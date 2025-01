https://www.commondreams.org/news/elon-musk-europe



Demonstranten halten bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus, US-Präsident Donald Trump und den rechtsgerichteten Milliardär Elon Musk am 25. Januar 2025 in Berlin ein Banner mit der Aufschrift „NEIN“ hoch, wobei das O wie eine Karikatur von Adolf Hitler aussieht.

(Foto: Omer Messinger/Getty Images)

Europäische Staats- und Regierungschefs verurteilen Musks „ominösen“ Vorstoß, Deutschland solle den Holocaust „vergessen“

„Wir dürfen die tragische Lehre aus unserer Vergangenheit nicht vergessen“, sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. “Das Böse, Gewalt und Verachtung dürfen nicht erneut triumphieren.“

Julia Conley

27. Januar 2025

Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk beharrte am Wochenende bei einer rechtsextremen Kundgebung in Deutschland darauf, dass das europäische Land „die Vergangenheit hinter sich lassen“ und die Erinnerung an einen der tödlichsten Völkermorde der Geschichte hinter sich lassen müsse – doch als führende Persönlichkeiten des Kontinents am Montag den 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz begingen, machten mehrere deutlich, dass Musks Rat nicht willkommen war.

Musks Kommentare über die „Notwendigkeit, die deutsche Schuld an den Nazi-Verbrechen zu vergessen“, klangen nur allzu vertraut und bedrohlich“, sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Sonntag. ‚Vor allem nur wenige Stunden vor dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.“

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte auf der Social-Media-Plattform X: ‘Ich könnte nicht mehr zustimmen.“

Der Botschafter des Landes in Israel sagte, dass Musk zwar behauptete, deutsche Kinder würden als „schuldig an den Sünden“ der Nazis während des Zweiten Weltkriegs behandelt, die Regierung jedoch lediglich wolle, dass „sie informiert und verantwortungsbewusst aufwachsen und die Lehren aus der deutschen Vergangenheit anwenden“.

Wie „Common Dreams“ berichtete, machte der Tesla-CEO und wichtigste Berater des US-Präsidenten Donald Trump die Bemerkungen am Samstag bei einer Kundgebung für die Alternative für Deutschland (AfD), fünf Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland.

Die AfD liegt derzeit bei 19 % und liegt damit hinter der Mitte-Rechts-Partei Christlich Demokratische Union (CDU), die mit 28 % an erster Stelle steht. Doch führende Politiker in ganz Europa, darunter der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der französische Präsident Emmanuel Macron und Scholz, warnten davor, dass Musk offenbar die Verbreitung rechtsextremer Ideologien – einschließlich Neonazismus – in europäischen Ländern anstrebt.

Der deutsche Verfassungsschutz hat die AfD als „verdächtige extremistische“ Gruppe eingestuft, und einer ihrer Kandidaten für ein öffentliches Amt sagte im vergangenen Jahr, dass „nicht alle“ Nazis, die einen Beitrag zur Regierung von Adolf Hitler leisteten, Kriminelle seien.

Die Partei wurde in Deutschland geächtet, und andere politische Gruppen, darunter die CDU, schließen die Bildung einer Koalitionsregierung mit der AfD aus. Doch letzte Woche erklärte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, er werde sich für strengere Vorschläge zur Einwanderungsbeschränkung einsetzen, selbst wenn diese von der AfD vorgelegt würden.

Scholz, der die Sozialdemokraten vertritt, sagte der Stuttgarter Zeitung als Reaktion auf die Äußerungen von Merz, dass „die Firewall zur AfD nicht bröckeln darf“.

Als Tusk am Montag, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz beaufsichtigte, spielte er auf Musks Äußerungen bei der AfD-Kundgebung an.

„Wir dürfen die tragische Lehre aus unserer Vergangenheit nicht vergessen“, sagte er auf X, das Musk gehört. “Das Böse, Gewalt und Verachtung dürfen nicht erneut triumphieren.“

Musks Kommentare kamen Tage, nachdem er bei einer Veranstaltung zu Trumps Amtseinführung zweimal den Hitlergruß gezeigt haben soll.

In den USA ging Gouverneurin JB Pritzker aus Illinois am Sonntag in einem Interview mit CNN auf Musks Äußerungen bei der AfD-Kundgebung ein und fragte, warum Trump sich nicht dagegen ausgesprochen habe.

„Präsident Trump sollte das anprangern“, sagte der demokratische Gouverneur. “Wenn er nicht mit Elon Musk übereinstimmt, wenn er nicht mit zwei Sieg Heil auf seiner eigenen Kundgebung einverstanden ist und eine Partei unterstützt, die Nazis unterstützt, dann sollte er das sagen. Warum meldet sich Donald Trump nicht zu Wort?“

