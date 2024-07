https://consortiumnews.com/2024/07/09/75-years-of-nato-75-years-of-denial/



Historical Perspectives on the News

75 Jahre NATO = 75 Jahre Leugnung

Von Sevim Dagdelen

World Beyond War

9. Juli 2024

Die deutsche Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen sagt, für die NATO gehöre die Verleugnung ihres wahren Charakters zum Wesen der Organisation.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Pressekonferenz in Brüssel vor dem NATO-Gipfel 2024 in Washington. (NATO/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Von Sevim Dagdelen

Welt jenseits des Krieges

Der folgende Text ist eine gekürzte Fassung der Rede, die die Bundestagsabgeordnete Dagdelen am 6. Juli auf dem Symposium „No to NATO – Yes to Peace“ in Washington, D.C. gehalten hat.

Pünktlichzu ihrem 75-jährigen Bestehen hat die NATO ihre Maske fallen lassen. Und der am Dienstag in Washington beginnende NATO-Gipfel ist ein besonders erhellender Moment dieser Enthüllung.

Die Geschichte der Aufklärung lehrt uns, das Selbstbild einer Person oder einer Organisation niemals für bare Münze zu nehmen. Das gilt auch für die frühen Quellen der aufklärerischen Ideen im alten Griechenland. Die Griechen besaßen diese Einsicht bereits. Über dem Tempel des Apollo stand die Maxime: Erkenne dich selbst.

Wenn wir diese Aufforderung nicht nur als eine sanfte Mahnung an die Grenzen des menschlichen Denkens verstehen, sondern auch als das, was der vorsokratische griechische Philosoph Heraklit forderte – dass es allen Menschen zusteht, sich selbst zu kennen und gut zu denken“ -, dann müssen wir Selbsterkenntnis als eine wesentliche menschliche Eigenschaft betrachten, die vielleicht auch für unsere Organisationen gelten sollte.

Bei der NATO scheint es jedoch genau andersherum zu sein.

Für die NATO gehört die Verleugnung ihrer wahren Natur zum Wesen der Organisation. Oder anders ausgedrückt: Eine fast meditative Versenkung in das eigene Selbstverständnis gehört zum Wesen des Militärbündnisses.

Umso erstaunlicher ist es, dass sich die westlichen Medien so oft damit begnügen, dieses Selbstbild in tausendfacher Wiederholung an die Öffentlichkeit weiterzugeben, ohne es zu hinterfragen und ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob dieses Bild der Realität angemessen ist.

Tatsächlich sind 75 Jahre NATO gleichbedeutend mit 75 Jahren Verleugnung, wenn auch mit einer dramatischen Ausweitung von Umfang und Reichweite in den letzten Jahren.

Selbstverteidigung und Völkerrecht

An erster Stelle steht der zentrale Mythos einer NATO, die als eine dem Völkerrecht verpflichtete Verteidigungsgemeinschaft organisiert ist: eine NATO, die eine Gemeinschaft von Rechtsstaaten ist, die das Recht achtet und dem Völkerrecht erlaubt, ihre Handlungen zu bestimmen, so dass sie zu keinem anderen Zweck existiert als zur Verteidigung des Hoheitsgebiets ihrer Mitglieder.

Wenn wir jedoch die tatsächliche Politik der NATO hinterfragen, was stellen wir dann fest?

Im Jahr 1999 führte die NATO selbst einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Zu den Kriegsverbrechen der NATO gehörten die Bombardierung eines Fernsehsenders in Belgrad und ein angeblich versehentlicher Bombenanschlag auf die chinesische Botschaft, bei dem drei chinesische Journalisten getötet wurden.

Im Jahr 2011 griff die NATO Libyen an. Sie missbrauchte eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, um einen Krieg für einen Regimewechsel zu führen, der unter anderem dazu führte, dass ein Teil des Landes unter die Herrschaft von Islamisten geriet; Libyen wurde insgesamt in einen Zustand schrecklichen Elends gestürzt und erlebte sogar die Rückkehr der Sklaverei.

Karte, die die Intervention der Koalition in Libyen zeigt. (Jolly Janner, Wikimedia Commons, CC0)

In Afghanistan verwickelte sich die NATO ab 2003 in einen Krieg weitab vom Bündnisgebiet, nur um 20 Jahre später die Macht an die Taliban zu übergeben, deren Sturz das erklärte Ziel der Invasion gewesen war.

Dieser 20-jährige Krieg in Afghanistan war von zahlreichen Kriegsverbrechen geprägt – wie etwa dem US-Luftangriff auf ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Kundus im Oktober 2015 -, die natürlich ungestraft blieben.

