Einen Zeugen des Völkermordes zum Schweigen bringen“ – Deutschland verweigert dem Arzt Ghassan Abu Sitta die Einreise

Dr. Ghassan Abu Sitta bei der Pressekonferenz nach der Explosion im Al-Ahli Krankenhaus. (Foto: Videomitschnitt)

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Abu-Sittas Erfahrungen im Gazastreifen wurden in Südafrikas Völkermordklage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) im vergangenen Januar angeführt.

Deutschland hat den palästinensischen Kriegschirurgen Ghassan Abu-Sitta an der Einreise nach Berlin gehindert, um auf einer Konferenz über seine Arbeit in Gaza zu sprechen, erklärte der Chirurg in den sozialen Medien.

„Ich war eingeladen, auf einer Konferenz in Berlin über meine Arbeit in den Krankenhäusern in Gaza während des gegenwärtigen Konflikts zu sprechen. Die deutsche Regierung hat mich gewaltsam an der Einreise gehindert“, schrieb Abu Sitta auf X.

„Einen Zeugen des Völkermordes vor dem IGH zum Schweigen zu bringen, macht Deutschland mitschuldig an dem andauernden Massaker.“

Der britisch-palästinensische Chirurg wurde kürzlich zum Rektor der Universität von Glasgow in Schottland gewählt.

Nachdem er 43 Tage lang Patienten in den Krankenhäusern Al-Ahli und Al-Shifa in Gaza behandelt hatte, war Abu Sitta im November gezwungen, aus dem Gazastreifen zu fliehen, nachdem der israelische Panzerbeschuss und der Mangel an Betäubungsmitteln im Al-Ahli-Krankenhaus seine Arbeit unmöglich gemacht hatten.

Abu Sittas Erfahrungen in Gaza wurden im Januar letzten Jahres in Südafrikas Völkermordklage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) angeführt.

„Da war ein Mädchen, dessen ganzer Körper mit Schrapnellen übersät war. Sie war neun Jahre alt“, so sein Zitat aus der IGH-Eingabe.

„Am Ende musste ich diese Wunden ohne Betäubung und ohne Schmerzmittel wechseln und reinigen. Es gelang mir, etwas intravenöses Paracetamol zu finden, das ich ihr geben konnte … ihr Vater weinte, ich weinte und das arme Kind schrie“, heißt es weiter.

Mitschuldig am Völkermord

Nicaragua hat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage gegen Deutschland eingereicht.

Berlin wird vorgeworfen, durch die fortgesetzte Lieferung von Waffen an Israel „Beihilfe zum Völkermord“ an den Palästinensern im Gazastreifen zu leisten.

Der Klage zufolge hat Deutschland gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention von 1948 und anderen Normen des allgemeinen Völkerrechts verstoßen, indem es sich an „dem anhaltenden Völkermord und den schwerwiegenden Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und andere zwingende Normen des allgemeinen Völkerrechts im Gazastreifen“ beteiligt hat.

Völkermord im Gazastreifen

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 33.634 Palästinenser getötet und 76.214 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

