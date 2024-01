Gaza in Davos – What are World Leaders Saying about the Israeli War on Gaza? Global leaders gathered in the Swiss resort town of Davos on Monday for the annual meeting of the World Economic Forum.

Das WEF findet zu einer Zeit statt, in der Israel einen völkermörderischen Krieg gegen Gaza führt. (Bild: Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gaza in Davos – Was sagen die führenden Politiker der Welt über den israelischen Krieg gegen Gaza?

16. Januar 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Am Montag versammelten sich die führenden Politiker der Welt im Schweizer Ferienort Davos zum jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums.

Zu den Teilnehmern gehören über 60 Staats- und Regierungschefs. Das diesjährige Treffen steht unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen“.

Die Veranstaltung findet zu einer Zeit statt, in der die Welt Zeuge des verheerenden völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen ist.

Eine Reihe von Staats- und Regierungschefs äußerte sich besorgt über den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen und äußerte ihre Ansichten über mögliche Lösungen.

Andere sprachen sich weiterhin für das so genannte Selbstverteidigungsrecht Israels aus, obwohl fast 100.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, in dem israelischen Krieg getötet worden sind.

Die folgenden Kommentare beziehen sich auf den Krieg gegen Gaza und die israelische Besetzung Palästinas.

Norwegen: Einheitsregierung

Aus irgendeinem Grund hat es Oslo auf sich genommen, eine Regierung für die Palästinenser zusammenzustellen.

„Eine Reihe von Ländern arbeitet mit uns zusammen… und versucht, eine breite Einheitsregierung (in Palästina) zu bilden“, sagte der norwegische Außenminister Espen Barth Eide.

Eide nannte diese Länder nicht, betonte aber, dass ein vereinigtes palästinensisches Gebiet von der vom Westen unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde regiert werden sollte.

Später fügte er jedoch hinzu: „Vor allem muss es das sein, was die Palästinenser wollen“.

Katar: „Zuerst den Gaza-Krieg beenden

Der katarische Premierminister, Scheich Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, bezeichnete die derzeitige Situation im Nahen Osten als „Rezept für eine Eskalation überall“.

Der richtige Weg, um die Angriffe der Ansarallah-Houthi zu stoppen, sei die Beendigung des Krieges in Gaza, sagte er.

„Wir müssen uns mit dem zentralen Problem befassen, das Gaza ist, um alles andere zu entschärfen… wenn wir uns nur auf die Symptome konzentrieren und nicht die wirklichen Probleme behandeln, werden (Lösungen) nur vorübergehend sein“, sagte er.

Saudi-Arabien: „Palästina zuerst

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan sagte, dass der regionale Frieden zwar Israel einschließen sollte, dies aber zu einem bestimmten Preis geschehen müsse.

„Wir stimmen zu, dass der regionale Frieden auch den Frieden für Israel einschließt, aber das kann nur durch Frieden für die Palästinenser geschehen, durch einen palästinensischen Staat“, sagte Prinz Faisal bin Farhan auf einem Podium in Davos.

Auf die Frage, ob Saudi-Arabien dann Israel als Teil eines umfassenderen politischen Abkommens anerkennen würde, sagte er: „Sicherlich.“

Prinz Faisal sagte, die Sicherung des regionalen Friedens durch die Schaffung eines palästinensischen Staates sei „etwas, woran wir in der Tat mit der US-Regierung arbeiten, und es ist im Zusammenhang mit Gaza von größerer Bedeutung“.

USA: „Die Teile sind da

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sprach sich trotz des Krieges in Gaza für eine Ausweitung des sogenannten Abraham-Abkommens aus.

„Es ist nicht unpraktisch… Die Teile sind da, um zusammengefügt zu werden, um dieses Ergebnis zu erreichen; und zwar nicht erst in Jahren, sondern in naher Zukunft, wenn wir alle an einem Strang ziehen und die klugen und mutigen Entscheidungen treffen, diesen Kurs zu wählen“, sagte Sullivan.

Türkiye: „Davos boykottieren

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Beamte seines Landes aufgefordert, das Weltwirtschaftsforum in Davos diese Woche wegen der Haltung der Organisatoren zum israelischen Krieg in Gaza zu boykottieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen“.

„Schatz- und Finanzminister Mehmet Simsek hatte vor, an dem jährlichen Treffen von Politikern und Wirtschaftsführern teilzunehmen, bis Erdogan ihn davon abhielt, sagten die Personen, die wegen der Sensibilität der Angelegenheit nicht identifiziert werden wollten“, berichtete Bloomberg weiter.

Blinken zum Wiederaufbau des Gazastreifens

In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC sagte US-Außenminister Antony Blinken in Davos, die arabischen Länder weigerten sich, sich am Wiederaufbau des Gazastreifens zu beteiligen, da sie wüssten, dass der Streifen in ein paar Jahren wieder „eingeebnet“ werden könnte.

„Die arabischen Länder sagen dies: Sie sagen, wir werden uns nicht am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen, nur um ihn in einem Jahr oder fünf Jahren wieder einzuebnen und dann erneut um den Wiederaufbau gebeten zu werden“, sagte er.

„Man muss die palästinensische Frage lösen“, fügte er hinzu.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte …



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …