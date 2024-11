https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/14/the-gaza-genocide-may-not-be-in-the-news-but-it-hasnt-stopped



Der Völkermord in Gaza ist zwar nicht in den Nachrichten, aber das hat Israel nicht daran gehindert,

die Palästinenser in Gaza weiterhin systematisch durch unerbittliche Angriffe und Aushungerung auszurotten.

Ghada Ageel Professorin für Politikwissenschaft

Veröffentlicht am 14. November 2024

Die Verwandte der Autorin, Majdiya, eine Überlebende der Nakba, verabschiedet ihren Urenkel Tamer vor dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir el-Balah im mittleren Gazastreifen, nachdem er zusammen mit seiner Großmutter Suzan und seiner Schwester Nada am 1. November 2024 bei einem israelischen Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat getötet wurde [Eyad Baba/AFP]

„Die ganze Welt ist eine Bühne“, schrieb Shakespeare. Aber auf dieser Bühne scheint es heute keinen Platz für einen Teil der Welt zu geben – Gaza. Stattdessen stehen Donald Trump für seinen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen und die Demokraten für ihre Niederlage im Rampenlicht.

Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die amerikanische Politik konzentriert, berichten die Weltmedien nicht mehr darüber, dass Menschen in Gaza vernichtet werden. Wenn man sich die Schlagzeilen der Medien ansieht, könnte man meinen, der Völkermord sei gestoppt worden, aber das ist nicht der Fall.

Palästinensische Journalisten und die kaum funktionierenden medizinischen Behörden berichten weiterhin: 54 Menschen wurden am 5. November getötet, 38 Menschen wurden am 6. November getötet, 52 Menschen wurden am 7. November getötet, 39 Menschen wurden am 8. November getötet, 44 Menschen wurden am 9. November getötet, 49 Menschen wurden am 10. November getötet.

Und das sind nur die Leichen, die gefunden wurden. Unzählige Opfer liegen in den Straßen oder unter den Trümmern in zerstörten Stadtvierteln.

Die Palästinenser in Gaza werden in einem stetigen Tempo durch in den USA hergestellte israelische Kampfjets, Panzer, Drohnen, Quadrocopter, Bulldozer und Maschinengewehre vernichtet.

In den letzten Wochen hat der Völkermord eine weitere böse Wendung genommen, als die israelische Armee das umsetzte, was die israelischen Medien den „Generalplan“ nannten – oder die ethnische Säuberung des nördlichen Gazastreifens.

Infolgedessen verschwinden ganze Gemeinden in einer Kampagne, die über militärische Ziele hinausgeht und auf die bloße Existenz des palästinensischen Volkes abzielt.

Die Städte Beit Hanoon und Beit Lahiya waren traditionell verschlafene Dörfer, die einst für ihre landwirtschaftlichen Erträge und ihren ruhigen Lebensstil geschätzt wurden. Sie waren bekannt für die Süße ihrer Erdbeeren und Orangen und ihre Sanddünen voller weidender Schafe und Ziegen.

In der Nähe befand sich der Koloss Jabaliya, Heimat des größten und am dichtesten besiedelten Flüchtlingslagers unter den acht Lagern im Gazastreifen mit mehr als 200.000 Einwohnern. Hier begann 1987 die erste Intifada, nachdem ein israelischer Fahrer vier palästinensische Arbeiter überfahren und getötet hatte.

Alle Gebiete im Norden des Gazastreifens wurden seit der zweiten Intifada wiederholt zerstört. Doch heute sind sie einem Ausmaß an Gewalt und Verwüstung ausgesetzt, das ebenso unvorstellbar wie beispiellos ist, „ein Genozid innerhalb eines Genozids“, wie Majed Bamya, ein hochrangiger palästinensischer Diplomat bei den Vereinten Nationen, es beschreibt. Das Massensterben, die Massenvertreibung und die Massenvernichtung werden mit schockierender Grausamkeit durchgeführt und machen den gesamten Norden zu einer Einöde.

Zu Beginn dieser jüngsten Kampagne lebten noch etwa 400.000 Palästinenser im Norden, von einer Bevölkerung von einer Million. Diese Menschen wurden von Israel ultimativ aufgefordert, das Land zu verlassen, ohne dass ihnen ein sicherer Durchgang oder ein alternativer Zufluchtsort garantiert wurde. Viele beschlossen zu bleiben. Diejenigen, die versucht haben zu gehen, wurden oft von israelischen Streitkräften ins Visier genommen und auf der Straße getötet. Andere, die es geschafft haben, wurden auf ihrem Weg gequält.

In einer erschütternden Szene, die ein Zeuge dem Journalisten Motasem Dalloul berichtete, der sie in den sozialen Medien veröffentlichte, trennten israelische Soldaten Kinder von ihren Müttern und stießen sie in eine Grube. Dann umkreiste ein israelischer Panzer die Grube, bedeckte die Kinder mit Sand und terrorisierte sie. Schließlich begannen die Soldaten, Kinder aus der Grube zu holen und sie zu den Frauen zu werfen.

In dem Beitrag heißt es: „Wer ein Kind auffing, wurde angewiesen, es zu tragen und schnell wegzugehen, ohne Garantie, dass es sich um das eigene Kind handelte. Viele Mütter trugen Kinder, die nicht ihre eigenen waren, und wurden gezwungen, mit ihnen zu gehen, wobei sie ihre eigenen Kinder in die Hände anderer Mütter gaben. Dies markierte den Beginn eines neuen Kapitels des Leidens, in dem Mütter in den Armen anderer Frauen nach ihren Kindern suchten und versuchten, die Kinder, die sie hielten, zu beruhigen, bis sie ihre echten Mütter fanden.“

Für die Palästinenser, die sich entschieden haben zu bleiben oder nicht in der Lage sind zu gehen, geht das Grauen weiter. Um sie zu vertreiben oder einfach nur zu eliminieren, hat Israel eine gezielte Politik des Aushungerns eingeführt. Seine Streitkräfte blockieren systematisch die humanitäre Hilfe, die in den Norden gelangt, darunter Lebensmittel, abgefülltes Wasser und medizinische Hilfsgüter.

Um das Massensterben zu beschleunigen, hindert die israelische Armee auch medizinisches Personal und Rettungsteams daran, Verwundete und andere Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, zu erreichen. Diejenigen, die es schaffen, ein Krankenhaus zu erreichen, stellen bei ihrer Ankunft oft fest, dass dort weder medizinische Versorgung noch Sicherheit gewährleistet werden können. Viele erliegen ihren Verletzungen aufgrund eines kritischen Mangels an medizinischer Versorgung und Personal.

Die israelische Armee hat wiederholt die kaum funktionierenden Krankenhäuser im Norden angegriffen. Dies veranlasste den UN-Sonderberichterstatter für Gesundheit, Dr. Tlaleng Mofokeng, am 25. Oktober die Handlungen Israels als „medizinische Tötung“ zu bezeichnen. Laut einem aktuellen UN-Bericht hat Israel eine „konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen“ betrieben, einschließlich „gezielter Angriffe auf medizinisches Personal und Einrichtungen“ – Handlungen, die Kriegsverbrechen darstellen.

Angehörige des Autors, die in den letzten Monaten in Gaza getötet wurden: Tamer (29), sein Sohn Tamer (5 Monate alt), seine Tochter Nada (4) und seine Mutter Suzan (47) [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel]

Bei dem jüngsten israelischen Angriff auf das Kamal Adwan Hospital in Beit Lahiya wurden die verbliebenen medizinischen Geräte, Vorräte, Sauerstoffflaschen, Generatoren und Medikamente zerstört. 30 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, darunter Dr. Mohamed Obeid, Leiter der orthopädischen Chirurgie am al-Awda Hospital in Jabalia, wurden festgenommen, während sie im Kamal Adwan versorgten. Eine unbekannte Anzahl von Patienten und vertriebenen Zivilisten, die in der Nähe Schutz suchten, wurden ebenfalls festgenommen.Die israelische Armee riss Zelte nieder, entkleidete die Männer und transportierte sie an unbekannte Orte.

Der Direktor des Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiyeh, wurde verhört und schließlich freigelassen, nur um zu erfahren, dass sein jugendlicher Sohn hingerichtet worden war. Der eindringliche Klang seiner Stimme, die das Janazah-Gebet für seinen Sohn anführt, durchdringt die Seele und erinnert an den brutalen Tribut, den die Besatzung von den medizinischen Fachkräften im Gazastreifen und ihren Familien fordert.

Da nur wenige Krankenhäuser und Schulen sicher sind, drängen sich die verbliebenen Palästinenser in Wohngebäuden. Infolgedessen fordert die wahllose Bombardierung von Wohngebieten durch Israel einen erschütternden Tribut an Menschenleben, wobei manchmal ganze Großfamilien ausgelöscht werden.

Während ich dies schreibe, wurde das Haus der Familie Abu Safi im Norden des Gazastreifens getroffen, wobei mindestens 10 Familienmitglieder getötet und viele weitere verletzt wurden.Die Verwundeten, die unter den Trümmern eingeschlossen sind, rufen um Hilfe, aber die Rettungsmannschaften können sie nicht erreichen.

Am 29. Oktober wurde das mehrstöckige Haus der Familie Abu Nasr in Beit Lahiya, das für mehr als 100 Vertriebene derselben Großfamilie und die fast 100 Bewohner des Gebäudes zu einem Zufluchtsort geworden war, zum Schauplatz eines schrecklichen Massakers, als Israel es bombardierte.

Es wurde weder Krankenwagen noch Rettungskräften erlaubt, zu ihnen zu gelangen, sodass Nachbarn – einige selbst verwundet – sich mit bloßen Händen durch die Trümmer gruben und verzweifelt hofften, Überlebende retten zu können. Von den mehr als 200 Menschen, die dort Schutz suchten, überlebten laut Zeugenaussagen nur 15, darunter 10 Kinder. Mehr als 100 Menschen werden noch immer unter den Trümmern vermutet.

Die Familie Abu Nasr war für ihre Großzügigkeit bekannt. Sie öffnete ihre Türen immer für alle Bedürftigen und teilte ihre begrenzten Ressourcen. Nach dem Massaker berichtete ein Nachbar, wie die Familie vertriebene Familien unterstützt hatte, die sich in der Nähe niedergelassen hatten und nichts für ihre Kinder hatten. Trotz der schweren Versorgungsengpässe im Norden und der anhaltenden Belagerung bot die Großmutter der Familie ihnen Decken, Essen und Wasser an und erkundigte sich jeden Tag nach ihnen, bis zu dem tragischen Tag, an dem sie ins Visier genommen wurden.

Diese steigende Zahl spiegelt einen Völkermord in Echtzeit wider, bei dem Leben nicht nur verloren gehen, sondern spurlos ausgelöscht werden, wobei jedes einzelne in einem Netz unerbittlicher und miteinander verbundener Verluste unersetzlich ist.

Während Israel versucht, das Leben der Palästinenser im nördlichen Gazastreifen auszulöschen, hat es seine völkermörderischen Angriffe im Rest des Streifens nicht verlangsamt. Palästinenser sind weiterhin Bombardierungen ausgesetzt, selbst in sogenannten Sicherheitszonen.

Meine eigene Familie hat vor zwei Wochen die Qual dieser Realität gespürt.

An diesem Tag, als ich mich gerade auf den Weg zur Arbeit machen wollte, rief mein Sohn: „Mama, Mama, das ist Tante Majdiya in den Nachrichten!“ Ich eilte ins Fernsehzimmer, wo auf dem Bildschirm Majdiya zu sehen war – eine Überlebende der Nakba von 1948 –, die neben dem Körper ihrer Tochter Suzan, 47, saß und die leblose Gestalt ihres fünf Monate alten Urenkels Tamer umklammerte.Familienmitglieder umringten sie.

Majdiya mit zwei ihrer Enkeltöchter vor dem Krieg in Gaza [Mit freundlicher Genehmigung von Ghada Ageel]

Dem Bericht zufolge wurden Suzan und Tamer bei einem Angriff auf das Lager Nuseirat getötet, bei dem mindestens 18 Menschen ums Leben kamen. Später erfuhren wir, dass auch ein weiteres Enkelkind von Suzan, die vierjährige Nada, getötet wurde, als sie schlafend neben ihr lag.

Majdiya trauert nun um den sechsten Verlust in ihrer Familie. Der Anblick von Suzans leblosem Körper und Baby Tamer in Majdijas Armen, ihr von Trauer gezeichnetes Gesicht, ihre zitternden Hände, während sie ihren Verlust beschreibt, bricht einem das Herz.

Die stille Trauer von Suzans Kindern und Geschwistern, die um die Leichen versammelt sind, ist unvergesslich.Das Bild von Bisan, Suzans Schwiegertochter und Mutter von Tamer und Nada, die mit ihrem Handy die letzten Fotos von den leblosen Körpern ihrer Kinder macht, ist unerträglich eindringlich. Und dann Suzans 17-jähriger Sohn, der sich an den Körper seiner Mutter klammert und darum bittet, mit ihr begraben zu werden, ein unbeschreiblicher Schmerz.

Nur wenige Monate vor ihrem eigenen Tod hatte Suzan den schmerzlichen Verlust ihres ältesten Sohnes Tamer erlitten, eines 29-jährigen Taxifahrers, der vertriebenen Menschen half, von Ort zu Ort zu ziehen. Tamers Sohn wurde nur wenige Tage nach seinem Tod geboren und nach ihm benannt. Baby Tamer lebte fünf Monate, bevor er letzte Woche getötet wurde, als er neben seiner Großmutter schlief.

Auf der Suche nach Sicherheit waren Suzan und ihre Familie gezwungen, mehrmals zu fliehen. Zunächst suchten sie Zuflucht bei meinem Schwager im Stadtteil Hay al-Amal in Khan Younis. Als Hay al-Amal angegriffen wurde, zogen sie nach al-Mawasi, aber in dem überfüllten Gebiet war es schwierig, eine Unterkunft zu finden. Ihr nächster Halt war Rafah und dann kehrten sie nach Khan Younis zurück, als Rafah zerstört wurde.

Erschöpft, aber entschlossen, erklärte Suzan: „Wenn wir sterben müssen, dann in Nuseirat in der Nähe unseres Zuhauses. Wir werden dort leben oder dort sterben, aber ich werde nicht weit weg von zu Hause sterben.“ Also machten sie und ihre Familie die unmögliche Reise von Khan Younis zum Lager Nuseirat und schafften es auf wundersame Weise an den israelischen Streitkräften vorbei, die den Weg zwischen al-Zawaida und Nuseirat versperrten.

Vielleicht war es Majdiyas einziger Trost in ihrem unvorstellbaren Kummer, dass sie Suzan und ihren beiden Urenkeln ein würdiges Begräbnis ermöglichen konnte, indem sie sie in weiße Leichentücher hüllte.

So vielen Familien, insbesondere im Norden, wurden selbst die grundlegenden Mittel zur Ehrung ihrer Toten verweigert. Einige waren gezwungen, ihre toten Angehörigen in Decken zu hüllen, andere in Plastikmüllsäcke.

Diese Unfähigkeit, den geliebten Menschen einen respektvollen Abschied zu ermöglichen, macht den Schmerz und die Trauer noch unerträglicher. Dies ist natürlich eine absichtliche Erosion der Würde. Die israelische Armee scheint den Worten des pensionierten Generals Giora Eiland, dem Autor des „Generalplans“, zu folgen, der bei einer Sitzung der Knesset sagte: „Was [dem Hamas-Führer Yahya] Sinwar wichtig ist, ist Land und Würde, und mit diesem Manöver nimmt man ihm sowohl Land als auch Würde.“

Dies ist die schmerzliche Realität in Gaza – eine Realität, die der Weltöffentlichkeit verborgen bleibt, die jedoch dringend Aufmerksamkeit und Maßnahmen erfordert. Während die Welt vom politischen Drama in den USA in Anspruch genommen wird, droht Gaza systematische Vernichtung, Entmenschlichung und Brutalität. Dieses Leid zu ignorieren bedeutet, sich an der Auslöschung eines Volkes und seiner Geschichte mitschuldig zu machen. Das palästinensische Volk wird weder vergessen noch vergeben.

Ghada Ageel Professorin für Politikwissenschaft Dr. Ghada Ageel ist palästinensische Flüchtlingsfrau in dritter Generation und derzeit Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der University of Alberta in amiskwaciwâskahikan (Edmonton), einem Gebiet, das unter den Vertrag 6 fällt, in Kanada.

