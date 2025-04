https://www.commondreams.org/opinion/trump-s-tariffs-are-extremely-dumb-just-not-for-the-reasons-you-might-think



US-Präsident Donald Trump hält eine Tabelle mit „gegenseitigen Zöllen“ hoch, während er am 2. April 2025 im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington, D.C., während einer Handelsankündigungsveranstaltung unter dem Motto „Make America Wealthy Again“ spricht.

(Foto von Chip Somodevilla/Getty Images)

Trumps Zölle sind extrem dumm, aber nicht aus den Gründen, die Sie vielleicht denken

Dies ist ein Betrug im globalen Maßstab. Trump lehnt das Handelsmodell der Unternehmen nicht ab. Er macht es zu seiner Waffe.

Iza Camarillo

Common Dreams

04. April 2025

Am 2. April erklärte Donald Trump den nationalen Notstand und kündigte umfassende Zölle auf fast alle importierten Waren an. Die Schlagzeilen waren dramatisch – Zölle auf China, Verbündete wie Kanada und Mexiko und alles von Autos bis hin zu Kaffeebohnen. Seine Regierung bezeichnete diesen Schritt als patriotische Haltung für „gegenseitigen Handel“ und wirtschaftliche Souveränität.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Dies ist nicht der Zusammenbruch des „Freihandels“. Es ist die Fortsetzung der Globalisierung der Unternehmen – nur mit einem MAGA-Aufkleber darauf.

Trump sagt, er setze sich für amerikanische Arbeiter ein. Aber er ist derselbe Präsident, der das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) unterzeichnet und es als „das fairste, ausgewogenste und vorteilhafteste Handelsabkommen, das wir je in ein Gesetz umgesetzt haben“ bezeichnet hat. Das umbenannte Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) enthielt – trotz einiger Verbesserungen, die von den Demokraten im Kongress und zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgesetzt wurden – weitgehend dieselben strukturellen Mängel, die Outsourcing und Monopole begünstigten und Regierungen, die versuchen, ihre Bevölkerung und die Umwelt zu schützen, die Hände banden.

Trump lehnt das Handelsmodell der Konzerne nicht ab. Er macht es sich zunutze.

Jahrzehntelang wurden in „Freihandelsabkommen“ wie NAFTA Regeln festgelegt, die von und für multinationale Konzerne geschrieben wurden: Regeln, die die Auslagerung von Arbeitsplätzen erleichterten, den Umweltschutz aushöhlten und die Rechte der Investoren über die Rechte der Arbeitnehmer stellten. Stagnierende Löhne, entvölkerte Fabrikstädte und zunehmende Einkommensungleichheit haben bei den arbeitenden Amerikanern weit verbreitete Schmerzen und Frustration verursacht – was Trump immer wieder ausgenutzt hat.

Zölle können Teil der Lösung dieser Probleme sein, aber Trumps ungeschickter Ansatz ist es nicht. Es gibt keine Industriestrategie. Kein Arbeitsplan. Kein Klimaschutz. Nur ein einseitiger, von oben herab inszenierter Stunt, der nichts dazu beiträgt, die Unternehmensarchitektur abzubauen, die immer noch die Weltwirtschaft manipuliert.

Kombinieren Sie dieses „Konzept eines Plans“ mit dem Rest seiner Agenda: Kürzung von Investitionen in lebenswichtige Sektoren wie die biomedizinische Forschung, die Unterstützung der Grundlagenforschung und saubere und erschwingliche Energietechnologien und -produkte; Streichung aller Bemühungen zur Bekämpfung von Kinderarbeit und anderen ungeheuerlichen Arbeitsrechtsverletzungen auf der ganzen Welt, Steuersenkungen für Milliardäre und Unternehmen; Streichung von Gesundheitsversorgung, Lebensmittelunterstützung und anderen lebenswichtigen Dienstleistungen für die am stärksten gefährdeten Amerikaner, Untergrabung der Sozialversicherung und Entzug der Zulassung und Untergrabung der Macht der Gewerkschaften.