Die NATO hat das Motto der Musketiere übernommen: Alle für einen und einer für alle. Das bedeutet in der Praxis, dass die Taten einzelner NATO-Mitglieder auch der Organisation selbst angelastet werden müssen.

Die Brown University [am Watson Institute’s Costs of War Project] beziffert die Zahl der Todesopfer der US-Kriege im Nahen Osten allein in den letzten 20 Jahren auf 4,5 Millionen Menschen – Kriege, die wie der im Irak auf Lügen beruhen und nichts anderes als ungeheuerliche Verstöße gegen das Völkerrecht waren.

Das Selbstbild der NATO als völkerrechtskonforme Verteidigungsgemeinschaft entspricht einfach nicht der Realität. Wir müssen vielmehr den Umkehrschluss ziehen.

Die NATO ist eine Gemeinschaft der Illegalität und der Völkerrechtsverletzer, die einzeln oder als Organisation aus politischer Opportunität Angriffskriege führen.

Rechtsstaatlichkeit

Ein zweiter Mythos, der der Öffentlichkeit vielleicht am stärksten eingeprägt wird, ist die Vorstellung von der NATO als einer Gemeinschaft von Demokratien, die auf dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit beruht. Wenn wir uns jedoch die Vergangenheit genau ansehen, wird diese schmeichelhafte Selbstdarstellung sofort durch eine hässliche und beschämende Bilanz entkräftet.

[Zum Thema: Deutscher Abgeordneter fordert Untersuchung von Nord Stream]

Bis 1974 wurde das NATO-Mitglied Portugal von einer faschistischen Diktatur regiert, die blutige Kolonialkriege in Angola und Mosambik führte. Diejenigen, die Widerstand leisteten, wurden in Konzentrationslager wie Tarrafal auf den Kapverden getrieben, wo viele Angolaner und Guinea-Bissauer zu Tode gefoltert wurden.

Wie das faschistische Portugal waren auch Griechenland und die Türkei nach ihren jeweiligen Militärputschen Mitglieder der NATO.

Eingang im Jahr 2009 zum alten Konzentrationslager Tarrafal, das 1974 geschlossen wurde. (Gagum, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Wie wir heute wissen, hat die NATO selbst die Operation Gladio ins Leben gerufen, eine geheime Organisation, die immer dann aktiviert wurde, wenn demokratische Mehrheiten gegen die NATO-Mitgliedschaft zu stimmen drohten. In Italien beispielsweise wurden im Namen linksextremer Gruppen Terroranschläge verübt, um die Kommunistische Partei Italiens bei ihren Bemühungen um eine Regierungsbildung zu diskreditieren.

Man könnte einwenden, dass wir uns hier auf eine vergangene Ära beziehen und dass die NATO heute bereit ist, im weltweiten Kampf von Demokraten gegen Autokraten eingesetzt zu werden. Aber auch in diesem Punkt muss jeder ernsthafte Beobachter zu dem Schluss kommen, dass mit diesem Aspekt des Selbstverständnisses des Bündnisses im 21. Jahrhundert etwas nicht in Ordnung ist.

Nehmen wir Türkiye unter Präsident Recep Erdogan. Sie hat wiederholt illegale Kriege gegen den Irak und Syrien geführt, islamistische Terrorgruppen in Syrien unterstützt und ist nach Einschätzung der Bundesregierung von 2016 ein Aufmarschgebiet für Islamisten; dennoch war und ist die Türkei bis heute ein geschätztes NATO-Mitglied.

Mit Saudi-Arabien und Katar gibt es bilaterale Sicherheitsabkommen wie mit dem Franco-Staat Spanien, wohl wissend, dass diese Staaten erklärtermaßen antidemokratisch sind. Das einzig sinnvolle Kriterium für den Umgang mit dem Bündnis ist ganz klar der geopolitische Vorteil. Die NATO ist weder eine Gemeinschaft von Demokratien, noch ist sie dazu da, die Demokratie zu verteidigen.

Die Menschenrechte

Drittens: Die NATO behauptet gegenwärtig, die Menschenrechte zu schützen. Selbst wenn wir darüber hinwegsehen würden, dass die NATO mit ihren Aktionen das Recht auf Arbeit, Gesundheit und angemessenen Wohnraum millionenfach mit Füßen tritt – und das inmitten wachsender Armut und einer historischen Umverteilung des Wohlstands im Inland -, hält ein solches selbstgefälliges Image einer Überprüfung in internationalen Angelegenheiten nicht stand.

