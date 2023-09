„Für wen arbeitet Biden?“ Verwaltung unter Beschuss für „illegale, rücksichtslose“ Annullierung von Ölpachtverträgen in Alaska

von Tyler Durden

10. September 2023

Hat jemand Bidens bezahlt, um die Vereinigten Staaten zu schwächen?

Nach der Absage des Keystone XL-Pipeline-Projekts, der Entleerung der strategischen Erdölreserve auf ein gefährlich niedriges Niveau (wovon ein Teil an einen mit Hunter Biden verbundenen chinesischen Energieriesen verkauft wurde) und dem Versprechen, „keine weiteren Ölbohrungen“ auf amerikanischem Boden durchzuführen, während Amerikas geopolitische Gegner – von denen zwei seine Familie großzügig bezahlten – ihre eigene Energieunabhängigkeit stärken, hat die Biden-Regierung es wieder getan.

Letzte Woche bestätigte die Regierung, dass sie sieben umstrittene Öl- und Gaspachtverträge in einem Gebiet in Alaska, das als Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) bekannt ist, annullieren wird, die rechtmäßig aus einem Verkauf im Jahr 2021 stammen.

„Am ersten Tag dieser Regierung wies Präsident Biden uns an, die Öl- und Gaspachtverträge zu prüfen, die von der vorherigen Regierung im Schutzgebiet verkauft wurden“, sagte Innenministerin Deb Haaland am Mittwoch in einem Telefonat mit Reportern. „Wir haben bei unserer Analyse festgestellt, dass der Pachtverkauf selbst ernsthafte Mängel aufwies und auf einer Reihe grundlegender rechtlicher Unzulänglichkeiten beruhte.

Biden sagte in einer schriftlichen Erklärung, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, unsere arktischen Gebiete und die Tierwelt zu schützen und gleichzeitig die Kultur, die Geschichte und die dauerhafte Weisheit der Ureinwohner Alaskas zu ehren, die seit jeher auf diesen Gebieten leben.

„Da die Klimakrise die Arktis mehr als doppelt so schnell erwärmt wie den Rest der Welt, haben wir die Verantwortung, diese geschätzte Region für alle Zeiten zu schützen“, heißt es in der Erklärung weiter, und weiter: „Meine Regierung wird weiterhin mutige Maßnahmen ergreifen, um der Dringlichkeit der Klimakrise zu begegnen und unser Land und unsere Gewässer für kommende Generationen zu schützen.“

Am Mittwoch schlug die Regierung außerdem eine Regelung vor, die 13 Millionen Hektar in einem anderen Teil Alaskas schützen würde.

Kurz gesagt, NIMBYismus (oder etwas noch Schändlicheres) trifft auf nationale Sicherheit…

Der Moderator von Fox Business und ehemalige Beamte der Trump-Regierung, Larry Kudlow, schimpfte daraufhin über Biden und sagte, dass diese jüngste Energiepolitik Russland, den Iran und Venezuela begünstige und „reiner Wahnsinn“ sei.

„Biden spielt … einigen der schlimmsten Akteure der Welt in die Hände. So etwas habe ich noch nie gesehen… und schadet offensichtlich den Verbrauchern und Unternehmen hier zu Hause“, sagte Kudlow und fügte hinzu: „Das ist Wahnsinn. Reiner Wahnsinn.“

„Für wen arbeitet Biden?“, fragte ein X-Nutzer als Reaktion auf Kudlows Beitrag.

Beobachten:

Der Senator von West Virginia, Joe Manchin, kritisierte die Regierung Biden ebenfalls und bezeichnete die Entscheidungen als einen Versuch, die amerikanische Energiesicherheit zu schwächen.

„Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Regierung der radikalen Linken nachgibt, ohne Rücksicht auf klare Vorgaben des Kongresses oder die amerikanische Energiesicherheit“, sagte Manchin. „Um es klar zu sagen: Dies ist ein weiterer Versuch, mit exekutiven Maßnahmen ein Gesetz zu umgehen, um etwas zu erreichen, wofür dieser Regierung die Stimmen im Kongress fehlen.“

manchin head 1_0.jpeg

„Gültige Pachtverträge zu kündigen, Flächen von zukünftigen Verkäufen auszuschließen und zu versuchen, die Produktion in Alaska zu reduzieren, während man gleichzeitig Schritte unternimmt, um dem Iran und Venezuela zu erlauben, mehr Öl zu fördern – mit weniger Umweltvorschriften – macht keinen Sinn und ist offen gesagt peinlich“, so Manchin abschließend.

Wie Jack Gist im The Western Journal schreibt,

Warum sollte die Regierung Biden einen solchen Schritt machen? Ich bin nicht der Einzige, der das für verrückt hält.

„Diese Entscheidungen sind illegal, rücksichtslos, widersprechen jeglichem gesunden Menschenverstand und sind die jüngsten Anzeichen für eine inkohärente Energiepolitik von Präsident Biden“, erklärte Lisa Murkowski, Senatorin der GOP von Alaska, in einer Pressemitteilung.

Murkowski ist eine immer wiederkehrende Republikanerin, die oft von den Demokraten um ihre Stimme gebeten wird. Es ist bezeichnend, dass sie sich nun gegen die Regierung Biden ausspricht.

In der gleichen Pressemitteilung sagte Dan Sullivan, der andere republikanische Senator Alaskas: „Dies ist nicht nur ein Affront gegen die Rechtsstaatlichkeit, sondern auch eine große Ungerechtigkeit gegenüber den Inupiat-Völkern des North Slope, insbesondere den Bewohnern von Kaktovik – dem einzigen Dorf im ANWR.“

Laut Politico sagte Sullivan zu Reportern auf dem Capitol Hill, dass Bidens Beamte „gerne über Rassengleichheit, Rassengerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und die Fürsorge für Farbige sprechen, aber mit einer großen Ausnahme – den indigenen Völkern Alaskas. Sie verarschen sie jedes Mal.“

Sullivan trifft den Nagel auf den Kopf, außer in einem Punkt. Die Ureinwohner Alaskas sind nicht die Einzigen, die den Kürzeren ziehen.

Die Progressiven haben sich das Wort „Gerechtigkeit“ zu eigen gemacht, um seine Bedeutung zu unterlaufen. Sie beanspruchen die moralische Überlegenheit, während sie gleichzeitig die Moral verachten. Für die Progressiven gibt es keine Gerechtigkeit und daher auch keine Moral. Es gibt nur Macht. Übersetzt mit Deepl.com