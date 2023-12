https://english.almayadeen.net/news/politics/-prosperity-guardian—-godawful-name–unnecessary-coalition

Wohlstands-Wächter“: „Schrecklicher Name, unnötige Koalition“ – Analyst

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Soziale Medien

19. Dezember 2023

Der Militäranalyst Patrick Fox teilt seine Erkenntnisse über den jüngsten Start der von den USA geführten Operation Prosperity Guardian mit, die in diesem Beitrag politisch analysiert wird.

Das US-Militär hat vor kurzem eine neue Koalition im Roten Meer unter dem Namen „Operation Prosperity Guardian“ „Wohlstands-Wächter“) ins Leben gerufen, die unter dem Deckmantel der Sicherung der maritimen Handelswege agiert. Das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien gehören zu den Ländern, die im Rahmen dieser Koalition mit dem Pentagon zusammenarbeiten.

Vor diesem Hintergrund hat Patrick Fox, ein Militäranalyst, auf X seine Eindrücke festgehalten.

Erstens hält er die Koalition für „militärisch unnötig“, da die USA bereits Fregatten im Roten Meer stationiert haben, um der Bedrohung durch die jemenitischen Streitkräfte zu begegnen.

Dies legt die Vermutung nahe, dass die USA das Rote Meer in ein Kriegsgebiet verwandeln wollen, um israelische Interessen zu schützen, anstatt einfach nur „strategische Wasserwege zu sichern“, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin behauptete.

Fox bezeichnete die Operation als einen langwierigen, zeitraubenden Prozess. Er wies auf die notwendigen Schritte hin, die vor dem offiziellen Beginn der Operation unternommen werden müssen, wie z. B. die Zusammenstellung der Streitkräfte, die Festlegung des für jedes beteiligte Land geeigneten Umfangs der Eigenkapitalverzinsung und die Festlegung der zu beachtenden Hierarchie, was alles die Schnelligkeit der Operation beeinträchtigt.

Es sei denn, die USA beschließen, die Operation selbst in Gang zu setzen, was dazu führen würde, dass die Koalition von vornherein militärisch unnötig wäre.

NATO beschäftigt sich mit Russland-Ukraine

Fox stellte fest, dass wichtige NATO-Mitglieder wie die Türkei, Griechenland, Portugal, Belgien, Dänemark und Rumänien nicht anwesend waren. Rumänien sei in der Koalition nur von sehr begrenztem Nutzen, da seine Fregatten nicht modernisiert worden seien und daher nicht wirksam eingesetzt werden könnten.

Auch Deutschland entschied sich in Anbetracht der umfangreichen Probleme, mit denen seine Marine seit Jahren zu kämpfen hat, für eine Nichtteilnahme. Deutschland befindet sich auch in zentralen Konflikten mit Ländern des Nahen Ostens, zum einen wegen seiner kontinuierlichen Unterstützung des Völkermords in Gaza und zum anderen wegen der angespannten Beziehungen zur Türkei. Erst im November sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der türkische Präsident sei „kein Partner“ Deutschlands.

Polen und die baltischen Länder sind ebenfalls nicht anwesend, da sie – wie auch die übrigen NATO-Mitglieder – stark in den Krieg zwischen der Ukraine und Russland verwickelt sind.

In einer Rede auf dem Gipfeltreffen der Visegrad-Gruppe, einem informellen politischen Club, dem die Tschechische Republik, Polen, Ungarn und die Slowakei angehören, bekräftigte der tschechische Präsident Petr Pavel die Unterstützung Mitteleuropas für die Ukraine, da die NATO Russland als die größte Bedrohung in Europa betrachte und sich derzeit auf einen größeren Konflikt vorbereite, so Pavel.

Pavel merkte an, dass er nicht glaube, dass seine Amtskollegen eine abweichende Meinung zum Krieg in der Ukraine hätten: „Wir sind uns alle einig, dass es in unserem unmittelbaren Interesse liegt, dass die Ukraine Erfolg hat“, und bezeichnete die Unterstützung der Ukraine als einen „natürlich menschlichen Schritt“.

Auswirkungen der arabischen Abwesenheit

Fox wies auch auf die Abwesenheit aller Länder des Nahen Ostens mit Ausnahme von Bahrain hin und spielte damit auf die Wahrnehmung an, dass sie mit pro-israelischen Bewegungen in Verbindung gebracht werden und dass dies zu Gegenreaktionen führen könnte, insbesondere in arabischen Ländern.

Er wies darauf hin, dass die Abwesenheit Ägyptens diese Theorie möglicherweise bestätigen könnte, wenn man bedenkt, dass das Land durch die Unterbrechung des Seeverkehrs durch den Suezkanal erhebliche Verluste erlitten hat.

Die Entscheidung dieser Länder, sich nicht an der Koalition zu beteiligen, könnte auch darauf hindeuten, dass sie zögern, den Iran zu überqueren, da dieser die antipalästinensischen Stimmungen, insbesondere in den arabischen und islamischen Ländern, scharf verurteilt hat.

