Entlarvung des Amsterdamer „Pogroms“

14. November 2024

Mira Oklobdzija

Fotoquelle: Michael Leonardi

Anfang November griff laut zahlreichen Medienberichten eine Gruppe antisemitischer Jungen mit „nordafrikanischem Aussehen“ israelische Staatsbürger brutal an, die nach Amsterdam gekommen waren, um ihre Fußballmannschaft Maccabi Tel Aviv bei einem Spiel gegen die niederländische Mannschaft Ajax zu unterstützen.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte dessen, was letzte Woche in Amsterdam passiert ist.

Am 4. November bat die internationale Aktionsgruppe Week4Palestine die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, das bevorstehende Spiel mit der Begründung zu verbieten, dass sich unter den Maccabi-Fans (ehemalige) Soldaten der israelischen Armee befänden, „die in (extremer) Gewalt ausgebildet sind“. Zwei Tage später begannen die Unruhen im Zentrum der niederländischen Hauptstadt. Maccabi-Anhänger, die an ihren gelben Vereinsfarben zu erkennen waren, skandierten auf den Rolltreppen der U-Bahn: „Die IDF wird gewinnen, scheiß auf die Araber.“ Ein weiterer Slogan, den sie verwendeten, lautete: „Es gibt keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt.“ Sie rissen eine palästinensische Flagge von einer Fassade und verbrannten eine andere. Sie griffen Taxifahrer an.

Die Unruhen dauerten auch am nächsten Tag an, als Maccabi-Anhänger mit einer Gruppe dunkel gekleideter Männer aneinander gerieten, von denen einige auf Motorrollern unterwegs waren. Polizeichef Peter Holla berichtete, dass es „auf beiden Seiten Schlägereien und Fahrerflucht gab“. Am späten Nachmittag versammelten sich Gruppen von Jungen mit „nordafrikanischem Aussehen“, die fast alle schwarz gekleidet waren, um das Stadion. Eine Gruppe gab an, sie sei gekommen, um gegen Heuchelei zu protestieren: „Wo war die Polizei gestern, als die Maccabi-Anhänger unsere Taxifahrer verprügelten?“

Vor dem Spiel wurde eine Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Überschwemmungen in Spanien eingelegt. Im Stadion blieb es fast still, bis auf einen kleinen Teil, in dem Maccabi-Anhänger saßen.

Nach dem Spiel – das Ajax mit 5:0 gewann – kam es zu Krawallen, als Maccabi-Anhänger durch die Innenstadt zogen. Randalierer griffen diese Anhänger an und beschimpften sie. Gegen Mitternacht wurden die Maccabi-Anhänger zu ihren Hotels begleitet, während einige Verletzte mit leichten Verletzungen in Krankenhäusern behandelt und entlassen wurden. Etwa 62 Randalierer wurden festgenommen – von denen diese Woche nur noch vier im Gefängnis saßen – und die Stadt begann sich zu beruhigen.

Der israelische Außenminister Gideon Saar rief seinen niederländischen Amtskollegen Casper Veldkamp an, um die Entsendung von Flugzeugen zu organisieren, mit denen die israelischen Fans nach Hause gebracht werden sollten, was Veldkamp zu ermöglichen versprach. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schrieb unterdessen am 11. August auf X über „einen gewalttätigen Vorfall“ gegen israelische Bürger in Amsterdam und forderte die niederländische Regierung auf, gegen die Randalierer vorzugehen. Die israelische Armee wollte eine Rettungsmission mit Transportflugzeugen entsenden. Geert Wilders, Vorsitzender der Partei für die Freiheit, schrieb auf X, dass „ein Pogrom in den Straßen von Amsterdam“ stattgefunden habe, bei dem „Muslime mit palästinensischen Flaggen Jagd auf Juden machten“. Er forderte den Rücktritt des Bürgermeisters von Amsterdam.

Von da an eskalierte die Rhetorik. Der israelische Präsident Isaac Herzog übernahm Wilders‘ Begriff „Pogrom“ auf X (Mairav Zonszein, Analystin bei der Crisis Group, einer unabhängigen NRO, bezeichnet es als „absurd“, die Gewalt in Amsterdam mit Pogromen zu vergleichen). Der niederländische Premierminister Dick Schoof betonte, er sei schockiert über die antisemitischen Angriffe auf israelische Bürger, und der israelische Minister Itamar Ben-Gvir sprach von „Lynchvorfällen“.

Der Maccabi Football Club kündigte unterdessen an, dass seine Fans kostenlos mit israelischen Flugzeugen zurückfliegen könnten, von denen zwei reguläre Linienflüge waren. Einige der Maccabi-Fans, die Freikarten für den Heimflug erhielten, waren zuvor in rassistische Vorfälle in Israel verwickelt gewesen, darunter das Beschimpfen der palästinensischen und arabischen Spieler des Teams und das Drängen des Teams, diese auszuschließen. Die Hardcore-Mitglieder, die als Fußball-Hooligans gelten, hatten auch zuvor Demonstranten angegriffen, die gegen Premierminister Benjamin Netanjahu protestierten. In politisch neutraleren Situationen wären sie einfach eine sozial störende Gruppe gewesen, die gewalttätige Macho-Rituale zelebriert und „gegnerischen“ Teams gegenüber zutiefst misstrauisch ist. In der heutigen Zeit, die von tiefen Spaltungen und Krieg geprägt ist, sind sie einen Schritt weiter gegangen, indem sie Feinde jenseits der gegnerischen Teams ausgemacht haben.

Nehmen wir zum Beispiel das Fußballspiel am 13. Mai 1990 im damaligen Jugoslawien, als der Zagreber Verein Dinamo gegen den Belgrader Verein Crvena Zvezda antrat. Die Stimmung in der Stadt und im Land war bereits angespannt. Es begann mit verbalen Beleidigungen und eskalierte zu körperlicher Gewalt, bei der 79 Polizeibeamte und 59 Zuschauer verletzt wurden. Im Anschluss daran beschuldigten kroatische Berichte serbische Fans, die Gewalt beim Spiel begonnen zu haben, während serbische Kommentatoren die gegenteilige Version vertraten. Nicht lange danach begann ein echter Krieg zwischen Kroatien und Serbien, mit schweren Waffen und lang anhaltenden Folgen.

Auch in Amsterdam waren die Maccabi-Anhänger keine unschuldigen Opfer. Indem sie eine Situation provozierten, die in Gewalt ausartete, gaben sie staatlichen Akteuren eine politische Gelegenheit, die Spaltungen und das Misstrauen zu politisieren, allen voran dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders. Er führte den „wachsenden Judenhass“ auf die „Islamisierung“ zurück und forderte Justizminister David van Weel auf, mehr zu unternehmen: „Warum schickt ihr diesen Abschaum nicht aus dem Land? Wo bleiben die Vorschläge, kriminelle Muslime auszuweisen?“ Mit dieser Aussage brach Wilders sein Versprechen, das er nach den Wahlen im vergangenen Jahr gegeben hatte, seine islamfeindlichen Positionen ‚vorübergehend auf Eis zu legen‘, um sich als möglicher Koalitionspartner gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Jetzt glaubt er, dass seine politische Position stark genug ist, um die vorherige Regierung anzuklagen: „Die VVD hat 10 Jahre lang regiert und 10 Jahre lang weggeschaut. Wir durften nicht über den Islam als Quelle des Antisemitismus sprechen und sie trauten sich nicht, Kriminelle aus dem Land zu werfen. Und jetzt haben wir eine Judenjagd in Amsterdam. Und jetzt halten sie mir Vorträge.“

Wilders ist nur einer der muslimfeindlichen und gefährlichen Alphatiere in der Politik. Seine Äußerungen klingen sehr nach denen seines Freundes auf der anderen Seite des Atlantiks, dem designierten Präsidenten Donald Trump. Trump hat es mit einer anderen Gruppe zu tun, 11 Millionen Einwanderern ohne Papiere, die meisten aus Südamerika: „Wir haben wirklich keine andere Wahl. Wenn Menschen getötet und gemordet haben, wenn Drogenbarone Länder zerstört haben, und jetzt kehren sie in diese Länder zurück, weil sie nicht hier bleiben wollen.“ Für Wilders sind Muslime der ‚Abschaum des Landes‘ und sollten abgeschoben werden. Für Trump sind die Menschen ohne Papiere, egal warum sie gekommen sind, ‚Mörder‘, die über die Grenze geworfen werden müssen.