Es ist klar, dass die arbeitende Bevölkerung hier nicht zu den Gewinnern gehören wird.

Wer hat die Regeln aufgestellt? US-Unternehmen, nicht ausländische Gegner

Trump liebt es, anderen Ländern die Schuld zu geben, und behauptet in seiner Rede zum „Tag der Befreiung“, der Welthandel habe die US-Wirtschaft „geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und ausgeraubt“. Er behauptet, die USA seien von anderen Ländern schikaniert worden und hätten darauf „zu nett“ reagiert.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein – die Regeln des neoliberalen Handelssystems wurden zugunsten großer Unternehmensinteressen im globalen Norden manipuliert. Während die Arbeitnehmer in den USA und auf der ganzen Welt die Verlierer waren, waren die Wall Street, Big Tech, Big Ag, Big Pharma und andere US-Unternehmensriesen schon immer die Gewinner.

Seit Jahrzehnten nutzen US-Unternehmenslobbyisten ihren privilegierten Zugang zu Handelsverhandlungen hinter verschlossenen Türen, um die Regeln so zu manipulieren, dass sie ihre Gewinne maximieren, und nicht, um den Beitrag der arbeitenden Bevölkerung, kleiner Unternehmen oder der Umwelt zu fördern.

Sie drängten auf extreme Regeln für geistiges Eigentum, um die Monopole der Pharmaindustrie zu festigen, die die Preise für Medikamente in die Höhe treiben, mit tödlichen Folgen. Sie forderten offene Kapitalmärkte und deregulierte Finanzströme für die Wall Street und sicherten sich gleichzeitig Regeln, die es den Agrargiganten ermöglichen, ausländische Märkte mit subventionierten US-Waren zu überschwemmen, Millionen von Landwirten zu verdrängen und zu Zwangsmigration zu führen.

Handelsgerechtigkeit erfordert mehr als schlecht konzipierte Zölle. Sie erfordert eine systemische Reform: verbindliche Arbeitsrechte, Klimaschutz, widerstandsfähige Lieferketten und demokratische Rechenschaftspflicht. Trump bietet nichts davon.

Gleichzeitig sorgten sie dafür, dass Regierungen keine heimischen Industrien unterstützen, keine Arbeitsstandards erhöhen oder keinen Umweltschutz durchsetzen konnten, ohne der „Handelsverzerrung“ beschuldigt zu werden. Das Ergebnis war ein Wettlauf nach unten für Arbeitnehmer und Gemeinden – hier und im Ausland – mit Rekordgewinnen für Unternehmensriesen.

Es ist von großer Bedeutung, dass Trump die falschen Schuldigen für das gescheiterte Welthandelssystem ausmacht, denn das ebnet den Weg für falsche Lösungen.

Sobald wir multinationale Unternehmen als die Architekten des derzeitigen Systems identifiziert haben, sind wir auf dem richtigen Weg zu den richtigen Lösungen – nicht zu pauschalen, hohen Zöllen, die auf sinnlosen Formeln basieren, sondern zu einer neuen Handelspolitik und neuen Handelsregeln, die die Interessen der Arbeitnehmer, Verbraucher und der Umwelt in den Vordergrund stellen.

NAFTA zu USMCA: Dasselbe Unternehmensmodell mit einigen Verbesserungen (nicht dank Trump)

Trump wetterte jahrelang gegen NAFTA als das „schlechteste Handelsabkommen, das jemals abgeschlossen wurde“, und machte sich die berechtigten Beschwerden von Arbeitnehmern und Gemeinden zunutze, die durch den Wettlauf nach unten geschädigt wurden. Er machte den Wahlkampf mit dem Versprechen, es abzuschaffen und durch ein besseres Abkommen für Arbeitnehmer zu ersetzen.

