France: businessman behind ‚fraud of the century‘ donated $1m to Netanyahu A French-Israeli associate of Benjamin Netanyahu who gained notoriety for carrying out the „fraud of the century“ and is suspected of ordering a triple murder, claims to have paid the…

Der französische Geschäftsmann Arnaud Mimran am 25. Mai 2016 [BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images]

Frankreich: Geschäftsmann, der hinter dem „Betrug des Jahrhunderts“ steckt, spendete 1 Million Dollar an Netanjahu

September 26, 2023

Ein französisch-israelischer Geschäftspartner von Benjamin Netanjahu, der durch den „Betrug des Jahrhunderts“ bekannt wurde und verdächtigt wird, einen Dreifachmord in Auftrag gegeben zu haben, behauptet, dem israelischen Premierminister 1 Million Euro (1,06 Millionen Dollar) gezahlt zu haben. Arnaud Mimran soll auch einen Urlaub für den israelischen Premierminister und seine Frau finanziert haben.

Diese schockierende Behauptung wurde von dem französisch-israelischen Geschäftsmann aufgestellt, der derzeit wegen Steuerbetrugs in Höhe von über 200 Millionen Euro im Gefängnis sitzt. Mimran finanzierte üppige Urlaube für Netanjahu und seine Frau Sara. Einzelheiten zu seinen Behauptungen wurden von der französischen Website Mediapart veröffentlicht und von israelischen Zeitungen ausführlich wiedergegeben. Die Anschuldigungen stützen sich auf Aufnahmen von Mimran aus seiner Gefängniszelle.

Nach Angaben von Haaretz verbüßt Mimran zwei gleichzeitige Haftstrafen: 13 Jahre für Entführung, Freiheitsberaubung und Erpressung eines schweizerisch-türkischen Geschäftsmannes und acht Jahre für seine Beteiligung an der Hinterziehung von Steuern an die Europäische Union, ein Verbrechen, das in Frankreich als „Betrug des Jahrhunderts“ bezeichnet wird. Er wird außerdem verdächtigt, den Mord an drei an der Transaktion beteiligten Personen angeordnet zu haben.

Mimran enthüllte Einzelheiten über die zahlreichen Gelegenheiten, bei denen er Netanjahu bewirtete und ihn zu opulenten Abendessen und verschwenderischen Urlauben einlud. Mimran nutzte solche Anlässe strategisch als Gelegenheiten, um seine Geschäftsbeziehungen zu stärken und auszubauen.

STELLUNGNAHME: Das korrupte Israel hat einen Premierminister wiedergewählt, der der Korruption beschuldigt wird

Mimran behauptet, er sei mit seiner Großzügigkeit über die Abendessen und Feiertage hinausgegangen. Er sagt, er habe die Kosten für Netanjahus Unterkunft in Luxushotels übernommen und für ihn Gourmet-Mahlzeiten spendiert. Außerdem habe er es nicht bei der Gastfreundschaft belassen. Er behauptet auch, Netanjahu mit Geschenken wie hochwertigen Uhren überhäuft zu haben, und dass er immer bereit war, dem Premierminister unbegrenzte Gefallen zu tun.

„Wenn ich mit jemandem arbeiten musste, lud ich ihn zu einem Essen mit Netanjahu ein“, so Mimran. „Ich organisierte jeden Tag ein Abendessen in Monaco, und jedes Mal lud ich die Person ein, mit der ich meine Geschäfte vorantreiben wollte. Alle Finanzleute, die Juden, mit denen ich zusammenarbeiten wollte – Bingo. Sie sahen mich von meiner besten Seite.“ Er sagte, dass Netanjahu „alles tat, was [ich] wollte“, bevor er behauptete, dass er Netanjahu über einen anderen Geschäftsmann eine Million Euro gegeben habe.

Netanjahu streitet diese Behauptungen entschieden ab. „Nur israelische Medien können solche wahnhaften Lügen eines verurteilten Kriminellen zitieren, der im Gefängnis sitzt, nur um Premierminister Netanjahu zu schaden“, sagte der Likud-Chef.

In den Aufnahmen von Mimran wird auch der französische Abgeordnete Meyer Habib, ein weiterer Netanjahu-Vertrauter, erwähnt. Mimran behauptet, er habe Habib dabei geholfen, gewählt zu werden und 20 Jahre lang Geld zu verdienen. Habib bestreitet ebenfalls seine Behauptungen.

Netanjahu bestreitet zwar finanzielle Verbindungen, räumt aber ein, dass er 2001 als Privatmann 40.000 Dollar von Mimran erhalten hat.

Der israelische Premierminister wurde in drei separaten Korruptionsfällen angeklagt, in denen er der Bestechung, des Betrugs und der Untreue beschuldigt wird. Die Anklagen beziehen sich darauf, dass Netanjahu angeblich großzügige Geschenke von Geschäftsleuten als Gegenleistung für politische Gefälligkeiten angenommen hat, versucht hat, sich durch regulatorische Vorteile eine günstige Medienberichterstattung zu sichern, und einem Telekommunikationsunternehmen Gefälligkeiten gewährt hat. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …