 Palästinenser wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf das Haus der Familie Abu Hasira in der Nähe des Hafens von Gaza getötet.

EURO-MED MONITOR: Der Hungerkrieg in Gaza gipfelt in der Verweigerung von Lieferungen und der Bombardierung von Bäckereien und Wassertanks.

ISRAELI ARMY RADIO: Unsere Streitkräfte haben eine Drohne der Hisbollah an der libanesischen Grenze abgeschossen.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer zerstörten einen Panzer mit einer Al-Yassin 105-Granate nordwestlich von Gaza und bestätigen die Tötung einer Reihe von Soldaten aus nächster Nähe.

AL-JAZEERA: Die Hisbollah schoss eine israelische Drohne in der Nähe der Stadt Nabatieh im Südlibanon ab.

AL-JAZEERA: Die #Hezbollah schoss eine israelische Drohne in der Nähe der Stadt Nabatieh im Süden des #Libanon ab.

ISRAELI ARMY RADIO: Armeepositionen wurden an der Grenze zum Libanon mit Mörsergranaten und einer Panzerabwehrrakete beschossen

AL-JAZEERA: Die israelische Armee hat eine Moschee bombardiert, in der Vertriebene westlich des Lagers Nuseirat im zentralen Gazastreifen leben.

ISRAELISCHE ARMEE: Bei den Kämpfen im Gazastreifen wurde ein Soldat getötet, womit sich die Zahl der getöteten Soldaten seit Beginn der Bodenoffensive auf 30 erhöht hat

WHO: Wir haben mehr als 100 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Streifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres dokumentiert

Sonntag, 5. November, 12:00 Uhr (GMT+3)

FRANZÖSISCHER FM: Es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um internationale Hilfe zu leisten, um das Leiden der Palästinenser in Gaza zu lindern.

WELTERNÄHRUNGSPROGRAMM: Die Direktorin des Welternährungsprogramms, Cindy McCain, sagte, die Eltern in Gaza wüssten nicht, ob sie ihre Kinder heute ernähren oder morgen überleben könnten.

CHANNEL 12: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Minister für das Kulturerbe, Amichai Eliyahu, bis auf weiteres von den Regierungssitzungen ausgeschlossen.

HAMAS: Äußerungen über die Möglichkeit des Abwurfs einer Atombombe auf den Gazastreifen spiegeln Israels Terrorismus wider.

Sonntag, 5. November, 10:35 Uhr (GMT+3)

ANTARA: Hunderttausende von Menschen nahmen an einer Großdemonstration in Jakarta, Indonesien, teil.

YAIR LAPID: Yair Lapid sagte, Eliyahus Aussage über den Einsatz von Atomwaffen in Gaza sei eine schockierende und verrückte Aussage, die die Familien der „Entführten“ beleidigt.

ISRAELISCHER PM: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Äußerungen des Ministers für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, über den Einsatz von Atomwaffen in Gaza als „realitätsfremde Aussagen“.

ISRAELI HERITAGE MINISTER: Der Minister für Kulturerbe in der israelischen Regierung, Amichai Eliyahu, sagte, dass der Abwurf einer Atombombe auf Gaza eine mögliche Lösung sei.

BLOOMBERG (ZITIERT US-PRÄSIDENT BIDEN): Bemühungen um Ausrufung einer humanitären Waffenruhe im Gaza-Streifen kommen voran.

AL-JAZEERA (ZITIERT EINE MEDIZINISCHE QUELLE): Die Zahl der bei dem Massaker im Lager Maghazi im zentralen Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf 45 gestiegen.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Bombenanschlag richtet sich gegen eine Moschee östlich von Jabalia im nördlichen Gazastreifen.

Sonntag, 5. November, 09:00 Uhr (GMT+3)

CHAD: Das tschadische Außenministerium teilte mit, es habe den Geschäftsträger in Israel zu Konsultationen über die Tötung unschuldiger Zivilisten im Gazastreifen einbestellt.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Bombenangriff richtete sich gegen eine Polizeistation in Bani Suhaila, östlich von Khan Yunis, südlich des Gazastreifens, wobei israelische Kanonenboote auch den Strand von Khan Yunis beschossen.

PALÄSTINISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: 3 Palästinenser wurden getötet: zwei in Abu Dis, östlich des besetzten Jerusalem, und der dritte im Dorf Nuba, südlich von Hebron (Al-Khalil).

Sonntag, 5. November, 08:00 Uhr (GMT+3)

BEIT LAHIA MUNICIPALITY, GAZA: Israel bombardiert absichtlich Wasserbrunnen und -tanks und beeinträchtigt damit die von uns angebotenen Dienstleistungen.

Sonntag, 5. November, 07:00 Uhr (GMT+3)

AL-QUDS BRIGADES, JENIN BATTALION: Wir haben Sprengsätze gegen die israelischen Besatzungstruppen und Fahrzeuge, die in das Lager Jenin eindringen, gezündet.

AL-JAZEERA: Ein israelischer Militärjeep wurde mit einem selbstgebauten Sprengsatz in der Stadt Azzun, östlich von Qalqilya, im Westjordanland angegriffen.

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee kündigte an, dass sie den Zivilisten im nördlichen Gazastreifen am Sonntag Zeit geben werde, in den südlichen Küstenstreifen zu fliehen.

Sonntag, 5. November, 06:00 Uhr (GMT+3)

AL-JAZEERA: Sirenen ertönen in der Siedlung Misgav Am.

Sonntag, 5. November, 05:00 Uhr morgens (GMT+3)

AL-JAZEERA: Bewaffnete Zusammenstöße wurden aus der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland gemeldet.

AL-JAZEERA: Israelische Besatzungstruppen stürmten am Sonntag vor Sonnenaufgang die Städte Dschenin und Nablus im nördlichen Westjordanland.

AL-JAZEERA: Israelische Besatzungstruppen stürmten am Sonntag vor Sonnenaufgang Hebron und Qasra, südlich von Nablus, Azzun, östlich von Qalqilya, und Husan, westlich von Bethlehem im Westjordanland.

KANADISCHER PM JUSTIN TRUDEAU: Ich habe Netanjahu gegenüber betont, wie wichtig es ist, das Völkerrecht zu achten.