Nach seiner Wahl entschied er sich jedoch dafür, das Abkommen neu zu verhandeln und in Form des USMCA umzubenennen, das er dann als „das beste Handelsabkommen der Geschichte“ bezeichnete. Jetzt, in einer schwindelerregenden Kehrtwende, behauptet er, das USMCA sei eine Katastrophe gewesen, die nur durch eine aggressive Welle von „Vergeltungszöllen“ auf Kanada und Mexiko behoben werden könne.

In Wirklichkeit wurden zwar einige Verbesserungen in die Verhandlungen eingebracht, doch das USMCA hat die Kernlogik, die NAFTA so schädlich gemacht hat, weitgehend beibehalten. Es erweitert die Rechte der Unternehmen, schränkt die demokratische Kontrolle ein und untergräbt den Schutz der Öffentlichkeit im Namen eines verstärkten Handels.

Die neuen Arbeitsvorschriften – oft als Beweis für eine „neue Ära“ im Handel angeführt – waren keine ursprünglichen Merkmale von Trumps Abkommen . Sie wurden durch monatelange intensive Organisation und Verhandlungen von Demokraten im Repräsentantenhaus, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Gruppen durchgesetzt.

Die Demokraten im Kongress, die eng mit der AFL-CIO zusammenarbeiteten, vertraten eine harte Linie. Mit der unermüdlichen Unterstützung von Gruppen wie Public Citizen, den Communications Workers of America, den United Steelworkers und einer transnationalen Koalition mexikanischer und kanadischer Partner aus der Arbeitswelt und der Zivilgesellschaft machten sie deutlich: Sie würden die Verabschiedung eines jeden Abkommens blockieren, es sei denn, es würden sinnvolle Maßnahmen zur Durchsetzung der Arbeitsrechte aufgenommen und schädliche Zugeständnisse an die Pharmaindustrie gestrichen.

Die Trump-Regierung bevorzugte eine Sprache, die die Vorrechte der Unternehmen wahrte und den Arbeitsrechten nur symbolisch zustimmte. Letztendlich gab sie jedoch den Forderungen der Kongressdemokraten nach. Sie nahm wesentliche Instrumente wie den anlagenspezifischen Rapid Response Mechanism zur Durchsetzung von Arbeitsrechten auf und beseitigte einige der dreistesten Zugeständnisse an Big Pharma.

Die strukturelle Fäulnis von NAFTA blieb jedoch bestehen.

Während Experten aus allen ideologischen Lagern die drastische Reduzierung umstrittener Investorenprivilegien lobten, die es Unternehmen ermöglichen, Regierungen im Rahmen von Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren (ISDS) wegen Gesetzen im öffentlichen Interesse zu verklagen, behielt Trump ISDS für in Mexiko tätige Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie bei – eine Ausnahmeregelung, die von Big Oil aggressiv vorangetrieben wurde.

Auch die Agrarindustrie behielt ihr Arsenal. Die anhaltende handelspolitische Herausforderung der USA gegenüber den Beschränkungen Mexikos für genetisch veränderten Mais – Maßnahmen, die auf vorbeugenden Gesundheitsstandards und der Erhaltung der Kultur basieren – offenbaren die wahre Absicht des Abkommens. Anstatt den nationalen politischen Spielraum in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit zu respektieren, werden Handelsregeln erneut eingesetzt, um den inländischen Schutz auf Geheiß von Unternehmen abzubauen.

Trump hat es nicht nur versäumt, NAFTA zu reparieren, sondern es in mindestens einer entscheidenden Hinsicht sogar noch verschlimmert: Big Tech hat sich seine Wunschliste in Form eines Kapitels über den digitalen Handel gesichert. Diese neuen Bedingungen untergraben die Fähigkeit der US-Bundesstaaten, des Kongresses und der Regierungen anderer Länder, Big Tech für geschlechtsspezifische und rassistische Vorurteile in der KI, den grassierenden Missbrauch unserer Privatsphäre und monopolistische Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen.

