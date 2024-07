Europa: Friedlicher Protest wird systematisch eingeschränkt und unterdrückt

Vorgehen gegen zivilen Ungehorsam

Behörden stellen friedliche Aktionen zivilen Ungehorsams europaweit zunehmend als Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, was ihnen einen Vorwand liefert, um Beschränkungen zu verhängen und internationale Menschenrechtsverpflichtungen zu umgehen.

In Deutschland, Italien, Spanien und der Türkei haben die Behörden Klimaaktivist*innen nicht nur als „Öko-Terroristen“ oder „Kriminelle“ bezeichnet, sondern sie auch mit Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität und unter Heranziehung terrorismusbezogener Gesetze ins Visier genommen. In Deutschland müssen sich Klimaaktivist*innen wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach §129 StGB vor Gericht verantworten. Das stellt einen Angriff auf die gesamte Klimabewegung dar. Die Kriminalisierung politischen Protests hat damit eine neue Eskalationsstufe erreicht.

In Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich gibt es Präventivmaßnahmen, die es ermöglichen, Personen von bestimmten Orten oder zukünftigen Aktivitäten auszuschließen – und in einigen Fällen sogar in Haft zu nehmen –, um sie an der Teilnahme an Aktionen des zivilen Ungehorsams zu hindern.

Abschreckende Wirkung und Diskriminierung

Willkürliche Massenüberwachung, strenge polizeiliche Maßnahmen, übermäßige Auflagen und die Gefahr strafrechtlicher Sanktionen schüchtern ein und schrecken von der Teilnahme an Versammlungen ab. Dieser „Abschreckungseffekt“ wirkt sich unverhältnismäßig stark auf von Rassismus betroffene Menschen und marginalisierte Gruppen aus, die ohnehin einem höheren Risiko von Gewalt und Ungleichbehandlung durch staatliche Stellen ausgesetzt sind. Zusätzlich scheinen viele Länder in diskriminierender Weise zwischen verschiedenen Protestbewegungen, Gruppen und Anliegen zu unterscheiden.

In Polen und der Türkei sind LGBTI+ Proteste seit vielen Jahren einem erhöhten Maß an diskriminierenden Einschränkungen und Schikanen seitens der Behörden ausgesetzt.