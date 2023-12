Europe’s far-right using Israel’s war on Gaza to further Islamophobia Over two months into the Gaza offensive, far-right European parties are eyeing an opportunity to position themselves as friends of Israel and the Jewish community while painting Muslims as dangerous.

Israel-Anhänger protestieren neben dem Brandenburger Tor in Berlin, Deutschland, 8. Oktober 2023 / Foto: Reuters

Europas Rechtsextreme nutzen Israels Krieg gegen Gaza, um Islamfeindlichkeit zu fördern

Von Sal Ahmad

19. Dezember 2023

Mehr als zwei Monate nach der Gaza-Offensive nutzen die rechtsextremen Parteien Europas die Gelegenheit, sich als Freunde Israels und der jüdischen Gemeinschaft zu positionieren und gleichzeitig Muslime als gefährlich darzustellen.

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat den europäischen Rechtspopulisten eine glänzende Gelegenheit geboten, ein antimuslimisches, weißes, rassistisches Narrativ aufzubauen.

Organisationen, die islamfeindliche Angriffe messen, sagen, dass sie einen deutlichen Anstieg der Angriffe gegen Muslime und andere Minderheitengruppen in ganz Europa beobachtet haben.

Marion Lalisse, eine Beauftragte der Europäischen Union für die Bekämpfung der Islamophobie, erklärt: „Der Hass gegen Muslime hat vor allem mit negativen Stereotypen zu tun, die Muslime als eine monolithische Gruppe betrachten, die in Gewalt verwickelt ist. Solche Vorurteile sind in allen EU-Ländern verbreitet.“

Während der Rechtspopulismus in den letzten Jahren in Europa stark zugenommen hat, hat sich in den letzten zwei Monaten ein merkwürdiger Trend abgezeichnet. Einige der rechtspopulistischen Gruppen in Europa haben den Moment genutzt, um ihren Antisemitismus zumindest in der Öffentlichkeit vorübergehend zurückzustellen und unverhohlene Angriffe auf Muslime in Europa zu starten.

Der ungarische Politikwissenschaftler Peter Kreko sagt über die Rechtsextremen, dass „dieses plötzliche Mitgefühl für Juden nicht echt ist, …. es geht mehr darum, Muslime auszubeuten, als um echte Gefühle für Israel“.

Der Bellingcat-Journalist Michael Colborne sagt, dass die Rechtsextremisten seit Beginn des Konflikts „nicht wissen, wen sie mehr hassen: Muslime oder Juden“.

Das politische Angebot Europas

Der Niederländer Geert Wilders, Europas jüngstes intellektuelles und politisches Angebot an die Welt, hat seine Forderung erneuert, Millionen von Palästinensern nach Jordanien zu vertreiben.

„Wir werden dafür sorgen, dass die Niederlande wieder für das niederländische Volk da sein werden. Wir werden den Asyl-Tsunami und die Migration eindämmen“, sagte Wilders, der mit einer Anti-Islam-, Anti-Immigranten- und Anti-EU-Rhetorik an die Macht kam, auf einer an Trump erinnernden Wahlkampfkundgebung.

Experten gehen davon aus, dass die Niederländer – bedroht durch die Inflation, die schwindende Kontrolle über die sich schnell ändernden politischen Entscheidungen der EU und die gefühlte Gefahr, von Migranten überrollt zu werden – Wilders in einem Erdrutsch gewählt haben.

Auch wenn Wilders bereits beginnt, seine Botschaft der Massenabschiebung von Migranten und des Verbots des Korans zu mäßigen, was sich in dem von der niederländischen Presse häufig für ihn verwendeten Spitznamen Geert Milders widerspiegelt, ist der Schaden bereits angerichtet. Die muslimischen und anderen Minderheiten in den Niederlanden sind verängstigt.

Die Botschaften der Rechtsextremen sind auf den Punkt gebracht, sie verdrehen geschickt das Zeitgeschehen, um es ihrer Agenda anzupassen, und verkaufen es erfolgreich an die inflationsmüden Menschen in Europa. Das Momentum liegt eindeutig bei den Populisten.

