https://mondoweiss.net/2024/07/biden-was-already-a-vulnerable-candidate-because-of-the-genocide/



Biden war wegen des Völkermordes bereits ein verwundbarer Kandidat

Von Michael Arria

9. Juli 2024

Biden war in den Umfragen bereits vor seiner katastrophalen Präsidentschaftsdebatte mit Trump im Sinkflug. Der Grund dafür war seine fortwährende Mitschuld am Völkermord in Gaza und an der Uncommitted-Bewegung.

Biden bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am 18. Oktober 2023. (Foto: Haim Zah, GPO)

Eine aktuelle Umfrage der New York Times ergab, dass 64 % der Wähler Joe Biden auf der Präsidentschaftskandidatur ersetzen wollen. Dazu gehören 55 % der schwarzen Wähler, 66 % der Latino-Wähler und 48 % der Wähler, die ihn 2020 unterstützt haben.

Der Clou: Die Umfrage wurde vor der desaströsen Präsidentschaftsdebatte durchgeführt. Seit Bidens schrecklichem Auftritt haben Wähler, gewählte Beamte, Spender und Partei-Insider ihre Besorgnis über seine Fähigkeit zum Ausdruck gebracht, Trump im November zu schlagen.

Sie haben Recht, besorgt zu sein. Eine neue Reihe von Umfragen des Emerson College zeigt, dass Biden in jedem einzelnen umkämpften Bundesstaat hinter Trump zurückliegt.

Bislang hat das Weiße Haus auf diese Entwicklungen mit einem erstaunlichen Maß an Leugnung und Verschleierung reagiert, aber es ist unmöglich zu wissen, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln werden. Unbestreitbar ist, dass Biden als schwacher Kandidat in die Wahl geht, der große Chancen hat, zu verlieren.

Dass ein Präsident zu diesem Zeitpunkt aus dem Rennen ausscheidet, ist ein Novum. Es ist daher nur logisch, dass die Medien ausführlich darüber berichtet haben, aber es gibt einen Aspekt dieser Geschichte, den die Experten oft übersehen: Bidens Unterstützung für Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza.

Abgesehen von der vorübergehenden Verzögerung einer einzigen Waffenlieferung und einigen strategischen öffentlichen Frustrationsbekundungen hat die Regierung Biden Netanjahus Krieg auf Schritt und Tritt unterstützt. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass der Präsident einen weiteren Waffenverkauf an Israel im Wert von 1 Milliarde Dollar vorantreiben würde.

„Zwei Dinge können wahr sein“, sagte Biden damals zu Reportern. „Wir können harte Gespräche mit unseren Freunden und Verbündeten führen, und wir können unseren Verbündeten sagen: Seht her, wir wollen sicherstellen, dass ihr in der Lage seid, euch zu verteidigen.“

Als Folge von Bidens Gaza-Politik kam es in den USA zu den größten Antikriegsprotesten seit über zwanzig Jahren. Auf Hunderten von College-Campus wurden Solidaritätslager errichtet, Tausende gingen auf die Straße, um zu protestieren, und pro-israelische Gesetzgeber wurden immer wieder von Aktivisten wegen ihrer Unterstützung für die zunehmenden Kriegsverbrechen angefeindet. „BIDEN BIDEN DU KANNST DICH NICHT VERSTEHEN, WIR KLAGEN DICH DES GENOZIDS AN“, war ein beliebter Ruf auf vielen der Kundgebungen.

Umfragen haben vorhersehbar gezeigt, dass Bidens Ansehen bei arabischen und muslimischen Wählern gesunken ist – ein Block, der für seinen Sieg gegen Trump im Jahr 2020 entscheidend war. Einer Umfrage zufolge ist Bidens Unterstützung unter arabischen Amerikanern von 59 % im Jahr 2020 auf 17 % Ende Oktober 2023 gefallen. Seine Zustimmungsrate fiel von 74 % im Jahr 2020 auf 29 %.

Diese wachsende Frustration trug zur Entstehung der Uncommitted Campaign bei, einer Wahlkampagne, die darauf abzielt, Biden eine Botschaft über Gaza zu übermitteln. Das Projekt wurde von Aktivisten aus Michigan mit geringen Mitteln ins Leben gerufen, aber mehr als eine halbe Million Wähler lehnten Biden in den Vorwahlen ab, und nun wird die Bewegung mehrere Delegierte auf dem bevorstehenden Parteitag der Demokraten in Chicago stellen.

„Wir versuchen wirklich, diesen Blickwinkel zu nutzen, um Druck auszuüben und Biden letztendlich dazu zu bringen, zu erkennen, dass diese Kernbasis wirklich entscheidend dafür ist, dass er die Präsidentschaft gewinnt. Was am Ende passiert, ob er seinen Kurs ändert oder nicht, liegt wirklich an ihm und hängt von den einzelnen Wählern ab“, sagte mir der palästinensisch-amerikanische Aktivist und Listen to Michigan Co-Director Lexis Zeidan letzten Monat.

Während sich die Presse auf Bidens politische Zukunft konzentriert, sind in den letzten Tagen eine Reihe wichtiger Meldungen unter den Tisch gefallen. Eine der wichtigsten ist ein neuer Bericht der britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, der schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer des israelischen Krieges bei 186.000 liegen könnte. Das entspricht etwa 8 % der Bevölkerung des Gazastreifens.

Wenn Biden den Kurs beibehält und im November verliert, werden sich die Medien vor allem auf Bidens Alter, Gesundheit und öffentliches Auftreten konzentrieren. Seine Unterstützung für Israels Völkermord sollte jedoch auch im Vordergrund seines politischen Nachrufs stehen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …