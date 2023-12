Released Palestinians reveal horrors in Israeli prisons Detainees beaten, starved and threatened with rape in retaliation for 7 October.

Ein palästinensischer Jugendlicher wird von Freunden und Familienangehörigen begrüßt, nachdem er im Rahmen eines Austauschabkommens zwischen der Hamas und Israel aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurde. Ayman Nobani DPA via ZUMA Press / APA images

Entlassene Palästinenser enthüllen die Schrecken in israelischen Gefängnissen

Von Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

4. Dezember 2023

Als palästinensische Jugendliche und Frauen im Rahmen eines bahnbrechenden Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und Israel freigelassen wurden, tauchten erschreckende Berichte über die schrecklichen Bedingungen in israelischen Gefängnissen auf.

Die Gefangenen berichteten, wie die israelischen Gefängnisbehörden sie unter Essensentzug, medizinischer Vernachlässigung, regelmäßigen Schlägen und Drohungen gegen sie und ihre Familien leiden ließen.

Obwohl viele der Gefangenen aus verschiedenen Gefängnissen im historischen Palästina entlassen wurden und vor ihrer Entlassung keine Möglichkeit hatten, miteinander zu kommunizieren, waren ihre Berichte einheitlich.

Ab dem 24. November wurden sieben Tage lang Gefangene zwischen der Hamas und Israel im Rahmen eines vorübergehenden Waffenstillstands ausgetauscht, der zweimal verlängert wurde, aber am 1. Dezember zusammenbrach, als Israel das Massaker an den Palästinensern im Gazastreifen wieder aufnahm.

Insgesamt 240 palästinensische Gefangene wurden von Israel im Rahmen dieser Vereinbarung freigelassen, darunter 107 Kinder, 65 Jugendliche ab 18 Jahren und 68 Frauen.

Die überwiegende Mehrheit der freigelassenen Palästinenser war nie eines Verbrechens angeklagt worden und die meisten von ihnen befanden sich seit weniger als einem Jahr in israelischer Haft, berichtete die New York Times.

Während des siebentägigen Gefangenenaustauschs nahm Israel mehr Palästinenser fest als es freiließ. Das UN-Menschenrechtsbüro in Palästina sprach von einem „dramatischen Anstieg der Zahl der Palästinenser, die von israelischen Sicherheitskräften im gesamten besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, festgenommen und inhaftiert wurden“.

Sechs Palästinenser sind seit dem 7. Oktober in israelischem Gewahrsam gestorben, so das UN-Büro. Dies sei „die höchste Zahl von Fällen, die in einem so kurzen Zeitraum seit Jahrzehnten gemeldet wurde“, so das Büro weiter.

Die UNO sagte, dass die von ihr gesammelten Zeugenaussagen „mit zahlreichen Bildern und Videoclips übereinstimmen, die in den letzten Wochen von israelischen Soldaten in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und die Misshandlung und Demütigung von Palästinensern zeigen“.

Palästinensische Gefangene haben auch berichtet, dass ihnen „als Vergeltung für die Angriffe vom 7. Oktober mit Vergewaltigung gedroht wurde“.

Die Hamas ließ 105 Gefangene frei, darunter Frauen, Kinder und Bürger aus Thailand, den Philippinen und Russland. Mehr als 120 Gefangene aus Israel sollen sich noch in Gaza befinden. Salah al-Arouri, der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, sagte, bei den Verbleibenden handele es sich um Soldaten und ehemalige Soldaten.

Schläge

Entlassene Palästinenser berichteten, dass israelische Gefängniswärter sie regelmäßig schlagen.

Der Teenager Muhammad Nazzal wurde bei der vierten Austauschaktion mit gebrochenen Armen und Fingern entlassen. Er sagte, die israelischen Gefängniswärter hätten ihm keine medizinische Behandlung zukommen lassen.

Nazzal aus Qabatiya, einer Stadt in der Nähe der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland, beschrieb, wie israelische Gefängniswärter die Zelle betraten, die er mit anderen Palästinensern teilte, um sie zu zählen.

Die Gefangenen wurden aufgefordert, ihre Hände auf den Kopf zu legen, doch als die israelischen Gefängniswärter nicht die erwartete Antwort erhielten, begannen sie laut Nazzal, ihn auf Kopf, Rücken und Arme zu schlagen.

„Ich habe eine Woche lang gelitten und lag bettlägerig auf der Matratze“, erklärte er und fügte hinzu, dass Mitgefangene ihn fütterten und ihm halfen, Wasser zu trinken.

Nazzal sagte, die israelischen Gefängnisbehörden hätten ihn nicht medizinisch behandelt und ihn nicht in eine Klinik gebracht. Tage später kehrten sie zurück und schlugen die Gefangenen erneut, so dass einige von ihnen aus dem Gesicht bluteten.

„Es wurde zu einem Schlachtfeld für sie gegen uns“, so Nazzal. „Sie kamen mit der Absicht, uns zu töten, und schwangen Metallstöcke, die sie auf uns richteten.

Nazzal beschrieb die Bedingungen im Naqab-Gefängnis, in dem er inhaftiert war, als schrecklich. Er sagte, einer seiner Mitgefangenen sei gestorben, woraufhin die Schläge nachließen, aber das Essen blieb knapp. Er sei nicht mit anderen jungen Gefangenen, sondern mit erwachsenen und älteren Insassen untergebracht gewesen.

Die israelische Propaganda wurde sofort aktiv, als Nazzals Aussage bekannt wurde, und veröffentlichte dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ein Video, das angeblich seine Entlassung aus dem Gefängnis zeigt.

„CCTV-Aufnahmen zeigen, wie Muhammad Nazzal das Gefängnis verlässt und mit zwei perfekt funktionierenden Waffen in den Bus steigt“, so der offizielle israelische Account auf Twitter/X.

Benjamin Netanjahus arabischer Sprecher Ofir Gendelman postete das gleiche Video und fügte hinzu: „Eine weitere palästinensische Lüge ist entlarvt“ und „Pallywood ist wieder einmal aufgeflogen“.

Er sagte, Nazzal habe den Medien erzählt, „dass israelische Gefängniswärter ihm die Arme gebrochen haben, aber als er am Gefängnis in den Bus des Roten Kreuzes stieg, waren sie in Ordnung!“

Auf dem Video ist lediglich zu sehen, wie Nazzal einem israelischen Offizier seine Angaben macht und anschließend dem Roten Kreuz übergeben wird, wobei seine Arme an der Seite liegen und nicht mit Verbänden umwickelt sind. Nichts in dem Video widerspricht Nazzals Aussage.

Ein palästinensischer Gefangener verlor Berichten zufolge bei seiner Freilassung das Bewusstsein, weil er unzureichend versorgt wurde und nicht genug zu essen bekam.

Einer der jüngsten Palästinenser, die aus der Haft entlassen wurden, Saif al-Din Darwish, berichtete über die entsetzlichen Bedingungen, denen palästinensische Jungen im Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland ausgesetzt waren.

Er sagte, sie bekämen trockenes und ungekochtes Essen, wie rohe Falafel und Würstchen.

Er beschrieb, wie neu inhaftierte palästinensische Jungen mit sichtlich geschwollenen Gesichtern und Augen in der Abteilung ankamen, was darauf schließen ließ, dass sie von ihren israelischen Entführern geschlagen worden waren.

Drohungen, der Familie zu schaden

Ahed Tamimi, die 2018 zu einer Ikone wurde, als ihre Verhaftung und achtmonatige Inhaftierung internationale Schlagzeilen machte, wurde im November erneut verhaftet und im Rahmen des Gefangenenaustauschs freigelassen.

Nach ihrer Freilassung sprach Tamimi über die Dutzenden weiblichen Gefangenen, die sich noch immer in israelischen Gefängnissen befinden und „jeden Tag misshandelt werden.“

Ahed sprach über die katastrophalen Bedingungen, unter denen die israelischen Gefängnisbehörden die Palästinenserinnen und Palästinenser zu leben zwingen.

„Es gibt kein Essen, kein Wasser, gar nichts, keine Kleidung. Sie schlafen auf dem Boden“, sagte Tamimi. Ihr Vater, Bassem Tamimi, befindet sich in Verwaltungshaft.

„Als ich [das Gefängnis] verließ, bedrohten sie mich, indem sie sich auf meinen Vater beriefen. Sie sagten, wir haben deinen Vater im Gefängnis, und wenn du auch nur ein Wort sagst, werden wir deinen Vater im Gefängnis umbringen.“

Tamimi zeigte bei dem Austausch den Trotz und die Würde, die freigelassene palästinensische Gefangene an den Tag legen. „Trotz allem sind wir stärker als die [israelische] Besatzung, und wir werden weitermachen.“

2018 war sie noch ein Kind und wurde beschuldigt, einen schwer bewaffneten Besatzungssoldaten geschubst und geohrfeigt zu haben, nachdem israelische Streitkräfte ihren damals 15-jährigen Cousin Muhammad Fadel Tamimi erschossen und schwer verletzt hatten.

Marah Bakir, die ebenfalls im Rahmen des Gefangenenaustauschs freigelassen wurde, wies darauf hin, wie wichtig es ist, sich darauf zu konzentrieren, weibliche Gefangene mit lebenslangen Haftstrafen in den Gefangenenaustausch einzubeziehen.