Wilders ist entschieden pro-israelisch und vertritt seit vielen Jahren die Ansicht, dass die Palästinenser vertrieben und die niederländische Botschaft nach Jerusalem verlegt werden sollte. Wie „milder“ er auch erscheinen mag, es besteht kaum ein Zweifel daran, in welche Richtung die niederländische Regierung schwenken wird, wenn er schließlich das Amt übernimmt.

Erkenne deinen Besatzer an

In Deutschland sind Araber und Muslime seit dem 7. Oktober zunehmend unter Druck geraten. Pro-palästinensische Proteste wurden unterbunden, und Beamte, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, erklärten, deutsche Araber müssten sich von der Hamas „distanzieren“.

Im Bundesland Sachsen-Anhalt, einer rechtsextremen AfD-Hochburg, ist es nun für Staatsbürgerschaftsbewerber obligatorisch, sich für das „Existenzrecht Israels“ auszusprechen.

Diese Gesetzgebung zwingt palästinensische Antragsteller, ihren Besatzer anzuerkennen, während die Bundesrepublik Deutschland den Staat Palästina selbst nicht anerkennt. Viele palästinensische Bürger, die in Deutschland leben, werden als staatenlos anerkannt.

Die AfD, die in politischen Meinungsumfragen derzeit über 20 Prozent liegt, hat im Parlament Vorschläge unterbreitet, um Spenden an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge zu stoppen.

Diese Vorschläge wurden abgelehnt, aber für die Palästinenser in Deutschland steht das Schlimmste vielleicht noch bevor, da die AfD – die zweitgrößte Oppositionspartei – möglicherweise 2025 die nächste Regierung mit den rechtsgerichteten Christdemokraten bilden wird.

Abgesehen von der politischen Verfolgung beklagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime das „Klima der Angst“ vor Muslimen in Deutschland.

„Wir haben innerhalb weniger Wochen so viele Angriffe auf Moscheegemeinden erlebt wie noch nie zuvor. Wir haben so viele Angriffe auf Muslime und auch auf Menschen, die als Muslime wahrgenommen werden, wie nie zuvor“, sagt Aiman Mazyek.

Opferbeschuldigung

Selbst im verschlafenen Dänemark, das bisher nicht als Brutstätte des Rechtspopulismus bekannt war, hat die rechtsextreme Dänische Volkspartei seit dem 7. Oktober ihre einwanderungsfeindliche Rhetorik verschärft und Muslime für gewalttätige Angriffe, Antisemitismus und Spaltungen in der Gesellschaft verantwortlich gemacht.

Der Parteivorsitzende Anders Vistisen, der auch Mitglied des Europäischen Parlaments ist, sagte, dass „gewalttätige Übergriffe, Judenhass, islamistische Propaganda und eine gespaltene Gesellschaft. Das ist es, was die muslimische Einwanderung in Dänemark angerichtet hat“.

In Italien rief der Führer der rechtsextremen Lega-Partei, Matio Salvini, letztes Jahr Kritik hervor, als er versprach, die italienische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Obwohl dies gegen die EU-Politik verstößt, versuchte Salvini, seine Basis mit grundlegenden islamfeindlichen politischen Ideen zu stärken.

Der Vertreter seiner Partei im Europäischen Parlament, Marco Zanni – ebenfalls ein überzeugter Anhänger Israels – sagte nach den Hamas-Anschlägen, dass „islamistische Extremisten dem gesamten Westen den Krieg erklärt hätten“.

Während Israels andauernder Angriff auf den Gazastreifen mehr als 20.000 Palästinenser getötet hat, fast die Hälfte davon Kinder, nehmen die Feindseligkeiten gegenüber Muslimen in ganz Europa weiterhin stark zu.

Mit Wilders, Italiens Meloni, Le Pen in Frankreich und der aufstrebenden AfD in Deutschland scheint Europas politische Zukunft von Populismus und Identitätspolitik bestimmt zu sein.

Gewöhnen Sie sich inmitten einer strauchelnden Wirtschaft an die Slogans „Europa für Europäer“ und die immer lauter werdenden Verzweiflungsschreie von Minderheiten, die als Opfer beschimpft werden.

Denn das ist das Europa der Zukunft.

QUELLE: TRT Welt

Sal Ahmed ist Journalist und politischer Analyst und berichtet für verschiedene internationale Nachrichtenorganisationen über europäische Angelegenheiten.

Übersetzt mit Deepl.com