Viele derjenigen, die die Ausbrüche von Wilders unterstützen, sind, abgesehen von einigen Hardcore-Islamophoben, diejenigen, die sich immer noch schuldig fühlen, weil ihr eigenes Land zum Leid der Juden im Zweiten Weltkrieg beigetragen hat. Abgesehen von Anna Frank überließen die meisten Niederländer ihre jüdischen Nachbarn der Gnade der Nazis. Von den 79.000 Juden, die 1941 in Amsterdam lebten, sind heute nur noch 15.000 übrig. Als der niederländische König die jüngste Gewalt verurteilte, verglich er sie mit dem Versagen der Niederländer, Juden während des Holocaust zu schützen: „Unsere Geschichte hat uns gelehrt, wie Einschüchterung immer schlimmer wird, mit schrecklichen Folgen. Juden müssen sich in den Niederlanden sicher fühlen können, überall und zu jeder Zeit.“ Das ist natürlich richtig, aber dasselbe sollte heute auch für Muslime und alle anderen in den Niederlanden gelten.

Was in Amsterdam passiert ist, ist kein einfacher Konflikt zwischen Fußballfans, wie er überall vorkommt. Es ist auch kein einfacher Konflikt zwischen Islamophobie und Antisemitismus. Vielmehr ist es das Ergebnis ungelöster politischer Spannungen, Propaganda, Manipulation, Kriege, Sündenbock-Denken und Beschimpfungen. Diejenigen, die ein Ende des Krieges und den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung fordern, werden oft als Antisemiten gebrandmarkt. Diejenigen, die den militanten Flügel der Hamas als Terroristen betrachten, werden oft als Islamophobe bezeichnet. Normale Bürger verhalten sich so, als müssten sie sich für eine Seite entscheiden, als müsste eine Seite absolut im Recht sein, was dazu führen kann, dass jede legitime Kritik an den Handlungen der israelischen Regierung in Gaza mit Antisemitismus und jede Kritik an dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel mit Islamophobie gleichgesetzt wird. Es sind differenziertere Interpretationen erforderlich, wie sie beispielsweise der jüdische niederländische Schriftsteller Benjamin Moser auf seinem Instagram-Profil anbietet.

Die Maccabi-Anhänger sind keine friedliche Gruppe von Fußballfans und noch weniger repräsentative Beispiele für die jüdische Bevölkerung, schon gar nicht in Amsterdam. Die Jungen mit „nordafrikanischem Aussehen“ sind keine grundlosen Schläger, die nur zum Spaß kämpfen. Sie sind auch keine Vertreter der muslimischen Bevölkerung. Aber jetzt beginnen sich die Juden unwohl zu fühlen, dank der Verbreitung falscher Berichte. Wilders und seinesgleichen schüren Angst und manipulieren die Menschen, indem sie die Flammen der Provokation schüren und Islamophobie und Antisemitismus gleichermaßen provozieren. Und Gewalt, wie das Beispiel aus dem ehemaligen Jugoslawien zeigt, folgt unweigerlich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf FPIF.

Mira Oklobdzija ist unabhängige Forscherin, Aktivistin, Soziologin und Anthropologin. In den letzten 12 Jahren war sie als Forscherin im Expertenteam der Anklagebehörde des UN-Kriegsverbrechertribunals ICTY tätig. Zu ihren Büchern gehören „Revolution between Freedom and Dictatorship“ und, zusammen mit Slobodan Drakulic und Claudio Venza, „Urban Guerilla in Italy“ sowie eine Reihe von Artikeln über Menschenrechte, politische Gewalt, Kriegsverbrechen, Versöhnung, Migration, die menschliche Natur, Fremdenfeindlichkeit, Randgruppen und Außenseiter. Sie lebt in Den Haag, Niederlande.

