https://www.aljazeera.com/news/2024/8/22/theres-nothing-to-celebrate-gaza-protests-continue-around-dnc



Gaza-Demonstranten halten den Druck aufrecht, während Harris-Walz beim DNC in Chicago gefeiert wird

Al Jazeera wird Zeuge der gewaltsamen Verhaftung von zwei Hidschab tragenden Frauen, während Tausende in Chicago für die Rechte der Palästinenser demonstrieren.

Von Ali Harb

22 August 2024

Chicago, Vereinigte Staaten – Sprechchöre hallten durch die Straßen rund um das United Center in Chicago, wo sich am Mittwoch Tausende von Delegierten und Anhängern der Demokraten versammelten, um Kamala Harris offiziell als Präsidentschaftskandidatin der Partei zu nominieren.

„Genau wie 1968 gibt es nichts zu feiern“, riefen die Demonstranten der palästinensischen Rechte und wiesen damit auf die Parallelen hin, die sie zwischen diesem Nationalkongress der Demokraten in Chicago und dem letzten Mal sehen, als die Versammlung in der Windy City stattfand, als gewaltsam gegen Demonstranten im Vietnamkrieg vorgegangen wurde.

So wie der demokratische Kandidat Hubert Humphrey 1968 das Rennen gegen Richard Nixon verlor, warnen die Demonstranten Harris, dass sie sie nicht unterstützen werden, wenn sie die bedingungslose Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel nicht beendet.

Mittwoch war der dritte Tag des Kongresses und der dritte Tag der Proteste in Gaza.

„DNC your hands are red, over 40,000 dead“, skandierten die Demonstranten, während sie palästinensische Flaggen schwenkten und durch die Straßen marschierten.

Die Demonstranten zielen auf Kamala Harris, die derzeit Vizepräsidentin von Joe Biden ist [Ali Harb/Al Jazeera].

Polizeibeamte zogen eine Reihe von Fahrrädern – die eine sich bewegende Kette bildeten – am Straßenrand entlang des Marsches, um die Demonstranten auf dem genehmigten Weg zu halten.

Jedes Mal, wenn sich der Protest dem Kongresszentrum näherte, versperrte eine Mauer aus Dutzenden von Polizisten die Straße, die zum Sicherheitsbereich führte, der um den Veranstaltungsort errichtet worden war.

Ein Polizeihubschrauber schwebte die ganze Zeit über den Protesten.

Jinan Chehade, einer der Aktivisten, der die Sprechchöre anführte, stimmte zu, dass der Protest am Mittwoch der größte während des Kongresses 2024 gewesen sei.

„Die Beteiligung ist erstaunlich und spiegelt unsere Forderung nach Gerechtigkeit und die Größe der palästinensischen Bewegung in Chicago wider“, so Chehade gegenüber Al Jazeera.

Die Demonstranten brachten mit ihren Gesängen und Plakaten ihre Wut und ihren Schmerz über den Krieg gegen den Gazastreifen zum Ausdruck, wo Israel in den letzten 10 Monaten mehr als 40 000 Palästinenser getötet hat. Die Demonstration blieb jedoch friedlich.

Al Jazeera wurde Zeuge, wie Polizeibeamte zwei junge Frauen an einer Durchgangsstation gewaltsam festnahmen.

ls sich die Demonstration durch die Straße zum Damen-Bahnhof schlängelte, eilten mehrere Journalisten und einige Demonstranten auf den Hochbahnsteig, der die Straße überragt, um Luftaufnahmen von der Menge zu machen.

Die Ordnungskräfte erinnerten die Menschen daran, dass das Fotografieren am Bahnhof verboten ist, aber ihre Anweisungen wurden weitgehend ignoriert, da die Journalisten und Demonstranten, darunter viele professionelle Fotografen, weiterhin Bilder machten.

Die Polizeibeamten wählten jedoch zwei Frauen aus, die einen Hidschab trugen, und nach einem kurzen Wortwechsel rangen sie sie zu Boden und legten ihnen Handschellen an.

Die Demonstranten versammelten sich um die Polizeibeamten und skandierten: „Lasst sie gehen“. In der Zwischenzeit tauchten weitere Polizeibeamte am Tatort auf, um die beiden Frauen und die verhaftenden Beamten aus dem Bahnhof zu eskortieren.

Antiwar-Demonstranten versammeln sich in Chicago [Ali Harb/Al Jazeera]

Auf mehrfache Nachfragen von Al Jazeera, warum ausgerechnet die beiden sichtlich muslimischen Frauen verhaftet wurden, während mehr als zwei Dutzend Menschen auf dem Bahnsteig Fotos machten, reagierten die Beamten nicht.

Auch das Chicago Police Department antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Weitere Proteste sind für Donnerstag geplant, wenn der Parteitag mit der Annahme der Nominierung der Demokraten durch Harris zu Ende gehen soll.

Chicago ist die Heimat einer der größten palästinensischen Gemeinden in den USA. izette Garza, eine Aktivistin für soziale Gerechtigkeit, sagte, dass Menschen verschiedener Herkunft in der Stadt an der Seite der Palästinenser um die Gräueltaten in Gaza „trauern“.

Es ist wirklich wichtig für Chicago, besonders als liberale Stadt, Antikrieg zu vertreten und zu sein, wenn unsere Familien und Gemeinschaften so sehr leiden“, sagte Garza gegenüber Al Jazeera.

Quelle: AI Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …