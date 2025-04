https://thecradle.co/articles/davids-corridor-israels-shadow-project-to-redraw-the-levant



Davids Korridor: Israels Schattenprojekt zur Neugestaltung der Levante

Mit dem „Davids Korridor“ will Israel eine geopolitische Arterie schaffen, die sich vom besetzten Golan bis nach Irakisch-Kurdistan erstreckt und Westasien unter dem Deckmantel der Förderung von Minderheitenbündnissen und der Verwirklichung biblischer Ansprüche neu gestaltet.

Mahdi Yaghi

4. APRIL 2025

Bildnachweis: The Cradle

In den letzten Jahren ist die zionistische Idee des „David’s Corridor“ im strategischen und politischen Diskurs Tel Avivs über die Neugestaltung seines geopolitischen Einflusses in der Levante aufgetaucht. Obwohl die Israelis keine offizielle Ankündigung gemacht haben, haben Analysten diesen Korridor als verdecktes Projekt bezeichnet, das darauf abzielt, das von den Kurden kontrollierte Nordsyrien – mit Unterstützung der USA – über eine durchgehende Landroute mit Israel zu verbinden.

Der sogenannte David-Korridor bezieht sich auf ein angebliches israelisches Projekt zur Errichtung eines Landkorridors, der sich von den besetzten syrischen Golanhöhen durch Südsyrien bis zum Euphrat erstreckt. Diese hypothetische Route würde die Gouvernements Deraa, Suwayda, Al-Tanf, Deir Ezzor und das irakisch-syrische Grenzgebiet Albu Kamal durchqueren und dem Besatzungsstaat einen strategischen Landweg ins Herz Westasiens bieten.

Ein biblischer Entwurf

Ideologisch ist das Projekt in der Vision eines „Groß-Israel“ verwurzelt, einem expansionistischen Konzept, das dem Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, zugeschrieben wird. Die Vision stützt sich auf eine biblische Landkarte, die sich vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat im Irak erstreckt.

Dr. Leila Nicola, Professorin für internationale Beziehungen an der Libanesischen Universität, erklärt gegenüber The Cradle, dass der David-Korridor eine theologische Vision verkörpert, die die Kontrolle Israels über Syrien, den Irak und Ägypten erfordert – eine Triade, die sowohl für die biblische Überlieferung als auch für die regionale Vorherrschaft von zentraler Bedeutung ist. Der Regionalwissenschaftler Dr. Talal Atrissi teilt diese Ansicht und ist der Meinung, dass die Entwicklungen in Syrien den historischen Ambitionen Israels einen neuen geopolitischen Realismus verliehen haben.

Es ist nicht überraschend, dass der geplante Korridor ein Blitzableiter für Kontroversen ist, da er von vielen als strategischer Versuch angesehen wird, die israelische Hegemonie auszuweiten. Doch es gibt erhebliche Hindernisse auf dem Weg dorthin. Wie Atrissi feststellt, durchquert der Korridor ein instabiles Gebiet, in dem Akteure wie die Volksmobilisierungstruppen (PMF) des Irak nach wie vor ein großes Störpotenzial darstellen. Selbst ein kleiner Sabotageakt könnte das Projekt zum Scheitern bringen, insbesondere angesichts des Fehlens eines stabilen regionalen Umfelds, das für die Aufrechterhaltung einer so sensiblen und weitläufigen Route erforderlich ist.

Strategisch gesehen steht Davids Korridor im Einklang mit Israels anhaltender Politik, Beziehungen zu regionalen Minderheiten – Kurden, Drusen und anderen – zu pflegen, um die Feindseligkeit arabischer Staaten auszugleichen. Diese jahrzehntealte Strategie der „peripheren Allianz“ untermauert seit den 1960er Jahren die Unterstützung Israels für die kurdische Autonomie. Die biblische Symbolik des Projekts, „Israel“ bis zum Euphrat auszudehnen, und seine strategische Berechnung machen den Korridor sowohl zu einem mythologischen Versprechen als auch zu einem geopolitischen Aktivposten.

