When will Israel seek forgiveness for its crimes against Palestinians? Over the weekend, Israel marked Yom Kippur when it is supposed to atone for its collective sins. Yet Israel never thinks to ask for forgiveness from its biggest victims: the Palestinians

Ein Verwandter des Palästinensers Youssef Radwan, der von israelischen Streitkräften bei einem Protest am israelisch-gazischen Grenzzaun getötet wurde, reagiert während seiner Beerdigung in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 20. September 2023 (Reuters)

Wann wird Israel um Vergebung für seine Verbrechen an den Palästinensern bitten?

Von Gideon Levy

26. September 2023



Am Wochenende beging Israel Jom Kippur, an dem es für seine kollektiven Sünden büßen soll. Doch Israel denkt nicht daran, seine größten Opfer um Vergebung zu bitten: die Palästinenser

Diese Zeilen werden in Tel Aviv am Jom Kippur geschrieben, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender.

Dieses Mal wird der Tag vom 50. Jahrestag des Krieges von 1973 überschattet, der als Jom-Kippur-Krieg bekannt ist. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges von 1973 überschattet. Von allen Kriegen Israels war dies der traumatischste für die Israelis, und das alte Israel sucht jetzt unter diesem Schatten nach seiner Seele.

Die allgemeine religiöse und traditionelle Bedeutung von Jom Kippur und die Tage davor sind immer eine Zeit der Gewissenserforschung und vor allem eine Zeit, in der wir Vergebung für begangene Sünden suchen.

Die zeremoniellen Rituale sind von Klischees durchdrungen, darunter der Segensspruch, mit dem man anderen wünscht, dass sie „für ein gutes Jahr eingeschrieben“ sind – so grüßen sich die Menschen auf der Straße, anstatt „Schalom“ (Frieden) zu sagen, wenn der Feiertag näher rückt.

Israel soll an Jom Kippur für seine kollektiven Sünden büßen, und die jüdischen Israelis sollen für ihre individuellen Sünden büßen – doch das ist in keinem Jahr richtig geschehen, und in diesem Jahr noch weniger denn je.

Es ist Israel nie in den Sinn gekommen, um die wichtigste aller Vergebungen zu bitten, um die es sich bemühen sollte: nämlich um die Vergebung des palästinensischen Volkes. Israel hat nie um Vergebung für seine Sünden gegenüber den Palästinensern gebeten, die es 1948 begangen hat, auch nicht für die Sünden, die es seit 1948 ständig gegen sie begangen hat, und auch nicht für die Sünden, die es im vergangenen Jahr gegen sie begangen hat, wie es das jüdische Gesetz und die Tradition jedes Jahr verlangen.

Außerdem war das vergangene Jahr ein sehr hartes Jahr für Israel und die Palästinenser, ein Jahr, in dem Israel von der extremsten rechtsgerichteten Regierung seiner Geschichte regiert wurde.

Alle Scham verloren

Dies ist das Jahr, in dem es nicht nur nicht mehr darum geht, die Palästinenser um Verzeihung zu bitten, sondern auch darum, dass Israel jegliche Scham für die Verbrechen, die es an ihnen begangen hat, verloren hat.

Dies ist das Jahr, in dem Regierungsminister einen jüdischen Verbrecher, der verurteilt wurde, weil er eine palästinensische Familie bei lebendigem Leibe verbrannte, während sie in ihrem Haus schlief, als Heiligen und Opfer bezeichnet haben. Die Kampagne, die die Freilassung von Amiram Ben-Uliel forderte, wurde in Israel zu einem viralen Phänomen und brachte innerhalb weniger Tage über 400.000 Dollar durch Crowdfunding zur Unterstützung von Maßnahmen zu seinen Gunsten zusammen.

Das ist die Vergebung, die viele Israelis suchen – für einen Mann, der mitten in der Nacht vorsätzlich ein Haus angezündet hat und von einem Gericht verurteilt wurde. Das ist eine Seltenheit im Israel des Jahres 2023, in dem Juden fast nie für ihre Verbrechen gegen Palästinenser vor Gericht gestellt werden, egal ob Soldaten oder Zivilisten.

Einige Israelis sind bereits einen Schritt weiter und suchen eher bei dem Mörder als bei seinen Opfern nach Vergebung. Sie leugnen nicht nur, dass er ein Mörder ist; einige glauben, dass er durch diese Tat heilig geworden ist, weil die von ihm getöteten Palästinenser unschuldig waren, darunter auch ein Säugling. Das ist es, was passiert, wenn alle Scham verloren geht.

Eine echte spirituelle Selbstprüfung für jeden Israeli, wie sie an Jom Kippur oder zu jeder anderen Zeit des Jahres stattfindet, würde notwendigerweise eine Rechenschaft über die Handlungen gegenüber dem palästinensischen Volk beinhalten. Auf nationaler Ebene hat eine solche Abrechnung noch nicht einmal begonnen.

Selbst als Israel vor nunmehr genau 30 Jahren Abkommen wie das Osloer Abkommen unterzeichnete, war weder von einer Übernahme von Verantwortung noch von einer Bitte um Vergebung die Rede: Diese Dinge lagen nicht einmal auf dem Tisch.

Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission nach dem Vorbild der südafrikanischen Post-Apartheid ist im Falle Israels völlig abwegig, nicht mehr als ein Hirngespinst, völlig losgelöst von der Realität. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, welche positiven Auswirkungen es auf die Beziehungen zwischen Israel und dem palästinensischen Volk haben könnte, wenn Israel die Verantwortung für seine Verbrechen übernehmen würde.

Grausames, diskriminierendes Regime

Nach über 100 Jahren Zionismus, der für die Palästinenser 100 Jahre Enteignung, Unterdrückung, Tötung, Zerstörung, Demütigung, Verlust von Rechten und Würde bedeutet hat, gibt es in Israel nicht den Hauch eines Gedankens, Verantwortung zu übernehmen und Sühne zu leisten, wie es Juden nach jüdischem Recht am heiligen Versöhnungstag, an dem diese Zeilen geschrieben werden, zu tun verpflichtet sind.

Im Gegenteil, so wie der Mörder Ben-Uliel in den Augen der extremistischen Israelis das Opfer ist, sehen sich die meisten Israelis als Opfer, und nur als Opfer, im Zusammenhang mit ihren Beziehungen zu ihren wirklichen Opfern, den Palästinensern.

Nur indem sie sich fälschlicherweise als Opfer positionieren, können die Israelis mit ihrer Vergangenheit fertig werden, indem sie sie verleugnen und verdrängen, wie es nur wenigen Nationen gelungen ist, ihre Vergangenheit zusammen mit ihrer Gegenwart zu verleugnen. Eine Nation von Einwanderern übernahm die Kontrolle über ein Land, das bereits seit Hunderten von Jahren bewohnt war, unterdrückte seine Bewohner, beraubte sie ihres Landes und ihres Besitzes, vertrieb einen Teil von ihnen und unterdrückte den Rest, ergriff die Kontrolle über das Land und gründete einen Staat, der per Definition ein Staat mit jüdischer Vorherrschaft ist.

In diesem Jahr hat Israel auch jede Scham darüber verloren, den Zionismus als jüdische Vorherrschaft zu definieren. Während Israel von einer rechtsextremen Regierung in die Enge getrieben wird, geht Monat für Monat eine beeindruckende Protestbewegung auf die Straße, um für Demokratie zu kämpfen.

Doch dieser beeindruckende Protest ignoriert die Frage nach der der Gesellschaft innewohnenden jüdischen Vorherrschaft und fordert lediglich die Rückkehr zum Status quo ante, d. h. Demokratie für die Juden im jüdischen Staat, der ein Land kontrolliert, in dem zwei gleich große Nationen leben.

Die eine Nation lebt unter einem demokratischen Regime, das derzeit in Gefahr ist, und die andere Nation lebt unter einer der schlimmsten Militärdiktaturen der Welt. Es gibt nur wenige Nationen, die unter einem derart grausamen, räuberischen und diskriminierenden Regime leben. Dennoch wird dies von der demokratischen Protestbewegung, die von fast allen bewundert wird, ignoriert.

Die ganze Nation leugnet

Seit mehr als 100 Jahren rauben wir den Palästinensern ihr Land, ihr Eigentum, ihre Lebensweise, ihre Kultur und ihre Würde. Während sich die Methoden im Laufe der Jahre geändert haben, ist die Absicht konstant geblieben. Das Ziel war und ist es, so wenig Palästinenser wie möglich, wenn überhaupt, hier zu halten.

Dies ist die wahre Bedeutung eines „jüdischen und demokratischen“ Staates. Nur so lässt sich der Widerspruch zwischen Judentum und Demokratie in der Realität eines binationalen Staates auflösen. 1948 hat Israel Hunderttausende von Menschen vertrieben, und auch wenn einige von ihnen technisch gesehen vor dem Terror geflohen sind, wurde ihnen in jedem Fall nie die Möglichkeit gegeben, zurückzukehren. Anschließend erlegte Israel den verbliebenen Palästinensern, die in seinem Gebiet lebten, die Militärherrschaft auf und bezeichnete sie als „israelische Araber“.

In Zusammenarbeit mit bewaffneten Siedlermilizen werden stündlich Kriegsverbrechen verübt. Und die Israelis leugnen und verdrängen das alles.

Wenige Monate nach dem Ende des israelischen Militärregimes im Jahr 1966 wurde es durch eine militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete ersetzt, die seither anhält. Nahezu sieben Millionen Palästinenser leben in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen auf unterschiedliche Weise unter israelischer Kontrolle.

Entbehrungen in allen Lebensbereichen für die palästinensischen Bürger des Staates, militärische Tyrannei für die staatenlosen palästinensischen Untertanen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem und Gefängnisbedingungen für die Palästinenser im Gazastreifen, dem größten Menschenkäfig der Welt.

Die Brutalität ist das einzige Mittel, um all dies aufrechtzuerhalten. Es gibt keinen gewaltfreien Weg, um eine so gewalttätige Realität zu erhalten.

Das Militärregime wendet täglich grausame Gewalt an. In Zusammenarbeit mit bewaffneten Siedlermilizen werden stündlich Kriegsverbrechen verübt. Und die Israelis leugnen und verdrängen all dies. Sie belügen sich selbst und bleiben selbstgefällig oder krankhaft gleichgültig. Die meisten kennen die Realität nicht und wollen sie vor allem nicht kennen, während die meisten israelischen Medien ihren Teil dazu beitragen, indem sie die Israelis nicht mit einer wahren Darstellung der herrschenden Unmoral beunruhigen, die sie nicht sehen wollen.

So haben wir diesen Zustand erreicht, in dem eine ganze Nation in Verleugnung lebt. So sind wir dort gelandet, wo wir jetzt sind, so dass, wenn der Tag der Sühne naht, niemand daran denkt, das größte Opfer Israels um Vergebung zu bitten. Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist Kolumnist bei Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Herausgeber der Zeitung. Er wurde 2008 mit dem Euro-Med-Journalistenpreis, 2001 mit dem Leipziger Freiheitspreis, 1997 mit dem Preis der Israelischen Journalistenvereinigung und 1996 mit dem Preis der Association of Human Rights in Israel ausgezeichnet. Sein neues Buch The Punishment of Gaza (Die Bestrafung von Gaza) ist soeben bei Verso erschienen.