Performativer „Protektionismus“ und das autoritäre Handels-Playbook

Weit davon entfernt, das Handelsregime der Unternehmen zu demontieren, erwies sich Trump in seiner ersten Amtszeit als treuer Verfechter dieses Regimes – solange er seinen Namen darauf verewigen konnte. Trotz der Umbenennung des USMCA ließ er die Kernstruktur des NAFTA intakt und schürte weiterhin den öffentlichen Zorn über die Probleme der arbeitenden Bevölkerung – nicht indem er die Ursachen bekämpfte, sondern indem er andere Nationen zum Sündenbock machte. Und er setzt zunehmend Zolldrohungen als Waffe seiner Wahl ein – nicht um Gerechtigkeit zu erreichen, sondern als stumpfes Kontrollinstrument.

Vor wenigen Wochen drohte Trump mit neuen Zöllen, falls Mexiko keine Truppen zur Militarisierung der Grenze entsende. Er setzte Kolumbien unter Druck, einen Abschiebeflug für Asylbewerber zu akzeptieren.

Die großen Technologieunternehmen warten auf ihre Almosen, da allgemein erwartet wird , dass Trump die Zölle für Länder aufhebt, die sich bereit erklären, die Richtlinien zur Rechenschaftspflicht im Technologiebereich aufzuheben.

Und perverserweise benutzt er Zölle als Druckmittel, um andere Länder dazu zu zwingen, die sehr liberalisierenden Handelsabkommen zu unterzeichnen, die er angeblich ablehnt.

Der „Tag der Befreiung“ war eher ein weiteres Beispiel für das immer autoritärere Weiße Haus: ein Notstandsdekret, das den Kongress umgeht, die Instabilität verschärft und die Macht in der Exekutive konzentriert. Trump hat den antidemokratischen Charakter des neoliberalen Handelsmodells nicht abgelehnt – er wiederholt es mit aller Macht.

Alles Wahnsinn, keine Methode

Zölle können zwar ein nützliches Instrument sein, sie müssen jedoch nach sorgfältiger Analyse und offener Debatte in strategischen Sektoren transparent und mit einem klaren Ziel eingesetzt werden.

Trumps Zölle basieren jedoch auf irreführenden Daten und einer fehlerhaften Logik. Er verwendet übertriebene Berechnungen des Handelsdefizits und verschweigt, dass die Dominanz des US-Dollars es Amerika ermöglicht, weit mehr zu importieren als zu exportieren – ein Luxus, den sich die meisten Nationen des globalen Südens – belastet durch Schulden und strukturelle Handelsdefizite – nicht leisten können.

Die Methodik hinter diesen Zöllen lässt Experten sich am Kopf kratzen .

Trump behauptete, dass die „gegenseitigen Zölle“ aus einer detaillierten Bewertung der tarifären und nichttarifären Handelshemmnisse jedes Landes abgeleitet wurden (mehr dazu gleich). Tatsächlich scheint die jedem Land zugewiesene Zahl auf der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Importe, die die USA aus einem Land erhalten, und der Menge, die wir in dieses Land exportieren, zu basieren.

Offenbar wurde nicht berücksichtigt, warum es zu einem großen Ungleichgewicht kommen könnte. So wurde beispielsweise Lesotho, das Trump als ein Land abtat, „von dem noch nie jemand gehört hat“, mit dem höchsten Zollsatz aller Länder von 50 % belegt. Dabei wird vergessen, dass die 2 Millionen Einwohner des kleinen Binnenlandes sich möglicherweise keine Produkte „Made in America“ leisten können, was zu einer einseitigen Handelsbilanz führt.

Die grobe Formel, die zur Bestimmung des „gegenseitigen“ Zolls jedes Landes verwendet wurde, wurde vom Nobelpreisträger Paul Krugman als etwas beschrieben, das „von einem Junior-Mitarbeiter mit nur ein paar Stunden Vorlauf zusammengeschustert wurde“ und sich „wie etwas liest, das von einem Studenten geschrieben wurde, der sich nicht vorbereitet hat und versucht, sich durch eine Prüfung zu mogeln“.

Wie einige Kommentatoren angemerkt haben, ist diese Aufschlüsselung der Zölle das Ergebnis, wenn man ChatGPT bittet, eine US-Handelspolitik zu entwickeln. Dies könnte sehr wohl die erste globale Wirtschaftspolitik sein, die „von, durch und für“ unsere Roboter-Oberherren geschrieben wurde. Was könnte da schon schiefgehen?

Die Wunschliste der Unternehmen

Da die Trump-Regierung die zugegebenermaßen herkulische Aufgabe, die Tausenden von Zöllen und Handelshemmnissen, die von Hunderten von Ländern eingeführt wurden, zu überprüfen, eindeutig nicht übernommen hat, hat sie einfach Handelsungleichgewichte als groben Ersatz verwendet. Sie sind ein Ersatz für die Kosten der Zölle dieses Landes und, was wichtig ist, für seine nichttarifären Handelshemmnisse.

„Nichttarifäre Handelshemmnisse“ ist ein Fachbegriff für ‚ jede Politik, die kein Zoll ist ‘, aber den Handel einschränken könnte – vom Klimaschutz über Mindestlohngesetze bis hin zum Verbraucherschutz in Form von giftigen Lebensmittelzusatzstoffen. Während viele nichttarifäre Handelshemmnisse der Umsetzung wichtiger öffentlicher Maßnahmen dienen, werden sie von Unternehmen und Handelsunterhändlern oft als Hindernisse für den Profit betrachtet.

Gemäß der Executive Order vom 2. April kann Trump einseitig beschließen, die gegen ein Land verhängten Zölle zu senken, wenn dieses „bedeutende Schritte unternimmt, um nicht auf Gegenseitigkeit beruhende Handelsvereinbarungen zu beheben und sich in wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsfragen ausreichend an die Vereinigten Staaten anzupassen“.

Was einen „bedeutenden Schritt“ ausmacht, ist nicht definiert, aber es sieht sicherlich wie eine offene Einladung für Regierungen aus, ihre Zölle zu senken und ihre Politik umzukehren, um Trump und seine Milliardärsfreunde zu beschwichtigen.

Wie diese Politik genau aussehen könnte, zeigt der Bericht, mit dem Trump zu Beginn seiner sogenannten „Tag der Befreiung“-Rede zur Zollankündigung im Rosengarten wedelte.

Dieses Dokument ist eine 400-seitige Liste der Maßnahmen, die andere Länder erlassen haben – oder sogar in Betracht ziehen zu erlassen –, die US-Unternehmen nicht gefallen. Es handelt sich um den National Trade Estimates Report on Foreign Trade Barriers, einen jährlichen Regierungsbericht, der seit langem als unangemessene Übervorteilung kritisiert wird, um die legitimen Maßnahmen anderer Länder im öffentlichen Interesse zu benennen und zu kritisieren. Er gibt auch einen Einblick in die Maßnahmen, die Trump möglicherweise im Austausch für Zollerleichterungen zerstören lassen möchte.

Zu den im diesjährigen Bericht ins Visier genommenen Richtlinien gehören Klimaschutzmaßnahmen, darunter Kanadas Clean Fuel Standard, die Verordnung der Europäischen Union über entwaldungsfreie Lieferketten und Japans Anreize für erneuerbare Energien – alles Maßnahmen, die mit den globalen Klimaschutzverpflichtungen in Einklang stehen.

Auch Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die auf den Schutz der Verbraucher, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Vermeidung langfristiger Gesundheitsrisiken abzielen, wurden angegriffen. Diese Vorschriften werden in Dutzenden von Ländern angewendet und umfassen Verbote, Testanforderungen oder sogar Kennzeichnungsrichtlinien für Pestizide wie Glyphosat von Roundup, gentechnisch veränderte Lebensmittel, Ractopamin in Rind- und Schweinefleisch und Schwermetalle in Kosmetika.

Vorschriften, die den Wettbewerb im digitalen Ökosystem fördern, Gesetze, die Big-Tech-Unternehmen Steuern auf digitale Dienste auferlegen, Bedingungen für grenzüberschreitende Datenübertragungen festlegen, Fairness in der digitalen Wirtschaft fördern und Gesetze, die aufkommende Technologien wie KI regulieren.

Vorteile für Trumps Freunde

Nicht nur Länder werden darum betteln, das volle Ausmaß von Trumps Zöllen zu vermeiden. Trotz Trumps Behauptungen, dass andere Länder die Zölle bezahlen, sind es die US-Importeure, die diese Gebühr zahlen müssen … es sei denn, sie können Trump davon überzeugen, ihnen eine Sonderausnahme zu gewähren.

Es ist gut dokumentiert , dass das undurchsichtige und chaotische Verfahren zur Gewährung von Zollbefreiungen, das in Trumps erster Amtszeit eingeführt wurde, die Regierungsbehörden schnell überforderte und ein Quid-pro-quo-System ermöglichte, das die Reichen und gut Vernetzten belohnte. Eine Drehtür aus Lobbyisten, darunter ehemalige und zukünftige Beamte der Trump-Administration, konnte ihren Klienten, den CEOs, durch politischen Druck, informelle Treffen und Wahlkampfspenden lukrative Zollbefreiungen sichern.

Trumps jüngster Stunt hatte nichts mit „Befreiung“ zu tun. Man kann ein manipuliertes Handelssystem nicht reparieren, wenn man seine Regeln beibehält und die Menschen auf Schritt und Tritt angreift.

Durch dieses System setzte Trump Zölle und Zollausnahmen ein, um seine Freunde zu belohnen und seine Feinde zu bestrafen. Laut einer Studie vom Januar 2025 hatten CEOs, die an die Republikaner spendeten, eine 1:5-Chance, dass ihr Antrag auf Zollbefreiung genehmigt wurde, gegenüber einer 1:10-Chance für CEOs, die die Demokraten unterstützten.

Wenn man Trumps jüngste Angriffe auf Anwaltskanzleien, Universitäten und die Presse als Indikator nimmt, ist er bereit, seine zweite Amtszeit noch stärker zu nutzen, um seine Feinde zu bestrafen und sich und seine Freunde zu bereichern. Und seine Demontage von Aufsichtsbehörden und die Stärkung der Beziehungen zu Großunternehmen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Zollbefreiungen noch korrupter und schädlicher für Arbeitnehmer, Verbraucher und die US- und Weltwirtschaft werden.

Welche anderen Formen politischer Loyalität könnten Unternehmen Trump dieses Mal für eine Zollbefreiung anbieten ? Öffentliche Unterstützung seiner Politik? Versprechen, Mitarbeiter auf DEI-Ideologien oder regierungskritische Ansichten zu überwachen?

Wir haben Besseres verdient

Gerechter Handel erfordert mehr als schlecht konzipierte Zölle. Er erfordert eine systemische Reform: verbindliche Arbeitsrechte, Klimaschutz, belastbare Lieferketten und demokratische Rechenschaftspflicht. Trump bietet nichts davon.

Es gibt keinen Industrieplan. Keine Unterstützung für Gewerkschaften. Keine Vision für Klimaresilienz. Nur ein chaotisches, performatives Zollregime, das in der Praxis sicherlich dazu eingesetzt werden wird, Loyalität zu belohnen und Dissens zu bestrafen.

Trumps jüngster Stunt hatte nichts mit „Befreiung“ zu tun. Man kann ein manipuliertes Handelssystem nicht reparieren, wenn man seine Regeln einhält und die Menschen bei jeder Gelegenheit angreift. Trump redet viel, dient aber den gleichen Unternehmensinteressen, die die Arbeitsrechte von Anfang an ausgehöhlt haben. Die arbeitende Bevölkerung verdient ein System, in dem sie im Mittelpunkt steht, und nicht eines, das Unternehmen begünstigt.

Das ist keine Handelsgerechtigkeit. Es ist ein Betrug.