Während wir hier debattieren, schmachten Gefangene, die im „Globalen Krieg gegen den Terror“ der USA genommen wurden, immer noch in Guantánamo Bay, wo sie seit fast einem Vierteljahrhundert ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden. Das ist die Realität der „Menschenrechte“ im führenden Staat der NATO. Wenn es um Meinungs- und Pressefreiheit geht, haben die USA, unterstützt von ihren NATO-Hilfstruppen, versucht, an Julian Assange ein Exempel zu statuieren, indem sie ihn 14 Jahre lang gequält haben.

Assange-Unterstützer vor dem Belmarsh-Gefängnis in London, 22. Januar 2022. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Sein einziges Verbrechen war, dass er die Kriegsverbrechen der USA öffentlich gemacht hatte. Daraufhin wurde eine Hetzkampagne gegen ihn gestartet; Hillary Clinton und Mike Pompeo dachten offen über seine Ermordung nach. Dies ist ein Stück der Realität des Verhältnisses der NATO zu den Menschenrechten.

Ich freue mich sehr, endlich sagen zu können, dass Julian Assange jetzt ein freier Mann ist. Und Julian ist unbesiegt.

Die internationale Kampagne für Assange, all die vertraulichen Gespräche und dergleichen, waren am Ende erfolgreich. Aber wir müssen auch erkennen, dass der Kampf um die Freiheit von Julian Assange auch Teil des Kampfes um die Freiheit an sich war. Und dieser Kampf tobt hier im Herzen des NATO-Systems weiter.

Angesichts der Dichte der Propaganda, wie unermüdlich sie tagtäglich den NATO-Mythos zelebriert, ist es fast ein Wunder, dass nicht nur die Unterstützung für die NATO weltweit bröckelt, sondern dass gerade diejenigen, die ihrer Propaganda am meisten ausgesetzt sind, dem Militärpakt zunehmend skeptisch gegenüberstehen.

In den Vereinigten Staaten ist die öffentliche Zustimmung zur NATO in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, während in Deutschland Mehrheiten den Grundsatz der Verteidigung aller Mitglieder in Frage stellen, d.h. sie sind nicht mehr bereit, sich auf Artikel 5 des Nordatlantikvertrags zu verpflichten.

Warum ist das so? Warum fangen die Menschen an, an der NATO zu zweifeln – trotz des Ansturms der Propaganda?

Die Antwort ist ganz einfach: Die NATO ist selbst der Verursacher dieser Krise, und die Menschen spüren das.

Während ihre Verteidiger von dem Bündnis sprechen, als sei es ewig, übersteigt der Drang der Organisation zur Eskalation in der Ukraine und ihre Expansion nach Asien die eigenen Kapazitäten des Bündnisses.

Wie die meisten Imperien tappt auch die NATO in eine selbst gestellte Falle der Überdehnung. In dieser Hinsicht ist die NATO ein politisches Fossil, das nicht darauf vorbereitet ist, aus der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg zu lernen, und sie scheint die groben Fehleinschätzungen des kaiserlichen Deutschlands zu wiederholen, nur eben im globalen Maßstab.

Das Deutsche Reich glaubte, es könne einen Krieg an zwei Fronten führen. Heute setzt sich innerhalb der NATO eine ähnliche Überzeugung durch, dass sie sich nicht nur mit Russland und China auseinandersetzen muss, sondern sich auch im Nahen Osten engagieren soll. Dies ist ein Anspruch auf globale Hegemonie, der jetzt formuliert wird. Welche Hybris!

Drei Fronten und drei Begegnungen

Die NATO sieht sich offensichtlich in der Lage, einen Krieg an drei Fronten zu führen. Würde sie dies aber tun, wäre ihre Niederlage von vornherein sicher.

Angesichts dessen ist es nur logisch, dass für den NATO-Gipfel in dieser Woche drei besondere Treffen geplant sind.

Die erste ist eine Arbeitssitzung, auf der die Aufrüstung des Bündnisses weiter vorangetrieben werden soll.

Als nächstes steht der NATO-Ukraine-Rat auf der Tagesordnung. Er soll erörtern, wie die üppigen Finanztransfers und Zusagen der NATO an die Ukraine durch eine Erhöhung der Waffenlieferungen und eine eventuelle NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ergänzt werden können.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei der Sitzung des NATO-Ukraine-Rates am 12. Juli 2023. (NATO/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Drittens wird es eine Sitzung mit den AP4, den asiatisch-pazifischen Partnern – Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea – und ein Treffen mit den führenden Vertretern der EU geben.

