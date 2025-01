https://www.commondreams.org/news/guantanamo-bay-prison



„Endlich!“ 11 Männer aus Guantánamo nach Oman überstellt, aber 15 bleiben

Jessica Corbett

06. Januar 2025

Der Präsident sieht sich mit Forderungen konfrontiert, „die abscheuliche US-Praxis der unbefristeten Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Guantánamo zu beenden, indem die verbleibenden Häftlinge, die nie wegen Verbrechen angeklagt wurden, überstellt werden“.

Menschenrechtsaktivisten lobten am Montag die Verlegung von 11 jemenitischen Männern aus dem US-amerikanischen Militärgefängnis Guantánamo Bay auf Kuba in den Oman durch die Biden-Regierung zur Umsiedlung – womit nur noch 15 Häftlinge in der Einrichtung verblieben, die vor fast 23 Jahren, in den Anfängen des sogenannten Krieges gegen den Terror, eröffnet wurde und für Folter berüchtigt ist.

„Wir begrüßen die Überstellung dieser 11 Männer nach Oman durch die Biden-Regierung, da sie längst überfällig war“, sagte Daphne Eviatar, Direktorin des Programms ‚Security With Human Rights‘ bei Amnesty International USA, in einer Erklärung. “Die US-Regierung ist nun verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Regierung von Oman die Menschenrechte dieser Männer respektiert und schützt.“

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 hat Präsident Joe Biden sein Versprechen, das Gefängnis zu schließen, nicht eingehalten – wie der ehemalige Präsident Barack Obama, der Biden als seinen Vizepräsidenten hatte. Zwischen den Demokraten und dem ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump, der die Einrichtung offen halten will, lag eine Amtszeit; er wird in zwei Wochen ins Weiße Haus zurückkehren.

Eviatar sagte: „Wir loben Präsident Biden dafür, dass er diesen Schritt unternimmt, bevor er sein Amt niederlegt, und fordern ihn auf, die verabscheuungswürdige US-Praxis der unbefristeten Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Guantánamo endlich zu beenden, indem er die verbleibenden Häftlinge, die nie wegen Verbrechen angeklagt wurden, überstellt. Dies wäre ein enormer Erfolg seiner Präsidentschaft.“

Das Center for Constitutional Rights (CCR), das den 51-jährigen Sharqawi Al Hajj vertritt, einen der Männer, die nach Oman geflogen wurden, begrüßte am Montag ebenfalls die Fortschritte, forderte den Präsidenten jedoch auf, noch weiter zu gehen, solange er noch im Amt ist.

„Es ist bemerkenswert, dass die Gefängnispopulation in Guantánamo auf 15 Personen gesunken ist“, sagte der leitende Anwalt des CCR, Pardiss Kebriaei. “Wir fordern die Regierung auf, die Überstellung der verbleibenden nicht angeklagten Männer, darunter Guleed Hassan Duran, Mandant des Center for Constitutional Rights, voranzutreiben, die Beilegung der verbleibenden Anklagepunkte durch für beide Seiten akzeptable Geständnisse zu ermöglichen und sich nicht länger gegen Habeas-Klagen für Personen zu stellen, die nicht angeklagt sind, aber in Guantánamo zurückgelassen werden.“

Kebriaei vertritt Al Hajj, der vor seiner Ankunft in Guantánamo an Standorten der Central Intelligence Agency „körperlicher und psychischer Nötigung ausgesetzt war“, wo er „aus Protest gegen seine unbefristete Inhaftierung einen anhaltenden Hungerstreik führte“ und „in Momenten der Verzweiflung mehrmals versuchte, sich selbst zu verletzen“, so das CCR. Er wurde nie eines Verbrechens angeklagt.

„Unsere Gedanken sind bei Herrn Al Hajj, der nach fast 23 Jahren in Gefangenschaft in die Freiheit entlassen wird. Seine Freilassung gibt ihm und uns Hoffnung“, sagte Kebriaei. “Wir sind dem Oman und den Personen in der Regierung dankbar, die diese Überstellung ermöglicht haben, sowie den vielen Menschen, die im Laufe der Jahre durch ihren Beitrag und ihr Engagement den Weg für diesen Moment geebnet haben.“

Das Pentagon gab an, dass es sich bei den anderen 10 Männern um folgende Personen handelt: Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Alwi, Khalid Ahmed Qassim, Suhayl Abdul Anam al Sharabi, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash und Abd Al-Salam Al-Hilah.

Das Pentagon gab in seiner Erklärung vom Montag außerdem bekannt, dass von den 15 verbleibenden Häftlingen „drei für eine Überstellung in Frage kommen, drei für eine regelmäßige Überprüfung durch ein Gremium, sieben in das Verfahren der Militärkommissionen involviert sind und zwei Häftlinge von Militärkommissionen verurteilt wurden.“

Wie NPRberichtete:

Die Überstellungen vom Montag waren ursprünglich für Oktober 2023 geplant, wurden aber in letzter Minute gestoppt, da der Kongress nach dem Angriff der Hamas auf Israel Bedenken hinsichtlich der Instabilität im Nahen Osten hatte.

Dass der Plan in den letzten zwei Wochen der Amtszeit von Präsident Biden wiederbelebt wurde, signalisiert einen letzten Versuch seiner Regierung, die Zahl der Gefangenen in Guantánamo zu verringern und seinem Ziel, die Einrichtung zu schließen, näher zu kommen. In den letzten Wochen haben die USA vier weitere Guantánamo-Häftlinge – einen Kenianer, einen Tunesier und zwei Malaysier – überstellt und bereiten die Überstellung von mindestens einem weiteren, einem Iraker, vor.

Die Rückführung des Tunesiers, des 59-jährigen Ridah bin Saleh al-Yazidi, erfolgte letzte Woche am selben Tag, an dem ein Berufungsgremium des Pentagons die Absprachen für Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash und Mustafa al-Hawsawi bestätigte, die in Guantánamo inhaftiert waren, nachdem sie angeblich die Terroranschläge vom 11. September 2001 geplant hatten, und sich bereit erklärten, den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu verbringen, um einer Hinrichtung zu entgehen.

Trotz der Fortschritte der Biden-Regierung werden die für Samstag geplanten weltweiten Mahnwachen „natürlich wie geplant stattfinden, da immer noch 15 Männer inhaftiert sind“, so der Journalist und Mitbegründer von Close Guantánamo, Andy Worthington.

„Die kommende Woche – in der sich am Samstag, dem 11. Januar, der 23. Jahrestag der Eröffnung des Gefängnisses jährt – ist ein entscheidender Zeitpunkt, um auf die Notwendigkeit dringender Maßnahmen der Biden-Regierung hinzuweisen“, sagte Worthington, “in den letzten Wochen, bevor Donald Trump erneut das Weiße Haus besetzt, und zweifellos eine tiefe Abneigung gegen alle noch inhaftierten Männer und den Wunsch mitbringt, das Gefängnis zu schließen, wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat.“

