Wie die Israel-Lobby versucht, Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen

Von Kellie Tranter

Declassified Australia

27. Januar 2025

Die zionistische Lobby übt seit langem Druck auf Israel-Kritiker aus, schüchtert sie ein und beschwichtigt sie, und jetzt verschärfen sie ihre Taktiken, schreibt Kellie Tranter.

Verwüstung durch israelischen Luftangriff in El-Remal, Gaza-Stadt, 9. Oktober 2023. (Naaman Omar, Palestinian News & für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

The mainstream media is often called „the Fourth Estate“ – supposedly the fourth power after the church, nobility and commoners – as its role is traditionally seen as a critical check on the actions of those wielding power in society.

Essential to its role is serving as a watchdog to hold to account their statements and actions (or inactions) of elected and other governmental officials and public figures.

Das zunehmende Versagen der Mainstream-Medien, diesen Verpflichtungen nachzukommen, führte in den 1980er Jahren zur Anerkennung der „Fünften Gewalt“, einem lockeren Ausdruck für wirklich unabhängigen Journalismus.

Die Fünfte Gewalt hat seitdem im Zuge der Ausbreitung des Internets, der sozialen Medien und der Blogging-Seiten sowie des unabhängigen Journalismus, der in Online-Nachrichten- und Meinungsseiten veröffentlicht wird, an Größe und Bedeutung gewonnen.

Wichtige Geschichten werden auf Plattformen wie X veröffentlicht und live dokumentiert. Viele der besten Analysten und Experten werden auf X, Substack und unabhängigen Berichterstattungsseiten veröffentlicht. Hier teilen unabhängige Journalisten und Nachrichtenseiten ihre Arbeit, um sie einer ständig wachsenden Leserschaft zugänglich zu machen – wichtige Beiträge, die bei einer Google-Suche nicht angezeigt werden, es sei denn, man weiß bereits darüber Bescheid und weiß, wie man darauf zugreift.

Wir stehen an der Spitze dieser neuen Informationsfreiheit und die Unruhe sowohl bei mächtigen Interessengruppen als auch bei den Mainstream-Medien ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass ihre Autorität und Glaubwürdigkeit durch ihr eigenes Handeln untergraben wurde.

Dies ist in Australien vor allem in den letzten zehn Jahren geschehen, als die Mängel der Mainstream-Medien und ihre weitgehende Vereinnahmung durch mächtige Interessen für einen Großteil der Bevölkerung offensichtlich wurden. Im Fall der Ereignisse in Gaza und der Zerstörung des Gebiets und seiner Bevölkerung durch Israel sind sie sich nicht bewusst, wie verzweifelt viele Australier über den Völkermord und dessen Missachtung durch Regierung und Medien sind.

Die Menschen sehen auch, wie Journalisten, die sich an ihre Prinzipien halten, gegen die Kompromittierung ihrer ethischen Grundsätze rebellieren, sei es, indem sie sich gegen die Bestrafung durch ihre Arbeitgeber für objektive, sachliche Berichterstattung wehren oder indem sie einfach die Einschränkungen aufgeben, für Medieninstitutionen zu arbeiten, deren Agenda von Geld und Macht statt von Wahrheit und Genauigkeit diktiert wird.

Heute ist diese Fünfte Gewalt unser einziger Retter in einer Welt der institutionalisierten Informationspropaganda. Es stimmt, dass es in diesem Bereich einige verantwortungslose „Influencer“ gibt, und seriöse Journalisten, die dort tätig sind, müssen ständig mit Klagen und Deplatforming rechnen, aber die Fünfte Gewalt ist und bleibt die beste Quelle für die Berichterstattung über Ereignisse und Fakten aus erster Hand, in der Regel durch tatsächliches Filmmaterial einer Situation oder eines Ereignisses, aber auch durch verschiedene intelligente und analytische Kommentare von Akademikern und Analysten, die sich der offiziellen Angstdecke entzogen haben oder sich nicht von ihr abschrecken lassen.

Vor diesem Hintergrund ist der Angriff der pro-israelischen Lobbyorganisation Zionist Federation of Australia (ZFA) auf die Journalistin Mary Kostakidis zu sehen, der vorgeworfen wird, zwei ihrer Tweets auf X/Twitter seien antisemitisch.

In diesem Fall ist es wichtig zu verstehen, was Schlüsselwörter bedeuten. Der Zionismus ist eine nationalistische Bewegung von Juden und Nichtjuden – in den USA oft christliche Fundamentalisten – mit dem Ziel, zunächst einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zu schaffen und diesen nun aufrechtzuerhalten. Pro-israelisch zu sein bedeutet in der Regel, die Existenz Israels nachdrücklich zu unterstützen und im Falle der zionistischen Lobby die israelische Regierung der jeweiligen Zeit unkritisch zu unterstützen und ihr zu gehorchen.

Zionistischer Angriff auf Mary Kostakidis

Mary Kostakidis bei CN Live!, wo sie häufig zu Gast ist. (CN Live!)

Der Kläger, Alon Cassuto, CEO von ZFO, stützt sich auf zwei angeblich antisemitische Tweets, die Anfang 2024 gepostet wurden und Links zu einer Rede von Hassan Nasrallah, dem Anführer der Hisbollah, enthielten, bevor er am 27. September letzten Jahres von den Israelis in Beirut ermordet wurde.

Cassuto behauptet, dass sie mit der Veröffentlichung der Tweets die Aussagen von Nasrallah befürwortet habe – nämlich den Aufruf zur Vertreibung der Juden aus Palästina – und sich damit des Antisemitismus schuldig gemacht habe.

Zunächst empfehle ich Ihnen dringend, die Tweets von Kostakidis seit dem 7. Oktober 2023 vollständig zu lesen: Sie sind eine systematische Berichterstattung über tatsächliche Ereignisse, einschließlich Reden von politischen Führern auf beiden Seiten, von denen viele in den Mainstream-Medien nur unzureichend oder gar nicht erwähnt werden.

Meiner Meinung nach basieren die Tweets, die Israel kritisieren oder die Palästinenser unterstützen, nicht auf Politik oder Antisemitismus, sondern auf echter menschlicher Anteilnahme für die Opfer eines orchestrierten Völkermords.

Auf der Pressekonferenz der Zionistischen Föderation Australiens am 14. Juli 2024, auf der die Klage angekündigt wurde, sagte Jeremy Leibler, Cassutos Anwalt und Präsident der ZFA, dass die Klage eine Entschuldigung bei der jüdischen Gemeinde Australiens und die Entfernung der beleidigenden Tweets fordere.

„Aber es geht auch darum, eine Botschaft zu senden, um Mary Kostakidis zur Rechenschaft zu ziehen, eine Person mit einer sehr bedeutenden Plattform, von der wir glauben, dass sie ihre Plattform missbraucht. Wir können keine Konflikte vom anderen Ende der Welt auf die Straßen Australiens bringen“, sagte Leibler.

Kostakidis hat sich in Erklärungen zu ihrer eigenen Verteidigung offen und konsequent gezeigt und betont, dass sie nicht mehr als nur berichtet habe. Vor kurzem entschuldigte sie sich öffentlich für jegliches Leid und jegliche Verzweiflung, die ihre Tweets bei Menschen verursacht haben könnten, die sie falsch interpretiert haben. Sie weigert sich jedoch standhaft, von ihrer Berichterstattung abzurücken.

Es war sofort offensichtlich, dass der zionistische Angriff in erster Linie darauf abzielte, sie zu bestrafen und zum Schweigen zu bringen, und durch seine abschreckende Wirkung auch andere Kritiker der kriminellen Handlungen Israels zum Schweigen zu bringen.

Am 17. Juli 2024 wurde meine erste Kritik an dem zionistischen Angriff von Declassified Australia veröffentlicht, einschließlich meiner Vermutung über die längerfristigen Ziele des Angriffs.

Seitdem hat die Anklage gegen sie viel berechtigte Kritik auf sich gezogen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.

Wie die Lobby arbeitet

Die Macht einer gut finanzierten und oft geheimen politischen Lobbygruppe ist überall, auch in Australien, ein Grund zu großer Besorgnis.

Schon bei der Gründung Israels durch die Vereinten Nationen im Jahr 1948 äußerte Präsident Harry Truman seinen Ärger und seine Frustration über die Einmischung der zionistischen Lobby in Staatsangelegenheiten. „Truman war laut Roger Cohen verbittert, weil er sich als Geisel der Lobby und ihrer ‚ungerechtfertigten Einmischung‘ fühlte.“

Der „Druck“ der Lobby hielt über die Jahre an und hat die politische Macht über Entscheidungen der US-Außenpolitik, die Israel betreffen, teilweise auf die Lobby selbst übertragen.

Aber ob es ihnen gefällt oder nicht, Zionisten haben kein Monopol auf die Behauptung von Antisemitismus und sie stellen ihre repräsentative Autorität falsch dar, wenn sie im Namen der „jüdischen Gemeinde Australiens“ Abhilfe schaffen wollen.

Bei der Darlegung ihrer Position vermischen die Zionisten in der Regel ihre Agenda mit der Stimmung und den Empfindungen der jüdischen Bevölkerung, was jedoch nicht der Fall ist.

Im Gegenteil, eine große Zahl jüdischer Menschen in Ländern auf der ganzen Welt, darunter auch in Australien, haben Proteste gegen den von der israelischen Regierung verübten Völkermord angeführt oder sich ihnen angeschlossen.

Eine jüdische Online-Lernplattform in den USA schließt ihren Artikel über den Zionismus mit den Worten:

„Letztendlich ist es jedoch die Abneigung der Mehrheit der Juden weltweit, sich seinem Programm in der Praxis anzuschließen, die die größte Herausforderung für den Zionismus darstellt und sich als das größte Hindernis für seinen endgültigen Triumph erwiesen hat.“

Dies steht im Einklang mit öffentlichen Äußerungen vieler jüdischer Gruppen und Einzelpersonen, die bereits vor dem 7. Oktober 2023 gemacht wurden.

Es gibt eine lange Geschichte von Täuschungsversuchen der Zionisten, Zionisten und den israelischen Staat mit dem jüdischen Volk als Ganzes in Verbindung zu bringen, um ihre Behauptungen des Antisemitismus zu untermauern. Jeglicher Anstieg des Antisemitismus in Australien und darüber hinaus in jüngster Zeit ist im Wesentlichen auf den israelischen Völkermord zurückzuführen, der von der Entschlossenheit pro-israelischer Lobbygruppen vorangetrieben wird, die vorgeben, die gesamte jüdische Gemeinschaft zu vertreten, obwohl dies nicht der Fall ist, und die vorbehaltlose Unterstützung Israels aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, wie viele Gräueltaten das Land begeht.

Unsere eigene Regierung trägt dazu bei, indem sie diese Verquickung nicht erkennt und der australischen Öffentlichkeit erklärt, indem sie feige ist und Israel nicht auf eine Weise sanktioniert, wie es unsere Verpflichtungen nach dem Völkerrecht verlangen, und indem sie bei der Achtung, die sie gegenüber der israelischen und palästinensischen Gemeinschaft zeigt, mit zweierlei Maß misst.

Schutz der freien Meinungsäußerung

Vom Wetter gezeichnetes Schild im Vorgarten in Massachusetts am 25. Juni 2024, dem Tag, an dem Julian Assange aus dem Belmarsh-Gefängnis in Großbritannien entlassen wurde (Corinna Barnard)

Es ist an der Zeit, dass unsere Regierung den potenziellen Missbrauch der Antidiskriminierungsgesetzgebung untersucht, um abweichende Meinungen durch Beschwerden bei der Australian Human Rights Commission (AHRC) zum Schweigen zu bringen.

Es sollte sicherlich ein summarisches Verfahren geben, um Ansprüche zu prüfen und festzustellen, ob der Kläger befugt ist, eine ganze Gruppe zu vertreten, ob ein tatsächlicher „Schaden“ vorliegt und ob die Klage „hinreichende Erfolgsaussichten“ hat, die ausreichen, um ein Gerichtsverfahren auf dem langwierigen und teuren Weg zu einer Entscheidung zu rechtfertigen.

Die Nutzung eines gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zum Schutz von Einzelpersonen oder einer Gruppe durch eine politische Instanz, die nicht wirklich eine ganze Gruppe vertritt, um ein anderes Ziel zu verfolgen, sollte als Verfahrensmissbrauch eingestuft werden und ausreichen, um zu rechtfertigen, dass ein Gericht oder Tribunal die Ausübung seiner Zuständigkeit ablehnt und einen Antrag kurzerhand abweist.

Ohne diesen Schutz erlaubt das geltende Recht der wohlhabenderen und mächtigeren Partei, den persönlichen Stress und die enormen Kosten einer angefochtenen Forderung zu nutzen, um die andere Partei zu zwingen, ihren Wünschen nachzukommen, in der Regel öffentliche Zugeständnisse mit dem Versprechen, sich öffentlich zurückzunehmen, die Akte zu löschen und in Zukunft zu schweigen.

Versagen der Mainstream-Medien

Alle Befürworter wahrer Demokratie und echter Redefreiheit stehen hinter Kostakidis und sollten ihre Meinung kundtun. Viele Personen in der Fünften Gewalt haben dies bereits getan, aber praktisch niemand in der Vierten Gewalt, was einmal mehr die Zaghaftigkeit und die Mängel der Letzteren widerspiegelt.

Die Mainstream-Medien in Australien sowie in den USA und Großbritannien haben es versäumt, eine detaillierte, ausgewogene und sachliche Berichterstattung über die Ereignisse in Palästina zu liefern.

Sie haben es versäumt, die Handlungen Israels und westlicher Regierungen als Ganzes sowie die Personen, aus denen sie bestehen, kritisch zu betrachten. Die Fünfte Gewalt hat dies getan.

Die Vierte Gewalt hat nicht nur die Verbrechen nicht anerkannt, sondern auch aktiv zu den Bedrohungen beigetragen, die für unser wichtiges Recht auf freie Meinungsäußerung bestehen.

Die Pflicht der Vierten Gewalt besteht darin, eine umfassende und genaue Berichterstattung und rationale Analyse dieser Fakten zu liefern.

Ebenso besteht die Pflicht der Vierten Gewalt darin, Journalisten und ihre Freiheit zur Berichterstattung zu schützen.

Die australischen Mainstream-Medien haben es sträflich versäumt, den Aufruf zu den Waffen, den die Verfolgung von Mary Kostakidis darstellt, zu beachten oder zu beantworten, genau wie im Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange.

Tatsächlich trägt das Schweigen der Journalisten der Vierten Gewalt in Kombination mit ihrer Affinität für die Erzählungen der Reichen und Mächtigen zu einer scheinbar von der gesamten Regierungspresse unterstützten Kampagne bei, jede Stimme zum Schweigen zu bringen, die die offizielle Linie kritisiert.

Und was Mary Kostakidis betrifft? Wenn Sie entgegen aller Beweise davon ausgehen, dass die Zionisten sie als antisemitisch verleumden, dann befindet sie sich in guter Gesellschaft: Anscheinend sind dies auch der Internationale Gerichtshof, der Internationale Strafgerichtshof, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, mehrere UN-Berichterstatter, Amnesty International, Human Rights Watch, die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem, die israelische Zeitung Haaretz und sogar der Papst.

Kellie Tranter ist Anwältin, Forscherin und Menschenrechtsaktivistin. Sie twittert unter @KellieTranter. Alle Beiträge von Kellie Tranter anzeigen

Dieser Artikel stammt von Declassified Australia.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