Bakir war eine Schülerin, als sie im Oktober 2015 unter dem Vorwurf festgenommen wurde, sie habe einen israelischen Soldaten in der Nähe ihrer Schule im besetzten Ostjerusalem erstechen wollen. Sie wurde von den israelischen Streitkräften mehrfach angeschossen.

Obwohl Bakir beteuert hat, dass sie nicht die Absicht hatte, einen solchen Angriff zu verüben, wurde sie zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt.

Iman Nafi, die Frau von Nael Barghouti, dem dienstältesten Gefangenen in israelischer Haft, sagte gegenüber Al Jazeera, sie sei gekommen, um dem Widerstand für seine Opfer zu danken und die freigelassenen Gefangenen zu begrüßen.

Sie sagte, ihre Schwester sei im Rahmen des Austauschs freigelassen worden und sie habe gehofft, dass auch ihr Mann Teil des Abkommens sein würde.

„Friedhof für die Lebenden“

Ein freigelassener Palästinenser berichtete den Medien, dass das Essen knapp sei und dass die einzige medizinische Behandlung, die sie von den israelischen Behörden erhielten, Schmerzmittel seien.

„Es gibt viele Gefangene mit gebrochenen Rippen. Vor einiger Zeit ist ein Gefangener in der Haft gestorben. Sie schlugen ihm auf den Kopf und er blutete weiter, und niemand hat sich nach ihm erkundigt.“

Ein anderer, der im Nafha-Gefängnis im Süden Israels inhaftiert war, beschrieb die „katastrophalen“ Haftbedingungen.

Er sagte, er sei vor seiner Freilassung geschlagen worden, weil er sich geweigert habe, Dokumente zu unterschreiben, die ihm kurz vor seiner Freilassung von den israelischen Gefängnisbehörden vorgelegt worden waren, und fügte hinzu, er habe sich im Bus unwohl gefühlt.

Der freigelassene Gefangene Ramzi al-Absi schilderte anschaulich die erschütternden Bedingungen, unter denen die Palästinenser im Naqab-Gefängnis, ebenfalls im Süden, leben müssen, und nannte es den „Friedhof der Lebenden“.

Al-Absi sagte, die Gefangenen würden von den Gefängnisbehörden geschlagen und sexuell missbraucht.

„Die Gefangenen werden sexuell missbraucht, bis hin zur Vergewaltigung. I’m not exaggerating. Das Ausmaß der Vergewaltigung“, sagte er.

„60 Tage lang haben wir die Sonne nicht gesehen. 60 Tage lang wurden wir dreimal verprügelt: morgens, nachmittags und abends. Auf eine Art und Weise, die jenseits aller Vorstellungskraft liegt, mit Schlägen auf alle Körperteile.“

Al-Absi schilderte, wie die israelischen Gefängnisbehörden die Gefangenen routinemäßig beschimpften und den Koran entweihten, um sie zu erniedrigen.

Er erläuterte, wie die Gefangenen gezwungen wurden, in der Kälte auf nackten Matratzen ohne Decke zu schlafen. Trotz des kühlen Wüstenwetters im südlichen Naqab beschlagnahmten die israelischen Gefängnisbehörden alles von den Gefangenen, sogar die Fenster der Zellen.

Die israelischen Gefängnisbehörden beschränkten auch die Wasserversorgung auf eine Stunde pro Tag, was den Gefangenen eine grundlegende Hygiene unmöglich machte. Al-Absi sagte, er habe 15 Tage lang nicht einmal duschen können.

Al-Absi forderte Anwälte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf, die Gefängnisse zu besuchen und die beklagenswerten Zustände festzustellen.

Ein anderes kürzlich entlassenes Kind, Ahmad Salaymeh, berichtete, wie die israelischen Gefängnisbehörden nach dem 7. Oktober Teile des Damon-Gefängnisses abriegelten. Er sagte, sie hätten gehört, wie weibliche Häftlinge verprügelt wurden. Er beschrieb auch, dass die Gefangenen nicht ausreichend zu essen bekamen.

Lama Khater, eine freigelassene Palästinenserin, beschrieb, dass sie von ihren israelischen Verhörbeamten mit Vergewaltigung bedroht wurde.

„Ich wurde zu Beginn meiner Haft mit großer Brutalität und übermäßiger Grausamkeit behandelt“, sagte Khater und fügte hinzu, dass sie gefesselt und mit verbundenen Augen zum Verhör gebracht wurde, ohne zu wissen, „wer mit mir sprach oder wer mich untersuchte. Sie drohten mir mit Vergewaltigung“, sagte Khater dem Reporter.

Als die Reporterin um nähere Angaben bat, sagte sie: „Mir wurde ehrlich mit Vergewaltigung gedroht“, als Vergeltung für die Ereignisse vom 7. Oktober.

Sie sagte, ihr israelischer Vernehmungsbeamter habe ihr gesagt: „Ich habe jetzt etwa zwanzig Soldaten dabei“, und damit angedeutet, dass sie sie angreifen könnten.

„Natürlich war es klar, dass das Ziel Einschüchterung war, d.h. es war eine psychologische Einschüchterung“.

Sie fügte hinzu, dass ihr israelischer Vernehmungsbeamter damit drohte, ihre Kinder zu verbrennen.

„Sie sagten mir, wir würden zu deinem Haus gehen und deine Kinder verbrennen, wir würden die Tür verschließen und die kleinen Kinder verbrennen“, sagte Khater.

Khater sagte, ihre israelischen Entführer hätten ihr gesagt, sie würden sie wie einen Kriegsgefangenen behandeln.

„Sie sagten mir vom ersten Moment an, dass du jetzt ein Kriegsgefangener bist. Ich war früher eine Gefangene, und heute gilt das auch für Sie. Ihr seid alle Kriegsgefangene, und deshalb gibt es keine Gesetze“, sagte sie.

Die Gefangenen leben „fast am Hungertuch“, so Khater.

„Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Gefangenen zum Nullpunkt zurückgekehrt sind, mit Einschränkungen in jeder Hinsicht“, sagte Khater. Die palästinensischen Gefangenen haben viele ihrer Rechte in israelischer Haft durch Hungerstreiks, Widerstand und Organisierung erworben.

„Die Besatzung macht sich die Beschäftigung mit dem Krieg zunutze“, sagte sie, und zieht „alle Errungenschaften zurück, die die Gefangenen durch ihr Blut, ihre Kämpfe und ihre Opfer errungen haben.“

Khater erklärte, dass es keine Möglichkeit gebe, Nachrichten zu erhalten und mit der Familie zu kommunizieren.

Die israelischen Behörden haben seit dem 7. Oktober rund 3.400 Palästinenser verhaftet, darunter Dutzende im besetzten Westjordanland, noch während der Gefangenenaustausch lief.

Keine Feierlichkeiten

Viele Palästinenser sagten, sie hätten erst kurz vor ihrer Entlassung erfahren, dass sie entlassen würden.

Ein palästinensischer Gefangener, der die Haftanstalt barfuß und nur mit Gefängniskleidung bekleidet verließ, erzählte, wie ihm die israelischen Gefängnisbehörden am Tag seiner Entlassung mitteilten, dass er zu einem Verhör gebracht würde.

Er sagte: „Träumen Sie nicht davon, hier wegzugehen“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Er beschrieb, wie die israelischen Gefängnisbehörden drohten, ihn erneut zu verhaften, falls es zu Feierlichkeiten über seine Freilassung kommen sollte.

Seine Mutter, die sichtlich verzweifelt neben ihm saß, weinte, als sie bemerkte, dass ihr Sohn abgenommen hatte und unwohl aussah.

موقف مؤثر لبكاء والدة أسير محرر بسبب حالة ابنها النفسية التي تغيرت كثيرا بعد الأسر#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/nwwNJr4Cl2

– قناة الجزيرة (@AJArabic) November 28, 2023

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wies die Polizei an, jegliche Feierlichkeiten zu unterdrücken, einschließlich eines Verbots, Süßigkeiten zu verteilen.

Die israelischen Streitkräfte „erließen ein Medienverbot, das Journalisten daran hinderte, sich am Ort der Freilassung zu versammeln, und schossen Schallgranaten und Tränengas in die Menge der Wartenden“, berichtete die Gefangenenrechtsgruppe Addameer.

Den palästinensischen Gefangenen wurde mit erneuter Inhaftierung gedroht, falls sie öffentlich feierten.

Viele sprachen davon, dass ihre Freude über die Freilassung angesichts des andauernden israelischen Völkermords im Gazastreifen und der Tatsache, dass sie ihre Kameraden in Israels Kammern des Grauens zurückgelassen haben, unvollständig sei.

„Du bist 15 Jahre alt und umarmst deine Familie zum ersten Mal, aber du bist in der Lage, dich zu beherrschen und vor die Kamera zu treten und so zu tun, als wärst du seit 75 Jahren am Leben.“ @JonElmer über den Mut der palästinensischen Kinder, die aus israelischer Haft entlassen werden. pic.twitter.com/Nh1IbvtcYy

– Electronic Intifada (@intifada) December 3, 2023