Nicola kontextualisiert dies weiter im Rahmen der „Ocean Doctrine“, einer Politik, die Israel verfolgte, indem es nicht-arabische oder periphere Mächte wie den Iran des Schahs und die Türkei umwarb und Allianzen mit ethnischen und sektiererischen Minderheiten in Nachbarstaaten schmiedete.

Die Doktrin zielte darauf ab, die arabische Mauer, die Israel umgibt, zu durchbrechen und seine geopolitische Reichweite zu vergrößern. Davids Korridor passt genau in dieses Paradigma und stützt sich sowohl auf spirituelle Mythologie als auch auf strategische Notwendigkeit.

Syriens Fragmentierung: Ein Einfallstor

Der Zusammenbruch der Regierung des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und der Aufstieg von Ahmad al-Sharaas mit Al-Qaida verbündeter Hayat Tahrir al-Sham (HTS) haben die interne Fragmentierung Syriens beschleunigt. Sharaas Regierung schloss Abkommen mit den von den USA unterstützten Syrian Democratic Forces (SDF), wodurch kurdisch kontrollierte Gebiete in den nominellen syrischen Staat integriert wurden, während die kurdische Autonomie gefestigt wurde. In Suwayda wurde in einem separaten Abkommen die administrative Unabhängigkeit der Drusen im Austausch für eine nominelle staatliche Integration gewahrt.

Atrissi warnt jedoch davor, dass eine solche sektiererische Autonomie, auch wenn sie kurzfristig pragmatisch ist, um Spannungen einzudämmen, die Gefahr birgt, Spaltungen zu verfestigen und ausländische Einmischung zu provozieren. Er stellt fest, dass das Trauma der Massaker an der syrischen Küste dazu geführt hat, dass Minderheiten, insbesondere die Alawiten, der Zentralregierung in Damaskus zutiefst skeptisch gegenüberstehen, was sie zu lokalen Machtarrangements drängt. Israel, das traditionell eine Vorliebe für Bündnisse mit Minderheiten hat, sieht eine Gelegenheit, seinen Einfluss unter dem Deckmantel des Schutzes zu festigen.

Die langjährige Partnerschaft Israels mit dem irakischen Kurdistan ist ein typisches Beispiel dafür – eine strategische Beziehung, die sich als Blaupause für eine Wiederholung in Syrien eignet. Nach dieser Lesart ist der David-Korridor weniger ein logistisches Gebot als vielmehr ein politisches Ziel. Sollten die Bedingungen es zulassen, könnte der Besatzerstaat den Korridor nutzen, um den Iran einzukreisen und die regionalen Konfliktlinien neu zu ziehen.

Eine Karte des geplanten David-Korridors.

Ein Korridor des Einflusses, nicht der Infrastruktur

Aus der Sicht Tel Avivs ist der Süden Syriens derzeit ein strategisches Vakuum: Die syrische Armee ist geschwächt, die Türkei ist in ihre eigenen kurdischen Dilemmata verstrickt und der Iran ist überfordert. Diese Machtlücke bietet Israel einen fruchtbaren Boden, um seine Vorherrschaft zu behaupten, insbesondere wenn die regionale Dynamik weiterhin eine dezentrale, schwache Regierungsführung begünstigt.

Trotz Washingtons reduzierter militärischer Präsenz bleiben die USA der Eindämmung des Iran verpflichtet. Wichtige Außenposten wie die Al-Tanf-Basis an der syrisch-irakischen Grenze sind entscheidend, um die sogenannte iranische Landbrücke von Teheran nach Beirut zu durchtrennen.

