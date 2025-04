https://english.almayadeen.net/news/politics/new-evidence-refutes-iof-account-of-attack-that-killed-15-ga



Neue Beweise widerlegen IOF-Bericht über Angriff, bei dem 15 Sanitäter im Gazastreifen getötet wurden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The New York Times

Das Filmmaterial wurde aus einem fahrenden Fahrzeug heraus aufgenommen und zeigt einen Konvoi aus Krankenwagen und einem Feuerwehrauto, die alle deutlich gekennzeichnet sind und sowohl Scheinwerfer als auch blinkende Notlichter haben.

Ein Video, das von dem Mobiltelefon eines palästinensischen Sanitäters stammt, dessen Leiche Ende März zusammen mit 14 weiteren Helfern in einem Massengrab in Gaza entdeckt wurde, zeigt deutlich gekennzeichnete Krankenwagen und ein Feuerwehrauto mit eingeschalteten Blinklichtern, als sie unter schweres israelisches Feuer gerieten, wie The New York Times am Freitag berichtete.

Während einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen am Freitag erklärten Vertreter der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS), die von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften moderiert wurde, dass sie das fast siebenminütige Video dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt hätten.

Anfang der Woche hatte der israelische Militärsprecher Oberstleutnant Nadav Shoshani bestritten, dass israelische Streitkräfte einen Krankenwagen „willkürlich“ angegriffen hätten. Er behauptete, dass mehrere Fahrzeuge „verdächtig“ ohne Scheinwerfer oder Notsignale auf israelische Truppen zugerollt seien, was die Schießerei ausgelöst habe. Er behauptete auch, dass neun der Getöteten palästinensische Widerstandskämpfer gewesen seien.

The Times erhielt das Filmmaterial von einem hochrangigen UN-Diplomaten, der anonym bleiben wollte, um sensibles Material weiterzugeben. Die Zeitung hat den Ort und die Zeit des Videos, das am frühen Morgen des 23. März in Rafah im südlichen Gaza aufgenommen wurde, überprüft.

Deutlich gekennzeichnete Fahrzeuge

Das Filmmaterial wurde aus einem fahrenden Fahrzeug heraus aufgenommen und zeigt einen Konvoi aus Krankenwagen und einem Feuerwehrauto, die alle deutlich gekennzeichnet sind und sowohl Scheinwerfer als auch Blaulicht eingeschaltet haben und kurz nach Sonnenaufgang auf einer Straße nördlich von Rafah in Richtung Süden fahren.

Der Konvoi hält an, als er auf einen beschädigten Krankenwagen am Straßenrand stößt – ein früheres Fahrzeug, das zur Hilfe für verletzte Zivilisten geschickt worden war, soll angegriffen worden sein. Die neuen Rettungsfahrzeuge fahren an den Straßenrand. Mindestens zwei uniformierte Rettungskräfte steigen aus dem Feuerwehrauto und dem Krankenwagen aus, die beide das Emblem des Roten Halbmonds tragen, und nähern sich dem beschädigten Fahrzeug.

Plötzlich bricht heftiges Feuergefecht aus. Die Salve von Kugeln, die den Konvoi treffen, ist zu sehen und zu hören. Das Filmmaterial wackelt und wird dann dunkel, obwohl der Ton noch fünf Minuten lang mit unerbittlichem Gewehrfeuer weiterläuft. Eine Männerstimme ist auf Arabisch zu hören, die die Anwesenheit israelischer Soldaten bemerkt.

Der Sanitäter, der den Angriff filmt, rezitiert wiederholt die Schahada, das islamische Glaubensbekenntnis, das normalerweise gesprochen wird, wenn man dem Tod ins Auge blickt. Er bittet um Vergebung und drückt aus, dass er weiß, dass er sterben wird.

„Vergib mir, Mutter. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe – Menschen zu helfen“, sagt er.

Im Hintergrund sind die Stimmen verzweifelter Helfer und gebrüllte Befehle auf Hebräisch zu hören, wobei der Inhalt der hebräischen Sprache unklar bleibt.

Laut Nebal Farsakh, Sprecher des PRCS, der aus Ramallah sprach, wurde der Sanitäter, der das Video gefilmt hatte, später mit einer Schusswunde am Kopf im Massengrab aufgefunden. Seine Identität wurde aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie, die noch in Gaza lebt, nicht bekannt gegeben, bestätigte ein UN-Diplomat.

„Aus nächster Nähe beschossen“

Auf der Pressekonferenz im UN-Hauptquartier erklärten der Präsident des PRCS, Dr. Younis al-Khatib, und der stellvertretende Vorsitzende Marwan Jilani, dass die von ihnen gesammelten Beweise – darunter das Video, die Audioaufnahmen und die forensische Analyse der Leichen – in direktem Widerspruch zur Darstellung des israelischen Militärs stehen.

Das Verschwinden und die anschließende Entdeckung der 15 Helfer, die seit dem 23. März vermisst wurden, haben weltweit für Empörung gesorgt. Sowohl die UN als auch das PRCS behaupten, dass die Opfer unbewaffnet waren und keine Bedrohung darstellten.

„Ihre Körper wurden aus nächster Nähe beschossen“, gab al-Khatib an und kritisierte, dass ‚Israel‘ keine Informationen über die vermissten Sanitäter herausgegeben habe. ‚Sie wussten genau, wo sie waren, weil sie sie getötet haben.“

„Ihre Kollegen litten Höllenqualen, ihre Familien litten Höllenqualen. Sie haben uns acht Tage lang im Dunkeln gelassen‘, sagte er.

Es dauerte fünf Tage, bis die Vereinten Nationen, das Palästinensische Rote Halbmond und das israelische Militär sich geeinigt hatten, dass man sich auf die Suche nach den Vermissten machen konnte. Am Sonntag bargen Rettungsteams 15 Leichen, die größtenteils in einem flachen Massengrab neben zertrümmerten Krankenwagen und einem Fahrzeug mit UN-Kennzeichnung begraben waren.

Al-Khatib gab an, dass ein Mitglied des Palästinensischen Roten Halbmondes weiterhin vermisst wird und „Israel“ nicht klargestellt hat, ob er in Gewahrsam ist oder getötet wurde.

Dr. Ahmad Dhair, Gerichtsmediziner am Nasser-Krankenhaus in Gaza, sagte, er habe fünf der Leichen der Helfer untersucht und festgestellt, dass vier von ihnen mehrere Schussverletzungen erlitten hatten, darunter am Kopf, an der Brust und an den Gelenken.

„Ich denke, das Ausmaß dieses Verbrechens sollte die internationale Gemeinschaft dazu zwingen, mehr zu tun und nicht zu akzeptieren, dass dies ein weiterer Vorfall ist, der in den Akten verschwindet und nach ein paar Tagen vergessen ist“, betonte Jilani.

Laut UN und PRCS überlebte ein Sanitäter des Roten Halbmonds im Konvoi, nachdem er vom israelischen Militär festgenommen und später freigelassen worden war, und bestätigte aus erster Hand, dass israelische Streitkräfte das Feuer auf den medizinischen Konvoi eröffnet hatten.

Dylan Winder, der Vertreter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften bei den Vereinten Nationen, verurteilte den Angriff als einen Skandal und bezeichnete ihn als den tödlichsten Vorfall, an dem Mitarbeiter des Roten Kreuzes oder des Roten Halbmonds weltweit seit 2017 beteiligt waren.

Volker Turk, der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, forderte eine unabhängige Untersuchung und warnte, dass der Vorfall „weitere Bedenken hinsichtlich der Begehung von Kriegsverbrechen durch das israelische Militär“ aufkommen lasse.

