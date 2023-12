There is nowhere safe for children to go in Gaza Israel’s orders to move are not ensuring families survive, but merely giving them the option to die elsewhere.

Kinder sind in Gaza nirgendwo sicher

Von Jason Lee

4. Dezember 2023

Ich habe die letzte Woche in Gaza verbracht, wo ich Zeuge einer katastrophalen Situation geworden bin.

Bei einem Besuch in einer Notunterkunft im Süden traf ich eine vertriebene Familie, die verzweifelt nach Milch für ihr kleines Baby suchte, dessen Mutter gestorben und unter Trümmern begraben worden war. Ich traf Kinder, die mit Hunderten von anderen für eine einzige Toilette Schlange standen. Ich traf Kollegen, die heldenhaft Hilfe in einer Unterkunft leisteten, in der sie selbst Zuflucht gesucht hatten. Diese unsäglichen Leidensgeschichten sind leider die Norm in Gaza, wo 1,8 Millionen Menschen – fast 80 Prozent der Bevölkerung – obdachlos sind und Zuflucht suchen, wo immer sie können.

Die siebentägige Kampfpause verschaffte den Familien eine gewisse Erleichterung: Sie konnten nach Lebensmitteln suchen, nach Angehörigen Ausschau halten und sich von den unerbittlichen Bombardierungen erholen. Aber das war nur von kurzer Dauer.

Als humanitäre Helfer arbeiteten wir unermüdlich daran, weitere Lastwagen heranzufahren, um die Hunderttausende von Menschen, die sich noch im Norden aufhielten, mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen und diese an die Kinder und ihre Familien zu verteilen, die in den Unterkünften Zuflucht suchten. Dies reichte jedoch immer noch nicht aus, um den Bedarf der 2,3 Millionen Menschen zu decken, die lebensrettende Hilfe benötigen.

Als sich am frühen Freitagmorgen die Nachricht vom Ende der Feuerpause verbreitete, schlug die Hoffnung auf einen endgültigen Waffenstillstand in Verzweiflung um. Erneut transportierten Krankenwagen Verletzte ins Krankenhaus, und die bereits vertriebenen Familien wurden erneut zum Umzug aufgefordert.

Sie mussten in Gebiete ziehen, die sie nicht aufnehmen konnten.

Sie sollen in Gebiete ziehen, in denen es keine angemessene Infrastruktur wie Wasser und sanitäre Einrichtungen, Unterkünfte oder Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen gibt.

Sie müssen umziehen, während Luftangriffe, Beschuss und Kämpfe andauern. Und durch Straßen, die so stark beschädigt und mit Trümmern von eingestürzten Gebäuden übersät sind, dass es fast unmöglich ist, mit älteren, kranken oder behinderten Menschen zu reisen.

Sie müssen sich in Gebiete begeben, die nicht sicher sind. Denn die Realität ist, dass es in Gaza nirgendwo sicher ist.

Anstatt die Sicherheit und das Überleben der Familien zu gewährleisten, geben die israelischen Verlegungsbefehle ihnen nur die Möglichkeit, anderswo zu sterben. Was ich während meiner Zeit in Gaza gesehen und gehört habe, hat meine Überzeugung bestätigt, dass es so etwas wie eine „sichere Zone“ dort nicht gibt.

Auch die gewaltsame Vertreibung einer Bevölkerung verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht.

Ein kleines Kind versteht vielleicht nicht, was vor sich geht, aber es sieht die Zerstörung um sich herum. Sie sehen, wenn ihre Häuser, Schulen und Gemeinden zerstört werden. Sie hören alles, was um sie herum geschieht, die Luftangriffe, die Hilfeschreie. Und sie spüren den Terror, die Unsicherheit und die Hilflosigkeit.

Humanitäre Helfer müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Rechte und das Leben aller Zivilisten, insbesondere der Kinder, zu schützen. Wir lassen uns von humanitären Grundsätzen leiten, um die Schwächsten zu schützen und die Menschheit zu bewahren. Die zu erwartende Ausweitung der Militäroperationen in südlichen Städten wie Khan Younis hätte katastrophale humanitäre Folgen für Kinder, die durch die derzeitigen Beschränkungen und Hindernisse, die uns daran hindern, unsere Arbeit zu tun, noch verschlimmert würden.

Wir können nicht tatenlos zusehen, wie sich das Grauen in Gaza entfaltet. Die internationale Gemeinschaft muss sich an das Völkerrecht halten, an die globale, auf Regeln basierende Ordnung, die genau solche Verstöße verhindern soll, wie wir sie hier erleben.

Es gibt nur einen richtigen Weg: einen endgültigen Waffenstillstand zum Schutz aller Zivilisten und ungehinderten Zugang für humanitäre Organisationen, um allen Kindern in Gaza zu helfen. Wenn wir dies nicht tun, würden wir das Leben, die Hoffnungen und die Zukunft aller Kinder in der Region aufs Spiel setzen und sie dazu verdammen, in einem ständigen Kreislauf der Gewalt gefangen zu sein.

Jason Lee

Regionaldirektor von Save the Children in den besetzten palästinensischen Gebieten

