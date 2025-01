https://www.commondreams.org/news/inspectors-general-purge



US-Präsident Donald Trump hält seine Antrittsrede, nachdem er am 20. Januar 2025 in der Rotunde des US-Kapitols in Washington, D.C., als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde.

(Foto von CHIP SOMODEVILLA/POOL/AFP via Getty Images)

„Es ist ein weit verbreitetes Massaker“: Trump entlässt Berichten zufolge mindestens ein Dutzend Generalinspektoren

„Präsident Trump baut die Kontrolle seiner Macht ab und ebnet den Weg für weit verbreitete Korruption“, warnte Senatorin Elizabeth Warren.

Eloise Goldsmith

25. Januar 2025

US-Präsident Donald Trump hat Berichten zufolge am späten Freitag mindestens ein Dutzend Generalinspektoren verschiedener Bundesbehörden entlassen, was laut mehreren Nachrichtenagenturen möglicherweise gegen das Bundesrecht verstößt.

Die Agenturen nennen unterschiedliche Zahlen für die Anzahl der entlassenen Generalinspektoren – unabhängige Regierungsbeobachter, die objektive Prüfungen durchführen und versuchen, Missbrauch und Verschwendung zu verhindern.

Die New York Timesberichtete, dass mindestens 12 Generalinspektoren entlassen wurden, und zitierte dabei „drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind“. Sie merkte jedoch an, dass am Samstagmorgen unterschiedliche Listen darüber kursierten, wie viele Generalinspektoren über ihre Entlassung informiert worden waren. Andere Medien wie Reuters und The Washington Post schätzten die Zahl höher und zitierten dabei nicht genannte Quellen.

Auch laut der Times bestätigte ein Beamter des Weißen Hauses am Samstagmorgen, dass „einige“ Generalinspekteure entlassen worden seien, antwortete jedoch nicht auf die Bitte um eine Liste der Entlassenen.

Als Reaktion auf die Nachricht schrieb Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) am Samstag: „Es ist eine Säuberung unabhängiger Aufpasser mitten in der Nacht. Generalinspektoren haben die Aufgabe, Verschwendung, Betrug und Missbrauch in der Regierung aufzudecken und Fehlverhalten zu verhindern. Präsident Trump baut die Kontrolle seiner Macht ab und ebnet den Weg für weit verbreitete Korruption.“

Die Entlassungen scheinen gegen Bundesgesetze zu verstoßen, die vorsehen, dass der Präsident den Kongress 30 Tage im Voraus über die Absicht informieren muss, einen Generalinspektor zu entlassen, und zwar zusammen mit dem Grund für die Entlassung, so die Times und die Post.

„Es ist ein weit verbreitetes Massaker“, sagte einer der entlassenen Generalinspektoren der Post. “Wer auch immer von Trump eingesetzt wird, wird als Loyalist angesehen, und das untergräbt das gesamte System.“

Hannibal Ware, Vorsitzender des Rates der Generalinspektoren für Integrität und Effizienz, zweifelte in einem Brief vom Freitag an Sergio Gor, den Direktor des Präsidialbüros, an der Rechtmäßigkeit der Entlassungen.

„Ich empfehle Ihnen, sich an den Rechtsberater des Weißen Hauses zu wenden, um Ihre geplante Vorgehensweise zu besprechen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nicht der Meinung, dass die ergriffenen Maßnahmen rechtlich ausreichen, um vom Präsidenten ernannte und vom Senat bestätigte Generalinspektoren zu entlassen“, schrieb Ware in dem Brief, über den in mehreren Medien berichtet wurde.

„Das Weiße Haus wird wahrscheinlich argumentieren, dass dies verfassungswidrig ist, aber das wird ein Kampf werden“, schrieb Kyle Cheney, Reporter bei Politico, am 10. Oktober.

Laut der Washington Post beaufsichtigten die entlassenen Generalinspektoren einige der größten Behörden der Bundesregierung, darunter das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, das Verkehrsministerium, das Arbeitsministerium, das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste, das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und andere.

Die Nachricht rief auch Kritik von der Überwachungsgruppe Public Citizen hervor.

Jon Golinger, der Demokratie-Anwalt von Public Citizen, bezeichnete die Maßnahmen der Regierung als „eine von Unternehmenslobbyisten ausgeheckte Auslöschung der Kontrollinstanz, die die Mauern einreißt, die Korruption davon abhalten, sich auszubreiten“.

„Die Ersetzung unparteiischer, unabhängiger Generalinspekteure durch loyale politische Kumpane öffnet der Korruption, Verschwendung und dem Missbrauch durch die Regierung Tür und Tor“, sagte er in einer Erklärung am Samstag.