Wie die offizielle iranische Studenten-Nachrichtenagentur (ISNA) am Donnerstag berichtete, erklärte der iranische Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani, dass die vorgeschlagene, von den USA unterstützte multinationale Einsatztruppe, die angeblich die Schifffahrt im Roten Meer schützen soll, mit „außergewöhnlichen Problemen“ konfrontiert sein wird.

„Wenn sie einen solch irrationalen Schritt machen, werden sie mit außergewöhnlichen Problemen konfrontiert werden“, sagte Aschtiani, ohne zu sagen, welche Maßnahmen als Reaktion auf den US-Schritt ergriffen werden.

Das Wall Street Journal berichtet, dass US-Beamte versucht haben, die Unterstützung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, den beiden Hauptakteuren im jemenitischen Bürgerkrieg, zu gewinnen. Die beiden Länder haben sich dafür entschieden, sich vorerst herauszuhalten, da sie seit langem uneins sind, wie sie mit den jemenitischen Streitkräften umgehen sollen.

Riad befürwortet einen ausgewogeneren Ansatz, da es schwere Vergeltungsmaßnahmen von Sanaa befürchtet, wie in den vergangenen Jahren, insbesondere bei den Angriffen auf Aramco im Jahr 2019, bei denen die Hälfte der saudi-arabischen Ölproduktion unterbrochen wurde, nachdem eine ölverarbeitende Anlage angegriffen worden war. Diese Besorgnis ist auch vor dem Hintergrund der laufenden Friedensgespräche nach acht Jahren gescheiterter Aggression gegen das Land zu sehen.

Darüber hinaus ist das Königreich der Ansicht, dass diplomatische Gespräche mit dem Iran zur Lösung des Problems und zur Vermeidung einer militärischen Eskalation beitragen würden, was die neue saudische Politik gegenüber der Islamischen Republik nach dem von China vermittelten Annäherungsabkommen vom vergangenen März widerspiegelt.

Obwohl Sanaa auch bewiesen hat, dass es in der Lage ist, den Vereinigten Arabischen Emiraten großen Schaden zuzufügen, und dies offensichtlich durch mehrere frühere Operationen bewiesen hat, drängt der Golfstaat Washington zu einem militärischen Angriff auf den Jemen und zur erneuten Einstufung von Ansar Allah als „terroristische Organisation“.

Einige an der Koalition beteiligte Staaten haben es vorgezogen, anonym zu bleiben, und angesichts der Haltung der VAE in dieser Angelegenheit kann man sich Fragen über eine verdeckte Beteiligung stellen.

Asiatische Giganten nehmen nicht teil

Fox verwies auf die Abwesenheit Indiens und konzentrierte sich auf die Chinas. Dies könnte auf Chinas Bemühungen um die Stabilisierung des Nahen Ostens zurückzuführen sein, zu denen mehrere Länder wie der Iran, Ägypten und Saudi-Arabien beitragen.

Im Oktober führte der chinesische Präsident Xi Jinping Gespräche mit dem ägyptischen Premierminister Mostafa Madbouli, in denen er Pekings Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, zusammenzuarbeiten, um dem Nahen Osten „mehr Stabilität“ zu bringen.

Während des Treffens in Peking übermittelte Präsident Xi die Bereitschaft Chinas, die Zusammenarbeit mit Ägypten zu verstärken, mit dem Ziel, der Region und der Welt Sicherheit und Stabilität zu verleihen.

Auch Japan hat seit dem 25. November einen Zerstörer in der Region, und die Galaxy Leader, ein von den jemenitischen Streitkräften beschlagnahmtes Schiff, wurde von der japanischen Firma Nippon Yusen gechartert, gehört aber einem israelischen Geschäftsmann. Dies könnte der Grund dafür sein, dass sich Japan nicht an der Koalition beteiligt und sich von der Bedrohung seines Schiffes abwendet.

Die USA erleben eine Überraschung

Die von den USA angeführte Koalition steht vor einer großen Herausforderung, wenn sie sich auf ein großes jemenitisches Waffenarsenal vorbereitet, das Schiffe mit mehreren Wirkmechanismen angreifen kann. Fabian Hinz, ein auf Verteidigung und Militäranalysen im Nahen Osten spezialisierter wissenschaftlicher Mitarbeiter der Denkfabrik International Institute for Strategic Studies, erklärte gegenüber Newsweek, dass die USA mit ihren internationalen Verpflichtungen bereits „überfordert“ seien.

Im Einzelnen betonte der Experte, dass die US-Marine zwar in der Lage sei, Anti-Schiffs-Angriffe abzuwehren, dass sie aber „nicht immer und überall sein kann“.

Laut Hinz stehen die USA vor einer „fast unmöglichen Aufgabe“, wenn sie versuchen, ihre Interessen in einem riesigen Gewässer zu schützen.

Einem Bericht von Newsweek zufolge sind die jemenitischen Streitkräfte (YAF) in der Lage, mehr Schiffe im Roten Meer zu „belästigen“, als die US-Marine „schützen“ kann.

Übersetzt mit Deepl.com