Nicola argumentiert, dass der David-Korridor zwar keine explizite US-Politik ist, Washington aber wahrscheinlich israelische Initiativen unterstützen wird, die mit den strategischen Zielen der USA übereinstimmen:

„Die Vereinigten Staaten haben nichts dagegen, dass Israel das Projekt umsetzt, wenn es seinen Interessen dient, auch wenn es nicht Teil seiner unmittelbaren Strategie ist. Sie konzentrieren sich darauf, den Einfluss des Iran zu verringern und sein Atomprogramm zu demontieren, während sie den Weg der regionalen Normalisierung mit Tel Aviv unterstützen.“

Die Abraham-Abkommen von 2020 haben durch die Lockerung der diplomatischen Isolation Israels zusätzlichen Handlungsspielraum geschaffen. Davids Korridor – einst eine Fantasie – erscheint nun inmitten des regionalen Wandels plausibler.

Die israelische Führung hat unmissverständliche Signale gesendet. Am 23. Februar lehnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu jegliche syrische Militärpräsenz südlich von Damaskus ab und bestand auf entmilitarisierten Zonen in Quneitra, Deraa und Suwayda unter dem Vorwand, die syrische Drus-Minderheit zu schützen.

Der israelische Außenminister Gideon Saar setzte sich offen für ein föderales Syrien ein – ein Euphemismus für Fragmentierung. Verteidigungsminister Israel Katz schwor, dass israelische Truppen auf unbestimmte Zeit im Berg Hermon und auf den Golanhöhen bleiben würden, und forderte die Aufteilung Syriens in föderale Einheiten. Durch Medienleaks von Korridorkarten wurden die Spekulationen nur noch angeheizt.

Diese Schritte haben im Süden Syriens Empörung ausgelöst und zu Protesten in Khan Arnaba, Quneitra, Nawa, Busra al-Sham und Suwayda geführt. Doch wie Nicola feststellt, scheint die neue syrische Führung bemerkenswert desinteressiert daran zu sein, Israel die Stirn zu bieten, und die arabischen Staaten bleiben weitgehend gleichgültig, selbst wenn das Projekt kurz vor der Verwirklichung steht. Die Türkei hingegen lehnt jede von den Kurden geführte Teilung Syriens entschieden ab.

Geopolitische Einsätze und endgültige Grenzen

Letztendlich signalisiert der David-Korridor ein umfassenderes israelisches Projekt zur Umgestaltung der Geopolitik Syriens: den Süden militärisch zu isolieren, die Kurden in ein Bündnis einzubinden, das Kräfteverhältnis zu verschieben und einen Einflusskorridor durch zerklüftetes Gelände zu schaffen.

Die Ziele Israels sind vielschichtig. Militärisch bietet der Korridor strategische Tiefe und unterbricht die Landwege des Iran zur Hisbollah. Er ermöglicht den Fluss von Waffen und geheimdienstlicher Unterstützung an Verbündete, insbesondere an kurdische Streitkräfte.

Wirtschaftlich gesehen eröffnet er eine potenzielle Ölpipeline von Kirkuk oder Erbil – mehrheitlich kurdische, ölreiche Gebiete – nach Haifa, die türkische Routen und maritime Bedrohungen durch Akteure wie die mit Ansarallah verbündete Armee des Jemen umgeht. Politisch gesehen festigt er die israelisch-kurdischen Beziehungen, untergräbt die syrische und irakische Souveränität und fördert die Vision eines Groß-Israels mit dem Euphrat als symbolischer Grenze.

Doch der Korridor ist nicht ohne Risiko. Er droht, die Instabilität in der Region zu vertiefen, Syrien, die Türkei, den Iran und den Irak zu verärgern und neue Fronten des Widerstands auszulösen. Ob Israel dieses Projekt realisieren kann, hängt von der sich ständig verändernden regionalen Lage und seiner Fähigkeit ab, sich darin zu bewegen.

Der Davidskorridor mag noch ein Projekt im Schatten sein – aber seine Auswirkungen werfen bereits einen langen Schatten auf die Region.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