Fünfundsiebzig Jahre nach ihrer Gründung drängt die NATO auf eine verstärkte Kriegsführung in der Ukraine und eine Expansion nach Asien. Die Absicht ist, die NATO-isierung Asiens voranzutreiben und die Strategie, die sie glaubt, bereits erfolgreich gegen Russland eingesetzt zu haben, auch dort zu verwirklichen.

Im Moment liegt das Hauptaugenmerk im pazifischen Raum nicht auf dem direkten NATO-Beitritt asiatischer Staaten, sondern auf der Ausweitung des NATO-Einflussbereichs durch bilaterale Sicherheitsabkommen – und zwar nicht nur mit den AP4, sondern auch mit den Philippinen, Taiwan und Singapur.

[Siehe: Die pazifischen Kriegsspiele der NATO].

So wie die Ukraine als Frontstaat gegen Russland aufgebaut wurde, hofft die NATO, asiatische Staaten wie die Philippinen zu Herausforderern gegenüber China zu machen. Ziel ist es zunächst, einen kalten Stellvertreterkrieg zu führen, gleichzeitig aber auch einen heißen Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in Asien vorzubereiten.

Und so wie die NATO-Erweiterung gegenüber Russland nach dem Prinzip des „kochenden Frosches“ durchgeführt wurde, wobei die Erweiterung schrittweise erfolgte, um das Misstrauen Russlands nicht zu sehr zu erregen, besteht die Politik zur Eindämmung Chinas nun darin, die Staaten einzeln zu einer kriegsbereiten Phalanx aufzureihen.

Ziel ist es nach wie vor, einen solchen Krieg nicht selbst führen zu müssen, sondern auf die Ressourcen der Bündnispartner zugreifen zu können, um diese kalten und dann heißen Kriege zu führen. Flankiert werden diese Entwicklungen durch eine wirtschaftliche Kriegsführung, die sich nun auch gegen China richtet und deren Hauptlast die Volkswirtschaften der US-Klientelstaaten zu tragen haben.

Die USA und die NATO verfolgen in der Tat eine Kriegsmethode, die von dem alten chinesischen Militärstrategen Sun Tzu dargelegt wurde, der dazu riet, dass eine Kriegsführung, die nicht die eigenen Ressourcen einsetzt, diejenige ist, die ein Staat anstreben sollte.

Das Problem für die NATO-Strategen besteht hier nicht nur in ihrer Bereitschaft, die ganze Welt in Brand zu setzen, sondern auch in der selbst auferlegten Gefahr, die von ihrem globalen Anspruch ausgeht und die Bündnisse unter den Staaten, die die NATO ablehnen, nur noch weiter fördert.

Die Politik der NATO hat in der Tat eine wichtige Rolle beim Aufstieg der BRICS-Staaten gespielt, da diese Gruppierung für viele Staaten ein Mittel zum Schutz ihrer eigenen Souveränität darstellt.

Wenn es also paradoxerweise Kräfte gibt, die sich für eine multipolare Welt einsetzen, dann müssen die USA und ihre NATO-Verbündeten als die wichtigsten angesehen werden. Selbst Staaten wie Indien und Vietnam lehnen es ab, sich der NATO-Strategie unterzuordnen.

Und mit ihrer bedingungslosen Unterstützung für die rechtsextreme Regierung von Benjamin Netanjahu verliert die NATO im globalen Süden jegliche moralische Legitimität, da sie als Mitschuldige an israelischen Kriegsverbrechen angesehen wird.

Die Mythen der NATO verlieren ihren Glanz.

Die Strategien des Bündnisses gehen an ihrer eigenen imperialen Überdehnung zu Grunde. Was wir jetzt brauchen, ist ein sofortiges Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und endlich ein Waffenstillstand dort. Wer Frieden und Sicherheit für die eigene Bevölkerung will, muss die aggressive Expansionspolitik nach Asien stoppen.

Letztlich ist der Kampf gegen die NATO ein Kampf um die eigene Souveränität. Als Bündnis von Klientelstaaten droht Europa zu zerfallen. Eine Emanzipation, wie sie in Lateinamerika zu beobachten ist, steht noch aus.

Ein erster Schritt wäre, sich nicht länger von einem Militärbündnis für dumm verkaufen zu lassen, das seine aggressive Strategie mit einem sozialen Krieg finanziert, den die Regierungen seiner Mitgliedsstaaten gegen die eigene Bevölkerung führen.

Sevim Dagdelen ist Mitglied des Deutschen Bundestages.

Die Originalfassung dieses Artikels wurde von World BEYOND Warveröffentlicht .

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …